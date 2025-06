Comment mettre en place une hiérarchie organisationnelle évolutive avec GitLab ?

Tirez pleinement parti de votre abonnement GitLab en structurant vos équipes et vos projets avec une hiérarchie efficace. Ce guide pratique vous explique comment configurer et structurer votre workflow en groupes, sous-groupes et projets afin d'optimiser votre utilisation de GitLab et d'améliorer votre expérience de développement logiciel.

Comprendre la structure : groupes, sous-groupes et projets

Organiser votre workflow en groupes et projets dans GitLab vous permet de refléter la hiérarchie de votre entreprise, afin de faciliter la gestion des autorisations et de bénéficier d'une planification en « équipe d'équipes ».

Avec les groupes et sous-groupes, vos équipes peuvent mieux planifier leur stratégie de développement logiciel et la gestion des projets s'en trouve simplifiée. Vous pouvez affiner cette structure en créant ensuite des sous-groupes et des sous-projets.

Vous pouvez en outre structurer vos chaînes de valeur pour améliorer la gestion de projet et la collaboration au sein de votre entreprise.

Les projets

Intégrés au sein des groupes ou des sous-groupes, les projets représentent l'espace de travail de vos équipes. C'est là que l'on retrouve les dépôts et que les paramètres spécifiques au projet sont gérés. Vous pouvez ainsi garder un œil sur les activités quotidiennes et suivre les projets en détail à ce niveau.

Une configuration de projet efficace garantit la clarté et l'organisation des données, ce qui est essentiel pour l’établissement de rapports et d'analyses précis.

Les sous-groupes

Les sous-groupes permettent une gestion granulaire des autorisations. Ils peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des équipes ou des projets, garantissant ainsi la cohérence des workflows au sein de votre entreprise.

Les sous-groupes fonctionnent comme des clusters de projets connexes, similaires au fonctionnement d'une « équipe d'équipes » propre aux principes Agile.

Ce niveau hiérarchique est idéal pour gérer plusieurs équipes travaillant sur le même produit ou service. Il améliore la visibilité et l'intégration inter-projets, facilitant ainsi la coordination entre les équipes pour veiller à qu'elles soient correctement alignées en termes d'interdépendances et d'objectifs communs.

Les groupes

Les groupes constituent les piliers de l'organisation des équipes et du workflow dans GitLab. Les autorisations et les accès étendus sont gérés depuis ces groupes.

Situés au sommet de la structure hiérarchique, les groupes englobent plusieurs sous-groupes et représentent le niveau stratégique de la gestion de projet, semblable à « l'équipe de l'équipe d'équipes » de la méthode Agile.

C'est à ce niveau que sont établis les stratégies et les objectifs globaux, que les paramètres sont définis et que les ressources sont allouées entre les projets et les sous-groupes pour assurer leur alignement avec les objectifs commerciaux globaux de l'entreprise.

La structure de votre organisation dans GitLab reflète la méthodologie Agile que vous avez adoptée, facilitant ainsi l'application des principes Agile à l'ensemble de vos projets. Cette structure favorise des lignes de communication claires, une gestion efficace des ressources et un alignement stratégique, tout en conservant la flexibilité et la réactivité inhérentes aux méthodologies Agile.

Essayez GitLab Ultimate gratuitement pendant 30 jours et mettez en place votre propre hiérarchie organisationnelle.

Exploiter les mécanismes d'héritage de GitLab

Les mécanismes d'héritage constituent l'une des fonctionnalités les plus puissantes de GitLab. Avec ces mécanismes, les paramètres, autorisations et configurations définis aux niveaux hiérarchiques supérieurs s'appliquent automatiquement aux niveaux hiérarchiques inférieurs. À l'inverse, les données des niveaux inférieurs sont instantanément disponibles aux niveaux supérieurs de la structure. Ces mécanismes d'héritage améliorent la visibilité sur l'ensemble de votre portefeuille de projets à partir des groupes du niveau hiérarchique supérieur, tout en fournissant des espaces distincts plus bas dans la hiérarchie, permettant à chaque équipe de gérer son travail de manière autonome et spécifique.

Exemples :

Créez dans vos groupes de niveau supérieur des jalons et des labels pour qu'ils s'appliquent automatiquement à tous les sous-groupes et projets sous-jacents. De cette manière, vous maintenez une certaine cohérence au sein de votre structure.

pour qu'ils s'appliquent automatiquement à tous les sous-groupes et projets sous-jacents. De cette manière, vous maintenez une certaine cohérence au sein de votre structure. Les tickets et les epics dans les projets et les sous-groupes de niveau inférieur s'intègrent dans votre hiérarchie de chaîne de valeur. Ainsi, les responsables de programme et les cadres dirigeants peuvent facilement s'y référer.

dans les projets et les sous-groupes de niveau inférieur s'intègrent dans votre hiérarchie de chaîne de valeur. Ainsi, les responsables de programme et les cadres dirigeants peuvent facilement s'y référer. Gérez les autorisations des utilisateurs au niveau du groupe ou du sous-groupe du niveau hiérarchique supérieur afin d'optimiser les autorisations et le contrôle d'accès. La gestion du contrôle d'accès s'en trouve simplifiée et vous veillez ainsi à ce que les bonnes personnes disposent des autorisations d'accès adéquates aux différents projets sans avoir à répliquer les configurations maintes fois.

En plus d'optimiser les frais administratifs, ces conseils vous permettent de renforcer également la sécurité et la conformité en veillant à ce que les changements apportés au niveau supérieur se propagent systématiquement vers le bas de la structure hiérarchique.

Bonnes pratiques pour la configuration de GitLab

Lorsque vous configurez la hiérarchie de votre workflow et de vos équipes dans GitLab, nous vous recommandons les options suivantes en fonction de vos besoins. Les clients de GitLab Auto-géré ont la possibilité d'omettre le groupe racine « Nom de l'entreprise », car ce niveau hiérarchique supplémentaire n'est pas nécessaire pour les déploiements auto-gérés. Cette flexibilité garantit que votre configuration GitLab est adaptée à votre structure organisationnelle et à vos préférences de déploiement.

Option 1 : les autorisations et les accès sont accordés au niveau du sous-groupe

Cette option est idéale pour les structures d'autorisations complexes ou les grandes entreprises ayant besoin de partager des projets efficacement entre de nombreux utilisateurs.

Exemple de structure

Groupe au niveau entreprise

Il gère les autorisations étendues, généralement par le biais d'intégrations avec les systèmes de provisionnement d'entreprise.

Les utilisateurs sont ajoutés à des sous-groupes, qui servent de base pour partager l'ensemble du groupe avec un autre groupe ou projet. Cela permet de réduire la complexité de la gestion individuelle des accès et des autorisations accordés aux utilisateurs.

Lors de la création de groupes d'utilisateurs, vous pouvez utiliser les mentions de groupe dans GitLab pour notifier simultanément un grand nombre d'utilisateurs à la fois.

Groupe au niveau développement

Situé au sommet de la structure hiérarchique, ce groupe offre une visibilité aux membres de la direction et aux responsables de programme sur tous les projets de développement en cours.

Les fonctionnalités sont créées au niveau des sous-groupes pour permettre l'accès à plusieurs dépôts.

Les projets sont créés pour regrouper les différents dépôts de développement ; ce niveau offre une visibilité pour les équipes.

Option 2 : les autorisations et les accès sont accordés à tous les niveaux

Cette option est idéale pour les petites entreprises ayant des exigences d'accès moins complexes. Les utilisateurs sont ajoutés individuellement aux groupes, sous-groupes ou projets, en fonction des accès requis. Cela permet de contrôler directement la gestion de projet et la visibilité opérationnelle.

À retenir

Les utilisateurs peuvent être ajoutés à un groupe au sommet de la hiérarchie ou à un sous-groupe/projet de niveau inférieur en fonction de la granularité des besoins d'accès. Chaque membre doit être ajouté individuellement, contrairement à d'autres méthodes où vous pouvez partager un groupe avec plusieurs utilisateurs en une seule action.

Les membres de la direction et les responsables de programme disposent d'une visibilité sur tous les projets de développement, au niveau du groupe de développement le plus élevé de la hiérarchie.

Les fonctionnalités sont créées au niveau des sous-groupes pour permettre l'accès à plusieurs dépôts.

Les projets sont créés pour regrouper les différents dépôts de développement ; ce niveau offre une visibilité pour les équipes.

Autres considérations relatives à la configuration

Les jalons et les itérations

Créez des jalons au niveau du groupe pour plus de visibilité ou lorsqu'ils doivent être partagés entre différents groupes.

Créez des jalons au niveau du projet lorsque le jalon est spécifique à un seul projet.

Lorsque les équipes travaillent dans différents groupes, la définition d'itérations au niveau du groupe parent permet un suivi unifié.

La gestion des données

Exploitez les roadmaps, tableaux et listes de GitLab pour en extraire des données qui reflètent précisément la manière dont votre entreprise est structurée et gère ses projets. Vous pouvez ainsi visualiser les progrès et planifier efficacement à différents niveaux de votre structure hiérarchique.

GitLab met les données à disposition dans les groupes de niveau supérieur, même lorsqu'elles sont créées à des niveaux inférieurs.

Créez vos vues à des niveaux supérieurs de la structure hiérarchique lorsque vous souhaitez visualiser des données sur l'ensemble des groupes et projets et à des niveaux inférieurs lorsque vous souhaitez vous concentrer sur les données d'un groupe ou d'un projet spécifique.

La création de modèles

Créez des modèles de niveau supérieur pour vous assurer qu'ils s'appliquent automatiquement à tous les sous-groupes et projets sous-jacents. Ces modèles doivent combiner des lignes directrices générales avec les exigences spécifiques au projet.

Les modèles sont créés dans leur propre dépôt au sein du groupe concerné (Consultez notre documentation).

Les labels

Créez des labels de niveau supérieur pour vous assurer qu'ils s'appliquent automatiquement à tous les sous-groupes et projets sous-jacents. Ces labels doivent combiner des labels relatifs à l'entreprise avec des labels spécifiques à chaque projet.

Utilisez des labels à portée limitée (ou Scoped Labels) pour définir des structures organisationnelles, telles que les équipes et le statut des workflows.

Exploitez les fonctionnalités de GitLab pour des performances optimales

La mise en œuvre d'une structure adaptée dans GitLab simplifie non seulement la gestion de vos projets de développement logiciel, mais améliore également la visibilité à différents niveaux de votre entreprise. De cette façon, chaque membre de l'entreprise dispose des informations dont il a besoin, de l'équipe de direction aux contributeurs individuels, pour prendre des décisions éclairées.