Réconcilier visibilité et sécurité dans la chaîne logicielle

La dernière version de GitLab (GitLab 18.2.0) comprend deux nouvelles fonctionnalités majeures pour renforcer la sécurité de votre chaîne d'approvisionnement logicielle : l'inventaire de sécurité et la visualisation des chemins de dépendances.

Avec l'inventaire de sécurité, les équipes de sécurité applicative ont une vue unifiée des risques et de la couverture des scans à l'échelle des groupes et projets GitLab. Elles bénéficient ainsi d'une meilleure visibilité pour identifier les zones non couvertes et prioriser les mesures correctives. La visualisation des chemins de dépendances, quant à elle, offre une vue détaillée du chemin par lequel les vulnérabilités open source sont introduites via la chaîne de dépendances. Ainsi, il devient plus facile d'identifier la correction la plus efficace.

Grâce à ces deux fonctionnalités, les équipes de sécurité et de développement sont en mesure de renforcer la sécurité de leurs applications, puisqu'elles disposent d'une visibilité accrue sur les risques, d'un contexte clair pour choisir les mesures correctives à appliquer et de workflows intégrés qui favorisent la collaboration. Contrairement à d'autres solutions, tout est centralisé sur la plateforme que les développeurs utilisent déjà pour écrire, réviser et déployer leur code. Cette approche intégrée élimine le besoin d'intégrations complexes et offre une expérience DevSecOps fluide et unifiée.

L'open source : une surface d'attaque plus exposée

Les applications modernes s'appuient massivement sur des logiciels open source. Or, cette dépendance n'est pas sans risque : certains composants peuvent être obsolètes, souffrir d'un manque de maintenance ou exposer des vulnérabilités à l'insu des développeurs. C'est pourquoi l'analyse de la composition logicielle (SCA) s'impose comme la pierre angulaire des programmes de sécurité des applications modernes.

La gestion efficace du risque de dépendance transitive représente un défi de taille pour les équipes chargées de détecter les vulnérabilités. Ces composants, souvent cachés au plus profond de la chaîne de dépendances, compliquent l'identification de l'origine d'une vulnérabilité ou du composant à mettre à jour pour y remédier. Pire encore, ils sont responsables de près de deux tiers des vulnérabilités open source connues. Faute de visibilité complète sur les chemins de dépendances, les équipes doivent se contenter d'hypothèses, ce qui retarde l'application de mesures correctives et accroît les risques.

Les dépendances transitives, c'est-à-dire les paquets que votre application utilise indirectement, sont automatiquement intégrées par les dépendances directes que vous incluez explicitement. Ces dépendances imbriquées peuvent introduire des vulnérabilités sans que le développeur n'en ait conscience.

Ce défi prend une tout autre dimension à grande échelle. Lorsqu'une équipe de sécurité doit superviser des centaines, voire des milliers, de dépôts, chacun avec ses propres dépendances, pipelines de compilation et propriétaires, il devient extrêmement difficile de répondre aux questions fondamentales sur la posture de sécurité applicative. Dans un contexte où les menaces qui pèsent sur la chaîne d'approvisionnement logicielle se multiplient, et où les vulnérabilités peuvent se propager à travers les systèmes par le biais de bibliothèques partagées et de configurations CI/CD, ce manque de visibilité a des conséquences encore plus importantes.

Inventaire de sécurité : une visibilité évolutive

L'inventaire de sécurité regroupe les informations sur les risques de l'ensemble de vos groupes et projets dans une vue unifiée. Il met en évidence les ressources couvertes par des scans de sécurité, ainsi que celles qui y échappent. Plutôt que de traiter les vulnérabilités de manière isolée, les équipes de sécurité peuvent évaluer la posture de manière globale et identifier les domaines sur lesquels concentrer leurs efforts.

Ce niveau de centralisation s'avère particulièrement important pour les entreprises qui gèrent un grand nombre de dépôts. Il permet aux équipes chargées de la plateforme et de la sécurité applicative de localiser précisément les risques en révélant les projets non analysés ou insuffisamment protégés, tout en ouvrant la voie à des actions directes depuis l'interface. Grâce à un contexte complet, les équipes identifient rapidement les applications les plus exposées pour les traiter efficacement. En consolidant des données jusque-là dispersées en une source unique de vérité, l'inventaire de sécurité transforme la gestion des vulnérabilités d'une posture réactive à une gouvernance stratégique guidée par les données.

Visualisation des chemins de dépendances : la visibilité pour une remédiation efficace

L'inventaire de sécurité offre une vision globale des risques ; la visualisation des chemins de dépendances montre comment y remédier.

Lorsqu'une vulnérabilité est située au plus profond d'une chaîne de dépendances, déterminer la bonne approche pour la corriger devient un véritable casse-tête. La plupart des outils de sécurité mettent en évidence le paquet vulnérable, mais sans indiquer par quel biais il s'est introduit dans le code source. Les équipes de développement se retrouvent à tâtonner entre dépendances directes et transitives, ce qui complique l'analyse et risque d'aboutir à des correctifs inadaptés.

La nouvelle visualisation des chemins de dépendances intégrée à la version 18.2.0 de GitLab, parfois appelée graphique de dépendances, dévoile à l'issue d'un scan SCA le parcours complet depuis un paquet principal jusqu'au composant vulnérable. Cette visibilité est essentielle, en particulier compte tenu de l'omniprésence des vulnérabilités profondément ancrées dans les chaînes de dépendances. Directement intégrée aux workflows GitLab, cette fonctionnalité fournit aux équipes de développement des informations précises et immédiatement exploitables, sans que ces dernières doivent quitter leur environnement de travail ni émettre des hypothèses. Les équipes de sécurité peuvent hiérarchiser plus efficacement les problèmes, tandis que les développeurs ont l'assurance que les remédiations ciblent enfin les causes profondes.

La sécurité intégrée au développement : des risques maîtrisés en amont

Ces fonctionnalités s'inscrivent dans la stratégie globale de GitLab qui vise à intégrer la sécurité au sein même de la plateforme où le code est planifié, compilé et déployé. En intégrant les informations de sécurité au cœur du workflow DevSecOps, GitLab réduit les points de friction et renforce la collaboration entre les équipes de développement et de sécurité.

L'inventaire de sécurité et la visualisation des chemins de dépendances offrent des perspectives complémentaires : le premier permet une surveillance évolutive, la seconde facilite des mesures de correction ciblées. Ces deux fonctionnalités combinées aident les équipes à concentrer leurs efforts sur les priorités réelles et à combler les lacunes lors de l'analyse des risques, sans complexifier l'environnement avec des outils ou intégrations supplémentaires.

