Date de la publication : 7 janvier 2026
Lecture : 8 min
Comment la confiance dans les agents d'IA s'établit à partir de micro-points d'inflexion positifs, et non de grandes découvertes.
À mesure que les agents d'IA deviennent des partenaires de plus en plus sophistiqués dans le développement logiciel, une question critique émerge : comment établir une confiance durable entre les humains et ces systèmes autonomes ? Une récente étude menée par l'équipe UX Research de GitLab révèle que la confiance dans les agents d'IA ne s'établit pas à partir de découvertes spectaculaires, mais plutôt d'innombrables petites interactions, à savoir de points d'inflexion qui s'accumulent au fil du temps pour créer confiance et fiabilité.
Notre étude menée auprès de 13 utilisateurs d'outils agentiques issus d'entreprises de différentes tailles a identifié que l'adoption se produit à travers des « micro-points d'inflexion », des choix de conception subtils et des modèles d'interaction qui établissent progressivement la confiance nécessaire pour que les équipes de développement s'appuient sur les agents d'IA dans leurs workflows quotidiens. Ces résultats offrent des enseignements cruciaux pour les organisations qui mettent en œuvre des agents d'IA dans leurs processus DevSecOps.
Les outils logiciels traditionnels gagnent la confiance des utilisateurs en raison de leur comportement prévisible et de leurs performances constantes. Les agents d'IA, cependant, opèrent avec un degré d'autonomie qui génère une part d'incertitude. Notre étude démontre que les utilisateurs n'adoptent pas des outils d'IA à la suite d'un seul moment décisif. Au contraire, la confiance s'établit à travers des micro-interactions positives accumulées qui prouvent que l'agent comprend leur contexte, respecte leurs garde-fous et améliore plutôt que perturbe leurs workflows.
Ce renforcement progressif de la confiance est particulièrement décisif dans les environnements DevSecOps où les erreurs peuvent impacter les systèmes de production, les données clients et les opérations commerciales. Chaque petite interaction renforce ou érode les fondements de la confiance nécessaire à une collaboration humain-IA productive.
Notre étude a identifié quatre catégories clés de micro-points d'inflexion qui renforcent la confiance des utilisateurs :
La confiance commence par la sécurité. Les utilisateurs doivent être assurés que les agents d'IA ne causeront pas de dommages irréversibles à leurs systèmes. Voici quelques garde-fous essentiels :
Les utilisateurs ne peuvent pas accorder leur confiance s'ils ne comprennent pas les opérations. Les agents d'IA efficaces maintiennent une transparence grâce aux éléments suivants :
Grâce à cette transparence, les agents d'IA passent de boîtes noires mystérieuses à partenaires compréhensibles dont les utilisateurs peuvent suivre et vérifier la logique.
Rien n'érode la confiance plus rapidement que de devoir répéter constamment les mêmes informations à un agent d'IA. Les agents qui établissent un climat de confiance possèdent des fonctionnalités de mémoire :
Les participants à notre étude ont constamment souligné leur frustration face à des outils incapables de mémoriser des préférences de base, ce qui les oblige à fournir les mêmes instructions de manière répétée.
La confiance s'instaure lorsque les agents d'IA prennent en charge de manière proactive les workflows utilisateurs. Les agents peuvent venir en aide à l'utilisateur de différentes manières :
Ces capacités d'anticipation transforment les agents d'IA d'outils réactifs en partenaires proactifs qui réduisent la charge cognitive et rationalisent les processus de développement.
Pour les organisations qui déploient des agents d'IA, notre étude suggère plusieurs implémentations pratiques :
Nos résultats révèlent que la confiance dans les agents d'IA suit un modèle de croissance composée. Chaque micro-interaction positive rend les utilisateurs légèrement plus disposés à s'appuyer sur l'agent pour la tâche suivante. Au fil du temps, ces petits signes de confiance s'accumulent pour former une confiance profonde qui transforme les agents d'IA d'outils expérimentaux en partenaires de développement essentiels.
Ce processus est délicat, car un seul échec significatif peut effacer des semaines de confiance accumulée. C'est pourquoi la cohérence dans ces micro-points d'inflexion est cruciale. Chaque interaction compte.
Soutenir ces micro-points d'inflexion est crucial pour que les équipes logicielles et leurs agents d'IA collaborent à l'échelle de l'entreprise avec une orchestration intelligente.
Établir la confiance dans les agents d'IA nécessite une conception intentionnelle axée sur les besoins et préoccupations des utilisateurs.
Les organisations qui mettent en œuvre des outils agentiques devraient :
Aidez-nous à comprendre ce qui vous tient à cœur : vos expériences et perspectives sont extrêmement utiles pour nous aider à façonner la manière dont nous concevons et améliorons les interactions agentiques. Rejoignez notre panel de recherche pour participer à de futures études.
Découvrez les agents GitLab en action : avec GitLab Duo Agent Platform, la rapidité de l'IA dépasse le simple codage et couvre l'ensemble de votre cycle de vie logiciel. Vos workflows définissent les règles, votre contexte maintient les connaissances organisationnelles et vos garde-fous garantissent le contrôle afin que les équipes puissent orchestrer pendant que les agents exécutent à travers le SDLC. Visitez la page GitLab Duo Agent Platform pour découvrir comment l'orchestration intelligente peut transformer votre parcours DevSecOps.
Que vous testiez des agents pour la première fois ou que vous cherchiez à optimiser vos implémentations existantes, nous sommes convaincus que comprendre et concevoir en visant la confiance est la clé d'une adoption réussie. Construisons cet avenir ensemble !
Cet article de blog vous a plu ou vous avez des questions ou des commentaires ? Partagez vos réflexions en créant un sujet dans le forum de la communauté GitLab.Donnez votre avis
Découvrez comment la plateforme DevSecOps intelligente
peut aider votre équipe.