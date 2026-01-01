GitLab découvre une attaque généralisée de la chaîne d'approvisionnement npm
Le logiciel malveillant à l'origine de cette attaque comprend un mécanisme d'autodestruction capable de supprimer les données des utilisateurs.Lire l'article
Learn about cybersecurity trends, best practices, and third-party threats to secure your code and digital infrastructure.
Le logiciel malveillant à l'origine de cette attaque comprend un mécanisme d'autodestruction capable de supprimer les données des utilisateurs.Lire l'article