GitLab Duo Agent Platform prend désormais en charge Claude Opus 4.7, le dernier modèle d'Anthropic, disponible dès aujourd'hui via la sélection de modèle dans l' Agentic Chat et dans l'ensemble des workflows pilotés par des agents au sein de votre instance GitLab.

Pour les équipes qui exécutent des agents sur l'intégralité du cycle de développement, Opus 4.7 apporte des améliorations significatives aux tâches essentielles : les travaux complexes et multi-étapes qui exigent un raisonnement soutenu, une exécution précise des instructions et la capacité à vérifier ses propres résultats avant de les afficher.

Un raisonnement renforcé pour chaque workflow d'agent

L'amélioration la plus notable concerne la manière dont Opus 4.7 traite les tâches longues et complexes. Les évaluations internes de GitLab ont mis en évidence des performances supérieures à celles de Sonnet 4.6 comme d'Opus 4.6. Ces améliorations combinées se traduisent directement par des agents plus efficaces dans les pipelines CI/CD, la revue de code, la résolution de vulnérabilités et d'autres workflows multi-outils où les erreurs en cascade ont un coût élevé.

Les équipes avec des workflows d'agents établis noteront qu'Opus 4.7 interprète les instructions avec plus de précision que les modèles précédents, ce qui lui permet d'exécuter les tâches complexes et conditionnelles avec davantage de fidélité. Par exemple, les agents chargés de séquences de remédiation multi-étapes accomplissent chaque étape conformément aux spécifications et garantissent aux équipes des résultats plus prévisibles et auditables.

Des agents qui maintiennent la cadence du code à la production

La promesse des agents intégrés à chaque étape du cycle de développement logiciel signifie que le travail avance sans attendre l'intervention humaine. Opus 4.7 contribue à tenir cette promesse de manière plus fiable en pratique.

Au stade de la génération de code et de la création de tests, les agents bénéficient de la capacité d'Opus 4.7 à vérifier ses propres résultats avant de les afficher. Résultat ? Moins d'allers-retours, une itération plus rapide et moins d'interruptions qui perturbent la concentration des développeurs. Dans les workflows de sécurité et de gestion des vulnérabilités, un meilleur respect des instructions permet aux agents de rester sur la tâche tout au long des séquences de remédiation multi-étapes, en menant le travail à son terme tel qu'il a été défini, sans nécessiter de corrections en cours de route.

Dans les environnements CI/CD, où les échecs de pipeline peuvent bloquer toute une équipe, la cohérence sur le long terme d'Opus 4.7 est particulièrement précieuse. Les agents qui analysent les échecs, examinent les logs et proposent des correctifs traitent cette séquence de manière cohérente, sans perdre le contexte en cours d'exécution. Le travail est terminé au lieu d'être escaladé.

GitLab Duo Agent Platform relie ces étapes par conception. Opus 4.7 renforce la couche d'intelligence qui les alimente, de sorte que les agents coordonnant la planification, le développement, la sécurité et le déploiement disposent d'un modèle plus performant pour piloter les décisions à chaque transfert.

Tarification et disponibilité

Claude Opus 4.7 est disponible dès maintenant dans GitLab Duo Agent Platform via la sélection de modèle. Pour consulter la liste complète des modèles disponibles pour GitLab Duo Agent Platform ainsi que leur consommation respective en crédits, rendez-vous sur notre documentation.

Vous pouvez commencer un essai gratuit de GitLab Duo Agent Platform dès aujourd'hui. Si vous utilisez déjà GitLab dans la version gratuite, vous pouvez vous inscrire à GitLab Duo Agent Platform en suivant quelques étapes simples.

Si vous êtes déjà abonné à GitLab Premium ou GitLab Ultimate, il vous suffit d' activer GitLab Duo Agent Platform et de commencer à utiliser les GitLab Credits inclus dans votre abonnement.

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