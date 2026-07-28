Une erreur sur une tâche courante peut vous coûter quelques minutes. En revanche, une erreur lors d’une refactorisation de grande envergure ou d'une session de débogage couvrant des mois d'historique de commits peut avoir des conséquences bien plus lourdes, car elle s’accumule silencieusement sur des centaines d'échanges. Au moment où vous la détectez, chaque étape construite par-dessus doit également être défaite. C'est là toute la différence entre un travail qui récompense la rapidité et un travail de haute complexité qui exige d’être parfait dès le départ.

Le dernier modèle d'IA d'Anthropic, Claude Opus 5, désormais disponible sur GitLab Duo Agent Platform, est conçu pour les tâches les plus exigeantes pour un agent. Avec Opus 5, vos équipes d'ingénierie peuvent confier aux agents des tâches plus complexes et critiques. Lors de l’évaluation interne menée par GitLab, Opus 5 a résolu 93,3 % des tâches de référence, soit une amélioration de 20,3 points par rapport au taux de résolution de 73,0 % d'Opus 4.8.

« Les équipes qui tirent le meilleur parti des agents d'IA peuvent leur confier leurs tâches les plus complexes et les plus critiques, avec la certitude que le raisonnement tiendra la route du début à la fin. » — Stuart Moncada, VP, AI Product Management, GitLab

Un raisonnement qui résiste à la complexité

Certaines équipes hésitent à confier leurs tâches les plus complexes à un agent, car les erreurs sont coûteuses à corriger. Sur des tâches de longue durée et de grande complexité, le raisonnement d'un agent doit rester cohérent du début à la fin. Grâce au raisonnement approfondi d'Opus 5, un plus grand nombre de vos tâches complexes, comme les fonctionnalités impliquant plusieurs fichiers et les refactorisations de grande envergure, sont résolues correctement dès la première tentative, ce qui réduit le temps consacré au diagnostic et aux nouvelles tentatives après des exécutions infructueuses. Les équipes qui utilisent GitLab Duo Agent Platform avec Opus 5 peuvent s'attendre à moins de correctifs partiels, avec davantage de tâches prêtes à être fusionnées.

Cette fiabilité s'étend également à l'exhaustivité. Lors des tests internes de GitLab, Opus 5 a mené à bien 100 % des tâches qu'il a tentées, égalant le taux de complétion d'Opus 4.8. La différence réside dans la qualité des résultats : un plus grand nombre de solutions proposées par Opus 5 sont vérifiées comme correctes, ce qui porte le taux de résolution à 93,3 %, contre 73,0 % pour Opus 4.8.

L'une des tâches de l'évaluation de GitLab consistait à implémenter la prise en charge d'une connexion SSO simulable dans un flux d'authentification CLI, une modification couvrant cinq fichiers, incluant de nouveaux types exportés et des champs de configuration. Plusieurs autres modèles testés n'ont produit aucune tentative de correction. Opus 5, quant à lui, a développé l'implémentation complète, l'a validée et a ouvert une merge request.

Vous pouvez vous attendre à la même précision lors de la revue de code. Opus 5 signale les véritables bogues et génère peu de faux positifs, ce qui permet à vos équipes de rester concentrées sur les vulnérabilités réelles et de passer moins de temps à filtrer le bruit.

Si votre charge de travail fait tourner plusieurs agents simultanément, vous perdez moins de temps à démêler les conflits entre eux. Opus 5 assure la coordination des sous-agents, en veillant à ce qu'ils n'interfèrent pas dans le travail des autres. Les modèles « writer-verifier » détectent les problèmes entre les agents avant qu'ils ne vous parviennent, avec un agent vérifiant les données de sortie d'un autre avant qu'elle ne soit acceptée. Les équipes qui mènent des sessions plus longues et plus autonomes avec davantage d'agents en parallèle obtiennent les meilleurs résultats.

Pour les charges de travail sensibles aux coûts qui exécutent plusieurs agents en parallèle, les plafonds d'utilisation des GitLab Credits vous permettent de fixer une limite stricte sur les dépenses, afin que le travail en parallèle ne dépasse jamais votre budget.

La vitesse va de pair avec la profondeur

Sur les tests de performance les plus exigeants de GitLab, Opus 5 associe fiabilité et rapidité. Au 95e percentile, c'est-à-dire dans la partie la plus lente de ses exécutions, Opus 5 a terminé 2,2 % plus vite qu'Opus 4.8 (768 secondes contre 784,98 secondes) et 21,9 % plus vite que Sonnet 4.6 (768 secondes contre 982,57 secondes). Fiabilité et rapidité vont de pair. Pour vos équipes, cela se traduit par des délais d'exécution plus prévisibles, même pour vos exécutions les plus longues.

Choisir le bon modèle selon la tâche

Le choix du modèle dépend de la tâche à accomplir, et non d'une politique unique à l'échelle de l'organisation. Les modèles de la classe Sonnet prennent en charge l’essentiel du travail de développement quotidien : ils sont rapides, abordables et fiables pour les tâches que la plupart des équipes exécutent en continu. Optez pour Opus 5 lorsque le travail exige un raisonnement plus approfondi : les débogages les plus complexes, les refactorisations les plus importantes, les décisions que vous ne souhaitez pas revoir.

Vous définissez ce choix directement dans votre instance GitLab via la sélection de modèle. Quel que soit le modèle choisi, il s'exécute dans la même infrastructure : la couche de contexte, les contrôles de politique et la piste d'audit qui couvrent chaque modèle sur GitLab Duo Agent Platform.

Mettez Opus 5 à contribution

Claude Opus 5 est disponible dès maintenant sur GitLab Duo Agent Platform et, à l'instar des autres modèles, fonctionne avec les GitLab Credits. Vous découvrez GitLab Duo Agent Platform ? Démarrez un essai gratuit dès aujourd'hui. Vous êtes déjà abonné à GitLab Premium ou GitLab Ultimate ? Activez GitLab Duo Agent Platform et utilisez les GitLab Credits inclus dans votre abonnement.