Claude Sonnet 5 sur GitLab : plus fiable et plus efficace

Claude Sonnet 5 d'Anthropic est désormais disponible sur GitLab Duo Agent Platform, pour toutes les éditions et tous les modèles de déploiement, via la passerelle d'IA de GitLab. Claude Sonnet 5 est conçu pour le travail que les agents accomplissent au quotidien pour les équipes de développement logiciel : tâches en plusieurs étapes, génération de code prêt pour la revue de code et exécution de workflows à grande échelle et à moindre coût. C'est également le premier modèle de la suite d'évaluation de GitLab à accomplir l'intégralité des tâches de notre benchmark. Son prédécesseur, Sonnet 4.6, en avait accompli 93,8 %. Pour les équipes qui utilisent les agents GitLab Duo en production, les tâches terminées profitent désormais d'un code de meilleure qualité.

« Claude Sonnet 5 a géré l'ensemble des tâches de programmation sur lesquelles nous l'avons testé, tout en résolvant davantage de problèmes. C'est une avancée significative en matière de qualité comme d'efficacité. Il est disponible dès aujourd'hui sur GitLab Duo Agent Platform, pour toutes les éditions et tous les modèles de déploiement. » – Manav Khurana, Chief Product and Marketing Officer, GitLab

Menez chaque exécution d'agent à son terme

Un agent qui s'interrompt à mi-parcours représente souvent l'échec le plus coûteux. Lorsqu'une exécution s'arrête au milieu d'une tâche en plusieurs étapes, le coût ne se limite pas au travail perdu : il faut aussi diagnostiquer le problème, reformuler la requête et vérifier le résultat partiel obtenu. C'est la fiabilité qui transforme un agent que l'on supervise en un agent auquel on délègue des tâches.

C'est précisément le niveau d'exigence qu'atteint Claude Sonnet 5 : il s'agit du premier modèle de notre suite d'évaluation à mener à bien chaque tâche de notre benchmark. Associée à une hausse de 8,8 % du nombre de problèmes résolus, cette fiabilité signifie que les tâches accomplies ont plus de chances d'être exploitables.

Pour les équipes qui utilisent GitLab Duo Agentic Chat, cette amélioration transforme la boucle quotidienne (requêtes, attente, évaluation). Une refactorisation multi-fichiers produit un résultat prêt pour une revue plutôt qu'une impasse. La génération de tests fournit une couverture utilisable. Les investigations de sécurité remontent plus loin dans l'historique du dépôt. Les agents par défaut de GitLab Duo traitent davantage de missions sans intervention, ce qui vous permet de consacrer votre temps à la revue des résultats plutôt qu'au redémarrage des exécutions.

Requête à Claude Sonnet 5 pour analyser les échecs de pipelines des deux derniers mois à l'aide de GitLab Orbit

Dépensez moins pour de meilleurs résultats

Efficacité et fiabilité se renforcent mutuellement. Un agent qui accomplit davantage de tâches et qui consomme moins de ressources pour y parvenir réduit le coût réel de chaque tâche terminée.

Les différents modèles disponibles sur GitLab Duo Agent Platform consomment des GitLab Credits à des rythmes différents, et le bon choix du modèle dépend de la tâche. Pour maintenir des workflows d'agents économiquement viables à grande échelle, il faut exécuter un large éventail de tâches de développement au quotidien sur un modèle dont le profil de coût correspond au type de tâches.

Pour la liste complète des modèles et de leur consommation en crédits, consultez la documentation sur les GitLab Credits.

Choisissez le bon modèle pour votre workflow

L'objectif n'est pas d'utiliser un seul modèle. Il s'agit de disposer, pour l'essentiel du travail quotidien des agents, d'une option par défaut fiable et économique, tout en gardant des modèles plus puissants à portée de clic lorsque la tâche le justifie.

Claude Sonnet 5 rejoint un ensemble en constante évolution de modèles d'IA disponibles sur GitLab Duo Agent Platform. Les modèles de la famille Sonnet allient qualité, rapidité et coût pour le développement quotidien. Claude Opus 4.8 reste disponible pour les tâches agentiques complexes et de longue haleine qui exigent une profondeur de raisonnement maximale. Vous pouvez choisir les modèles en fonction de la tâche via la sélection de modèle dans votre instance GitLab.

Lancez-vous dès aujourd'hui

Claude Sonnet 5 est disponible dès maintenant sur GitLab Duo Agent Platform, via la passerelle d'IA de GitLab. Comme les autres modèles, il fonctionne avec les GitLab Credits.