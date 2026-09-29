Les utilisateurs de GitLab sont les mieux placés pour connaître les workflows qu'ils souhaitent améliorer. Grâce à notre programme Co-Create, ils collaborent directement avec nous pour concevoir, développer et livrer des améliorations produit qui bénéficient à un plus grand nombre d'équipes.

Au cours du premier semestre de l'année 2026, nos utilisateurs nous ont aidés à développer des API, à ajouter des fonctionnalités CI/CD, à étendre la prise en charge des langages pour la compréhension de code assistée par l'IA, à renforcer les contrôles de sécurité, à accroître la flexibilité des intégrations et à faciliter l'utilisation et la compréhension de GitLab.

Le programme Co-Create offre à nos clients la possibilité de passer directement d'un défi concret à une amélioration produit. Ils collaborent avec nous sur le problème et sa solution, puis participent à la livraison du changement. Contrairement à un modèle basé uniquement sur les retours, cette démarche intègre le contexte réel des workflows au processus de développement produit. Elle raccourcit le trajet entre le besoin et la valeur créée, tout en nous permettant de valider les améliorations en conditions réelles et d'en étendre les bénéfices à davantage d'utilisateurs de GitLab.

« Il y a plus de dix ans, nous avons entrepris de construire code.siemens.com, notre plateforme interne de développement basée sur GitLab, qui est aujourd'hui utilisée par près de 100 000 personnes. Nous avons exploité et fait évoluer la plateforme avec une équipe restreinte, en suivant une approche "pour les développeurs, par les développeurs". Nous avons créé en collaboration des centaines de fonctionnalités telles que la signature des commits x509/gpg, la protection des conteneurs et des paquets, ainsi que des fonctionnalités de projet et sociales comme le suivi d'utilisateurs, ce qui nous a permis de renforcer la culture de sécurité et de collaboration à l'échelle de Siemens. » Roger Meier, Distinguished Engineer, Siemens

D'un besoin ciblé à une amélioration partagée

Certaines des meilleures améliorations produit naissent d'un besoin précis, ancré dans la réalité du terrain.

Les contributeurs de GitLab nous ont aidés à répondre aux besoins suivants :

Faciliter la compréhension des codes sources Scala pour GitLab Orbit et GitLab Duo

Donner aux administrateurs de sécurité un moyen d'imposer la protection contre le push des secrets à l'échelle d'une instance complète

Permettre aux équipes à forte cadence de configurer les limites des pipelines de merge train

Afficher les plateformes prises en charge par les images multi-architectures

Offrir aux utilisateurs de lecteurs d'écran davantage de contexte sur les pages de documentation

Ces problématiques sont variées, mais elles partagent un point commun : elles sont suffisamment précises pour être résolues et suffisamment importantes pour que leur solution profite à bien plus de monde que la personne qui les a soulevées au départ.

Au premier semestre de l'année 2026, plus de 650 contributeurs ont apporté 4 874 améliorations produit dans plus de 100 groupes produit. Ces changements ont concerné à la fois le produit et le catalogue CI/CD. Le nombre importe moins que ce que ces évolutions ont rendu possible pour les utilisateurs.

Développer les possibilités d'automatisation pour les équipes

Les utilisateurs de GitLab nous ont aidés à étendre les possibilités de connexion entre GitLab et les outils et workflows existants des équipes.

La nouvelle API REST d'applications utilisateurs permet aux équipes de créer, consulter, mettre à jour et supprimer par programmation les applications OAuth qui leur appartiennent. Celles-ci peuvent ainsi gérer de manière plus sûre les applications pour des workflows tels que le déploiement et la suppression dynamiques de GitLab Review Apps, sans avoir à recourir à des URI de redirection génériques.

Les utilisateurs de GitLab ont également ajouté la prise en charge des jetons SCIM à l' API d'information des jetons. Les systèmes de gestion des identités et des accès peuvent désormais identifier les jetons SCIM via la même API que celle utilisée pour inspecter les autres jetons GitLab, ce qui facilite la mise en place d'une automatisation précise autour de l'inventaire et de la gouvernance des jetons.

Les nouvelles variables prédéfinies CI_TRACEPARENT et CI_TRACESTATE introduisent le W3C Trace Context dans les jobs CI/CD. Les équipes peuvent maintenant corréler les traces entre pipelines parent-enfant et suivre les tâches à travers des systèmes distribués afin de faciliter la compréhension du comportement des workflows de livraison de bout en bout.

Ces améliorations offrent aux équipes un meilleur contrôle sur leurs intégrations, renforcent les capacités d'automatisation et facilitent l'exploitation de GitLab au sein d'un système d'ingénierie plus large.

Renforcer les contrôles de sécurité et de livraison

Grâce au programme Co-Create, nos utilisateurs nous ont également aidés à étoffer les contrôles utilisés par les équipes pour protéger le code et gérer la livraison à grande échelle.

Une équipe s'est associée à nous pour ajouter un paramètre d'application au niveau de l'instance pour la protection contre le push des secrets. Les administrateurs peuvent désormais rendre la protection contre le push des secrets obligatoire sur tous les projets, ce qui offre aux équipes de sécurité un moyen uniforme d'appliquer ce contrôle à l'ensemble d'une instance GitLab.

Un autre contributeur a mis en œuvre des limites configurables pour les pipelines de merge train. Les équipes peuvent maintenant définir des limites adaptées à leur plan et à leur capacité, ce qui donne aux organisations à fort volume de développement davantage de contrôle sur la manière dont les changements avancent dans les phases de validation et de merge.

Les utilisateurs de GitLab nous ont également aidés à compléter l'API REST pour les règles de protection de l' état Terraform. Les équipes peuvent récupérer, créer, mettre à jour et supprimer ces règles par programmation, ce qui facilite l'application cohérente d'une gouvernance sur l'Infrastructure as Code sur l'ensemble des projets.

Ces avancées donnent aux équipes davantage de maîtrise sur la sécurité et la livraison, sans les obliger à gérer chaque projet manuellement.

Offrir un contexte utile à davantage de codes sources et de workflows

Les utilisateurs de GitLab nous ont aussi aidés à étendre ce que GitLab peut comprendre et présenter.

Un contributeur a ajouté la prise en charge du langage Scala à GitLab Orbit, qui indexe votre instance GitLab et expose votre cycle de développement logiciel sous forme de graphe de propriétés interrogeable. Les dépôts Scala peuvent désormais produire des définitions de graphe de code pour les classes, traits, objets, fonctions et valeurs, ce qui donne à GitLab Duo un contexte utile lorsqu'il travaille avec des codes sources Scala.

Un autre contributeur a ajouté des informations sur les plateformes prises en charge aux index d'images de conteneurs. Les équipes peuvent désormais voir quels systèmes d'exploitation et quelles architectures une image prend en charge directement dans le registre de conteneurs, ce qui facilite le choix de l'image adaptée à un environnement cible.

Ces améliorations élargissent le spectre des codes sources que GitLab peut comprendre et fournissent aux équipes des informations plus claires lorsqu'elles sélectionnent, configurent et exploitent des logiciels.

Accroître l'accessibilité de GitLab

Nos contributeurs améliorent également les détails qui déterminent si une fonctionnalité est compréhensible et accessible en conditions réelles.

Ils nous ont aidés à améliorer la documentation relative aux API en clarifiant les informations sur les éditions pour les points de terminaison d'approbation des merge requests. Les développeurs peuvent désormais déterminer les points de terminaison disponibles dans l'édition Gratuite et choisir la bonne API pour leurs besoins, sans avoir à tâtonner.

Les utilisateurs de GitLab ont également amélioré l'expérience de navigation et de lecture dans GitLab. En voici quelques exemples : la prise en charge des ancres de titre en caractères non latins dans les balisages autres que Markdown, des textes alternatifs plus descriptifs pour les diagrammes, une explication plus claire du raccourci clavier « point » pour ouvrir le Web IDE et une option d'exportation PDF pour les fichiers Markdown.

Chaque amélioration élimine un obstacle différent. Un utilisateur trouve plus facilement la bonne section d'un document, un utilisateur avec lecteur d'écran obtient un contexte utile, un nouvel utilisateur découvre un raccourci et une équipe peut partager des instructions d'installation sans avoir à maintenir une seconde copie en dehors du dépôt.

L'accessibilité et la facilité d'utilisation ne sont pas dissociables de la qualité produit. Elles font partie intégrante de cette qualité, qui se mesure à la capacité d'un plus grand nombre de personnes à comprendre, parcourir et utiliser un même workflow avec succès.

La collaboration va au-delà du code

Les évolutions produit ne sont qu'une manière de collaborer. La plateforme pour les contributeurs prend également en charge la documentation, la traduction, les templates de projets, les discussions et les événements. La traduction est un résultat produit à part entière : les personnes qui apportent leur contribution aident à proposer GitLab dans davantage de langues, et les traductions relues peuvent être incluses dans les futures versions de GitLab. Ces différentes voies facilitent l'amélioration, la compréhension et l'utilisation de GitLab.

Construisez avec nous

Le programme Co-Create peut prendre de nombreuses formes.

Le fil conducteur reste toujours l'impact produit partagé. Tout commence par un besoin réel et se conclut par une expérience plus claire, plus sûre, plus rapide ou plus performante pour les autres utilisateurs de GitLab.

Si vous avez une idée pour améliorer GitLab, passez à l'action et développez une solution avec nous. Si vous n'avez pas d'idée précise mais souhaitez contribuer à améliorer GitLab, sélectionnez un ticket existant et aidez-nous à le résoudre.

Le programme Co-Create prend en charge différents modes de collaboration.

Si vous êtes une personne souhaitant améliorer GitLab, utilisez la plateforme pour les contributeurs pour trouver des conseils et des ressources utiles afin de vous lancer.

Si vous représentez une équipe ou une organisation à la recherche d'une collaboration directe et guidée avec GitLab, découvrez le programme Co-Create.

Le chemin peut varier. C'est le résultat qui compte.