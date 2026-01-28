Bienvenue dans la partie 8 de notre guide en huit parties, Démarrer avec GitLab Duo Agent Platform, dans laquelle vous apprendrez à maîtriser la construction et le déploiement d'agents d'IA et de workflows au sein de votre cycle de développement. Suivez des tutoriels qui vous mèneront de votre première interaction à des workflows d'automatisation entièrement personnalisés et prêts pour la mise en production.

Introduction à la personnalisation

GitLab Duo Agent Platform offre des fonctionnalités puissantes, et vous pouvez l'exploiter encore davantage en l'adaptant aux besoins spécifiques de votre équipe. GitLab propose des options de personnalisation flexibles à plusieurs niveaux :

Au niveau de l'utilisateur : préférences personnelles qui s'appliquent à tous les projets (règles personnalisées, AGENTS.md, configuration MCP)

: préférences personnelles qui s'appliquent à tous les projets (règles personnalisées, AGENTS.md, configuration MCP) Au niveau du workspace : configurations spécifiques au projet (règles personnalisées, AGENTS.md, configuration MCP)

: configurations spécifiques au projet (règles personnalisées, AGENTS.md, configuration MCP) Au niveau du projet : agents et flows personnalisés que vous créez et gérez au sein d'un projet spécifique

Partie 1 : personnaliser le comportement des agents

Règles personnalisées

Les règles personnalisées fournissent des instructions aux agents et flows afin de garantir un comportement cohérent au sein de votre équipe sans nécessiter de répétitions (exemples : guides de style relatifs au développement ou manière d'exécuter les tests).

Accédez au répertoire de configuration de votre workspace IDE ou utilisateur.

Règles personnalisées au niveau de l'utilisateur

Les règles au niveau de l'utilisateur s'appliquent à tous vos projets et workspaces.

Pour des instructions détaillées sur la création de règles personnalisées au niveau de l'utilisateur, consultez la documentation de GitLab.

Créez le fichier ~/.gitlab/duo/chat-rules.md dans votre répertoire personnel.

Exemples de règles :

Copy - Include JSDoc comments for all functions - Use single quotes for strings - Follow the existing code style in the repository - Write concise explanations, avoid lengthy descriptions - Suggest tests for any code changes - Use async/await instead of promises

Règles personnalisées au niveau du workspace

Les règles du workspace s'appliquent uniquement à un projet spécifique. Elles remplacent les règles au niveau de l'utilisateur pour ce projet.

Créez le fichier .gitlab/duo/chat-rules.md à la racine de votre projet.

Exemples de règles pour un projet Vue.js :

Copy - Use Vue 3 Composition API with `<script setup>` - Always include TypeScript types for props - Use scoped styles with SCSS - Follow the Slippers UI design system - Keep components under 300 lines - Use kebab-case for component names - Include accessibility attributes (aria-*, role)

Bonnes pratiques pour les règles personnalisées

Soyez précis : « utilise des guillemets simples » est mieux que « suis le guide de style ».

: « utilise des guillemets simples » est mieux que « suis le guide de style ». Priorisez : indiquez les règles les plus importantes en premier.

: indiquez les règles les plus importantes en premier. Concentrez-vous sur votre équipe : les règles doivent refléter les standards de votre équipe, pas vos préférences personnelles.

: les règles doivent refléter les standards de votre équipe, pas vos préférences personnelles. Misez sur des règles exploitables : les règles doivent être suffisamment claires pour qu'un agent d’IA puisse les suivre.

: les règles doivent être suffisamment claires pour qu'un agent d’IA puisse les suivre. Maintenez vos règles : mettez à jour les règles lorsque vos standards évoluent.

: mettez à jour les règles lorsque vos standards évoluent. Évitez les conflits : ne contredisez pas le style de votre code source.

Astuce : utilisez la fonctionnalité Code Owners pour gérer qui approuve les modifications de .gitlab/duo/chat-rules.md .

Pour un tutoriel détaillé d'un cas d'utilisation des règles personnalisées, consultez l' article sur les règles personnalisées dans GitLab Duo Agentic Chat pour renforcer l'efficacité des équipes de développement.

AGENTS.md : personnaliser le comportement des agents

AGENTS.md est un fichier standard qui permet de personnaliser le comportement des agents. Il vous aide à définir comment les agents doivent se comporter dans vos conversations de chat, vos flows de base et vos flows personnalisés sans modifier les agents eux-mêmes.

Différence avec les règles personnalisées : le fichier AGENTS.md est utilisé par tous les agents et flows (de base et personnalisables). Il suit également une norme que d'autres outils d'IA peuvent utiliser, par exemple Claude Code en tant qu' agent externe. Utilisez AGENTS.md lorsque vous souhaitez que vos instructions s'appliquent à plusieurs contextes.

Niveau de l'utilisateur (s'applique à tous vos projets et workspaces) :

macOS/Linux : ~/.gitlab/duo/AGENTS.md

Windows : %APPDATA%\GitLab\duo\AGENTS.md

Niveau du workspace (s'applique à un projet spécifique) :

Créez le fichier AGENTS.md à la racine de votre projet.

Niveau du sous-répertoire (s'applique à des répertoires spécifiques dans les monorepos) :

Créez le fichier AGENTS.md dans les sous-répertoires pour des instructions contextuelles spécifiques.

Fonctionnement :

Le fichier AGENTS.md au niveau de l'utilisateur s'applique à tous les projets.

Le fichier AGENTS.md au niveau du workspace s'applique à un projet spécifique.

Les fichiers AGENTS.md au niveau du sous-répertoire fournissent un contexte pour des parties spécifiques de votre code source.

Les agents et flows combinent les instructions de tous les niveaux applicables.

Les instructions AGENTS.md (nouvelles ou mises à jour) nécessitent de déclencher de nouveaux flows ou de démarrer un nouveau chat avec un agent (personnalisé).

Contrôles du fichier AGENTS.md

La personnalité et le ton de l'agent

Les instructions spécifiques au projet

Les normes et conventions de codage

Les préférences d'utilisation des outils

Les exigences de formatage des données de sortie

La structure et l'organisation du dépôt

Exemple d'un fichier AGENTS.md

Copy # Agent Customization for Our Project ## General Guidelines - Always prioritize code quality over speed - Follow our project's architecture patterns - Reference existing code examples when suggesting changes - Ask for clarification if requirements are ambiguous ## Code Style - Use TypeScript for all new code - Follow ESLint configuration in the project - Include unit tests for all new functions - Use descriptive variable names (no single letters except loops) ## Documentation - Add JSDoc comments to all public functions - Update README.md if adding new features - Include examples in code comments ## Security - Never suggest hardcoding secrets or API keys - Always validate user input - Use parameterized queries for database operations - Flag potential security issues immediately

Bonnes pratiques pour le fichier AGENTS.md

Soyez précis : incluez des exemples concrets de votre projet.

: incluez des exemples concrets de votre projet. Restez concis : concentrez-vous sur ce qui est unique à votre projet.

: concentrez-vous sur ce qui est unique à votre projet. Utilisez le contrôle de version : effectuez un commit dans votre dépôt et utilisez le suivi des modifications.

: effectuez un commit dans votre dépôt et utilisez le suivi des modifications. Soyez aligné avec votre équipe : discutez avec votre équipe avant de finaliser votre fichier.

: discutez avec votre équipe avant de finaliser votre fichier. Mettez à jour votre fichier régulièrement : affinez à mesure que votre projet évolue.

: affinez à mesure que votre projet évolue. Documentez la structure du dépôt : aidez les agents à comprendre l'organisation de votre code source.

Prérequis

GitLab 18.8 ou version ultérieure

Pour VS Code : extension GitLab Workflow 6.60 ou version ultérieure

Pour JetBrains : plugin GitLab 3.26.0 ou version ultérieur

Pour les flows : mettez à jour la configuration du flow pour accéder au contexte user_rule

En savoir plus sur AGENTS.md.

Instructions de revue personnalisées

Les instructions de revue personnalisées fournissent des directives spécifiques pour le flow de base Code Review. Ces instructions garantissent des standards de revue de code cohérents et peuvent être adaptées à des types de fichiers spécifiques dans votre projet.

Créez le fichier .gitlab/duo/mr-review-instructions.yaml à la racine de votre projet.

Exemples d'instructions de revue :

Copy instructions: - name: Ruby Style Guide fileFilters: - "*.rb" # Ruby files in the root directory - "lib/**/*.rb" # Ruby files in lib and its subdirectories - "!spec/**/*.rb" # Exclude test files instructions: | 1. Ensure all methods have proper documentation 2. Follow Ruby style guide conventions 3. Prefer symbols over strings for hash keys - name: TypeScript Source Files fileFilters: - "**/*.ts" # TypeScript files in any directory - "!**/*.test.ts" # Exclude test files instructions: | 1. Ensure proper TypeScript types (avoid 'any') 2. Follow naming conventions 3. Document complex functions

Bonnes pratiques pour les instructions de revue personnalisées :

Soyez précis et concret : des instructions claires et numérotées fonctionnent mieux.

: des instructions claires et numérotées fonctionnent mieux. Utilisez des modèles glob : ciblez des types de fichiers spécifiques avec fileFilters .

: ciblez des types de fichiers spécifiques avec . Concentrez-vous sur les normes importantes : priorisez les points de revue les plus critiques.

: priorisez les points de revue les plus critiques. Expliquez le « pourquoi » : aidez les relecteurs à comprendre le raisonnement.

: aidez les relecteurs à comprendre le raisonnement. Testez les modèles : assurez-vous que les modèles glob correspondent aux fichiers visés.

Astuce : utilisez la fonctionnalité Code Owners pour protéger les modifications apportées à .gitlab/duo/mr-review-instructions.yaml .

Pour obtenir des instructions de configuration détaillées et des exemples, consultez la documentation relative aux instructions de revue personnalisées.

Partie 2 : étendre les fonctionnalités avec le MCP

Le Model Context Protocol (MCP) permet aux agents d'accéder à des systèmes externes comme Jira, Slack, AWS et plus encore. Cette section couvre la configuration du MCP pour étendre les capacités des agents.

🎯 Découvrez maintenant une démo interactive du MCP pour apprendre à l'utiliser.

Configuration du MCP pour les intégrations externes

Le Model Context Protocol (MCP) permet aux agents d'accéder à des systèmes externes comme Jira, Slack, AWS et plus encore.

Portée : niveau de l'utilisateur (s'applique à tous les workspaces) ou niveau du workspace (spécifique au projet, remplace la configuration utilisateur)

Créer une configuration utilisateur :

macOS/Linux : ~/.gitlab/duo/mcp.json

: Windows : C:\Users\<username>\AppData\Roaming\GitLab\duo\mcp.json

: VS Code : exécutez la commande GitLab MCP: Open User Settings (JSON)

Créer une configuration workspace :

Créez le fichier : .gitlab/duo/mcp.json à la racine de votre projet

Bonnes pratiques :

Sécurité avant tout : utilisez des serveurs MCP qui nécessitent OAuth et non des tokens en texte brut.

: utilisez des serveurs MCP qui nécessitent OAuth et non des tokens en texte brut. Portée minimale : activez uniquement les serveurs MCP que vous utilisez réellement et en qui vous avez confiance.

: activez uniquement les serveurs MCP que vous utilisez réellement et en qui vous avez confiance. Tests locaux : vérifiez que les connexions et l'autorisation au MCP fonctionnent avant de les partager avec les équipes.

: vérifiez que les connexions et l'autorisation au MCP fonctionnent avant de les partager avec les équipes. Documentation des intégrations : expliquez ce que fournit chaque serveur MCP.

: expliquez ce que fournit chaque serveur MCP. Contrôle de version : stockez la configuration dans .gitlab/duo/mcp.json avec l'approbation de la fonctionnalité Code Owners.

Pour obtenir des instructions de configuration détaillées et des exemples, consultez la partie 7 : intégrer le Model Context Protocol (MCP).

Partie 3 : créer des agents et flows personnalisés

Les agents et flows personnalisés vous permettent d'automatiser les workflows spécifiques de votre équipe. Avant de vous lancer dans la personnalisation, il est utile de comprendre leurs caractéristiques et leur fonctionnement : consultez le guide Démarrer avec GitLab Duo Agent Platform pour en savoir plus.

Partie 3 : comprendre les agents . Découvrez les agents de base, personnalisés et externes, et quand les utiliser.

. Découvrez les agents de base, personnalisés et externes, et quand les utiliser. Partie 4 : comprendre les flows . Découvrez comment les flows orchestrent plusieurs agents pour résoudre des problèmes complexes.

. Découvrez comment les flows orchestrent plusieurs agents pour résoudre des problèmes complexes. Partie 5 : découvrir le catalogue d'IA. Apprenez à créer et partager des agents et flows au sein de votre organisation. Une fois que vous comprenez les bases, cette section fournit un aperçu des options de personnalisation avec des liens vers des guides détaillés.

Prompts système pour les agents personnalisés

Les prompts système définissent la personnalité, les compétences et le comportement d'un agent. Un prompt bien conçu renforce l'efficacité des agents et les aligne avec les besoins de votre équipe.

Qu'est-ce qu'un prompt système ? Les prompts système sont des instructions qui indiquent à un agent comment se comporter, quelles compétences il possède et comment répondre aux demandes. Ils constituent la base du comportement des agents personnalisés.

Éléments clés d'un prompt système efficace :

Définition du rôle : rôle et fonction de l'agent

: rôle et fonction de l'agent Domaines d'expertise : domaines ou technologies spécifiques

: domaines ou technologies spécifiques Directives de comportement : comment il doit interagir et répondre

: comment il doit interagir et répondre Format des données de sortie : structure des réponses

: structure des réponses Contraintes : ce qu'il doit éviter

Bonnes pratiques :

Soyez précis : des prompts plus spécifiques produisent de meilleurs résultats.

: des prompts plus spécifiques produisent de meilleurs résultats. Utilisez des exemples : montrez à l'agent à quoi ressemble un bon résultat.

: montrez à l'agent à quoi ressemble un bon résultat. Définissez la portée : indiquez clairement ce que l'agent doit et ne doit pas faire.

: indiquez clairement ce que l'agent doit et ne doit pas faire. Testez de manière itérative : affinez les prompts en fonction du comportement de l'agent.

: affinez les prompts en fonction du comportement de l'agent. Contrôle de version : suivez les modifications des prompts dans votre dépôt.

Pour des conseils détaillés sur la création de prompts système et d'agents personnalisés, consultez la Partie 3 : comprendre les agents.

Agents et flows personnalisables

Étant donné que les informations sont nombreuses, nous avons divisé les tutoriels pour faciliter la lecture :

Agents personnalisables :

Apprenez à créer des agents avec des prompts système personnalisés, à configurer les outils et à gérer les autorisations.

Consultez la Partie 3 : comprendre les agents – section Agents personnalisables.

Flows personnalisables :

Apprenez à créer des workflows en plusieurs étapes, à configurer des composants et à mettre en place une automatisation basée sur des événements.

Consultez la Partie 4 : comprendre les flows – section Flows personnalisables.

Outils d'agent :

Les outils déterminent les actions que les agents peuvent effectuer. Configurez les outils en fonction de l'objectif de votre agent et des exigences de sécurité.

Consultez la Partie 3 : comprendre les agents pour les détails de configuration des outils.

Résumé : quand utiliser les personnalisations

Outil Utilisation idéale Emplacement Règles personnalisées Guider les réponses de GitLab Duo Agentic Chat dans l'IDE (ton, style, comportement) ~/.gitlab/duo/chat-rules.md (utilisateur) ou .gitlab/duo/chat-rules.md (workspace) AGENTS.md Imposer des normes dans l'Agentic Chat, les flows et autres outils d'IA ~/.gitlab/duo/AGENTS.md (utilisateur) ou AGENTS.md (racine du workspace) Instructions de revue personnalisées Guider les normes de revue de code pour des types de fichiers spécifiques .gitlab/duo/mr-review-instructions.yaml (workspace uniquement) Prompts système Personnaliser le comportement d'agents individuels Catalogue d'IA lors de la création d'un agent Configuration du MCP Connecter les agents à des outils externes ~/.gitlab/duo/mcp.json (utilisateur) ou .gitlab/duo/mcp.json (workspace) Agents personnalisables Créer des agents spécialisés pour des tâches spécifiques à l'équipe Automatisation → Agents ou Catalogue d'IA Flows personnalisables Orchestrer plusieurs agents dans des workflows Automatisation → Flows ou Catalogue d'IA

Perspectives

Félicitations ! Vous avez terminé toute la série concernant GitLab Duo Agent Platform. Vous savez maintenant :

Comment utiliser les agents et flows tout au long du SDLC en fonction de vos cas d'utilisation

Comment découvrir et partager des solutions dans le catalogue d'IA

Comment surveiller et gérer vos workflows d'IA

Comment étendre les capacités avec les intégrations MCP

Comment personnaliser chaque aspect de GitLab Duo Agent Platform pour votre équipe

Consultez l'aperçu complet de la série pour revoir toutes les parties et explorer des sujets spécifiques en profondeur.

