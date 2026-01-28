Date de la publication : 28 janvier 2026
Lecture : 13 min
Découvrez comment personnaliser GitLab Duo Agent Platform pour votre équipe. Configurez des règles de chat, créez des prompts système, paramétrez les outils d'agents et adaptez les workflows à vos besoins.
Bienvenue dans la partie 8 de notre guide en huit parties, Démarrer avec GitLab Duo Agent Platform, dans laquelle vous apprendrez à maîtriser la construction et le déploiement d'agents d'IA et de workflows au sein de votre cycle de développement. Suivez des tutoriels qui vous mèneront de votre première interaction à des workflows d'automatisation entièrement personnalisés et prêts pour la mise en production.
🎯 Essayez GitLab Duo Agent Platform dès aujourd'hui !
GitLab Duo Agent Platform offre des fonctionnalités puissantes, et vous pouvez l'exploiter encore davantage en l'adaptant aux besoins spécifiques de votre équipe. GitLab propose des options de personnalisation flexibles à plusieurs niveaux :
Les règles personnalisées fournissent des instructions aux agents et flows afin de garantir un comportement cohérent au sein de votre équipe sans nécessiter de répétitions (exemples : guides de style relatifs au développement ou manière d'exécuter les tests).
Accédez au répertoire de configuration de votre workspace IDE ou utilisateur.
Les règles au niveau de l'utilisateur s'appliquent à tous vos projets et workspaces.
Pour des instructions détaillées sur la création de règles personnalisées au niveau de l'utilisateur, consultez la documentation de GitLab.
Créez le fichier
~/.gitlab/duo/chat-rules.md dans votre répertoire personnel.
Exemples de règles :
- Include JSDoc comments for all functions
- Use single quotes for strings
- Follow the existing code style in the repository
- Write concise explanations, avoid lengthy descriptions
- Suggest tests for any code changes
- Use async/await instead of promises
Les règles du workspace s'appliquent uniquement à un projet spécifique. Elles remplacent les règles au niveau de l'utilisateur pour ce projet.
Créez le fichier
.gitlab/duo/chat-rules.md à la racine de votre projet.
Exemples de règles pour un projet Vue.js :
- Use Vue 3 Composition API with `<script setup>`
- Always include TypeScript types for props
- Use scoped styles with SCSS
- Follow the Slippers UI design system
- Keep components under 300 lines
- Use kebab-case for component names
- Include accessibility attributes (aria-*, role)
Astuce : utilisez la fonctionnalité Code Owners pour gérer qui approuve les modifications de
.gitlab/duo/chat-rules.md.
Pour un tutoriel détaillé d'un cas d'utilisation des règles personnalisées, consultez l'article sur les règles personnalisées dans GitLab Duo Agentic Chat pour renforcer l'efficacité des équipes de développement.
AGENTS.md est un fichier standard qui permet de personnaliser le comportement des agents. Il vous aide à définir comment les agents doivent se comporter dans vos conversations de chat, vos flows de base et vos flows personnalisés sans modifier les agents eux-mêmes.
Différence avec les règles personnalisées : le fichier AGENTS.md est utilisé par tous les agents et flows (de base et personnalisables). Il suit également une norme que d'autres outils d'IA peuvent utiliser, par exemple Claude Code en tant qu'agent externe. Utilisez AGENTS.md lorsque vous souhaitez que vos instructions s'appliquent à plusieurs contextes.
Niveau de l'utilisateur (s'applique à tous vos projets et workspaces) :
~/.gitlab/duo/AGENTS.md
%APPDATA%\GitLab\duo\AGENTS.md
Niveau du workspace (s'applique à un projet spécifique) :
AGENTS.md à la racine de votre projet.
Niveau du sous-répertoire (s'applique à des répertoires spécifiques dans les monorepos) :
AGENTS.md dans les sous-répertoires pour des instructions contextuelles spécifiques.
Fonctionnement :
# Agent Customization for Our Project
## General Guidelines
- Always prioritize code quality over speed
- Follow our project's architecture patterns
- Reference existing code examples when suggesting changes
- Ask for clarification if requirements are ambiguous
## Code Style
- Use TypeScript for all new code
- Follow ESLint configuration in the project
- Include unit tests for all new functions
- Use descriptive variable names (no single letters except loops)
## Documentation
- Add JSDoc comments to all public functions
- Update README.md if adding new features
- Include examples in code comments
## Security
- Never suggest hardcoding secrets or API keys
- Always validate user input
- Use parameterized queries for database operations
- Flag potential security issues immediately
user_rule
Les instructions de revue personnalisées fournissent des directives spécifiques pour le flow de base Code Review. Ces instructions garantissent des standards de revue de code cohérents et peuvent être adaptées à des types de fichiers spécifiques dans votre projet.
Créez le fichier
.gitlab/duo/mr-review-instructions.yaml à la racine de votre projet.
Exemples d'instructions de revue :
instructions:
- name: Ruby Style Guide
fileFilters:
- "*.rb" # Ruby files in the root directory
- "lib/**/*.rb" # Ruby files in lib and its subdirectories
- "!spec/**/*.rb" # Exclude test files
instructions: |
1. Ensure all methods have proper documentation
2. Follow Ruby style guide conventions
3. Prefer symbols over strings for hash keys
- name: TypeScript Source Files
fileFilters:
- "**/*.ts" # TypeScript files in any directory
- "!**/*.test.ts" # Exclude test files
instructions: |
1. Ensure proper TypeScript types (avoid 'any')
2. Follow naming conventions
3. Document complex functions
Bonnes pratiques pour les instructions de revue personnalisées :
fileFilters.
Astuce : utilisez la fonctionnalité Code Owners pour protéger les modifications apportées à
.gitlab/duo/mr-review-instructions.yaml.
Pour obtenir des instructions de configuration détaillées et des exemples, consultez la documentation relative aux instructions de revue personnalisées.
Le Model Context Protocol (MCP) permet aux agents d'accéder à des systèmes externes comme Jira, Slack, AWS et plus encore. Cette section couvre la configuration du MCP pour étendre les capacités des agents.
🎯 Découvrez maintenant une démo interactive du MCP pour apprendre à l'utiliser.
Le Model Context Protocol (MCP) permet aux agents d'accéder à des systèmes externes comme Jira, Slack, AWS et plus encore.
Portée : niveau de l'utilisateur (s'applique à tous les workspaces) ou niveau du workspace (spécifique au projet, remplace la configuration utilisateur)
Créer une configuration utilisateur :
~/.gitlab/duo/mcp.json
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\GitLab\duo\mcp.json
GitLab MCP: Open User Settings (JSON)
Créer une configuration workspace :
.gitlab/duo/mcp.json à la racine de votre projet
Bonnes pratiques :
.gitlab/duo/mcp.json avec l'approbation de la fonctionnalité Code Owners.
Pour obtenir des instructions de configuration détaillées et des exemples, consultez la partie 7 : intégrer le Model Context Protocol (MCP).
Les agents et flows personnalisés vous permettent d'automatiser les workflows spécifiques de votre équipe. Avant de vous lancer dans la personnalisation, il est utile de comprendre leurs caractéristiques et leur fonctionnement : consultez le guide Démarrer avec GitLab Duo Agent Platform pour en savoir plus.
Les prompts système définissent la personnalité, les compétences et le comportement d'un agent. Un prompt bien conçu renforce l'efficacité des agents et les aligne avec les besoins de votre équipe.
Qu'est-ce qu'un prompt système ? Les prompts système sont des instructions qui indiquent à un agent comment se comporter, quelles compétences il possède et comment répondre aux demandes. Ils constituent la base du comportement des agents personnalisés.
Éléments clés d'un prompt système efficace :
Bonnes pratiques :
Pour des conseils détaillés sur la création de prompts système et d'agents personnalisés, consultez la Partie 3 : comprendre les agents.
Étant donné que les informations sont nombreuses, nous avons divisé les tutoriels pour faciliter la lecture :
Agents personnalisables :
Flows personnalisables :
Outils d'agent :
|Outil
|Utilisation idéale
|Emplacement
|Règles personnalisées
|Guider les réponses de GitLab Duo Agentic Chat dans l'IDE (ton, style, comportement)
~/.gitlab/duo/chat-rules.md (utilisateur) ou
.gitlab/duo/chat-rules.md (workspace)
|AGENTS.md
|Imposer des normes dans l'Agentic Chat, les flows et autres outils d'IA
~/.gitlab/duo/AGENTS.md (utilisateur) ou
AGENTS.md (racine du workspace)
|Instructions de revue personnalisées
|Guider les normes de revue de code pour des types de fichiers spécifiques
.gitlab/duo/mr-review-instructions.yaml (workspace uniquement)
|Prompts système
|Personnaliser le comportement d'agents individuels
|Catalogue d'IA lors de la création d'un agent
|Configuration du MCP
|Connecter les agents à des outils externes
~/.gitlab/duo/mcp.json (utilisateur) ou
.gitlab/duo/mcp.json (workspace)
|Agents personnalisables
|Créer des agents spécialisés pour des tâches spécifiques à l'équipe
|Automatisation → Agents ou Catalogue d'IA
|Flows personnalisables
|Orchestrer plusieurs agents dans des workflows
|Automatisation → Flows ou Catalogue d'IA
Félicitations ! Vous avez terminé toute la série concernant GitLab Duo Agent Platform. Vous savez maintenant :
Consultez l'aperçu complet de la série pour revoir toutes les parties et explorer des sujets spécifiques en profondeur.
Article précédent : Partie 7 : intégrer le Model Context Protocol
Retour au début : Aperçu complet de la série
Cet article de blog vous a plu ou vous avez des questions ou des commentaires ? Partagez vos réflexions en créant un sujet dans le forum de la communauté GitLab.Donnez votre avis
Découvrez comment la plateforme DevSecOps intelligente
peut aider votre équipe.