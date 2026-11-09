Le Pentagone veut savoir qui vérifie le code généré par l'IA

Le Department of War (DoW) considère désormais le code généré par l'IA comme non vérifié jusqu'à preuve du contraire. La directive 8430.01 du DoW, intitulée « Accelerated Mission Software », est entrée en vigueur le 8 septembre 2026 et constitue les plus récentes orientations du département en matière de modernisation et de gestion des logiciels. Si vous développez ou achetez des logiciels pour le DoW, cette directive redéfinit vos obligations pour chaque ligne de code rédigée par l'IA. Vous devez l'examiner et la tester selon le même niveau d'exigence que le code écrit par un humain, indiquer où l'IA est intervenue et la conserver sur des systèmes approuvés par le DoW. Voici ce que cela implique concrètement pour vos équipes, et comment GitLab vous accompagne.

Qu'est-ce que la directive 8430.01 du DoW ?

Publiée par Kirsten Davies, CIO du DoW, la directive 8430.01 du DoW s'applique à toutes les organisations du DoW et à tout programme d'acquisition comprenant des logiciels, quel qu'en soit le coût. Elle définit la politique et les procédures en matière de modernisation et de gestion des logiciels, en mettant l'accent sur une mise à disposition plus rapide des capacités. Elle demande aux équipes d'automatiser les tests et les scans de sécurité, de réutiliser ce qui fonctionne déjà et de produire des preuves au fil du développement logiciel.

Cette directive encourage également les équipes à recourir à l'IA et présente le développement assisté par l'IA comme un puissant multiplicateur de force pour la rapidité et la qualité. Elle impose toutefois trois conditions : le rôle de l'IA doit être traçable, son code doit être vérifié pour que les équipes de développement en restent responsables, et les données gouvernementales doivent rester dans les limites approuvées. Chacune de ces conditions modifie les exigences auxquelles une plateforme logicielle doit se conformer.

Trois exigences qui encadrent l'IA dans la livraison de logiciels

La directive 8430.01 du DoW couvre un périmètre d'application large, mais les trois conditions citées plus haut montrent comment les plateformes logicielles doivent s'adapter.

1. Traçabilité : savoir ce que l'IA a modifié

Les logiciels déployés sur les réseaux du DoW doivent pouvoir prouver ce qu'ils contiennent et comment ils ont été développés. Lorsque l'IA est impliquée, cette preuve doit également la couvrir : quels modèles, quelles versions et quels jeux de données ont servi à écrire ou à tester le code.

Dans GitLab, cet historique est conservé aux côtés de votre code. L' analyse des dépendances génère votre nomenclature logicielle ( SBOM), tandis que les événements d'audit et les enregistrements de déploiement sont générés dans le cadre de la livraison. Les agents de GitLab Duo Agent Platform agissent via leur propre compte de service, rattaché au développeur qui les a lancés. Un commit apparaît donc comme effectué par un agent agissant pour le compte d'une personne identifiée. Il arrive ensuite dans le même journal d'audit que toutes les autres données, où votre système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) peut le filtrer en tant qu'activité d'IA. Comme les preuves restent sur la plateforme, vous pouvez changer de modèles dans le cadre d'une politique gérée sans effacer l'historique.

2. Vérification : contrôler ce que l'IA écrit

L'accélération de la livraison ne doit compromettre ni la sécurité, ni la sûreté, ni l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement logicielle. Le code généré ou modifié par l'IA constitue une entrée non vérifiée, et une personne doit approuver les modifications apportées aux fonctions critiques pour la sécurité (une faille qui permet à un attaquant de s'introduire) ou pour la sûreté (une faille pouvant entraîner la perte de vies humaines ou endommager des plateformes). Comme l'indique la directive : « Les développeurs et les équipes de développement restent pleinement responsables de la sécurité, de la fonctionnalité et de l'intégrité de tout code généré ou modifié à l'aide de l'IA. »

Dans GitLab, vos scans, vos tests et vos règles d'approbation s'exécutent dans le même pipeline pour chaque modification, que le code soit écrit par un développeur ou par un agent. Les politiques d'approbation des merge requests peuvent exiger l'intervention d'un relecteur désigné dès qu'une modification touche des chemins protégés ou introduit une vulnérabilité. Grâce aux branches protégées, un agent peut proposer des modifications, mais ne peut pas fusionner la merge request sans l'accord des personnes que vous avez désignées.

La fonctionnalité Dependency Scanning Auto-Remediation (actuellement en version bêta) illustre comment un agent peut effectuer des tâches tout en laissant la validation finale à vos relecteurs. Elle propose des mises à niveau de dépendances et des correctifs de build, et ces propositions sont soumises à vos étapes d'approbation existantes, comme n'importe quelle autre merge request. Lorsque GitLab orchestre des agents sur plusieurs phases, un flow peut faire passer une modification par les étapes de revue, de tests, de scans et d'approbations de manière autonome, en s'arrêtant pour obtenir la validation d'un humain avant un merge ou un déploiement. Chaque flow s'exécute sous la même identité, la même politique et la même chaîne de preuves que le reste de GitLab : la rapidité ne se fait donc au détriment d'aucune étape. Pour les équipes qui doivent déterminer le degré d'autonomie à accorder aux agents, le GitLab Security Standard définit cinq étapes (autoriser, isoler, vérifier, publier et répondre) que les agents doivent franchir avant que cette autonomie ne leur soit accordée. Ces étapes sont alignées sur le Secure Software Development Framework (SSDF) du NIST et les contrôles SP 800-53.

3. Limites des données : contrôler où l'IA s'exécute

Les systèmes d'IA doivent respecter les limites applicables aux données, sans compromettre la propriété intellectuelle ni les informations classifiées. Les services d'IA approuvés doivent garantir que les données gouvernementales et les prompts ne sont pas utilisés pour entraîner des modèles externes, et que les informations non publiques du DoW restent sur des systèmes approuvés par le DoW. Il faut donc maîtriser les modèles utilisés et leur lieu d'hébergement.

GitLab Duo Agent Platform Self-Hosted s'exécute sur une infrastructure que vous contrôlez, y compris dans des réseaux air-gapped. Vous choisissez parmi les modèles pris en charge, sur site ou dans un cloud privé, et pouvez les remplacer sans avoir à reconstruire vos workflows. Les requêtes transitent par une passerelle d'IA que vous déployez vous-même, de sorte que les prompts et les réponses restent dans votre environnement.

Conformez-vous dès aujourd'hui à la directive 8430.01 du DoW

L'IA ne cessera de gagner en rapidité dans la rédaction de code. Le plus difficile reste de démontrer que ce code est digne de confiance, et c'est précisément ce que la directive 8430.01 du DoW demande à votre équipe. GitLab conserve cette preuve : chaque modification assistée par l'IA est accompagnée de ses propres preuves et d'une piste d'audit, franchit les mêmes contrôles que le code écrit par des humains et s'exécute sur des modèles que vous hébergez et contrôlez. Vos équipes de développement bénéficient des mêmes garde-fous pour le travail impliquant ou non l'IA, sans avoir à se familiariser avec des outils supplémentaires.

Découvrez comment GitLab Duo Agent Platform aide les équipes de défense à garantir que le code généré par l'IA reste gouverné, auditable et sous contrôle humain.