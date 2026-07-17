Quand une mise à jour de version casse votre build, GitLab le corrige

L'IA génère davantage de code et intègre toujours plus de dépendances, ce qui accroît les risques applicatifs. La majeure partie de cette exposition ne provient pas du code que votre équipe a délibérément choisi. Une étude de 2025 portant sur l'écosystème Maven a révélé que des vulnérabilités atteignaient environ 63 % des dernières versions via des dépendances transitives, contre 31 % via des dépendances directes.

La correction automatique de l'analyse des dépendances, désormais en version bêta, ferme la boucle en matière de sécurité. Lorsque l' analyse des dépendances détecte un paquet vulnérable, GitLab ouvre une merge request pour le mettre à jour, utilise l'IA pour corriger les changements incompatibles et itère jusqu'à ce que votre pipeline soit opérationnel — chaque modification étant régie par vos contrôles et votre piste d'audit existants.

Résultat : les arriérés de sécurité se réduisent sans mobiliser les développeurs, les vulnérabilités de gravité élevée sont corrigées dans les délais de conformité, et les mises à niveau incompatibles arrivent sous forme de merge requests prêtes à être approuvées.

Pourquoi l'arriéré de dépendances ne cesse de croître

Les composants vulnérables et obsolètes constituent un risque de longue date figurant dans le Top 10 de l'OWASP et représentent une source majeure d'arriérés de correction. Traiter les signalements est un travail lent et manuel qui entre en concurrence avec la livraison de fonctionnalités, laissant des vulnérabilités de gravité élevée non résolues au-delà des délais de 30 jours imposés par PCI-DSS et FedRAMP. Par ailleurs, même dans des bibliothèques établies, l'ingénierie d'exploitation assistée par l'IA accélère la divulgation et la mise en œuvre des attaques.

Environ une mise à jour de dépendance sur huit introduit un changement incompatible, et beaucoup de celles qualifiées de rétrocompatibles cassent tout de même le build. Les équipes ont tendance à reporter les changements complexes, et plus ces vulnérabilités persistent, plus elles deviennent sérieuses.

De l'arriéré à la correction, sans mobiliser les développeurs

La correction automatique de l'analyse des dépendances transforme les dépendances vulnérables en corrections examinées et prêtes à être fusionnées, permettant à votre équipe de traiter les signalements plus rapidement et de consacrer moins de temps à la résolution des changements incompatibles. Les équipes bénéficient d'améliorations en termes de rapidité, d'effort et de contrôle :

Réduire l'arriéré de dépendances. Les dépendances vulnérables sont mises à niveau dès leur détection, évitant ainsi l'accumulation des signalements et maintenant les problèmes de gravité élevée dans les délais de conformité.

Les dépendances vulnérables sont mises à niveau dès leur détection, évitant ainsi l'accumulation des signalements et maintenant les problèmes de gravité élevée dans les délais de conformité. Récupérer le temps perdu à réécrire les changements incompatibles. Lorsqu'une mise à jour casse le build, GitLab Duo Agent Platform effectue un commit de correction, permettant aux développeurs d'examiner une modification fonctionnelle plutôt que de la créer de zéro.

Lorsqu'une mise à jour casse le build, GitLab Duo Agent Platform effectue un commit de correction, permettant aux développeurs d'examiner une modification fonctionnelle plutôt que de la créer de zéro. Maintenir chaque modification sous contrôle. La correction automatique prépare la modification, mais rien n'est fusionné tant qu'un relecteur ne l'a pas approuvée, et chaque merge request laisse une piste d'audit indiquant ce qui a changé et qui l'a approuvé.

Corriger rapidement les vulnérabilités, même lorsqu'elles nécessitent des modifications de code

La correction automatique de l'analyse des dépendances met à niveau les dépendances et corrige les changements incompatibles en deux étapes :

La mise à niveau automatisée de la version des dépendances s'exécute automatiquement lorsque l'analyse détecte une dépendance vulnérable, en ouvrant une merge request pour la mettre à niveau vers la version corrigée la plus proche. Lorsqu'aucune correction éligible n'existe, le signalement reste dans votre rapport de vulnérabilités jusqu'à ce qu'un chemin de mise à niveau sûr soit disponible. Chaque merge request est attribuée à un compte de service dédié, rendant chaque modification traçable jusqu'à une identité distincte.

La résolution agentique des changements incompatibles prend en charge les cas difficiles lorsqu'une mise à niveau de version introduit des changements incompatibles. Lorsque le pipeline d'une merge request de correction échoue parce que la nouvelle version casse votre projet, GitLab Duo Agent Platform analyse automatiquement les erreurs du pipeline, le journal des modifications de la dépendance et la façon dont votre code utilise cette dépendance. Ensuite, dans la même merge request, il effectue des commits de corrections dans votre code afin que votre projet fonctionne avec la version mise à jour. S'il ne parvient pas à faire passer le pipeline, il s'arrête et publie ses conclusions dans la merge request pour que vous puissiez prendre le relais. Les écosystèmes pris en charge incluent Bundler, Maven, Gradle, ainsi que les principaux gestionnaires de paquets Python et JavaScript/TypeScript, avec Rust et Go prévus dans les mois à venir.

La correction automatique ne fusionne jamais d'elle-même. Pour accélérer la revue, chaque merge request précise la vulnérabilité qu'elle traite, la version vers laquelle elle migre, et le code que GitLab Duo Agent Platform a suggéré pour maintenir le build opérationnel — les approbateurs n'ont ainsi pas à reconstituer la modification par eux-mêmes.

Fonctionnement de la correction automatique de l'analyse des dépendances

La correction automatique s'exécute automatiquement lorsque l'analyse des dépendances basée sur les SBOM détecte une dépendance vulnérable disposant d'une correction disponible. Les praticiens peuvent également l'initier pour un signalement individuel depuis le rapport de vulnérabilités. GitLab ouvre alors une merge request de correction qui suit votre processus habituel de revue et de fusion ; lorsque la résolution agentique des changements incompatibles est activée et que la mise à niveau de version casse le pipeline, GitLab Duo Agent Platform tente de corriger les modifications de code résultantes dans cette même merge request.

Des protections intégrées empêchent l'automatisation de la correction de devenir une source de bruit. Des périodes de refroidissement évitent que les projets très actifs ne déclenchent une correction à chaque pipeline, et GitLab ne recrée pas une merge request fermée à moins qu'une correction plus récente ne soit disponible.

Configurez la correction selon votre tolérance au risque. Vous pouvez cibler des vulnérabilités de n'importe quelle gravité, du niveau faible au niveau critique, limiter l'amplitude des mises à niveau autorisées (correctif, mineur ou majeur), et stocker les paramètres dans des profils de configuration au niveau du projet ou du groupe (via l'API pendant la version bêta).

La correction s'exécute via le pipeline de votre organisation, héritant ainsi de vos contrôles d'accès et de vos portes d'approbation existants. Vous disposez également d'un enregistrement complet et auditable de ce qui a changé, de qui l'a approuvé et pourquoi.

Découvrez la correction automatique de l'analyse des dépendances en action :

Commencez à réduire votre arriéré de dépendances dès aujourd'hui

La correction automatique de l'analyse des dépendances est en version bêta publique. Elle est disponible sur GitLab.com et déployée progressivement sur GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated.

Prêt à l'essayer ? Consultez la documentation sur la correction automatique de l'analyse des dépendances.

La mise à niveau automatisée de la version des dépendances est incluse dans GitLab Ultimate sans coût supplémentaire.

Vous pouvez accéder à la résolution agentique des changements incompatibles avec un essai gratuit de GitLab Duo Agent Platform. Vous êtes déjà abonné à GitLab Ultimate ? Activez Duo Agent Platform et utilisez les GitLab Credits inclus dans votre abonnement.

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