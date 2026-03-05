DevSecOps-as-a-Service avec OCI et Data Intensity

Chez GitLab, nous savons que de nombreuses organisations choisissent GitLab Self-Managed pour le contrôle, la personnalisation et la sécurité que cette version offre. Cependant, la gestion de l'infrastructure sous-jacente peut représenter un défi opérationnel important, en particulier pour les équipes qui souhaitent se concentrer sur la livraison de logiciels plutôt que sur la maintenance des plateformes.

C'est pourquoi nous sommes ravis de collaborer avec Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et Data Intensity, un fournisseur de services gérés de confiance d'Oracle, en vue de proposer une nouvelle option de service géré, le DevSecOps-as-a-Service. Cette option réunit le meilleur des deux mondes : le contrôle offert par GitLab Self-Managed et la simplicité opérationnelle d'un service entièrement géré.

Pourquoi choisir GitLab Self-Managed ?

Avec GitLab Self-Managed, vous bénéficiez d’une maîtrise totale de votre plateforme DevSecOps. Vous contrôlez l'emplacement de vos données, la configuration de votre instance, et pouvez la personnaliser pour répondre à des exigences spécifiques de conformité, de sécurité ou d’exploitation. Ce niveau de contrôle est essentiel pour les organisations avec des exigences réglementaires strictes, des besoins en matière de résidence des données ou des intégrations spécifiques.

Pour certains clients GitLab Self-Managed, la gestion des serveurs et des mises à niveau, le maintien d'une haute disponibilité et la mise en œuvre de la reprise après sinistre constituent des défis qui nécessitent une expertise spécialisée et des ressources dédiées.

Une transition facilitée vers GitLab Self-Managed

Le DevSecOps-as-a-Service de Data Intensity sur OCI élimine ces contraintes opérationnelles tout en préservant les avantages de GitLab Self-Managed en matière de contrôle. Au lieu de construire et de maintenir vous-même votre infrastructure, vous bénéficiez d'une instance GitLab autonome gérée par l'équipe d'experts de Data Intensity, qui s'exécute sur l'infrastructure cloud haute performance d'OCI.

Voici ce que cette offre inclut :

Instance GitLab autonome sur l'infrastructure OCI

Surveillance 24 h/24 et 7 j/7, alarmes et assistance

Correctifs trimestriels programmés pendant vos fenêtres de maintenance choisies

Sauvegardes automatisées et protection contre les sinistres

Évoluer avec votre organisation

Le service géré de Data Intensity est conçu pour évoluer avec votre équipe : il offre plusieurs niveaux d'architecture adaptés à votre nombre d'utilisateurs et à vos exigences de récupération.

Fonctionnalité Standard Premier Premier + Nombre d'utilisateurs Jusqu'à 1 000 Jusqu'à 2 000 Jusqu'à 3 000 Performances 20 requêtes/sec 40 requêtes/sec 60 requêtes/sec Disponibilité 99,9 % 99,95 % 99,99 % Récupération (RTO) 48 heures 8 heures 4 heures

Consultez le site web de Data Intensity pour en savoir plus sur le DevSecOps-as-a-Service.

Pourquoi choisir OCI pour GitLab ?

Oracle Cloud Infrastructure fournit une base solide pour l'exécution de GitLab Self-Managed et offre un environnement sécurisé et hautement performant à un coût nettement inférieur à celui des autres hyperscalers. Les organisations qui migrent leurs charges de travail vers OCI enregistrent généralement des réductions de coûts d'infrastructure de 40 à 50 %, ce qui facilite le financement et la mise à l'échelle des déploiements.

OCI prend en charge un large éventail de modèles de déploiement, des régions de cloud public aux environnements spécialisés (Government Cloud, EU Sovereign Cloud), ainsi que les infrastructures dédiées déployées derrière votre pare-feu. Ces options s'accompagnent d'une tarification, d'outils et d'une expérience opérationnelle cohérents, qui permettent aux équipes de standardiser les déploiements GitLab dans des environnements réglementés, hybrides et mondiaux.

La combinaison de la plateforme DevSecOps complète de GitLab, de l'infrastructure haute performance d'OCI et de l'expertise en services gérés de Data Intensity fournit une solution clé en main qui permet à vos équipes de se concentrer sur ce qui compte : créer des logiciels de qualité.

Cette solution est-elle adaptée à votre organisation ?

Optez pour le DevSecOps-as-a-Service de Data Intensity si vous :

Souhaitez utiliser GitLab Self-Managed mais avez besoin de minimiser la charge opérationnelle.

Devez respecter des exigences spécifiques de conformité, de sécurité ou de résidence des données.

Avez besoin de SLA garantis et de capacités professionnelles de reprise après sinistre.

Préférez des coûts prévisibles et une gestion d'experts plutôt que de développer une expertise interne en matière d'infrastructure.

Utilisez déjà ou prévoyez d'utiliser OCI pour votre infrastructure cloud.

Privilégiez la flexibilité et le contrôle.

Souhaitez disposer d’une instance dédiée gérée en externe avec le contrôle d'un environnement auto-géré.

Lancez-vous dès aujourd’hui !

Les organisations qui souhaitent exécuter GitLab Self-Managed sur OCI via le DevSecOps-as-a-Service de Data Intensity peuvent contacter Data Intensity sur leur site web pour discuter des exigences spécifiques et commencer la planification du déploiement.

Moderniser votre DevSecOps est plus simple que vous ne le pensez. Data Intensity propose une migration facultative des dépôts de code et des options de personnalisation pour assurer une transition en douceur vers OCI.

Alors que GitLab continue de développer son écosystème de partenaires, des solutions comme celle-ci démontrent notre engagement à offrir aux organisations le choix dans la façon dont elles déploient et gèrent GitLab.