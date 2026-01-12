[Rapport] Comment l'IA redéfinit le DevSecOps en 2026 ?

L'IA promet une accélération majeure en matière d'innovation, mais la plupart des équipes logicielles font face à des défis cruciaux. Selon notre dernier rapport DevSecOps dédié à « L'ère du développement logiciel intelligent », le code généré par l'IA représente désormais 41 % de l'ensemble du travail de développement.

Pourtant, 63 % des professionnels DevSecOps français déclarent que l'IA complexifie la gestion de la conformité, et 78 % estiment que l'IA agentique créera des défis de sécurité sans précédent.

C'est le paradoxe de l'IA : elle accélère le codage, mais la livraison logicielle ralentit car les équipes peinent à tester, sécuriser et déployer tout ce code.

Les gains de productivité se heurtent à des goulots d'étranglement dans les workflows

Le problème n'est pas l'IA en elle-même, mais la façon dont les logiciels sont développés aujourd'hui. Le cycle de vie DevSecOps traditionnel comporte des centaines de petites tâches que les équipes de développement doivent gérer manuellement : mise à jour des tickets, exécution des tests, demandes de revue, attente des approbations, résolution des conflits de merge, traitement des problèmes de sécurité. Ces tâches mobilisent en moyenne six heures par semaine pour chaque membre de l'équipe, selon notre étude, sans compter les 14 heures mensuelles dédiées à la conformité.

Les équipes de développement génèrent du code plus vite que jamais. D'ailleurs, 100 % des professionnels interrogés affirment que l'IA leur a permis de gagner en productivité. Parmi les domaines où les outils d'IA ont permis les gains d'efficacité les plus importants, nous retrouvons l'automatisation des tâches répétitives (44 %), les tests/assurance qualité (38 %) et la génération de code (37 %).

Mais ce code continue de passer par des chaînes d'outils fragmentées, des transferts manuels et des processus déconnectés.

En France, 52 % des équipes DevSecOps utilisent plus de cinq outils pour le développement logiciel, et 47 % utilisent plus de cinq outils d'IA. Plus préoccupant encore, 48 % des professionnels utilisent des outils d'IA non officiellement approuvés par leur entreprise.

Cette fragmentation crée des obstacles à la collaboration : 96 % des professionnels DevSecOps font face à des éléments qui limitent la collaboration dans le cycle de vie du développement logiciel, notamment le manque de communication interfonctionnelle (34 %), les effets de silo organisationnels (31 %) et la multiplication des outils utilisés (29 %).

La solution n'est pas d'ajouter davantage d'outils. Il s'agit plutôt d'une orchestration intelligente qui rassemble les équipes logicielles et leurs agents d'IA à travers les projets et les cycles de release, avec une sécurité, une gouvernance et une conformité de niveau entreprise intégrées nativement.

Vers un partenariat humain-IA renforcé

Les professionnels DevSecOps ne veulent pas que l'IA prenne le contrôle. Ils veulent des partenariats fiables. 75 % affirment que l'utilisation de l'IA agentique augmenterait leur satisfaction au travail, et 39 % envisagent un avenir idéal avec une répartition équitable entre les contributions humaines et l'IA. Ils sont prêts à confier 33 % de leurs tâches quotidiennes à l'IA sans révision humaine, notamment pour la documentation (48 %), la création de tests (48 %) et les revues de code (44 %).

Ce que nous avons entendu de manière unanime de la part des professionnels DevSecOps, c'est que l'IA ne les remplacera pas, mais qu'elle transformera fondamentalement leurs rôles. 80 % pensent que l'IA modifiera significativement leur travail dans les cinq prochaines années. Et fait notable, 68 % estiment que cela créera même davantage d'emplois d'ingénieurs. À mesure que le codage devient plus facile avec l'IA, les ingénieurs capables de concevoir des systèmes, d'assurer la qualité et d'apporter un contexte métier seront très demandés. 83 % des répondants affirment d'ailleurs que les ingénieurs qui adoptent l'IA assurent la pérennité de leur carrière.

Point important : 85 % s'accordent à dire qu'il existe des qualités humaines essentielles que l'IA ne remplacera jamais totalement, notamment l'innovation (42 %), la vision stratégique (42 %), la créativité (41 %) et la collaboration (38 %).

Alors comment les organisations peuvent-elles combler le fossé entre la promesse de l'IA et la réalité des workflows fragmentés ?

Les organisations qui réussissent dans cette nouvelle ère trouvent un équilibre entre l'adoption de l'IA et la sécurité, la conformité et la consolidation des plateformes. L'IA offre de véritables gains de productivité lorsqu'elle est implémentée de manière réfléchie. 81 % des professionnels estiment que l'adoption systématique de l'IA générera plus de retours à long terme que son utilisation pour des solutions tactiques rapides. Non pas en remplaçant les développeurs humains, mais en libérant les professionnels DevSecOps pour qu'ils se concentrent sur la réflexion stratégique et l'innovation créative.