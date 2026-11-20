GitLab Duo Agent Platform utilise désormais plus efficacement les modèles sous-jacents proposés par GitLab, notamment tous les derniers modèles d'Anthropic, d'OpenAI et de Google, ainsi que les modèles open weight hébergés par GitLab.

Chaque tâche que vous confiez aux agents et aux flows dans GitLab génère désormais moins de requêtes envoyées aux modèles. Activez la mise en cache des prompts, et les tâches éligibles utiliseront encore moins de requêtes. Grâce à ces gains d'efficacité combinés, la plupart des clients verront leurs GitLab Credits durer jusqu'à deux fois plus longtemps.

À quoi cela ressemble-t-il concrètement ?

Prenons l'exemple d'une équipe de 500 personnes qui a utilisé GitLab Duo Agent Platform en octobre 2026. Pour chaque cas d'utilisation, le nombre de requêtes facturées (colonne 2) est supérieur à celui qui aurait été comptabilisé avec les nouveaux gains d'efficacité (colonne 4). Par conséquent, cette équipe consommera moins de GitLab Credits, à ratio requêtes/crédit identique pour chaque type de modèle.

L'équipe chargée de votre compte GitLab peut comparer votre utilisation récente avec ce qu'elle aurait été grâce aux nouveaux gains d'efficacité, pour vous montrer jusqu'où vos crédits vous permettent d'aller.

Tirez parti de vos crédits supplémentaires

Comme vos cas d'utilisation actuels nécessitent moins de crédits, vous pouvez activer davantage d'agents et de flows, et automatiser plus d'étapes de votre cycle de développement logiciel ( SDLC), le tout intégré nativement à la plateforme GitLab que vous utilisez déjà.

Voici quelques pistes pour commencer :

Transformez vos conversations Slack en travail livré. GitLab for Slack intègre désormais des capacités agentiques. Mentionnez @GitLab dans un canal d'équipe ou dans vos messages privés : l'agent lit la conversation, vérifie ce qui existe déjà dans GitLab, transforme les décisions en tickets et en merge requests, puis lance des flows d'agents et publie les résultats dans le fil de discussion. Chaque requête s'exécute avec vos propres autorisations GitLab et est enregistrée en tant que session d'agent.

GitLab for Slack intègre désormais des capacités agentiques. Mentionnez @GitLab dans un canal d'équipe ou dans vos messages privés : l'agent lit la conversation, vérifie ce qui existe déjà dans GitLab, transforme les décisions en tickets et en merge requests, puis lance des flows d'agents et publie les résultats dans le fil de discussion. Chaque requête s'exécute avec vos propres autorisations GitLab et est enregistrée en tant que session d'agent. Planifiez vos tâches récurrentes. Avec les automatisations planifiées, désormais disponibles en version bêta dans GitLab 19.6, les flows s'exécutent automatiquement à la fréquence définie par votre équipe, allant de toutes les 15 minutes à une fois par mois. Classez par ordre de priorité les nouveaux tickets chaque matin, ou vérifiez l'état de la CI toutes les heures et publiez un commentaire indiquant la cause probable avant même que quiconque n'ouvre un incident.

Avec les automatisations planifiées, désormais disponibles en version bêta dans GitLab 19.6, les flows s'exécutent automatiquement à la fréquence définie par votre équipe, allant de toutes les 15 minutes à une fois par mois. Classez par ordre de priorité les nouveaux tickets chaque matin, ou vérifiez l'état de la CI toutes les heures et publiez un commentaire indiquant la cause probable avant même que quiconque n'ouvre un incident. Détectez les failles qui échappent aux autres scanners. Le flow Business Logic Security Analyzer, désormais disponible en version bêta pour GitLab Ultimate sur GitLab.com, analyse les dépôts et les merge requests à la recherche de vulnérabilités liées à l'autorisation et au contrôle d'accès que les scanners basés sur des motifs peuvent manquer. Pour alimenter ce flow avec Claude Mythos 5.2 d'Anthropic, contactez votre gestionnaire de compte.

Le flow Business Logic Security Analyzer, désormais disponible en version bêta pour GitLab Ultimate sur GitLab.com, analyse les dépôts et les merge requests à la recherche de vulnérabilités liées à l'autorisation et au contrôle d'accès que les scanners basés sur des motifs peuvent manquer. Pour alimenter ce flow avec Claude Mythos 5.2 d'Anthropic, contactez votre gestionnaire de compte. Transformez vos tickets en merge requests. Le flow Developer transforme un ticket en merge request prête à être revue, en suivant le plan associé à ce ticket dans le contexte de votre projet. Lancez-le depuis un ticket ou une discussion dans GitLab, configurez-le pour qu'il démarre automatiquement lorsqu'un élément de travail change de statut, ou utilisez-le directement depuis GitLab Duo CLI. Chaque session est enregistrée dans GitLab. Comme ces sessions sont longues et riches en contexte, ce sont elles qui tirent pleinement parti des nouveaux gains d'efficacité, en particulier lorsque la mise en cache des prompts est activée.

Le flow Developer transforme un ticket en merge request prête à être revue, en suivant le plan associé à ce ticket dans le contexte de votre projet. Lancez-le depuis un ticket ou une discussion dans GitLab, configurez-le pour qu'il démarre automatiquement lorsqu'un élément de travail change de statut, ou utilisez-le directement depuis GitLab Duo CLI. Chaque session est enregistrée dans GitLab. Comme ces sessions sont longues et riches en contexte, ce sont elles qui tirent pleinement parti des nouveaux gains d'efficacité, en particulier lorsque la mise en cache des prompts est activée. Confiez un objectif complet avec la commande /goal. Dans GitLab Duo CLI ou dans le chat de GitLab Duo Agent Platform, décrivez ce que vous souhaitez accomplir avec la commande /goal : GitLab Duo planifie le travail, l'exécute et vérifie le résultat, en s'appuyant sur un évaluateur indépendant pour déterminer si l'objectif est atteint. Vous gardez le contrôle à tout moment et pouvez mettre en pause, modifier l'objectif ou réorienter l'agent.

Si vous utilisez des crédits dans le cadre d'un contrat GitLab Flex, vous pouvez également utiliser ces crédits économisés pour des fonctionnalités récemment lancées, telles que GitLab Secrets Manager, Dedicated Hosted Runners, GitLab Orbit (prochainement disponible), et bien d'autres innovations.

Obtenez plus de valeur, de visibilité et de contrôle sur vos dépenses

Ces gains d'efficacité s'appuient sur des fonctionnalités récemment lancées qui vous aident à suivre l'utilisation de vos crédits, à définir des limites budgétaires et à réorienter vos dépenses en fonction de l'évolution de vos priorités.

Suivez l'utilisation de votre investissement. Le tableau de bord GitLab Duo Agent Platform Impact, introduit dans la version GitLab 19.5, réunit dans une seule vue les données relatives à l'adoption, à l'activité et à la consommation de crédits. Analysez la consommation par modèle, par type de flow et par groupe ou projet afin d'identifier les prochains axes de développement.

Définissez des garde-fous à mesure que votre adoption progresse. La page des plafonds de crédits, introduite dans la version GitLab 19.4 pour GitLab.com et GitLab Self-Managed, vous permet de définir un plafond de crédits par défaut pour chaque utilisateur ainsi que des dérogations individuelles, sans avoir recours à une API. Vos équipes disposent ainsi d'une marge d'expérimentation, tandis que vous maîtrisez la consommation de chaque utilisateur.

Offrez à chaque utilisateur une visibilité sur sa propre consommation. Sur GitLab.com, chaque utilisateur peut désormais suivre l'évolution de sa consommation de GitLab Credits, filtrée par produit et par période.

Préservez la flexibilité de votre budget avec GitLab Flex

À mesure que vous identifiez les domaines dans lesquels les agents apportent le plus de valeur, vos priorités en matière de dépenses évolueront également.

GitLab Flex regroupe les sièges et les GitLab Credits au sein d'un engagement annuel, tout en vous offrant la flexibilité d'ajuster votre allocation mensuelle dans le cadre de votre contrat. Vous pouvez ainsi orienter votre investissement vers les fonctionnalités dont vos équipes ont besoin, au fil de votre adoption.

Une valeur accrue par crédit, associée à une plus grande flexibilité dans la gestion de votre budget vous offre la marge de manœuvre nécessaire pour étendre votre usage, sans devoir traiter chaque nouveau cas d'utilisation comme une décision d'investissement distincte.

Profitez des nouveaux gains d'efficacité

Ce changement entre en vigueur le 19 novembre 2026 pour les nouveaux clients. Les clients existants peuvent en bénéficier à tout moment à partir du 19 novembre (ce choix est irréversible) ou y passeront automatiquement à partir du 18 décembre 2026. Si vous les refusez avant le 18 décembre, vous conservez vos conditions actuelles et vos crédits inclus jusqu'à votre prochain renouvellement ou pendant 12 mois, selon la première échéance.

Par ailleurs, les crédits promotionnels inclus avec chaque siège GitLab Premium et GitLab Ultimate évoluent. À compter du 1er janvier 2027, l'offre promotionnelle passe à 8 $ de crédits par mois pour les utilisateurs GitLab Premium et à 16 $ de crédits par mois pour les utilisateurs GitLab Ultimate.

Pour en savoir plus sur les GitLab Credits et cette transition, consultez notre documentation ou contactez votre gestionnaire de compte.

Vous avez des questions sur l'impact de ces changements pour votre compte ? Contactez votre gestionnaire de compte.

Vous découvrez GitLab ? Commencez un essai gratuit de GitLab Ultimate, qui inclut GitLab Duo Agent Platform. Aucune carte de crédit requise.

Les fonctionnalités à tarif forfaitaire (le flow Code Review, les flows SAST et GitLab Duo Code Suggestions) ne sont pas concernées, et les modèles auto-hébergés restent à 8 requêtes par crédit.