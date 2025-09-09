Vues intégrées : l'avenir du suivi des tâches dans GitLab

Vous arrive-t-il de basculer entre plusieurs onglets dans GitLab simplement pour suivre ce qui se passe dans votre projet ? Peut-être consultez-vous un ticket, puis passez à une merge request, et enfin à un epic pour avoir une vue d'ensemble. Sans vous en rendre compte, votre navigateur déborde d'onglets et vous avez perdu le fil.

Si cette situation vous semble familière, vous n'êtes certainement pas seul. De nombreuses équipes perdent du temps et de l'énergie à naviguer entre différents éléments dans leur logiciel de gestion de projet, alors qu'elles essaient simplement de suivre leur travail.

C'est justement pour répondre à ce problème que nous avons créé les vues intégrées, alimentées par GitLab Query Language (GLQL). Disponible dans la version 18.3, cette fonctionnalité fournit un aperçu des informations pertinentes en temps réel là où vous travaillez déjà dans GitLab. Fini le changement de contexte permanent et les rapports obsolètes : vous disposez des informations dont vous avez besoin, au moment précis où vous en avez besoin.

Pourquoi utiliser les vues intégrées ?

Les vues intégrées représentent bien plus qu'une nouvelle fonctionnalité : elles constituent un changement fondamental dans la façon dont les équipes comprennent et suivent leur travail au sein de GitLab. Avec les vues intégrées, les équipes ne changent pas de contexte et accèdent aux informations dont elles ont besoin en temps réel. Ainsi, elles profitent d'une vision commune sans jamais quitter leur workflow actuel et renforcent leur collaboration. Grâce à un suivi du travail facilité et sans effort, les équipes peuvent se concentrer sur l'essentiel.

Des données en temps réel là où vous en avez besoin

Les vues intégrées permettent d'insérer des requêtes GLQL dynamiques dans des blocs de code Markdown à travers des pages wiki, des epics, des tickets et des merge requests.

Elles offrent de nombreux avantages :

Mises à jour en continu

Les requêtes GLQL sont dynamiques et extraient des données actualisées à chaque chargement de page. Ainsi, vos vues intégrées reflètent toujours l'état actuel de votre travail, et non le moment où vous avez ajouté cette vue. Lorsque des modifications sont apportées aux tickets, aux merge requests ou aux jalons, la page s'actualise et affiche ces mises à jour dans votre vue intégrée.

Contexte

Utilisez des fonctions comme currentUser() et today() pour que vos requêtes s'appliquent à un contexte spécifique. Vos vues intégrées s'adaptent automatiquement pour afficher les informations pertinentes en fonction de la personne qui les consulte et offrent ainsi une expérience personnalisée sans configuration manuelle.

Filtrage puissant

Vous avez à disposition des filtres comme l'assigné, l'auteur, le label, le jalon, l'indicateur de progression, la date de création et plus encore. Il vous suffit d'utiliser des expressions logiques pour obtenir exactement les données souhaitées. Nous prenons en charge plus de 30 champs de filtres depuis la version 18.3.

Affichage personnalisable

Vous pouvez afficher vos données sous forme de tableau, de liste ou de liste numérotée. Choisissez les champs à afficher, définissez une limite du nombre d'éléments et indiquez l'ordre de tri pour profiter d'un affichage ciblé et exploitable.

Disponibilité

Vous pouvez utiliser les vues intégrées dans les wikis de groupe et de projet, les descriptions d'epics et de tickets, les merge requests et les commentaires. GLQL est disponible sur la version gratuite de GitLab, GitLab Premium, GitLab Ultimate, GitLab.com, GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated. Certaines fonctionnalités, telles que l'affichage des epics, du statut, des champs personnalisés, des itérations et des poids, sont disponibles uniquement pour les utilisateurs de GitLab Premium et GitLab Ultimate. L'affichage de l'indicateur de progression est disponible uniquement dans GitLab Ultimate.

Découvrez les vues intégrées en action

La syntaxe du code source d'une vue intégrée est un sur-ensemble de YAML qui comprend :

Le paramètre query : des expressions reliées par un opérateur logique, tel que and .

Des paramètres liés à la couche de présentation, comme display , limit , ou fields , title et description représentés en YAML.

Une vue est définie en Markdown comme un bloc de code, similaire à d'autres blocs de code comme Mermaid.

Par exemple :

Afficher un tableau des 5 premiers tickets ouverts assignés à l'utilisateur authentifié dans gitlab-org/gitlab .

Afficher les colonnes title , state , health , epic , milestone , weight et updated .

```glql display: table title: GLQL table 🎉 description: This view lists my open issues fields: title, state, health, epic, milestone, weight, updated limit: 5 query: project = "gitlab-org/gitlab" AND assignee = currentUser() AND state = opened ```

Le tableau généré devrait ressembler à celui ci-dessous :

Pour créer votre première vue intégrée, accédez au menu déroulant Plus d'options dans la barre d'outils de l'éditeur de texte enrichi. Une fois dans cette barre d'outils, sélectionnez Vue intégrée.

La requête suivante sera insérée dans un bloc de code Markdown :

```glql query: assignee = currentUser() fields: title, createdAt, milestone, assignee title: Issues assigned to current user ```

Enregistrez vos modifications dans le commentaire ou la description où le bloc de code apparaît, et c'est terminé : vous avez créé votre première vue intégrée !

Que ce soit pour suivre les merge requests relatives à des versions de sécurité, trier les bogues pour améliorer le backlog ou gérer l'intégration de l'équipe et la planification des jalons, nous nous servons des vues intégrées quotidiennement pour des processus essentiels. Il ne s'agit pas simplement d'une fonctionnalité que nous avons développée, c'est un outil dont nous dépendons pour gérer efficacement notre activité. Adopter les vues intégrées, c'est profiter d'une solution éprouvée qui aide déjà les équipes de GitLab à travailler plus efficacement, à prendre des décisions basées sur les données et à bénéficier d'une visibilité sur des workflows complexes.

Pour résumer, les vues intégrées peuvent transformer la façon dont votre équipe gère et analyse les tâches au cœur de votre travail.

Pour en savoir plus sur la façon dont GitLab utilise les vues intégrées en interne, consultez l’article « Comment GitLab mesure l'impact de la Red Team : la métrique du taux d'adoption » et les tickets de planification concernant la version de recherche globale pour les jalons 18.1, 18.2 et 18.3.

Prochaines étapes

Les vues intégrées ne sont que le début de la vision du groupe Knowledge consacrée au suivi du travail. Découvrez nos futurs projets dans l'epic post disponibilité générale des vues intégrées. En ce qui concerne l'évolution de cette fonctionnalité, nous nous engageons à renforcer son efficacité et son accessibilité.

Partagez votre expérience

Partagez vos retours dans le ticket dédié aux vues intégrées en disponibilité générale. Que vous ayez découvert des cas d'utilisation innovants, rencontré des défis ou que vous ayez des idées d'amélioration, nous voulons connaître votre avis.