Vous savez à quel point la qualité des applications est essentielle pour vos clients et votre réputation. Cependant, garantir cette qualité avec des tests complets peut s’avérer complexe. Vous êtes confronté à des processus manuels chronophages, une couverture de test incohérente au sein de votre équipe, ou des problèmes qui parviennent à passer à travers les mailles du filet. Il est ainsi frustrant de voir votre notation chuter à cause d’une assurance qualité qui devient un goulot d'étranglement plutôt qu'une protection.

C'est là que GitLab Duo combiné à Amazon Q peut transformer votre processus d’assurance qualité. Cette fonctionnalité alimentée par l'IA peut générer automatiquement des tests unitaires complets pour votre code, accélérant considérablement votre workflow d'assurance qualité. Au lieu de passer des heures à écrire des tests manuellement, vous pouvez laisser l'IA analyser votre code et créer des tests qui garantissent une couverture optimale et une qualité constante au sein de votre application.

Lorsque vous travaillez sur une nouvelle fonctionnalité, vous commencez par sélectionner la classe Java que vous avez ajoutée à votre projet via une merge request. Il vous suffit de naviguer vers votre merge request et de cliquer sur l'onglet « Modifier » pour voir le nouveau code que vous avez ajouté.

Ensuite, vous invoquez Amazon Q en saisissant une commande d'action rapide. Tout ce que vous devez faire est de renseigner /q test dans la zone de commentaire du ticket. C'est aussi simple que cela : juste une barre oblique, la lettre « q », et le mot « test ».

Une fois que vous avez appuyé sur la touche Entrée, Amazon Q entre en action. Il analyse votre code sélectionné, comprend sa structure, sa logique et son objectif. L'IA examine les méthodes de votre classe, les dépendances, et les cas limites potentiels pour déterminer quels tests sont nécessaires.

En quelques instants, Amazon Q génère une couverture de tests unitaires complète pour votre nouvelle classe. Il crée des tests qui couvrent non seulement le chemin heureux (« happy path »), mais aussi les cas limites et les conditions d'erreur que vous auriez pu négliger. Les tests générés suivent les modèles et conventions existants de votre projet, garantissant qu'ils s'intègrent parfaitement à votre code source.

Pourquoi utiliser GitLab Duo combiné à Amazon Q ?

Vous avez commencé avec le défi suivant : maintenir des applications de haute qualité tout en gérant les contraintes de temps et les pratiques de test incohérentes. GitLab Duo combiné à Amazon Q répond à ce défi en automatisant le processus de génération de tests, garantissant une couverture de code optimale et des normes de test cohérentes. Résultat ? Les problèmes sont détectés avant le déploiement, vos applications maintiennent leur qualité, et vous pouvez développer des logiciels plus rapidement sans sacrifier la fiabilité.

Avantages clés de cette fonctionnalité :

Une réduction du temps consacré à l'écriture de tests unitaires

Une couverture de tests complète sur l'ensemble de votre code source

Une qualité de tests constante pour tous les membres de votre équipe

Une détection des problèmes avant qu'ils n'atteignent l’environnement de production

Une accélération de votre vitesse de développement

Vous souhaitez en savoir plus sur cette fonctionnalité ? Découvrez comment GitLab Duo combiné à Amazon Q transforme votre processus d'assurance qualité et consultez notre page partenaire GitLab et AWS pour obtenir des informations détaillées.

En savoir plus sur GitLab Duo combiné à Amazon Q