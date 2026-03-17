La gestion du développement logiciel implique souvent de jongler entre plusieurs outils : suivi des tickets dans Jira, écriture de code dans votre IDE et collaboration sur GitLab. Le changement de contexte constant entre ces plateformes nuit à la concentration et ralentit la livraison.

Grâce à la prise en charge du MCP par GitLab Duo Agent Platform, vous pouvez désormais connecter Jira ou tout outil compatible avec le MCP directement à votre environnement de développement alimenté par l'IA. Posez des questions, mettez à jour vos tickets et synchronisez votre workflow en langage naturel, sans jamais quitter votre IDE.

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

Prérequis Détails Instance GitLab GitLab 18.8 ou version ultérieure avec GitLab Duo Agent Platform activé Compte Jira Instance Jira Cloud avec accès administrateur pour créer des applications OAuth IDE Visual Studio Code avec l'extension GitLab Workflow installée Prise en charge du MCP MCP activé dans GitLab

Comprendre l'architecture

GitLab Duo Agent Platform agit en tant que client MCP et se connecte au serveur MCP Atlassian pour accéder à vos données de gestion de projet Jira. Le serveur MCP Atlassian gère l'authentification, traduit les requêtes en langage naturel en appels API et renvoie les données structurées à GitLab Duo Agent Platform, tout en maintenant les contrôles de sécurité et d'audit.

Partie 1 : configurer l'application OAuth Jira

Pour connecter GitLab Duo Agent Platform à votre instance Jira de manière sécurisée, vous devez créer une application OAuth 2.0 dans la console de développement Atlassian. Cette étape accorde au serveur MCP un accès autorisé à vos données Jira.

Étapes de configuration

Si vous préférez effectuer la configuration manuellement, suivez ces étapes :

Accéder à la console de développement Atlassian Rendez-vous sur developer.atlassian.com/console/myapps.

Connectez-vous avec votre compte Atlassian. Créer une application OAuth 2.0 Cliquez sur Create (Créer) → OAuth 2.0 integration (Intégration OAuth 2.0).

(Créer) → (Intégration OAuth 2.0). Saisissez un nom (par exemple, « gitlab-dap-mcp »).

Acceptez les conditions et cliquez sur Create (Créer). Configurer les autorisations Accédez à Permissions (Accès) dans la barre latérale gauche.

(Accès) dans la barre latérale gauche. Ajoutez Jira API et configurez les portées suivantes : read:jira-work : lecture des tickets, projets et tableaux. write:jira-work : création et mise à jour des tickets. read:jira-user : lecture des informations utilisateur.

et configurez les portées suivantes : Configurer l'autorisation Accédez à Authorization (Autorisation) dans la barre latérale gauche.

(Autorisation) dans la barre latérale gauche. Ajoutez une URL de rappel pour votre environnement ( https://gitlab.com/oauth/callback ).

). Enregistrez vos modifications. Récupérer les identifiants Accédez à Settings (Paramètres).

(Paramètres). Copiez votre Client ID (Identifiant client) et votre Client Secret (Secret client).

(Identifiant client) et votre (Secret client). Conservez-les en lieu sûr : vous en aurez besoin pour la configuration du MCP.

Visite guidée interactive : configuration d'OAuth Jira

Cliquez sur l'image ci-dessous pour commencer.

Partie 2 : configurer le client MCP de GitLab Duo Agent Platform

Une fois vos identifiants OAuth prêts, vous pouvez configurer GitLab Duo Agent Platform pour qu'il se connecte au serveur MCP Atlassian.

Créer le fichier de configuration MCP

Créez le fichier de configuration MCP dans votre projet GitLab à l'emplacement .gitlab/duo/mcp.json :

Copy { "mcpServers" : { "atlassian" : { "type" : "http" , "url" : "https://mcp.atlassian.com/v1/mcp" , "auth" : { "type" : "oauth2" , "clientId" : "YOUR_CLIENT_ID" , "clientSecret" : "YOUR_CLIENT_SECRET" , "authorizationUrl" : "https://auth.atlassian.com/oauth/authorize" , "tokenUrl" : "https://auth.atlassian.com/oauth/token" }, "approvedTools" : true } } }

Remplacez YOUR_CLIENT_ID et YOUR_CLIENT_SECRET par les identifiants générés lors de la partie 1.

Activer le MCP dans GitLab

Accédez à Paramètres du groupe → GitLab Duo → Configuration. Vérifiez que l'option « Autoriser les outils MCP externes » est cochée.

Vérifier la connexion

Ouvrez votre projet dans VS Code et posez la question suivante dans le chat GitLab Duo Agent Platform :

Copy À quels outils MCP as-tu accès ?

Puis :

Copy Teste la configuration MCP JIRA de ce projet.

À ce stade, vous serez redirigé depuis l'IDE vers le site MCP Atlassian pour approuver l'accès :

Redirection vers le site MCP Atlassian







Approbation de l'accès







Sélection de votre instance Jira et approbation







Connexion réussie !







Vérifier à l'aide du tableau de bord MCP

GitLab propose également un tableau de bord MCP intégré directement dans votre IDE.

Dans VS Code ou VSCodium, ouvrez la palette de commandes ( Cmd+Shift+P sous macOS, Ctrl+Shift+P sous Windows/Linux) et recherchez « GitLab: Show MCP Dashboard ». Le tableau de bord s'ouvre dans un nouvel onglet de l'éditeur et vous offre :

L'état de connexion de chaque serveur MCP configuré

de chaque serveur MCP configuré Les outils disponibles exposés par le serveur (par exemple, jira_get_issue , jira_create_issue )

exposés par le serveur (par exemple, , ) Les logs du serveur pour visualiser en temps réel les outils appelés

Tableau de bord et état des serveurs MCP







Détails et autorisations du serveur







Logs du serveur MCP







Visite guidée interactive : test du MCP

Partie 3 : cas d'utilisation

Maintenant que votre intégration est configurée, explorons trois workflows pratiques qui illustrent la puissance de la connexion entre Jira et GitLab Duo Agent Platform.

Assistant de planification

Scénario : vous préparez la planification d'un sprint et devez évaluer rapidement le backlog, comprendre les priorités et identifier les obstacles.

Cette démonstration vous montre comment :

Interroger le backlog

Identifier les tickets haute priorité non assignés

Obtenir des recommandations de sprint assistées par l'IA

Exemples de prompts

Essayez ces prompts dans le chat GitLab Duo Agent Platform :

Copy Montre-moi tous les tickets non assignés dans JIRA pour le projet GITLAB

Copy Suggère deux tickets à prioriser et résume-les. Assigne-les-moi.

Visite guidée interactive : planification de projet

Hiérarchisation de tickets et création à partir du code

Scénario : lors d'une revue de code, vous découvrez un bogue et souhaitez créer un ticket Jira avec le contexte pertinent, sans quitter votre IDE.

Cette démonstration vous guide à travers les étapes suivantes :

Identifier un bogue pendant le développement

Créer un ticket Jira détaillé en langage naturel

Renseigner automatiquement les champs du ticket avec le contexte du code

Lier le ticket à votre branche actuelle

Exemples de prompts

Copy Recherche dans JIRA un bogue similaire à : Null pointer exception in PaymentService.processRefund(). S'il n'existe pas, crée-le avec tout le contexte requis depuis le code. Identifie les problèmes que ce bogue pourrait créer.

Copy Crée une nouvelle branche nommée issue-gitlab-18, extrais-la et associe-la au ticket que tu viens de créer. Attribue-moi le ticket JIRA et ajoute le tag en-cours.

Visite guidée interactive : revue de bogues et automatisation des tâches

Investigation d'incidents inter-systèmes

Scénario : un incident de production survient et vous devez corréler les informations provenant de Jira (ticket d'incident), de la gestion de projet GitLab, de votre code source et des merge requests pour identifier la cause profonde.

Cette démonstration illustre :

La récupération des détails d'un incident depuis Jira

La corrélation avec les merge requests récentes dans GitLab

L'identification des modifications de code potentiellement liées

La génération d'une chronologie de l'incident

La conception d'un plan de remédiation et sa création en tant qu'élément de travail dans GitLab

Exemples de prompts

Copy Nous rencontrons un incident INC-1 en production lié à un échec de checkout. Peux-tu m'aider à en savoir plus avec tout le contexte disponible ?

Copy Crée une chronologie des événements de l'incident INC-1, y compris les tickets Jira associés et les déploiements récents.

Copy Propose un plan de correction.

Visite guidée interactive : dépannage inter-systèmes et correction

Dépannage

Voici quelques problèmes courants de configuration et comment les corriger :

Problème Solution « Serveur MCP introuvable » Vérifiez que le fichier mcp.json se trouve au bon emplacement et qu'il est correctement formaté « Échec de l'authentification » Revérifiez vos identifiants OAuth et assurez-vous que les portées sont correctement configurées dans Atlassian « Aucun outil Jira disponible » Redémarrez VS Code après avoir mis à jour le fichier mcp.json et vérifiez que le MCP est activé dans GitLab « Délai de connexion dépassé » Vérifiez votre connectivité réseau vers mcp.atlassian.com

Considérations de sécurité

Lors de l'intégration de Jira avec GitLab Duo Agent Platform :

Jetons OAuth : veillez à ce que les identifiants restent sécurisés.

veillez à ce que les identifiants restent sécurisés. Principe du moindre privilège : n'accordez que les portées Jira strictement nécessaires.

n'accordez que les portées Jira strictement nécessaires. Rotation des tokens : renouvelez régulièrement vos identifiants OAuth dans le cadre de vos bonnes pratiques de sécurité.

Résumé

Connecter GitLab Duo Agent Platform à différents outils via le MCP transforme votre façon d'interagir avec le cycle de développement. Dans cet article, vous avez appris à :

Interroger vos outils en langage naturel : poser des questions sur votre backlog, vos sprints et vos incidents en langage naturel.

poser des questions sur votre backlog, vos sprints et vos incidents en langage naturel. Créer et mettre à jour des tickets dans tout votre environnement DevSecOps : signaler des bogues et mettre à jour vos tickets sans quitter votre IDE.

signaler des bogues et mettre à jour vos tickets sans quitter votre IDE. Corréler les informations entre systèmes : combiner les données Jira avec la gestion de projet GitLab, les merge requests et les pipelines pour une visibilité complète.

combiner les données Jira avec la gestion de projet GitLab, les merge requests et les pipelines pour une visibilité complète. Réduire le changement de contexte : rester concentré sur votre code tout en restant connecté à la gestion de projet.

Cette intégration illustre parfaitement la puissance du MCP : un accès standardisé et sécurisé à vos outils via l'IA afin que les équipes de développement puissent travailler plus efficacement sans compromettre la gouvernance ni la sécurité.

Pour aller plus loin