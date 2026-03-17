La gestion du développement logiciel implique souvent de jongler entre plusieurs outils : suivi des tickets dans Jira, écriture de code dans votre IDE et collaboration sur GitLab. Le changement de contexte constant entre ces plateformes nuit à la concentration et ralentit la livraison.
Grâce à la prise en charge du MCP par GitLab Duo Agent Platform, vous pouvez désormais connecter Jira ou tout outil compatible avec le MCP directement à votre environnement de développement alimenté par l'IA. Posez des questions, mettez à jour vos tickets et synchronisez votre workflow en langage naturel, sans jamais quitter votre IDE.
Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
|Prérequis
|Détails
|Instance GitLab
|GitLab 18.8 ou version ultérieure avec GitLab Duo Agent Platform activé
|Compte Jira
|Instance Jira Cloud avec accès administrateur pour créer des applications OAuth
|IDE
|Visual Studio Code avec l'extension GitLab Workflow installée
|Prise en charge du MCP
|MCP activé dans GitLab
Comprendre l'architecture
GitLab Duo Agent Platform agit en tant que client MCP et se connecte au serveur MCP Atlassian pour accéder à vos données de gestion de projet Jira. Le serveur MCP Atlassian gère l'authentification, traduit les requêtes en langage naturel en appels API et renvoie les données structurées à GitLab Duo Agent Platform, tout en maintenant les contrôles de sécurité et d'audit.
Partie 1 : configurer l'application OAuth Jira
Pour connecter GitLab Duo Agent Platform à votre instance Jira de manière sécurisée, vous devez créer une application OAuth 2.0 dans la console de développement Atlassian. Cette étape accorde au serveur MCP un accès autorisé à vos données Jira.
Étapes de configuration
Si vous préférez effectuer la configuration manuellement, suivez ces étapes :
- Accéder à la console de développement Atlassian
- Rendez-vous sur developer.atlassian.com/console/myapps.
- Connectez-vous avec votre compte Atlassian.
- Créer une application OAuth 2.0
- Cliquez sur Create (Créer) → OAuth 2.0 integration (Intégration OAuth 2.0).
- Saisissez un nom (par exemple, « gitlab-dap-mcp »).
- Acceptez les conditions et cliquez sur Create (Créer).
- Configurer les autorisations
- Accédez à Permissions (Accès) dans la barre latérale gauche.
- Ajoutez Jira API et configurez les portées suivantes :
read:jira-work: lecture des tickets, projets et tableaux.
write:jira-work: création et mise à jour des tickets.
read:jira-user: lecture des informations utilisateur.
- Configurer l'autorisation
- Accédez à Authorization (Autorisation) dans la barre latérale gauche.
- Ajoutez une URL de rappel pour votre environnement (
https://gitlab.com/oauth/callback).
- Enregistrez vos modifications.
- Récupérer les identifiants
- Accédez à Settings (Paramètres).
- Copiez votre Client ID (Identifiant client) et votre Client Secret (Secret client).
- Conservez-les en lieu sûr : vous en aurez besoin pour la configuration du MCP.
Visite guidée interactive : configuration d'OAuth Jira
Cliquez sur l'image ci-dessous pour commencer.
Partie 2 : configurer le client MCP de GitLab Duo Agent Platform
Une fois vos identifiants OAuth prêts, vous pouvez configurer GitLab Duo Agent Platform pour qu'il se connecte au serveur MCP Atlassian.
Créer le fichier de configuration MCP
Créez le fichier de configuration MCP dans votre projet GitLab à l'emplacement
.gitlab/duo/mcp.json :
{
"mcpServers": {
"atlassian": {
"type": "http",
"url": "https://mcp.atlassian.com/v1/mcp",
"auth": {
"type": "oauth2",
"clientId": "YOUR_CLIENT_ID",
"clientSecret": "YOUR_CLIENT_SECRET",
"authorizationUrl": "https://auth.atlassian.com/oauth/authorize",
"tokenUrl": "https://auth.atlassian.com/oauth/token"
},
"approvedTools": true
}
}
}
Remplacez
YOUR_CLIENT_ID et
YOUR_CLIENT_SECRET par les identifiants générés lors de la partie 1.
Activer le MCP dans GitLab
- Accédez à Paramètres du groupe → GitLab Duo → Configuration.
- Vérifiez que l'option « Autoriser les outils MCP externes » est cochée.
Vérifier la connexion
Ouvrez votre projet dans VS Code et posez la question suivante dans le chat GitLab Duo Agent Platform :
À quels outils MCP as-tu accès ?
Puis :
Teste la configuration MCP JIRA de ce projet.
À ce stade, vous serez redirigé depuis l'IDE vers le site MCP Atlassian pour approuver l'accès :
Vérifier à l'aide du tableau de bord MCP
GitLab propose également un tableau de bord MCP intégré directement dans votre IDE.
Dans VS Code ou VSCodium, ouvrez la palette de commandes (
Cmd+Shift+P sous macOS,
Ctrl+Shift+P sous Windows/Linux) et recherchez « GitLab: Show MCP Dashboard ». Le tableau de bord s'ouvre dans un nouvel onglet de l'éditeur et vous offre :
- L'état de connexion de chaque serveur MCP configuré
- Les outils disponibles exposés par le serveur (par exemple,
jira_get_issue,
jira_create_issue)
- Les logs du serveur pour visualiser en temps réel les outils appelés
Visite guidée interactive : test du MCP
Partie 3 : cas d'utilisation
Maintenant que votre intégration est configurée, explorons trois workflows pratiques qui illustrent la puissance de la connexion entre Jira et GitLab Duo Agent Platform.
Assistant de planification
Scénario : vous préparez la planification d'un sprint et devez évaluer rapidement le backlog, comprendre les priorités et identifier les obstacles.
Cette démonstration vous montre comment :
- Interroger le backlog
- Identifier les tickets haute priorité non assignés
- Obtenir des recommandations de sprint assistées par l'IA
Exemples de prompts
Essayez ces prompts dans le chat GitLab Duo Agent Platform :
Montre-moi tous les tickets non assignés dans JIRA pour le projet GITLAB
Suggère deux tickets à prioriser et résume-les. Assigne-les-moi.
Visite guidée interactive : planification de projet
Hiérarchisation de tickets et création à partir du code
Scénario : lors d'une revue de code, vous découvrez un bogue et souhaitez créer un ticket Jira avec le contexte pertinent, sans quitter votre IDE.
Cette démonstration vous guide à travers les étapes suivantes :
- Identifier un bogue pendant le développement
- Créer un ticket Jira détaillé en langage naturel
- Renseigner automatiquement les champs du ticket avec le contexte du code
- Lier le ticket à votre branche actuelle
Exemples de prompts
Recherche dans JIRA un bogue similaire à : Null pointer exception in PaymentService.processRefund().
S'il n'existe pas, crée-le avec tout le contexte requis depuis le code. Identifie les problèmes que ce bogue pourrait créer.
Crée une nouvelle branche nommée issue-gitlab-18, extrais-la et associe-la au ticket que tu viens de créer. Attribue-moi le ticket JIRA et ajoute le tag en-cours.
Visite guidée interactive : revue de bogues et automatisation des tâches
Investigation d'incidents inter-systèmes
Scénario : un incident de production survient et vous devez corréler les informations provenant de Jira (ticket d'incident), de la gestion de projet GitLab, de votre code source et des merge requests pour identifier la cause profonde.
Cette démonstration illustre :
- La récupération des détails d'un incident depuis Jira
- La corrélation avec les merge requests récentes dans GitLab
- L'identification des modifications de code potentiellement liées
- La génération d'une chronologie de l'incident
- La conception d'un plan de remédiation et sa création en tant qu'élément de travail dans GitLab
Exemples de prompts
Nous rencontrons un incident INC-1 en production lié à un échec de checkout. Peux-tu m'aider à en savoir plus avec tout le contexte disponible ?
Crée une chronologie des événements de l'incident INC-1, y compris les tickets Jira associés et les déploiements récents.
Propose un plan de correction.
Visite guidée interactive : dépannage inter-systèmes et correction
Dépannage
Voici quelques problèmes courants de configuration et comment les corriger :
|Problème
|Solution
|« Serveur MCP introuvable »
|Vérifiez que le fichier
mcp.json se trouve au bon emplacement et qu'il est correctement formaté
|« Échec de l'authentification »
|Revérifiez vos identifiants OAuth et assurez-vous que les portées sont correctement configurées dans Atlassian
|« Aucun outil Jira disponible »
|Redémarrez VS Code après avoir mis à jour le fichier
mcp.json et vérifiez que le MCP est activé dans GitLab
|« Délai de connexion dépassé »
|Vérifiez votre connectivité réseau vers
mcp.atlassian.com
Considérations de sécurité
Lors de l'intégration de Jira avec GitLab Duo Agent Platform :
- Jetons OAuth : veillez à ce que les identifiants restent sécurisés.
- Principe du moindre privilège : n'accordez que les portées Jira strictement nécessaires.
- Rotation des tokens : renouvelez régulièrement vos identifiants OAuth dans le cadre de vos bonnes pratiques de sécurité.
Résumé
Connecter GitLab Duo Agent Platform à différents outils via le MCP transforme votre façon d'interagir avec le cycle de développement. Dans cet article, vous avez appris à :
- Interroger vos outils en langage naturel : poser des questions sur votre backlog, vos sprints et vos incidents en langage naturel.
- Créer et mettre à jour des tickets dans tout votre environnement DevSecOps : signaler des bogues et mettre à jour vos tickets sans quitter votre IDE.
- Corréler les informations entre systèmes : combiner les données Jira avec la gestion de projet GitLab, les merge requests et les pipelines pour une visibilité complète.
- Réduire le changement de contexte : rester concentré sur votre code tout en restant connecté à la gestion de projet.
Cette intégration illustre parfaitement la puissance du MCP : un accès standardisé et sécurisé à vos outils via l'IA afin que les équipes de développement puissent travailler plus efficacement sans compromettre la gouvernance ni la sécurité.