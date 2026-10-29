Une vulnérabilité critique nécessite un correctif et une cartographie. Le correctif est généralement rapide à appliquer, mais vous perdez du temps à déterminer où se trouve le composant vulnérable, qui en est responsable et s'il est exposé sur Internet. La plupart des équipes de sécurité reconstituent cette information à partir de rapports de scanners, de feuilles de calcul et d'un fil de discussion Slack demandant à qui appartient un service que personne ne reconnaît. Chaque heure passée à enquêter prolonge votre exposition.

GitLab Orbit, désormais en disponibilité générale, remplace ce travail manuel par une seule requête. GitLab Orbit relie le code, les merge requests, les pipelines, les résultats de sécurité et les responsables au sein d'un même graphe, mis à jour au fil de vos livraisons. Demandez quels projets sont concernés et à qui ils appartiennent, et vous obtenez une réponse en quelques minutes. Les agents fournissent une réponse à partir du graphe au lieu de parcourir les dépôts et d'enchaîner les appels d'API. Ils ont donc besoin de moins de tentatives et de moins de tokens pour y parvenir.

Pourquoi les scanners ne suffisent pas à eux seuls

PHP2Shell, l'ensemble des failles critiques de PHP révélées la semaine dernière, illustre bien ce problème. PHP est généralement installé en tant que paquet système, compilé à partir du code source ou intégré à une image de conteneur, et n'est pas géré comme une dépendance applicative. Des versions vulnérables peuvent donc se trouver sur des serveurs web, dans des images de conteneur, dans d'anciens jobs CI ou dans des outils internes que plus personne ne se souvient d'avoir créés. Le correctif consistait en une simple mise à niveau de version. C'est la recherche de toutes les installations concernées qui a pris du temps.

Les outils de sécurité offrent chacun une vue différente de l'environnement. L'analyse des dépendances identifie les dépendances applicatives vulnérables. L'analyse des conteneurs détecte les vulnérabilités dans les paquets du système d'exploitation, les dépendances de langage et d'autres composants logiciels. La recherche de code aide à localiser où les images et les configurations sont référencées. Mais identifier une vulnérabilité ne représente qu'une partie du travail. Il faut encore savoir quels services sont affectés, qui en est responsable, quels pipelines les construisent et les déploient, et où appliquer le correctif. Ces informations sont souvent réparties entre plusieurs systèmes.

C'est alors à votre équipe de faire le lien entre les informations, chacun de ses membres détenant une pièce différente du puzzle. Votre ingénieur en sécurité peut évaluer la gravité, mais ne voit pas forcément tous les systèmes concernés. Votre ingénieur de plateforme gère les images de base et les templates CI dont dépendent des centaines de projets, sans pouvoir identifier tous ceux qui les utilisent. Vos développeurs doivent mettre leur roadmap de côté pour chercher dans les dépôts un composant dont ils ne savent peut-être pas qu'ils sont propriétaires. Votre RSSI doit indiquer à la direction si l'entreprise est exposée avant que quiconque dispose d'une liste complète.

Un attaquant n'a besoin que d'un seul système vulnérable. Vous devez tous les identifier. L'exploitation d'une vulnérabilité est désormais la cause d'intrusion la plus fréquente, à hauteur de 31 % selon le rapport 2026 de Verizon. Ce même rapport révèle que les attaquants utilisent l'IA générative lors de plusieurs étapes d'une attaque. La cartographie doit être en place avant même la publication de l'avis de sécurité.

Un graphe natif de l'ensemble de votre SDLC

GitLab Orbit s'appuie sur les données que GitLab exploite déjà : vos merge requests, vos pipelines, vos déploiements et vos vulnérabilités. Dans le graphe de GitLab Orbit, chaque CVE est directement reliée aux services, aux pipelines, aux environnements et aux équipes concernés. Le graphe étant natif, aucun système supplémentaire n'est à synchroniser et aucun nouvel outil n'est à mettre en place.

Sans GitLab Orbit, un agent ou un analyste peut généralement identifier le code vulnérable, mais pas l'étendue totale de l'exposition. Cette vue d'ensemble est alors reconstituée manuellement, outil par outil, et les lacunes apparaissent sous la forme d'une longue liste de services que personne n'a vérifiés. Avec GitLab Orbit, une seule requête relie la CVE aux services, aux pipelines, aux environnements et aux responsables qui en dépendent. Le résultat est une liste ciblée et priorisée, sur laquelle votre équipe de sécurité peut agir.

Les agents qui n'utilisent pas GitLab Orbit se heurtent au même obstacle : incapables de visualiser l'ensemble du système, ils en sont réduits à procéder par suppositions. Lors des tests menés par GitLab sur les mêmes tâches avec le même modèle, les agents qui passaient par GitLab Orbit ont été jusqu'à 11 fois plus rapides, ont utilisé jusqu'à 4,5 fois moins de tokens et ont nécessité jusqu'à 45 fois moins de nouvelles tentatives. En cas d'incident, les réponses arrivent plus rapidement pendant que l'équipe est encore en phase de classement. Une consommation de tokens réduite évite que les requêtes sur un grand groupe ne deviennent un problème de coût, et le nombre réduit de tentatives signifie que votre équipe peut agir dès la première réponse au lieu de relancer la requête.

Regardez la démo pour découvrir comment GitLab Orbit peut vous aider à comprendre votre exposition :

Un graphe qui relie une CVE à son propriétaire

Le rayon d'impact correspond à la portée d'une vulnérabilité : quels projets contiennent le composant défaillant, comment il y est arrivé, qui est responsable de ces projets et quels changements ont eu lieu récemment. GitLab détient déjà la plupart de ces informations, mais dans des emplacements distincts, et GitLab Orbit les relie entre elles. Après son activation au niveau du groupe principal, GitLab Orbit indexe les projets, les merge requests, les pipelines, les éléments de travail, les résultats de sécurité et le code source dans un même graphe illustrant leurs relations.

À partir de là, vous posez vos questions en langage naturel, au lieu de corréler manuellement les systèmes : quels projets utilisent cette bibliothèque, quelles merge requests l'ont intégrée et qui est responsable de chaque projet ? Un agent parcourt le graphe et fournit des réponses à partir des données de projet indexées, et vous pouvez auditer les requêtes de graphe à l'origine de chaque réponse.

Les accès respectent les rôles que vous avez déjà définis. Ainsi, les utilisateurs et les agents ne voient que ce qu'ils sont autorisés à voir. Les agents intégrés à GitLab, notamment l' agent Security Analyst, utilisent directement GitLab Orbit, tandis que les agents externes comme Claude Code et Codex accèdent au même graphe via le MCP.

Maîtrisez rapidement votre exposition

Après PHP2Shell, la première question posée par la direction est de savoir si vous êtes exposé. Sans cartographie, votre réponse est « Nous sommes en train de vérifier ». Avec GitLab Orbit, votre réponse prend la forme d'une liste : ces projets contiennent du PHP, ces équipes en sont responsables et ces pipelines les compilent.

Voici à quoi ressemble la première heure avec GitLab Orbit :

Identifiez tous les projets PHP. Dans GitLab Duo Agentic Chat, demandez : « Utilise GitLab Orbit pour cartographier le rayon d'impact de PHP dans ce groupe. Liste tous les projets qui contiennent du code PHP, regroupés par sous-groupe, avec leurs propriétaires. » Confirmez l'image de base et la version. Utilisez la recherche exacte de code au niveau du groupe principal, avec le mode expression régulière activé. Exécutez lang:Dockerfile ^FROM.*php pour trouver les images de base de conteneurs, et file:composer\.json$ pour trouver les projets Composer sans Dockerfile. Comparez chaque tag FROM avec les versions corrigées. Identifiez les vulnérabilités non corrigées. Une fois les scans exécutés, demandez à Agentic Chat de rassembler tous les résultats d'analyse de conteneurs pour les vulnérabilités CVE-2026-109618 et CVE-2026-109619 au sein du groupe, à partir du rapport de vulnérabilités. Vous devez disposer de l'abonnement GitLab Ultimate et du rôle Responsable de la sécurité pour effectuer ces actions. Comparez avec ce qui s'exécute réellement. GitLab Orbit et la recherche de code couvrent ce que vos dépôts déclarent sur la branche par défaut. Comparez cette liste avec votre inventaire d'exécution issu de la gestion de configuration ou des outils cloud, en commençant par les services exposés sur Internet, car PHP peut aussi s'exécuter sur des serveurs construits manuellement, en dehors de tout dépôt.

Le guide de correction PHP2Shell couvre les versions corrigées et la manière de vérifier une éventuelle compromission. Les équipes qui utilisent GitLab Self-Managed ou GitLab Dedicated peuvent commencer par suivre les étapes du guide relatives à la recherche avancée et à l'API des langages de dépôts, en attendant que GitLab Orbit soit disponible sur leur instance.

Effectuez la même vérification pour tout composant partagé

Ces étapes s'appliquent bien au-delà de PHP. Lorsqu'une bibliothèque largement utilisée publie un correctif de sécurité, qu'un paquet dont vous dépendez est signalé comme malveillant, qu'un template CI hérité par de nombreux projets doit être modifié ou qu'un SDK interne propose une mise à niveau de sécurité qui rompt la compatibilité, vous commencez toujours par vous poser la même question : qu'est-ce qui en dépend et qui en est responsable ? GitLab Orbit répond à chaque fois à partir du même graphe, ce qui permet à votre équipe de partir d'une liste plutôt que d'une recherche.

Cartographiez votre rayon d'impact avant la prochaine divulgation

GitLab Orbit est désormais en disponibilité générale pour les clients GitLab Premium et GitLab Ultimate, à commencer par GitLab.com dès aujourd'hui, puis GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated dans les semaines à venir. Les clients peuvent l'essayer gratuitement pendant 30 jours via leur équipe de compte GitLab. Si vous découvrez GitLab, contactez notre équipe pour souscrire un forfait payant, et nous pourrons alors y inclure un essai de GitLab Orbit.

Consultez la documentation pour démarrer. Pour une vue d'ensemble de votre posture de sécurité, demandez votre évaluation GitLab Security Standard afin de voir comment la cartographie du rayon d'impact s'intègre au reste de votre programme de sécurité. Si vos équipes utilisent PHP, commencez par le guide de correction PHP2Shell et effectuez une mise à niveau dès maintenant.