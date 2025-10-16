5 raisons de simplifier la configuration de votre outil de planification Agile avec GitLab

Les outils de planification Agile guident les équipes et les aident à suivre les meilleures pratiques. Dans certains outils de planification Agile, comme Atlassian Jira, cette approche repose sur la configuration de workflows avec un statut imposé pour les éléments de travail de planification Agile. Cependant, ces workflows avec un statut imposé peuvent ralentir les temps de réponse, limiter l'autonomie des équipes et entraîner d'autres effets négatifs. Explorons plutôt comment une plateforme DevSecOps unique avec des outils agiles intégrés peut simplifier ce processus, et comment GitLab peut vous aider.

Qu'est-ce qu'un workflow avec un statut imposé ?

Les workflows avec un statut imposé définissent les statuts des éléments de travail, les transitions de statuts autorisées, les éléments de données nécessaires pour effectuer une transition de statut et les utilisateurs autorisés à effectuer une transition de statut. Dans un scénario Jira classique, les équipes de développement doivent remplir manuellement les données requises et faire progresser un élément dans un workflow avec des statuts prescrits qui ne tient pas forcément compte des exceptions. Dans un outil de planification Agile, les workflows avec des statuts imposés peuvent limiter la créativité, bloquer inutilement la progression en cas d'exceptions et empêcher les équipes de réagir rapidement aux changements de priorités ainsi que limiter leur autonomie dans leurs tâches.

Exemple d'un workflow avec statut imposé qui empêche certaines transitions de statuts

Guider les utilisateurs à travers un workflow avec GitLab

Voici cinq façons dont GitLab simplifie la configuration de votre outil de planification Agile.

1. Les statuts sont appliqués en fonction des tâches pour renforcer l'efficacité

Les contrôles de conformité et de sécurité sont nécessaires, et les organisations doivent s'assurer que les tâches passent par des revues appropriées et que les bons membres de l'équipe sont impliqués. Dans la planification Agile, les éléments de travail sont des artefacts qui aident à regrouper l'ensemble des tâches à effectuer, et le travail nécessaire pour concrétiser ces tâches a lieu en aval dans les merge requests. Bien souvent, les contrôles sont mieux adaptés lorsqu'ils sont appliqués via des règles d'approbation, des pipelines de conformité, ou des approbations de déploiement. Cette approche garantit que les modifications de code ont suivi le bon processus. Par exemple, au lieu d'avoir une transition de statut imposée dans vos éléments de travail pour une revue de sécurité, vous pouvez créer des règles d'approbation de merge request en définissant les membres de votre équipe de sécurité comme approbateurs. Les approbations de déploiement peuvent être configurées de sorte que votre responsable assurance qualité doive approuver le déploiement vers des environnements spécifiques.

L'environnement de production nécessite cinq approbations au total et autorise les déploiements uniquement depuis le groupe « Very Important Group » et l'utilisateur administrateur.

2. L'automatisation améliore la qualité des données

Cette approche peut sembler contre-intuitive, mais lorsque vous imposez trop de restrictions sur la saisie de données autorisée, les utilisateurs cessent de mettre à jour leurs éléments de travail, ce qui entraîne une mauvaise qualité des données. Gérer les exceptions devient fastidieux, et les utilisateurs doivent rendre compte de manière inexacte l'activité pour clôturer l'élément de travail lorsqu'ils ont terminé. Par exemple, il est courant que les utilisateurs d'un outil avec des workflows imposés fassent progresser rapidement un ticket à travers des statuts qui ne se sont pas produits afin de pouvoir le clôturer une fois le travail terminé. Et si vous pouviez obtenir intelligemment le statut d'une tâche au lieu de vous fier aux mises à jour manuelles des tickets ? Avec GitLab triage, l'automatisation permet d'ajouter ou de supprimer des labels, de définir un indicateur de progression basé sur l'activité DevOps en aval et bien plus encore. Vos équipes de développement peuvent consacrer plus de temps à l'innovation produit et à vos objectifs au lieu de mettre à jour manuellement des détails que l'automatisation pourrait gérer.

Mise à jour de l'indicateur de progression avec l'automatisation

Mise à jour des labels avec l'automatisation

3. L'expérience utilisateur est protégée

Chez GitLab, la convention plutôt que la configuration est au cœur de nos principes produit afin d'offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle GitLab évite d'utiliser des workflows avec des statuts imposés trop contraignants dans les outils de planification Agile, car les utilisateurs finaux ne les apprécient généralement pas. Ces workflows créent des frictions et entravent la productivité. Les équipes doivent plutôt encourager la transparence et expliquer l'importance de chaque étape du processus afin de favoriser la compréhension et l'adhésion. GitLab permet aux équipes de visualiser les statuts des workflows à l'aide de tableaux qui aident à comprendre le workflow prévu. Une configuration simplifiée de l'outil de planification au sein de la plateforme DevSecOps favorise la collaboration, la transparence et la confiance entre tous les rôles. L'expérience est ainsi plus complète, et les équipes peuvent travailler plus rapidement.

Les tableaux guident votre équipe à travers une séquence de statuts

4. L'intégration des outils de développement est simplifiée

Les organisations disposent souvent d'un riche écosystème d'outils. Si elles ne peuvent s'intégrer pleinement avec un outil critique comme leur solution de planification agile, l'efficacité et la flexibilité se retrouvent limitées, et les processus manuels peuvent se révéler chronophages. Lorsque votre workflow de traitement des statuts est trop restrictif, il est presque impossible de mettre à jour les données avec précision via une intégration, ce qui entraîne des incohérences de données entre les systèmes. D'autres fournisseurs, comme Atlassian, ont fini par déconseiller la mise à jour des données via une intégration. Chez GitLab, nous respectons les préférences en matière d'outils de développement et disposons d'une suite complète d'API et de webhooks.

5. Le temps consacré à la configuration des outils est réduit

Les outils de planification Agile nécessitent une gestion étroite des configurations. Plus vos workflows sont prescriptifs, plus vous devez consacrer du temps à la gestion de ces configurations. Avec GitLab, les contrôles de workflows automatisés nécessitent moins d'efforts et renforcent l'autonomie des équipes. En adoptant les options de configuration flexibles de GitLab, les équipes limitent la gestion des outils de planification Agile et innovent plus efficacement.

Lancez-vous avec GitLab

Grâce à la configuration simplifiée de l'outil de planification Agile dans GitLab qui tire parti des pratiques DevSecOps modernes, vous pouvez augmenter l'efficacité, encourager la collaboration, accélérer la mise sur le marché et améliorer l'expérience des équipes de développement.

Commencez dès aujourd'hui avec l'outil d'importation Jira.