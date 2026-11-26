Gemini 4 Neon de Google est désormais disponible sur GitLab Duo Agent Platform. Ce modèle polyvalent, conçu pour les tâches agentiques, se distingue tout particulièrement en programmation.

Gemini 4 Neon vient enrichir la gamme Gemini 4 de GitLab Duo Agent Platform, aux côtés d'Argon, Hydrogen et Carbon. Chaque modèle offre son propre équilibre entre rapidité, raisonnement et coût, donnant à vos équipes un large choix de modèles Gemini pour mener à bien toutes sortes de tâches, des correctifs rapides aux refactorisations à grande échelle du code source.

Neon gère l'ensemble des tâches qu'un agent accomplit quotidiennement : planifier un ticket, parcourir une longue spécification, répondre à des questions sur le code dans Agentic Chat, puis apporter la modification. Il excelle particulièrement dans le codage agentique, où un agent doit lire, exécuter et modifier le code jusqu'à obtenir un changement prêt à être revu.

Menez à bien les tâches complexes jusqu'à la merge request

Dans le benchmark d'ingénierie logicielle de GitLab, Neon a accompli 100 % des tâches, en générant à chaque fois une merge request, et en a résolu 76,7 % avec des modifications qui ont passé les tests du benchmark.

Neon se montre particulièrement performant pour les tâches comportant de nombreuses étapes et nécessitant un jugement avant d'être prêtes à être revues. Il convient donc particulièrement aux modifications qui touchent l'ensemble d'un code source, comme une fonctionnalité qui nécessite l'intégration d'une nouvelle option depuis la configuration jusqu'à l'interface utilisateur, un bogue dont le correctif concerne plusieurs modules, ou encore une refactorisation à appliquer dans chaque paquet qui en dépend. Vos équipes d'ingénierie peuvent déléguer ce travail et revenir ensuite à une merge request prête à être examinée.

Choisissez votre modèle parmi la gamme Gemini 4

Avec les modèles Gemini 4 disponibles dans GitLab, votre équipe dispose d'un éventail de points forts sur lesquels s'appuyer.

Neon allie raisonnement et efficacité, et se montre particulièrement performant pour les modifications de code qui touchent plusieurs fichiers.

Hydrogen, le modèle de Google destiné à un usage quotidien, traite rapidement et à moindre coût les tâches courantes à fort volume.

Carbon prend en charge les projets de longue haleine les plus exigeants, pour lesquels un raisonnement approfondi justifie le coût.

Argon traite méthodiquement les tâches de longue durée et demande confirmation avant d'effectuer toute action irréversible.

En confiant les tâches quotidiennes à Hydrogen et en réservant Neon aux tâches qui exigent un effort de développement soutenu, vous optimisez l'utilisation de vos GitLab Credits. Vos administrateurs peuvent attribuer un modèle différent à chaque fonctionnalité de GitLab Duo Agent Platform, et modifier ce choix aussi souvent que nécessaire. Le même contexte, les mêmes contrôles de politiques et la même piste d'audit s'appliquent à chaque modèle, ce qui permet à vos équipes d'adopter de nouveaux modèles sans renoncer à vos garde-fous.

Intégrez Neon à votre workflow

Essayez Gemini 4 Neon dans GitLab Duo Agent Platform pour votre prochaine fonctionnalité, votre prochain correctif ou votre prochaine refactorisation. Comme tous les modèles disponibles sur GitLab, Gemini 4 Neon fonctionne avec des GitLab Credits.

Vous découvrez GitLab Duo Agent Platform ? Démarrez un essai gratuit pour l'explorer, puis ajoutez des GitLab Credits lorsque vous serez prêt à utiliser des modèles premium comme Neon et Carbon. Vous disposez déjà d'un abonnement GitLab Premium ou GitLab Ultimate ? Activez GitLab Duo Agent Platform et utilisez les GitLab Credits inclus dans votre abonnement.