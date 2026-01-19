Démarrer avec GitLab Duo Agentic Chat

Date de la publication : 19 janvier 2026
Découvrez l'interface du chat, la sélection de modèles et d'agents ainsi que les bonnes pratiques pour une collaboration efficace avec l'IA dans l'interface utilisateur Web et les IDE.
Bienvenue dans la deuxième partie de notre guide en huit parties, Démarrer avec GitLab Duo Agent Platform, où vous apprendrez à maîtriser la création et le déploiement d'agents d'IA et de workflows au sein de votre cycle de vie de développement logiciel. Suivez ces tutoriels qui vous guideront de votre première interaction jusqu'à la mise en place de workflows d'automatisation entièrement personnalisés et prêts pour la mise en production.
GitLab Duo Agentic Chat est votre interface principale où vous pouvez interagir avec des agents d'IA tout au long de votre workflow de développement. Contrairement aux chatbots classiques de type questions-réponses qui se contentent de répondre à des requêtes, GitLab Duo Agentic Chat est un partenaire de collaboration d'IA autonome capable d'agir en votre nom : il peut créer et modifier du code, ouvrir des merge requests, trier et mettre à jour des tickets/epics et exécuter des workflows avec un contexte complet de la plateforme SDLC, le tout en vous informant à chaque étape.
Capacités clés :
|Environnement
|Mode d'accès
|Remarques
|Interface Web
|Icône GitLab Duo dans le coin supérieur droit
|Panneau persistant, reste ouvert lors de la navigation
|VS Code
|Barre latérale principale > GitLab Duo Agent Platform > Onglet Chat
|Intégré à votre workflow IDE
|JetBrains
|Fenêtre d'outils > GitLab Duo Agent Platform > Onglet Chat
|Disponible dans IntelliJ, PyCharm, etc.
|Visual Studio
|Extensions > GitLab > "Open Agentic Chat"
|Windows uniquement, GitLab 18.3 et versions supérieures
Les grands modèles de langage (LLM) excellent dans différentes tâches et exigences en matière de connaissances. Choisissez le modèle approprié en fonction de vos besoins.
Les agents sont des partenaires de collaboration d'IA spécialisés dans des tâches spécifiques. Basculez entre les agents selon vos besoins :
|Agent
|Description
|Cas d'utilisation
|GitLab Duo
|Collaboration de développement polyvalente (agent par défaut)
|Démarrage, questions sur les algorithmes, l'architecture et les design patterns, débogage, refactorisation et explication du code
|Planner
|Workflows de gestion de produit et de planification
|Création de tickets, planification d'epics, assistance à la la roadmap, hiérarchisation des priorités
|Security Analyst
|Gestion des vulnérabilités et workflows de sécurité
|Analyse d'impact de sécurité, hiérarchisation des vulnérabilités, remédiation
|Data Analyst
|Consultation, visualisation et extraction de données dans GitLab
|Analyse de volumes, performance d'équipe, analyse des tendances, suivi des statuts, découverte d'éléments de travail, génération de requêtes GLQL
|Agents personnalisables
|Créés par votre équipe pour des besoins spécifiques
|Workflows spécifiques à l'équipe, expertise métier
Pour la gestion des tickets et les workflows de planification, utilisez l'agent Planner, un agent spécialisé conçu pour les tâches de gestion de produit.
Exemples de prompts :
Pour les workflows de sécurité, utilisez l'agent Security Analyst, un agent spécialisé conçu pour la gestion et la résolution des vulnérabilités.
Exemples de prompts :
src/components/UserProfile.vue. »
Obtenez des réponses sur votre code source sans avoir à rechercher manuellement dans les fichiers avec l'agent GitLab Duo.
Exemples de prompts :
sendEmail est appelée. »
calculateDiscount dans
src/pricing/calculator.ts. »
src/api/routes/. »
src/services/ ? »
Mettez-vous rapidement à la page en cas de nouveau projet afin de comprendre son architecture, sa configuration et ses dépendances avec l'agent GitLab Duo.
Exemples de prompts :
Identifiez et résolvez rapidement les problèmes dans votre code et vos pipelines CI/CD grâce à l'analyse assistée par l'IA avec l'agent GitLab Duo.
Exemples de prompts :
Bénéficiez d'une assistance d'IA durant les revues de code pour détecter les problèmes et améliorer la qualité du code avec un agent personnalisé entraîné sur les standards de codage et les bonnes pratiques de votre équipe.
Exemples de prompts :
Accélérez le développement en générant du code, des tests et de la documentation avec l'agent GitLab Duo.
Exemples de prompts :
OrderService avec une couverture de 80 %. »
Modernisez et améliorez le code existant avec les conseils de l'IA en utilisant l'agent GitLab Duo.
Exemples de prompts :
UserController en fonction des principes SOLID. »
src/utils/ et suggère comment la consolider. »
|Problème
|Causes possibles
|Solutions
|Le chat n'apparaît pas
|• GitLab Duo non activé
• Autorisations insuffisantes
|• Activez GitLab Duo pour le projet
• Vérifiez le rôle Développeur et rôles de niveaux supérieurs
|Sélection de modèle indisponible
|• Politique de groupe verrouillée
• Version trop ancienne
|• Vérifiez auprès du propriétaire du groupe
• Mettez à niveau vers GitLab 18.4 et versions ultérieures
Des conseils de dépannage supplémentaires sont disponibles dans notre documentation.
GitLab Duo Agentic Chat est disponible dans les IDE et l'interface utilisateur de GitLab. Les prochaines versions fourniront la prise en charge du terminal avec GitLab Duo CLI, qui est actuellement en développement. Suivez l'epic produit pour obtenir plus d'informations.
Maintenant que vous avez découvert GitLab Duo Agentic Chat, explorez les différents types d'agents et apprenez à créer des agents personnalisés dans la Partie 3 : comprendre les agents. Découvrez les agents de base, créez des agents personnalisés pour votre équipe et intégrez des agents externes comme Claude Code et OpenAI Codex.
Article suivant : Partie 3 : comprendre les agents
Article précédent : Partie 1 : démarrer avec GitLab Duo Agent Platform
