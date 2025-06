Premiers pas avec GitLab : comment tirer parti des variables CI/CD

Bienvenue dans notre série « Premiers pas avec GitLab », conçue pour guider les nouveaux utilisateurs dans la prise en main de la plateforme DevSecOps de GitLab.

Après avoir exploré les bases de GitLab CI/CD dans notre précédent article, concentrons-nous à présent sur les variables CI/CD afin de tirer pleinement parti de leur potentiel.

Qu’est-ce qu’une variable CI/CD ?

Les variables CI/CD sont des paires clé-valeur dynamiques que vous pouvez définir à différents niveaux (projet, groupe ou instance par exemple) au sein de votre environnement GitLab. Elles permettent de personnaliser les pipelines CI/CD, centraliser les configurations et gérer en toute sécurité des données sensibles. Intégrées directement dans le fichier .gitlab-ci.yml comme des espaces réservés pour les valeurs correspondantes, elles facilitent la maintenance, renforcent la sécurité et améliorent la flexibilité des workflows CI/CD.

Pourquoi les variables CI/CD jouent-elles un rôle clé ?

Les variables CI/CD offrent de nombreux avantages :

Flexibilité : adaptez facilement vos pipelines à différents environnements, configurations ou cibles de déploiement sans modifier votre script CI/CD principal.

: adaptez facilement vos pipelines à différents environnements, configurations ou cibles de déploiement sans modifier votre script CI/CD principal. Sécurité : stockez en toute sécurité des informations sensibles telles que des clés API, des mots de passe et des tokens sans les exposer dans votre code.

: stockez en toute sécurité des informations sensibles telles que des clés API, des mots de passe et des tokens sans les exposer dans votre code. Maintenabilité : en centralisant les valeurs, elles simplifient la gestion et les mises à jour de votre configuration CI/CD pour qu'elle reste bien structurée.

: en centralisant les valeurs, elles simplifient la gestion et les mises à jour de votre configuration CI/CD pour qu'elle reste bien structurée. Réutilisation : définies une seule fois, elles peuvent être réutilisées dans plusieurs projets, ce qui favorise la cohérence et réduit les doublons.

Portées des variables CI/CD : projet, groupe et instance

GitLab permet de définir des variables CI/CD à différentes niveaux hiérarchiques du projet, avec un contrôle précis sur leur visibilité, leur portée et leur accessibilité :

Variables au niveau du projet : elles sont propres à un seul projet et idéales pour stocker des paramètres spécifiques, notamment : URL de déploiement : définissez des URL distinctes pour les environnements de préproduction et de production. Identifiants de connexion à la base de données : stockez les données de connexion à la base de données afin de pouvoir les utiliser lors d'un test ou d'un déploiement. Feature flags : activez ou désactivez les fonctionnalités à différentes étapes de votre pipeline. Exemple : dans le cadre de votre projet MyWebApp , vous souhaitez stocker l'URL de déploiement de production. Vous pouvez définir une variable au niveau du projet, nommée DPROD_DEPLOY_URL , avec la valeur https://mywebapp.com d'URL de production.

Variables au niveau du groupe : celles-ci sont partagées par tous les projets d'un groupe GitLab. Elles sont utiles pour centraliser des paramètres communs à plusieurs projets, notamment : Clés API de services partagés : stockez-les pour des services tels qu'AWS, Google Cloud ou Docker Hub qui sont utilisés par plusieurs projets au sein du groupe. Paramètres de configuration généraux : définissez des paramètres de configuration communs qui s'appliquent à tous les projets du groupe. Exemple : dans votre groupe Web Apps , vous souhaitez stocker une clé API pour Docker Hub. Vous pouvez définir une variable au niveau du groupe, nommée DOCKER_HUB_API_KEY , avec la valeur de clé API correspondante.

Variables au niveau de l'instance : elles sont disponibles pour tous les projets d'une instance GitLab et couramment utilisées pour les paramètres généraux qui s'appliquent à l'ensemble de l'entreprise, notamment : Le token d'enregistrement de runner par défaut : fournissez un token par défaut pour l'enregistrement de nouveaux runners. Informations sur la licence : stockez les clés de licence des fonctionnalités GitLab ou des outils tiers. Paramètres d'environnement généraux : définissez des variables d'environnement qui doivent être disponibles pour tous les projets. Exemple : vous souhaitez définir une image Docker par défaut pour tous les projets de votre instance GitLab. Vous pouvez définir une variable au niveau de l'instance, nommée DEFAULT_DOCKER_IMAGE , contenant la valeur ubuntu:latest .



Pour définir une variable CI/CD, voici comment procéder :

Cliquez sur les boutons Paramètres > CI/CD de votre projet, groupe ou instance. Accédez à la section Variables. Cliquez sur Ajouter une variable. Saisissez la clé (par exemple, API_KEY ) et la valeur correspondante. Facultatif : cochez l'option Protéger la variable si elle contient des données sensibles afin de restreindre son utilisation aux pipelines qui s'exécutent sur des branches ou des tags protégés. Facultatif : cochez la case Masquer la variable pour masquer sa valeur dans les job logs, afin d'éviter toute exposition accidentelle. Cliquez sur Enregistrer la variable.

Pour utiliser une variable CI/CD dans votre fichier .gitlab-ci.yml , faites simplement précéder le nom de la variable du symbole $ :

deploy_job: script: - echo "Deploying to production..." - curl -H "Authorization: Bearer $API_KEY" https://api.example.com/deploy

GitLab met à disposition un ensemble de variables CI/CD prédéfinies que vous pouvez utiliser dans vos pipelines CI/CD. Celles-ci fournissent des informations contextuelles sur le pipeline, le job, le projet en cours, et bien plus encore.

Voici les variables plus couramment utilisées :

$CI_COMMIT_SHA : SHA de validation déclenchant le pipeline.

: SHA de validation déclenchant le pipeline. $CI_PROJECT_DIR : répertoire dans lequel le projet est cloné.

: répertoire dans lequel le projet est cloné. $CI_PIPELINE_ID : ID du pipeline en cours.

: ID du pipeline en cours. $CI_ENVIRONMENT_NAME : nom de l'environnement de déploiement cible (le cas échéant).

Bonnes pratiques pour l'utilisation des variables CI/CD

Gérez en toute sécurité les variables sensibles : utilisez des variables protégées et masquées pour stocker les clés API, les mots de passe et tout autre secret.

Évitez de coder en dur les valeurs : stockez les valeurs de configuration dans des variables, afin de rendre vos pipelines plus flexibles et plus faciles à maintenir.

Organisez vos variables : utilisez des noms explicites et regroupez les variables par usage pour faciliter leur gestion.

Choisissez la portée appropriée : définissez vos variables au niveau du projet, groupe ou instance en fonction de leur utilisation prévue et de leur visibilité.

Tirez parti de la puissance des variables CI/CD

Les variables CI/CD sont un outil puissant pour personnaliser et sécuriser vos pipelines GitLab. En maîtrisant leur fonctionnement et en comprenant leurs différentes portées, vous pouvez créer des workflows plus flexibles, plus faciles à maintenir et plus efficaces.

Prêt à passer à l’action ? Commencez à utiliser les variables CI/CD dès aujourd'hui avec un essai gratuit de 60 jours de GitLab Ultimate avec Duo Enterprise.

Articles de la série « Premiers pas avec GitLab »

Découvrez les autres articles de notre série « Premiers pas avec GitLab » :