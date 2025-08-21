Date de la publication : 21 août 2025
Lecture : 21 min
Découvrez comment nous développons la collaboration humain-IA avec des flows améliorés, une gouvernance d'entreprise et une intégration fluide des outils.
GitLab est aujourd'hui une plateforme DevSecOps complète qui unifie chaque étape du cycle de vie logiciel. Nous n'arrêtons pas l'innovation et continuons à œuvrer afin de devenir la première plateforme au monde alimentée par l'IA native pour l'ingénierie logicielle. Chez GitLab, nous croyons que l'avenir de l'ingénierie logicielle repose sur une collaboration intrinsèque entre l'humain et l'IA, c'est pourquoi nous souhaitons proposer les meilleures fonctionnalités d'IA à chaque utilisateur GitLab.
Cette transformation s'opère à trois niveaux distincts qui vont au-delà de ce que proposent les autres outils de développement IA :
Premièrement, nous sommes un système pour l'enregistrement. Notre plateforme de données unifiée contient vos actifs numériques les plus précieux, comme votre code source et votre propriété intellectuelle, ainsi qu'une large quantité de données non structurées de vos projets, des backlogs de bugs, des configurations CI/CD, des historiques de déploiement, des rapports de sécurité et des données de conformité. Ces données contextuelles d'une valeur inestimable sont en sécurité dans votre environnement GitLab et ne sont pas accessibles aux agents génériques ni aux grands modèles de langage (LLM).
Deuxièmement, nous agissons comme votre plan de contrôle logiciel. Nous orchestrons vos processus métier critiques via des dépôts Git, des API REST et des interfaces basées sur des webhooks qui alimentent votre livraison logicielle de bout en bout. Pour nombre de nos clients, il s'agit d'une dépendance de niveau 0 sur laquelle leurs processus métier critiques s'appuient quotidiennement.
Troisièmement, nous offrons une expérience utilisateur puissante. Nous proposons une interface intégrée qui élimine les changements de contexte coûteux qui ralentissent la plupart des équipes d'ingénierie. Plus de 50 millions d'utilisateurs enregistrés et notre vaste communauté dépendent de GitLab pour accomplir leur travail, et ils profitent d'une visibilité complète du cycle de vie et des outils de collaboration sur une seule plateforme. Forte de cette expertise, GitLab occupe une position de pionnière unique dans la collaboration intuitive humain-IA qui amplifie la productivité des équipes tout en préservant les workflows que nos utilisateurs connaissent et auxquels ils font confiance.
Extension de notre plateforme avec l'IA native intégrée à chaque niveau
GitLab Duo Agent Platform intègre et étend ces trois niveaux. Conçue pour l'extensibilité et l'interopérabilité, elle permet aux clients et partenaires de créer des solutions qui génèrent encore plus de valeur. Notre approche de plateforme ouverte met l'accent sur une connectivité transparente avec les outils et systèmes IA externes tout en garantissant une intégration à notre pile existante aux trois niveaux.
Découvrez en vidéo les nouveautés de la version 18.3 ou poursuivez votre lecture.
La version 18.2 a introduit des agents IA spécialisés qui travaillent aux côtés des équipes de développement tout au long du cycle de développement logiciel, ainsi que notre Software Development Flow, une fonctionnalité puissante qui donne aux utilisateurs la capacité d'orchestrer plusieurs agents pour planifier, implémenter et tester des changements de code de bout en bout.
GitLab 18.3 introduit des intégrations et une interopérabilité étendues, davantage de Flows, et une conscience contextuelle améliorée sur tout le cycle de développement logiciel.
Nous offrons une extensibilité IA complète grâce aux agents GitLab de première partie et à un riche écosystème d'agents tiers avec un accès complet au contexte et aux données du projet. Cette approche maintient les workflows natifs et la gouvernance de GitLab et garantit une flexibilité dans le choix de vos outils préférés grâce à une orchestration hautement intégrée entre ces agents et la plateforme centrale de GitLab. Les équipes bénéficient de fonctionnalités IA améliorées, mais conservent leurs avantages clés d'intégration, de supervision et d'expérience utilisateur.
Serveur MCP – intégration IA universelle : le serveur (MCP) de GitLab permet aux systèmes IA de s'intégrer en toute sécurité directement avec vos projets GitLab et vos processus de développement. Cette interface standardisée élimine le besoin d'intégrations personnalisées supplémentaires et permet à vos outils IA, y compris Cursor, de fonctionner intelligemment dans votre environnement GitLab existant. Consultez notre documentation pour obtenir une liste complète des outils inclus avec la version 18.3. Des outils supplémentaires sont prévus pour la version 18.4.
Remarque : le serveur MCP et les agents tiers sont des fonctionnalités de la version bêta GitLab Premium et ne sont disponibles que pour les clients GitLab Duo Enterprise à des fins d'évaluation.
« Intégrer les workflow GitLab directement dans Cursor est une étape cruciale afin de réduire les frictions pour les équipes de développement. Si nous réduisons le besoin de changer de contexte, les équipes peuvent vérifier le statut des tickets, examiner les merge requests et surveiller les résultats des pipelines sans jamais quitter leur environnement de développement. Cette intégration est un ajustement naturel pour nos clients partagés, et nous nous réjouissons d'un partenariat à long terme avec GitLab pour continuer à améliorer la productivité de nos équipes. »
- Ricky Doar, VP of Field Engineering chez Cursor
« Le serveur MCP et l'assistance des agents de GitLab CLI créent de nouvelles façons puissantes pour Amazon Q de s'intégrer aux workflow de développement. Amazon Q Developer peut maintenant se connecter directement via l'interface MCP distante de GitLab, tandis que les équipes peuvent déléguer des tâches de développement en mentionnant simplement Amazon Q CLI dans les tickets et les merge requests. Les capacités robustes de sécurité et de gouvernance intégrées dans ces intégrations donnent aux entreprises la confiance nécessaire pour tirer parti des outils de codage IA tout en préservant leurs normes de développement. Notre partenariat avec GitLab démontre l'engagement continu d'AWS à étendre notre écosystème IA et à rendre les outils de développement intelligents accessibles partout où les développeurs travaillent. »
- Deepak Singh, Vice President of Developer Agents and Experiences chez AWS
Assistance des agents de GitLab CLI pour Claude Code, Codex, Amazon Q, Google Gemini et opencode (Bring Your Own Key) : la version 18.3 introduit des intégrations qui permettent aux équipes de déléguer des tâches de routine en mentionnant leurs agents directement dans les tickets ou les merge requests. Dès que ces assistants IA sont mentionnés, ils lisent automatiquement le contexte environnant et le code du dépôt, puis répondent au commentaire de l'utilisateur en proposant des changements de code prêts à être examinés ou des commentaires inline. Ces intégrations requièrent l'utilisation de votre propre clé API pour les fournisseurs IA respectifs, conservent toutes les interactions en mode natif dans l'interface de GitLab et maintiennent les permissions appropriées et les pistes d'audit.
Remarque : le serveur MCP et les agents tiers sont des fonctionnalités de la version bêta GitLab Premium et ne sont disponibles que pour les clients GitLab Duo Enterprise à des fins d'évaluation.
« L'intégration de Claude Code directement dans GitLab est une assistance IA disponible là où des millions de développeurs collaborent déjà et livrent du code au quotidien. En mentionnant Claude directement dans les tickets et les merge requests, il est possible d'éliminer les obstacles et de maintenir la qualité avec une supervision humaine et des processus de révision. Cette mise à jour permet de tirer profit des capacités de Claude Code dans davantage de contextes où les équipes travaillent et transforme l'IA en un composant naturel de leur workflow de développement. »
- Cat Wu, Claude Code Product Lead, Anthropic
« Avec la nouvelle intégration d'agents de GitLab dans la version 18.3, vous pouvez utiliser opencode dans vos workflow existants. Il vous suffit de mentionner opencode dans un ticket ou une merge request, et il exécutera votre agent directement dans votre pipeline CI. Cette liberté dans la configuration et l'exécution d'opencode est le type d'intégration que la communauté open source apprécie vraiment. »
- Jay V., CEO, opencode
GitLab Flows coordonne plusieurs agents IA avec des instructions prédéfinies pour gérer de manière autonome ces tâches chronophages et routinières afin que les équipes de développement puissent se concentrer sur le cœur de leur travail.
GitLab 18.3 possède deux nouveaux Flows :
Les solutions ponctuelles d'IA fonctionnent généralement avec une visibilité limitée sur des extraits de code isolés, mais le graphique de connaissances de GitLab fournit aux agents un contexte d'environnement pour garantir des réponses plus rapides et plus intelligentes.
La transparence de l'IA et le contrôle applicable à l'entreprise sont des défis majeurs qui freinent l'adoption des outils de développement alimentés par l'IA : 85 % des dirigeants s'accordent à dire que l'IA agentique créera des défis de sécurité sans précédent.
Les nouvelles fonctionnalités de la version 18.3 visent à répondre aux préoccupations concernant la gouvernance des données, les exigences en matière de conformité et le besoin de visibilité dans les processus de prise de décision de l'IA afin que les entreprises puissent intégrer l'IA dans leurs frameworks de sécurité et de stratégies existants.
Pour être véritablement sécurisée, une plateforme nécessite l'application cohérente de principes de gouvernance sur l'ensemble du cycle de développement. Les mêmes principes fondamentaux de sécurité qui garantissent l'adoption sécurisée de l'IA (principe de moindre privilège, gestion centralisée des stratégies, surveillance proactive et autorisations granulaires) doivent être intégrés dans tout le SDLC pour créer une approche cohésive de défense en profondeur.
GitLab 18.3 renforce les contrôles fondamentaux qui aident à protéger toute votre chaîne d'approvisionnement logicielle avec ces nouvelles mises à jour :
Lorsque les artefacts ne sont pas régis correctement, de petits changements peuvent avoir de lourdes conséquences. Les packages modifiables, les images de conteneurs écrasées et les règles incohérentes entre les outils peuvent entraîner des pannes de production, introduire des vulnérabilités et créer des problèmes de conformité. Pour une plateforme DevSecOps d'entreprise, une gestion centralisée et sécurisée des artefacts est essentielle afin de maintenir l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement logicielle.
GitLab 18.3 capitalise sur nos capacités complètes de protection des packages et ajoute de nouvelles fonctionnalités importantes :
Ces améliorations complètent nos capacités de protection existantes pour npm, PyPI, Maven, NuGet, les charts Helm et les packages génériques. Elles aident les équipes de plateforme à implémenter une stratégie de gouvernance cohérente à travers toute leur chaîne d'approvisionnement logicielle – une exigence pour les organisations qui construisent des plateformes de développement internes sécurisées.
Contrairement aux solutions d'artefacts autonomes, l'approche intégrée de GitLab élimine le changement de contexte entre les outils et fournit une traçabilité de bout en bout du code au déploiement. Elle permet aussi aux équipes de plateforme d'implémenter une stratégie de gouvernance cohérente dans l'ensemble de leur pipeline de livraison logicielle.
À mesure que les projets GitLab gagnent en complexité, les équipes se retrouvent à naviguer entre tickets, merge requests, epics et jalons pour maintenir la visibilité du statut du travail. Consolider efficacement ces informations tout en garantissant que les équipes ont un accès en temps réel à la progression du projet sans changement de contexte ni interruption reste un défi.
Dans GitLab 18.3, les vues intégrées alimentées par notre puissant GitLab Query Language (GLQL) éliminent le changement de contexte grâce à des données de projet injectées directement dans votre workflow :
currentUser() et
today() pour afficher les informations pertinentes selon l'utilisateur, sans configuration manuelle.
Contrairement aux approches fragmentées de gestion de projet, nous avons conçu les vues intégrées pour maintenir la continuité de votre workflow avec une visibilité en temps réel. Ainsi, les équipes peuvent prendre des décisions éclairées sans se déconcentrer ni basculer entre plusieurs outils et interfaces.
Découvrez les nouvelles fonctionnalités de GitLab 18.3.
GitLab 18.3 est maintenant disponible pour les utilisateurs GitLab Premium et Ultimate sur GitLab.com et dans les environnements GitLab Self-Managed.
Les clients GitLab Dedicated profitent maintenant de la mise à niveau vers la version 18.2 et pourront utiliser les fonctionnalités déployées avec GitLab 18.3 le mois prochain.
Prêt à découvrir l'avenir de l'ingénierie logicielle ? Activez les fonctionnalités expérimentales et celles de la version bêta pour GitLab Duo et commencez à utiliser des agents IA qui comprennent votre contexte de développement dans son ensemble.
Vous ne connaissez pas encore GitLab ? Commencez votre essai gratuit aujourd'hui et découvrez pourquoi l'avenir de l'ingénierie logicielle repose sur la collaboration humain-IA orchestrée sur la plateforme DevSecOps la plus complète au monde.
Cet article de blog contient des énoncés de nature prospective au sens de la Section 27A de la Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de la Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934. Bien que nous croyions que les attentes reflétées dans les énoncés de nature prospective contenus dans cet article de blog sont raisonnables, ils sont soumis à des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs dont les résultats ou issues réels peuvent matériellement différer de tout résultat ou issue futurs exprimés ou impliqués par les énoncés de nature prospective.
Des informations supplémentaires sur les risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire que les résultats et issues réels diffèrent matériellement de ceux inclus dans les énoncés de nature prospective contenus dans cet article de blog ou envisagés dans celui-ci sont incluses sous la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans les documents et rapports que nous faisons auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés de nature prospective ou à signaler des événements ou circonstances après la date de publication de cet article de blog ou à refléter la tenue d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.
Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 100 font confiance à GitLab
Découvrez comment la plateforme DevSecOps intelligente
peut aider votre équipe.