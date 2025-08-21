GitLab est aujourd'hui une plateforme DevSecOps complète qui unifie chaque étape du cycle de vie logiciel. Nous n'arrêtons pas l'innovation et continuons à œuvrer afin de devenir la première plateforme au monde alimentée par l'IA native pour l'ingénierie logicielle. Chez GitLab, nous croyons que l'avenir de l'ingénierie logicielle repose sur une collaboration intrinsèque entre l'humain et l'IA, c'est pourquoi nous souhaitons proposer les meilleures fonctionnalités d'IA à chaque utilisateur GitLab.

Cette transformation s'opère à trois niveaux distincts qui vont au-delà de ce que proposent les autres outils de développement IA :

Premièrement, nous sommes un système pour l'enregistrement. Notre plateforme de données unifiée contient vos actifs numériques les plus précieux, comme votre code source et votre propriété intellectuelle, ainsi qu'une large quantité de données non structurées de vos projets, des backlogs de bugs, des configurations CI/CD, des historiques de déploiement, des rapports de sécurité et des données de conformité. Ces données contextuelles d'une valeur inestimable sont en sécurité dans votre environnement GitLab et ne sont pas accessibles aux agents génériques ni aux grands modèles de langage (LLM).

Deuxièmement, nous agissons comme votre plan de contrôle logiciel. Nous orchestrons vos processus métier critiques via des dépôts Git, des API REST et des interfaces basées sur des webhooks qui alimentent votre livraison logicielle de bout en bout. Pour nombre de nos clients, il s'agit d'une dépendance de niveau 0 sur laquelle leurs processus métier critiques s'appuient quotidiennement.

Troisièmement, nous offrons une expérience utilisateur puissante. Nous proposons une interface intégrée qui élimine les changements de contexte coûteux qui ralentissent la plupart des équipes d'ingénierie. Plus de 50 millions d'utilisateurs enregistrés et notre vaste communauté dépendent de GitLab pour accomplir leur travail, et ils profitent d'une visibilité complète du cycle de vie et des outils de collaboration sur une seule plateforme. Forte de cette expertise, GitLab occupe une position de pionnière unique dans la collaboration intuitive humain-IA qui amplifie la productivité des équipes tout en préservant les workflows que nos utilisateurs connaissent et auxquels ils font confiance.

Extension de notre plateforme avec l'IA native intégrée à chaque niveau

GitLab Duo Agent Platform intègre et étend ces trois niveaux. Conçue pour l'extensibilité et l'interopérabilité, elle permet aux clients et partenaires de créer des solutions qui génèrent encore plus de valeur. Notre approche de plateforme ouverte met l'accent sur une connectivité transparente avec les outils et systèmes IA externes tout en garantissant une intégration à notre pile existante aux trois niveaux.

Tout d'abord, nous étendons notre plateforme de données unifiée avec un graphique de connaissances optimisé pour l'accès agentique qui indexe et relie le code avec toutes vos autres données non structurées. L'IA est friande de contexte, et nous sommes persuadés que cette approche accélérera non seulement le raisonnement et l'inférence par les agents, mais fournira également des résultats agentiques plus économiques et de meilleure qualité.

Ensuite, nous ajoutons une couche d'orchestration importante en trois parties distinctes à notre plan de contrôle existant : elle permet aux agents et aux flows de s'enregistrer comme abonnés aux événements SDLC GitLab, construit un nouveau moteur d'orchestration pour les flows multi-agents conçus sur mesure et expose les outils, agents et flows GitLab via Model Context Protocol (MCP) et des protocoles standards pour une interopérabilité sans précédent.

Enfin, nous étendons l'expérience GitLab pour offrir des agents et des flows d'agents de premier plan à travers tout le cycle de développement logiciel. Vous pourrez assigner des tâches asynchrones aux agents, les mentionner dans les commentaires et créer des agents personnalisés avec un contexte spécifique à vos workflows. Mais plus important encore, GitLab livre des agents natifs pour chaque étape du développement et propose un riche écosystème d'agents tiers. Cette approche crée une véritable collaboration humain-IA où vous pourrez travailler avec les agents IA aussi naturellement qu'avec vos collègues.

Découvrez en vidéo les nouveautés de la version 18.3 ou poursuivez votre lecture.

Nouveautés de GitLab 18.3

La version 18.2 a introduit des agents IA spécialisés qui travaillent aux côtés des équipes de développement tout au long du cycle de développement logiciel, ainsi que notre Software Development Flow, une fonctionnalité puissante qui donne aux utilisateurs la capacité d'orchestrer plusieurs agents pour planifier, implémenter et tester des changements de code de bout en bout.

GitLab 18.3 introduit des intégrations et une interopérabilité étendues, davantage de Flows, et une conscience contextuelle améliorée sur tout le cycle de développement logiciel.

Extension des intégrations et de l'interopérabilité

Nous offrons une extensibilité IA complète grâce aux agents GitLab de première partie et à un riche écosystème d'agents tiers avec un accès complet au contexte et aux données du projet. Cette approche maintient les workflows natifs et la gouvernance de GitLab et garantit une flexibilité dans le choix de vos outils préférés grâce à une orchestration hautement intégrée entre ces agents et la plateforme centrale de GitLab. Les équipes bénéficient de fonctionnalités IA améliorées, mais conservent leurs avantages clés d'intégration, de supervision et d'expérience utilisateur.

Serveur MCP – intégration IA universelle : le serveur (MCP) de GitLab permet aux systèmes IA de s'intégrer en toute sécurité directement avec vos projets GitLab et vos processus de développement. Cette interface standardisée élimine le besoin d'intégrations personnalisées supplémentaires et permet à vos outils IA, y compris Cursor, de fonctionner intelligemment dans votre environnement GitLab existant. Consultez notre documentation pour obtenir une liste complète des outils inclus avec la version 18.3. Des outils supplémentaires sont prévus pour la version 18.4. Remarque : le serveur MCP et les agents tiers sont des fonctionnalités de la version bêta GitLab Premium et ne sont disponibles que pour les clients GitLab Duo Enterprise à des fins d'évaluation.

« Intégrer les workflow GitLab directement dans Cursor est une étape cruciale afin de réduire les frictions pour les équipes de développement. Si nous réduisons le besoin de changer de contexte, les équipes peuvent vérifier le statut des tickets, examiner les merge requests et surveiller les résultats des pipelines sans jamais quitter leur environnement de développement. Cette intégration est un ajustement naturel pour nos clients partagés, et nous nous réjouissons d'un partenariat à long terme avec GitLab pour continuer à améliorer la productivité de nos équipes. » - Ricky Doar, VP of Field Engineering chez Cursor « Le serveur MCP et l'assistance des agents de GitLab CLI créent de nouvelles façons puissantes pour Amazon Q de s'intégrer aux workflow de développement. Amazon Q Developer peut maintenant se connecter directement via l'interface MCP distante de GitLab, tandis que les équipes peuvent déléguer des tâches de développement en mentionnant simplement Amazon Q CLI dans les tickets et les merge requests. Les capacités robustes de sécurité et de gouvernance intégrées dans ces intégrations donnent aux entreprises la confiance nécessaire pour tirer parti des outils de codage IA tout en préservant leurs normes de développement. Notre partenariat avec GitLab démontre l'engagement continu d'AWS à étendre notre écosystème IA et à rendre les outils de développement intelligents accessibles partout où les développeurs travaillent. » - Deepak Singh, Vice President of Developer Agents and Experiences chez AWS

Assistance des agents de GitLab CLI pour Claude Code, Codex, Amazon Q, Google Gemini et opencode (Bring Your Own Key) : la version 18.3 introduit des intégrations qui permettent aux équipes de déléguer des tâches de routine en mentionnant leurs agents directement dans les tickets ou les merge requests. Dès que ces assistants IA sont mentionnés, ils lisent automatiquement le contexte environnant et le code du dépôt, puis répondent au commentaire de l'utilisateur en proposant des changements de code prêts à être examinés ou des commentaires inline. Ces intégrations requièrent l'utilisation de votre propre clé API pour les fournisseurs IA respectifs, conservent toutes les interactions en mode natif dans l'interface de GitLab et maintiennent les permissions appropriées et les pistes d'audit. Remarque : le serveur MCP et les agents tiers sont des fonctionnalités de la version bêta GitLab Premium et ne sont disponibles que pour les clients GitLab Duo Enterprise à des fins d'évaluation.

« L'intégration de Claude Code directement dans GitLab est une assistance IA disponible là où des millions de développeurs collaborent déjà et livrent du code au quotidien. En mentionnant Claude directement dans les tickets et les merge requests, il est possible d'éliminer les obstacles et de maintenir la qualité avec une supervision humaine et des processus de révision. Cette mise à jour permet de tirer profit des capacités de Claude Code dans davantage de contextes où les équipes travaillent et transforme l'IA en un composant naturel de leur workflow de développement. » - Cat Wu, Claude Code Product Lead, Anthropic « Avec la nouvelle intégration d'agents de GitLab dans la version 18.3, vous pouvez utiliser opencode dans vos workflow existants. Il vous suffit de mentionner opencode dans un ticket ou une merge request, et il exécutera votre agent directement dans votre pipeline CI. Cette liberté dans la configuration et l'exécution d'opencode est le type d'intégration que la communauté open source apprécie vraiment. » - Jay V., CEO, opencode

Assistance Agentic Chat pour l'IDE de Visual Studio et l'interface utilisateur GitLab disponible pour tous les clients GitLab Premium et Ultimate : avec la version 18.3, vous n'avez plus besoin de changer de contexte entre les outils pour accéder aux données complètes du cycle de vie de développement de GitLab. Nos intégrations améliorées injectent toute la puissance de GitLab Duo dans l'interface utilisateur GitLab ainsi que dans les IDE, et l'assistance inclut désormais Visual Studio en plus de JetBrains et VS Code. Cette nouveauté aide les développeurs à rester concentrés et à accéder au contexte détaillé du projet, à l'historique de déploiement et aux données de collaboration d'équipe directement dans leur environnement préféré.

Assistance étendue des modèles IA : GitLab Duo Self-Hosted prend maintenant en charge des modèles IA supplémentaires afin d'offrir aux équipes plus de flexibilité dans leurs workflows de développement assistés par l'IA. Vous pouvez maintenant déployer des modèles OpenAI GPT open source (20B et 120B de paramètres) via vLLM sur votre matériel de centre de données ou via des services cloud comme Azure OpenAI et AWS Bedrock dans votre cloud privé. De plus, Claude 4 d'Anthropic est disponible sur AWS Bedrock.

Nouveaux Flows de développement automatisés

GitLab Flows coordonne plusieurs agents IA avec des instructions prédéfinies pour gérer de manière autonome ces tâches chronophages et routinières afin que les équipes de développement puissent se concentrer sur le cœur de leur travail.

GitLab 18.3 possède deux nouveaux Flows :

Flow Issue-to-MR (génération de code automatisée du concept à la complétion en quelques minutes) : ce Flow convertit automatiquement les tickets en merge requests (MR) exploitables en coordonnant des agents pour analyser les exigences, préparer des plans de mise en œuvre complets et générer du code de qualité prêt pour une revue. Vous pouvez ainsi mettre en œuvre des idées en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

Flow de conversion de fichier CI (intelligence de migration transparente) : notre Flow de conversion de fichier CI rationalise les workflow de migration en demandant aux agents d'analyser les configurations CI/CD existantes et de les convertir intelligemment au format GitLab CI avec une compatibilité complète au pipeline. Ce Flow élimine les efforts manuels et les erreurs potentielles de réécriture des configurations CI, et il aide les équipes à migrer des pipelines de déploiement entiers en toute confiance. La version 18.3 inclut une assistance pour les migrations Jenkins. Une assistance supplémentaire est prévue dans les futures versions.

Code et recherche intelligents

Les solutions ponctuelles d'IA fonctionnent généralement avec une visibilité limitée sur des extraits de code isolés, mais le graphique de connaissances de GitLab fournit aux agents un contexte d'environnement pour garantir des réponses plus rapides et plus intelligentes.

Graphique de connaissances (intelligence de code en temps réel) : dans la version 18.3, le graphique de connaissances de GitLab offre désormais une indexation de code en temps réel pour des recherches de code plus rapides ainsi que des résultats plus précis en contexte. Nos agents comprennent les relations entre les fichiers, les dépendances et les modèles de développement de l'ensemble de votre code source et sont conçus pour fournir des informations que les développeurs humains mettraient des heures à trouver. Et ce n'est que la première étape, nous prévoyons de continuer à étendre les puissantes fonctionnalités du graphique de connaissances.

Gouvernance d'entreprise

La transparence de l'IA et le contrôle applicable à l'entreprise sont des défis majeurs qui freinent l'adoption des outils de développement alimentés par l'IA : 85 % des dirigeants s'accordent à dire que l'IA agentique créera des défis de sécurité sans précédent.

Les nouvelles fonctionnalités de la version 18.3 visent à répondre aux préoccupations concernant la gouvernance des données, les exigences en matière de conformité et le besoin de visibilité dans les processus de prise de décision de l'IA afin que les entreprises puissent intégrer l'IA dans leurs frameworks de sécurité et de stratégies existants.

Agent Insights (transparence par l'intelligence) : notre suivi d'agents intégré offre une visibilité sur les processus de prise de décision des agents. Les utilisateurs peuvent optimiser les workflow et suivre les meilleures pratiques grâce à un suivi transparent.

GitLab Duo Code Review pour GitLab Self-Hosted : dédiée aux organisations avec des exigences strictes de gouvernance des données, cette fonctionnalité permet aux équipes d'utiliser l'intelligence de GitLab Duo tout en gardant le code sensible dans des environnements contrôlés.

Configurations de modèles hybrides pour un déploiement IA flexible : les clients GitLab Duo Self-Hosted peuvent maintenant utiliser des configurations de modèles hybrides et combiner des modèles IA auto-hébergés via leur passerelle IA locale avec les modèles cloud de GitLab via la passerelle IA de GitLab afin d'accéder à diverses fonctionnalités.

Sécurité renforcée avec assistance OAuth : notre serveur MCP inclut maintenant une assistance complète pour l'authentification OAuth 2.0, qui garantit des connexions sécurisées aux ressources protégées et aux environnements de développement sensibles. Cette nouvelle fonctionnalité suit le projet de spécification OAuth pour MCP, qui gère les flux d'autorisation, la gestion des tokens et l'enregistrement dynamique des clients.

Plateforme Secure by Design : une gouvernance évolutive

Pour être véritablement sécurisée, une plateforme nécessite l'application cohérente de principes de gouvernance sur l'ensemble du cycle de développement. Les mêmes principes fondamentaux de sécurité qui garantissent l'adoption sécurisée de l'IA (principe de moindre privilège, gestion centralisée des stratégies, surveillance proactive et autorisations granulaires) doivent être intégrés dans tout le SDLC pour créer une approche cohésive de défense en profondeur.

GitLab 18.3 renforce les contrôles fondamentaux qui aident à protéger toute votre chaîne d'approvisionnement logicielle avec ces nouvelles mises à jour :

Rôle d'administrateur personnalisé : fournit des autorisations administratives granulaires conçues sur mesure qui remplacent l'accès administrateur général par des contrôles précis selon le principe de moindre privilège. Au lieu d'accorder des privilèges administratifs généraux qui créent des risques de sécurité, les organisations peuvent maintenant créer des rôles spécialisés adaptés à des fonctions spécifiques comme les équipes de plateforme qui gèrent les runners et la surveillance, les équipes d'assistance dédiées à la gestion des utilisateurs et les cadres dirigeants qui accèdent aux tableaux de bord et aux statistiques d'utilisation. Forte d'une gestion complète du cycle de vie des rôles via l'interface utilisateur et l'API, d'une journalisation d'audits et de documentation générée automatiquement, cette fonctionnalité offre une véritable gestion selon le principe de moindre privilège qui aide à maintenir l'efficacité opérationnelle et à améliorer la sécurité globale de l'instance.

Framework de conformité au niveau de l'instance et gestion des stratégies de sécurité : les organisations peuvent maintenant désigner un groupe de conformité dédié responsable d'appliquer des frameworks standardisés et des stratégies de sécurité directement aux groupes principaux, lesquels seront automatiquement mis en œuvre dans tous leurs sous-groupes et projets. Cette approche centralisée élimine la gestion fragmentée des stratégies, un obstacle à la conformité, et maintient l'autonomie du groupe en matière d'adoption de stratégies locales supplémentaires.

Rapports de violations améliorés : les équipes reçoivent désormais des notifications immédiates lorsque des changements non autorisés sont apportés aux règles d'approbation des MR, que des stratégies de framework ne possèdent pas les approbations appropriées ou que les contrôles de conformité temporels ne sont pas respectés. Les équipes peuvent associer directement les violations aux contrôles spécifiques du framework de conformité afin d'obtenir des informations exploitables qui leur indiquent exactement quelle exigence a été violée. Cette fonctionnalité transforme la conformité d'une simple tâche à exécuter en un élément proactif et intégré du workflow de développement et de sécurité.

Permissions granulaires pour les tokens de job CI/CD : remplace l'accès général des tokens par des permissions granulaires et explicites qui accordent aux jobs CI/CD un accès uniquement aux points de terminaison API spécifiques dont ils ont réellement besoin. Au lieu de donner aux jobs un accès général aux ressources du projet, les équipes peuvent maintenant définir des permissions précises pour les déploiements, les packages, les versions, les environnements et autres ressources critiques afin de réduire la surface d'attaque et tout potentiel d'escalade de privilèges.

remplace l'accès général des tokens par des permissions granulaires et explicites qui accordent aux jobs CI/CD un accès uniquement aux points de terminaison API spécifiques dont ils ont réellement besoin. Au lieu de donner aux jobs un accès général aux ressources du projet, les équipes peuvent maintenant définir des permissions précises pour les déploiements, les packages, les versions, les environnements et autres ressources critiques afin de réduire la surface d'attaque et tout potentiel d'escalade de privilèges. Intégration d'AWS Secrets Manager : les équipes qui utilisent AWS Secrets Manager peuvent maintenant récupérer des secrets directement dans les jobs GitLab CI/CD afin de simplifier les processus de compilation et de déploiement. Un GitLab Runner accède aux secrets au moyen de l'authentification basée sur le protocole OpenID Connect, qui est masqué pour éviter l'exposition dans les job logs et détruit après utilisation. Cette approche élimine le stockage des secrets dans des variables et s'intègre proprement dans les workflows existants GitLab et AWS. Développée en étroite collaboration avec Deutsche Bahn et l'équipe AWS Secrets Manager, cette intégration reflète notre engagement à proposer des solutions aux côtés des clients pour résoudre des défis du monde réel.

Gestion des artefacts : sécuriser la chaîne d'approvisionnement logicielle

Lorsque les artefacts ne sont pas régis correctement, de petits changements peuvent avoir de lourdes conséquences. Les packages modifiables, les images de conteneurs écrasées et les règles incohérentes entre les outils peuvent entraîner des pannes de production, introduire des vulnérabilités et créer des problèmes de conformité. Pour une plateforme DevSecOps d'entreprise, une gestion centralisée et sécurisée des artefacts est essentielle afin de maintenir l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement logicielle.

Protection des artefacts au niveau de l'entreprise

GitLab 18.3 capitalise sur nos capacités complètes de protection des packages et ajoute de nouvelles fonctionnalités importantes :

Assistance pour les revues Conan : dans la version 18.3, les révisions Conan garantissent l'immuabilité des packages pour les équipes de développement C++. Lorsque des modifications sont apportées à un package sans en changer la version, Conan calcule des identifiants uniques pour suivre ces changements et permettre aux équipes de maintenir des packages immuables ainsi que de préserver la clarté des versions.

Sécurité améliorée du registre de conteneurs : suite au lancement réussi des tags de conteneurs immuables dans la version 18.2, nous constatons une forte adoption de cette fonctionnalité en entreprise. Une fois qu'un tag créé correspond à une règle immuable, personne, quel que soit son niveau de permission, ne peut modifier cette image de conteneur afin d'éviter les changements non intentionnels des dépendances de production.

Ces améliorations complètent nos capacités de protection existantes pour npm, PyPI, Maven, NuGet, les charts Helm et les packages génériques. Elles aident les équipes de plateforme à implémenter une stratégie de gouvernance cohérente à travers toute leur chaîne d'approvisionnement logicielle – une exigence pour les organisations qui construisent des plateformes de développement internes sécurisées.

Contrairement aux solutions d'artefacts autonomes, l'approche intégrée de GitLab élimine le changement de contexte entre les outils et fournit une traçabilité de bout en bout du code au déploiement. Elle permet aussi aux équipes de plateforme d'implémenter une stratégie de gouvernance cohérente dans l'ensemble de leur pipeline de livraison logicielle.

Vues intégrées : visibilité et rapports en temps réel

À mesure que les projets GitLab gagnent en complexité, les équipes se retrouvent à naviguer entre tickets, merge requests, epics et jalons pour maintenir la visibilité du statut du travail. Consolider efficacement ces informations tout en garantissant que les équipes ont un accès en temps réel à la progression du projet sans changement de contexte ni interruption reste un défi.

Lancement de la visibilité du statut du travail en temps réel

Dans GitLab 18.3, les vues intégrées alimentées par notre puissant GitLab Query Language (GLQL) éliminent le changement de contexte grâce à des données de projet injectées directement dans votre workflow :

Vues dynamiques : insérez des requêtes GLQL dans des blocs de code Markdown de pages wiki, d'epics, de tickets et de merge requests qui se rafraîchissent automatiquement en fonction de l'état actuel du projet chaque fois que vous chargez la page.

Personnalisation contextuelle : les vues s'adaptent automatiquement à l'aide de fonctions comme currentUser() et today() pour afficher les informations pertinentes selon l'utilisateur, sans configuration manuelle.

Filtrage puissant : filtrez parmi plus de 25 champs, y compris la personne assignée, l'auteur, le label, le jalon, les indicateurs de progression et la date de création.

filtrez parmi plus de 25 champs, y compris la personne assignée, l'auteur, le label, le jalon, les indicateurs de progression et la date de création. Flexibilité d'affichage : présentez les données sous forme de tableaux, de listes ou de listes numérotées avec sélection personnalisable des champs, limites d'éléments et ordre de tri pour des vues spécifiques et exploitables.

Contrairement aux approches fragmentées de gestion de projet, nous avons conçu les vues intégrées pour maintenir la continuité de votre workflow avec une visibilité en temps réel. Ainsi, les équipes peuvent prendre des décisions éclairées sans se déconcentrer ni basculer entre plusieurs outils et interfaces.

Découvrez les nouvelles fonctionnalités de GitLab 18.3.

Lancez-vous dès aujourd'hui

GitLab 18.3 est maintenant disponible pour les utilisateurs GitLab Premium et Ultimate sur GitLab.com et dans les environnements GitLab Self-Managed.

Les clients GitLab Dedicated profitent maintenant de la mise à niveau vers la version 18.2 et pourront utiliser les fonctionnalités déployées avec GitLab 18.3 le mois prochain.

Prêt à découvrir l'avenir de l'ingénierie logicielle ? Activez les fonctionnalités expérimentales et celles de la version bêta pour GitLab Duo et commencez à utiliser des agents IA qui comprennent votre contexte de développement dans son ensemble.

Vous ne connaissez pas encore GitLab ? Commencez votre essai gratuit aujourd'hui et découvrez pourquoi l'avenir de l'ingénierie logicielle repose sur la collaboration humain-IA orchestrée sur la plateforme DevSecOps la plus complète au monde.

