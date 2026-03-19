L'IA agentique transforme la façon dont les logiciels sont développés. Mais pour de nombreuses équipes, en particulier dans les petites et moyennes structures, le chemin vers son adoption s'apparente à un choix binaire : souscrire un abonnement complet à une plateforme ou renoncer entièrement à l'IA.

Un tournant s'amorce avec GitLab 18.10. Dès aujourd'hui, les équipes qui utilisent la version gratuite de GitLab.com peuvent acheter un abonnement mensuel de GitLab Credits et commencer à utiliser GitLab Duo Agent Platform immédiatement, sans mise à niveau de leur abonnement. Il s'agit d'un véritable point d'entrée vers l'IA agentique pour les équipes qui ne sont pas encore prêtes à souscrire un abonnement GitLab, mais qui souhaitent commencer à développer avec l'IA.

Le fonctionnement est simple : vous payez pour ce que l'IA accomplit, et non pour le nombre de personnes qui l'utilisent. Le propriétaire de votre groupe achète un engagement mensuel de GitLab Credits via les paramètres de facturation du groupe. L'ensemble de votre équipe accède alors aux mêmes agents et workflows d'IA que les clients GitLab Premium et GitLab Ultimate pour la planification, la génération de code, la revue de code automatisée et le diagnostic de pipelines, le tout à partir d'un pool de crédits partagé.

Le tableau de bord GitLab Credits offre aux propriétaires de groupe une visibilité sur les agents et workflows qui consomment des crédits, afin de relier directement les dépenses de l'IA au travail produit.

Zero-day avec GitLab Duo Agent Platform

Dès que le propriétaire de votre groupe a acheté des crédits, chaque membre de l'équipe peut commencer à utiliser GitLab Duo Agent Platform.

Voici le fonctionnement d'un workflow type :

Vous commencez avec une demande de fonctionnalité pour votre logiciel. Ouvrez l'agent GitLab Duo Planner dans l'Agentic Chat et décrivez vos besoins. L'agent les décompose en éléments de travail structurés : tickets avec descriptions, labels et relations, tous créés directement dans votre projet. Ce qui prenait auparavant un après-midi entier de gestion manuelle des tickets ne prend plus que quelques minutes.

Sélectionnez l'un de ces tickets et assignez le flow Developer pour démarrer le travail. L'agent lit le contexte du ticket, génère du code conforme aux exigences, exécute les tests et ouvre une merge request pour revue. Vous pouvez également utiliser l'Agentic Chat pour un travail plus itératif, qu'il s'agisse de refactorisation, d'extension ou d'explication de code dans le contexte de votre projet.

Lorsque la merge request est prête, le flow Code Review exécute une revue automatisée en plusieurs étapes : analyse des modifications, prise en compte du contexte du dépôt et publication de commentaires inline structurés, directement liés au diff. Vos réviseurs humains peuvent ainsi se concentrer sur l'architecture et la logique métier, sans avoir à gérer les premières étapes manuelles.

Et si le pipeline échoue, le flow Fix CI/CD Pipeline lit les logs d'erreurs, identifie la cause profonde et propose un correctif. Au lieu de parcourir manuellement les job logs, votre équipe dispose d'un point de départ pour la correction.

GitLab Duo Agent Platform accompagne le développement logiciel de l'itération au déploiement, à partir d'un seul pool de crédits.

La prise en main des agents et workflows est simple. Découvrez comment passer de la planification au déploiement en moins de 3 minutes dans cette vidéo :

Revue de code à un tarif forfaitaire : des coûts prévisibles à grande échelle

Parmi tous les workflows disponibles via GitLab Duo Agent Platform, la revue de code automatisée est celui qui livre des résultats le plus rapidement, et celui pour lequel la prévisibilité des coûts est la plus importante.

Le flow Code Review coûte désormais un tarif forfaitaire de 0,25 crédit GitLab par revue, indépendamment de la taille de la merge request, de la complexité du dépôt ou du nombre d'étapes exécutées en interne. Quatre revues correspondent à un crédit. Que votre équipe fusionne 500 ou 50 000 merge requests par mois, vous pouvez prévoir les coûts directement en fonction du nombre de revues.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les revues de code manuelles ne coûtent pas seulement de l'argent : elles prennent du temps et perturbent le développement en raison de changements de contexte constants. Le temps économisé grâce au flow Code Review peut se traduire par des économies substantielles à mesure que le volume des revues augmente. Vous avez désormais la possibilité d'exécuter des centaines de revues simultanément au lieu de les laisser en file d'attente, ce qui signifie que les gains de temps se combinent rapidement aux économies financières.

Les équipes qui utilisent la version gratuite de GitLab savent désormais exactement quelle part de leur pool mensuel de crédits est consacrée à la revue de code afin de pouvoir planifier en conséquence.

Découvrez le fonctionnement du flow Code Review et comment faire évoluer votre organisation.

Pourquoi GitLab Premium multiplie la valeur ajoutée

Les crédits GitLab de la version gratuite offrent à votre équipe un accès direct à l' IA agentique. Si votre équipe s'appuie davantage sur GitLab, GitLab Premium est l'abonnement qui allie avantages économiques et fonctionnalités avancées.

Disponible pour 29 $ par utilisateur et par mois, GitLab Premium inclut 12 GitLab Credits par utilisateur dans le cadre d'une offre promotionnelle. Pour une équipe de 20 personnes, cela représente 240 crédits par mois avant toute dépense supplémentaire, soit suffisamment pour couvrir environ 960 revues de code automatisées, ou une combinaison de revues de code, de planification, de workflows de développement et de corrections de pipelines.

GitLab Duo Agent Platform ne représente qu'une partie de GitLab Premium. Vous bénéficiez également d'un CI/CD avancé pour les pipelines à fort volume, d'approbations de merge requests et de propriétaires du code pour la gouvernance, ainsi que d'une IA qui fonctionne au sein d'une couche de données unifiée avec un contexte partagé entre vos projets.

Si votre équipe utilise des crédits dans le cadre de la version gratuite et constate que l'IA devient centrale dans son workflow, GitLab Premium constitue l'étape suivante naturelle grâce aux crédits promotionnels inclus. Cette formule offre davantage de fonctionnalités et offre une structure de base qui évolue avec vous.

Commencez dès aujourd'hui

GitLab 18.10 est disponible dès maintenant. Que votre équipe ait besoin de l'IA agentique pour accélérer ses tâches ou de la plateforme complète pour accompagner ses méthodes de travail actuelles, vous disposez désormais d'une solution claire pour accélérer votre processus de développement logiciel.

La configuration des crédits pour votre équipe est rapide et simple. Regardez cette démo pour en savoir plus :

FAQ

Qu'est-ce qu'un engagement mensuel de GitLab Credits ?

Un engagement mensuel est une option d'achat basée sur l'utilisation, dans laquelle le propriétaire de votre groupe sélectionne un nombre défini de crédits qui s'appliquent en tant que pool partagé pour l'ensemble du groupe. Les crédits sont consommés lorsque votre équipe utilise les fonctionnalités de GitLab Duo Agent Platform. Consultez la documentation GitLab Credits pour en savoir plus.

Qui peut acheter des GitLab Credits aujourd'hui ?

Les clients GitLab Premium et GitLab Ultimate profitent déjà de crédits promotionnels inclus dans leur abonnement. À partir de la version 18.10, les espaces de nommage de groupe principal de la version gratuite de GitLab.com peuvent également acheter un engagement mensuel de crédits via la facturation en libre-service du groupe. Consultez la documentation GitLab Credits pour connaître les dernières conditions d'éligibilité.

Quelles fonctionnalités d'IA les crédits débloquent-ils dans la version gratuite ?

Les équipes disposant de crédits accèdent aux mêmes fonctionnalités et modèles d'IA agentique que les clients GitLab Premium et GitLab Ultimate, notamment l'agent Planner, le flow Developer, le flow Code Review, le flow Fix CI/CD Pipeline, l'Agentic Chat, les suggestions de code, les agents et workflows personnalisés, et bien plus encore. Consultez la documentation relative à GitLab Duo Agent Platform pour obtenir la liste complète.

Combien coûte la revue de code automatisée ?

Le flow Code Review applique un tarif forfaitaire de 0,25 crédit GitLab par revue, indépendamment de la taille ou de la complexité de la merge request. Consultez la documentation relative au flow Code Review pour connaître les détails actuels des tarifs.

Puis-je passer de la version gratuite avec crédits à GitLab Premium ?

Dans GitLab 18.10, la mise à niveau d'un espace de nommage de la version gratuite avec un engagement mensuel de crédits vers GitLab Premium est disponible via un processus accompagné par l'équipe commerciale. Contactez l' équipe commerciale GitLab pour connaître vos options.