GitLab 18.6 : configuration et contrôle en première ligne

Dans GitLab 18.6, nous continuons à intégrer l'IA au cœur du développement logiciel quotidien grâce à des améliorations qui offrent davantage d'options et de contrôle. GitLab 18.6 permet de planifier, créer et sécuriser les logiciels de manière plus intelligente tout au long du cycle de développement.

Les équipes disposent désormais d'une flexibilité accrue pour sélectionner les modèles adaptés à leurs workflows, utiliser l'IA dans des environnements sécurisés et auto-gérés, et renforcer la visibilité ainsi que la gouvernance à chaque étape du développement.

Une IA qui s'adapte à vos besoins

Dans la version GitLab 18.6, l'IA de GitLab s'adapte encore davantage aux workflows de vos équipes. Désormais, les agents GitLab Duo offrent des fonctionnalités de planification avec davantage de contexte, fonctionnent de manière transparente entre les IDE et les instances auto-gérées, et possèdent de nouvelles options de modèles open source pour accélérer la livraison sans compromettre la conformité ni le contrôle.

Améliorations des agents GitLab Duo Planner et GitLab Duo Security Analyst

Dans la version 18.6, GitLab Duo Planner et GitLab Duo Security Analyst sont désormais disponibles par défaut dans le menu déroulant de GitLab Duo Agentic Chat sans aucune configuration nécessaire. Les deux agents peuvent être utilisés immédiatement sur l'ensemble des projets et groupes, et offrent aux équipes une assistance intégrée pour la planification, la gestion des tickets et l'analyse de sécurité.

L'agent GitLab Duo Planner fonctionne désormais au niveau du groupe : il tient compte de l'epic consulté et prend en charge les jalons et les workflows d'itération. Quant à l'agent GitLab Duo Security Analyst, il fournit une revue automatisée des vulnérabilités, une interprétation du contexte et des conseils en matière de correction. Les deux agents sont également disponibles pour les clients GitLab Self-Managed.

Pour une liste complète des capacités de ces agents, consultez notre documentation.

Prise en charge du modèle gpt-oss-120b pour GitLab Duo Agent Platform

Les clients GitLab Duo Self-Hosted peuvent désormais déployer le modèle gpt-oss-120b au sein de GitLab Duo Agent Platform. Ce modèle haute performance entièrement open source est optimisé pour les workflows agentiques et aide les équipes à exécuter des tâches complexes et des processus basés sur le raisonnement tout en gardant le contrôle sur la transparence du modèle et l'infrastructure. Pour les organisations qui exigent des modèles ouverts et auditables afin de répondre aux exigences de conformité ou de souveraineté des données, gpt-oss-120b offre une alternative fiable aux modèles propriétaires sans sacrifier les performances.

Pour plus d'informations sur les modèles pris en charge, consultez notre documentation.

Sélection du modèle par l'utilisateur final pour les instances auto-gérées connectées au cloud (disponibilité générale)

Les utilisateurs finaux d'instances auto-gérées connectées au cloud peuvent désormais choisir directement le modèle IA pour leur expérience GitLab Duo Agentic Chat depuis l'interface GitLab. Les administrateurs et les utilisateurs finaux possèdent un contrôle renforcé sur les performances des conversations ainsi que sur la gestion des coûts et des exigences de gouvernance.

Quel que soit l'environnement de déploiement (sur site, cloud privé ou cloud public), les équipes peuvent sélectionner des modèles conformes aux réglementations régionales ou internes pour satisfaire aux besoins de résidence des données et comparer la vitesse ou la précision des modèles. Forte de cette flexibilité, chaque organisation peut adapter l'Agentic Chat à ses priorités opérationnelles.

Pour plus de détails sur la sélection d'un modèle dans l'Agentic Chat, consultez la section sur la sélection des modèles dans notre documentation GitLab.

Prise en charge du Web IDE pour les déploiements air-gapped

Les environnements air-gapped ou étroitement contrôlés, tels que les organisations du secteur public, les agences de défense et les entreprises réglementées, peuvent désormais exécuter le Web IDE avec toutes ses fonctionnalités, même sans accès Internet. GitLab permet aux administrateurs de configurer leur propre domaine hôte d'extensions Web IDE et offre ainsi l'aperçu Markdown, la modification de code et les capacités de GitLab Duo Chat dans des systèmes isolés ou hors ligne. Les équipes de développement qui travaillent dans des réseaux sécurisés ou restreints bénéficient ainsi de workflows IDE modernes sans compromettre la sécurité ni la conformité.

Interface moderne par défaut pour les instances auto-gérées

Les instances GitLab Self-Managed utilisent désormais l'interface moderne par défaut dans la version 18.6. Les déploiements sur site profitent ainsi de la même expérience simplifiée déjà disponible sur GitLab.com. La mise en page actualisée améliore la cohérence de navigation et renforce le caractère intuitif des workflows essentiels sur l'ensemble de la plateforme. Les administrateurs conservent une flexibilité totale grâce à des contrôles personnalisables via feature flags ou des options à activer et désactiver au niveau des utilisateurs. Cette mise à jour garantit que les clients GitLab Self-Managed bénéficient non seulement des dernières améliorations de la plateforme, mais conservent aussi les options de contrôle et de personnalisation requises par les environnements d'entreprise.

Sécurité de la plateforme avec contexte et autorité

GitLab 18.6 renforce la sécurité de la plateforme avec un contexte plus approfondi et un contrôle plus clair pour aider les équipes de sécurité à se concentrer sur les risques les plus importants sans compromettre la gouvernance sur chaque projet.

Attributs de sécurité et filtrage contextuel

Les équipes de sécurité peuvent désormais assigner des labels personnalisés relatifs au contexte métier aux projets et groupes pour convertir les résultats bruts d'analyse en informations priorisées basées sur les risques. Au lieu de visualiser les vulnérabilités de manière isolée, les équipes peuvent ajouter des labels aux projets en fonction des unités commerciales, des types d'application ou du niveau d'importance, puis filtrer et trier les données de sécurité selon leur impact. Résultat : les organisations peuvent se concentrer sur la correction des domaines qui présentent le plus grand risque métier et accélérer le temps de résolution des principaux problèmes.

Rôle par défaut du Security Manager

Pour simplifier le contrôle des accès et l'intégration des professionnels de sécurité, GitLab a créé le rôle de Security Manager. Ce dernier gère un ensemble d'autorisations (gestion des vulnérabilités, configuration des politiques, fonctionnalités de conformité) et maintient la séparation des fonctions au moyen d'une limitation des droits administratifs et de modification du code. Les équipes de sécurité profitent de l'accès dont elles ont besoin dès le premier jour et de fonctionnalités de gouvernance, de cohérence et de responsabilité sur l'ensemble de la plateforme.

Une IA qui s'adapte à votre workflow

Cette version de release va au-delà des fonctionnalités nouvelles et mise sur l'intégration de GitLab Duo Agent Platform dans les workflows quotidiens de développement logiciel. Découvrez en vidéo comment un membre de votre équipe de développement peut créer un nouveau projet avec GitLab Duo Agent Platform :

Lancez-vous dès aujourd'hui

Les utilisateurs GitLab Premium et GitLab Ultimate peuvent commencer à utiliser ces fonctionnalités dès aujourd'hui sur GitLab.com et dans les environnements auto-gérés. La mise à disposition de cette version pour les clients GitLab Dedicated est prévue le mois prochain.

Vous débutez sur GitLab ? Commencez votre essai gratuit et découvrez pourquoi l'avenir du développement est alimenté par l'IA, sécurisé et orchestré via la plateforme DevSecOps la plus complète au monde.

Remarque : les fonctionnalités de la plateforme en version bêta sont disponibles dans le cadre du programme bêta GitLab. Elles sont gratuites pendant la période bêta, et une fois en disponibilité générale, elles seront proposées dans le cadre d'un module d'extension pour GitLab Duo Agent Platform.

