L'intelligence artificielle (IA) transforme notre façon de travailler et de résoudre des problèmes dans tous les secteurs. À mesure que l'IA s'intègre davantage aux processus métiers et à la prise de décision, la nécessité de disposer de cadres de gouvernance solides en matière d'IA n'a jamais été aussi importante. Les organisations doivent trouver un équilibre entre les opportunités offertes par l'IA et la nécessité de construire des systèmes sûrs, éthiques et responsables.

Dans le cadre de notre engagement en faveur d’une gestion responsable de l'IA, nous sommes ravis d'annoncer que GitLab a obtenu la certification ISO/IEC 42001, la première norme internationalement reconnue pour l'établissement, la mise en œuvre, la maintenance et l'amélioration continue d'un système de gestion de l'intelligence artificielle (AIMS) au sein des organisations.

Le champ d'application de cette certification englobe notre offre complète d'IA, GitLab Duo, ainsi que GitLab Duo Agent Platform et ses composants. En tant que leader du DevSecOps, GitLab propose des fonctionnalités alimentées par l'IA tout au long du cycle de développement logiciel, notamment :

GitLab Duo Agent Platform (actuellement en version bêta publique, disponibilité générale prévue en fin d’année) : permet une collaboration asynchrone entre les équipes de développement et les agents d’IA spécialisés tout au long du cycle de développement logiciel. GitLab Duo Agent Platform transforme ainsi les processus de développement linéaires en workflows dynamiques et parallèles, et fournit aux agents un accès à l'ensemble du contexte d'ingénierie logicielle stocké dans la plateforme unifiée de GitLab.

Suggestions de code : permet aux équipes de développement de rester concentrées en générant de manière prédictive des blocs de code, en définissant une logique fonctionnelle, en générant des tests et en suggérant un code commun comme des motifs regex, le tout sans quitter leur environnement de développement.

Explication des vulnérabilités : aide les équipes de développement et les analystes en sécurité à comprendre les vulnérabilités, comment elles peuvent être exploitées et comment les corriger.

Génération de tests : crée automatiquement des tests pour le code sélectionné, afin d’améliorer la couverture et de réduire les efforts manuels.

Qu’est-ce que cette certification signifie pour les utilisateurs de GitLab ?

Confiance et transparence accrues : nos fonctionnalités d’IA sont conçues et gérées conformément aux meilleures normes mondialement reconnues en matière de gouvernance de l'IA, pour garantir une fiabilité et une mise en œuvre éthique.

Gestion stratégique des risques : nous avons mis en place des stratégies d'évaluation et de traitement des risques pour les composants d’IA au sein de notre plateforme. Nous prenons ainsi en considération les aspects tels que les risques liés à la continuité des activités opérationnelles, les risques techniques, les risques liés à la sécurité et à la confidentialité, ainsi que les implications sociétales au sens large. Cette approche proactive renforce la protection des données clients et facilite la mise en place de fonctionnalités fiables alimentées par l’IA.

Amélioration continue : dans le cadre de la norme ISO/IEC 42001, nous veillerons à évaluer et à améliorer continuellement nos capacités d’IA grâce à des audits de surveillance externes annuels, des évaluations internes régulières et des revues AIMS par la direction, tout en maintenant des standards de qualité et de responsabilité.

Alignement réglementaire : alors que les réglementations sur l'IA continuent d'évoluer mondialement, à l’instar de l'AI Act en Europe, cette certification soutient l'alignement de GitLab avec les exigences réglementaires émergentes.

Cette réussite confirme la position de GitLab en tant que plateforme de confiance pour le DevSecOps alimenté par l'IA. Nous sommes ravis de continuer à montrer la voie en matière d'innovation responsable dans le domaine de l’IA.

