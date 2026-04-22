GitLab AI Hackathon 2026 : découvrez les gagnants

Il est désormais acquis que l'IA écrit du code. Mais qu'en est-il de la planification, de la sécurité, de la conformité et des déploiements ? Dans ces domaines, des lacunes persistent. Nous organisons des programmes de contribution depuis des années et n'avons jamais vu une communauté réagir à une technologie de cette manière.

C'est pourquoi nous avons lancé GitLab Duo Agent Platform et invité des équipes de développement du monde entier à créer des agents d'IA qui aident les équipes à livrer des logiciels sécurisés plus rapidement. Pas des chatbots qui répondent à des questions, mais des agents qui s'intègrent dans les workflows, réagissent aux événements et agissent en votre nom. Le GitLab AI Hackathon 2026 s'est déroulé du 9 février au 25 mars 2026 sur Devpost, la plateforme dédiée aux hackathons. Google Cloud et Anthropic y ont participé en tant que co-sponsors.

Lorsque nous avons préparé ce hackathon avec Google Cloud et Anthropic, nous avons demandé aux juges d'évaluer quatre critères : la qualité technique, le design, l'impact potentiel et l'originalité de l'idée. Nous espérions une forte participation, mais les résultats nous ont tous surpris. Dix-neuf juges ont consacré 18 jours à examiner tous les projets. Google Cloud et Anthropic ont fourni les juges, les prix et un accès cloud. La communauté a créé des centaines d'agents et de flows afin de s'atteler aux lacunes mentionnées plus haut.

Près de 7 000 développeurs ont répondu à l'appel et créé plus de 600 agents et flows en quelques semaines. Les prix, toutes catégories confondues, totalisaient 65 000 dollars offerts par GitLab, Google Cloud et Anthropic.

Si vous avez déjà vu un ingénieur senior quitter une équipe en emportant avec lui la moitié des connaissances de son équipe, vous comprendrez pourquoi le projet gagnant a autant marqué les esprits.

Poursuivez votre lecture pour découvrir ce que les participants ont créé.

Premier prix : LORE

LORE, le Living Organizational Record Engine, utilise huit agents avec un routeur qui dirige chaque question vers l'agent approprié, une logique de prévention des boucles circulaires dans le graphe de connaissances, un tableau de bord visuel et un suivi de l'empreinte carbone. L'outil en ligne de commande est livré avec 43 tests (un chiffre inédit dans un projet de hackathon).

LORE résout un problème concret : les connaissances des ingénieurs qui disparaissent lorsque ces derniers quittent l'entreprise. D'après notre expérience, un projet de hackathon avec 43 tests est rare. Un tel nombre en dit long sur l'équipe qui l'a conçu.

April Guo (Anthropic), membre du jury, a écrit : « On dirait un produit, pas un projet de hackathon. »

Gagnants Google Cloud

Gitdefender a remporté le premier prix Google Cloud. L'outil s'intègre dans les workflows de revue de code afin de détecter et de corriger les vulnérabilités de sécurité. Il identifie les bogues, rédige des correctifs et ouvre la revue de code. Aucune intervention humaine n'est nécessaire.

Aegis a remporté le deuxième prix Google Cloud. L'outil fournit des explications assistées par l'IA pour chaque décision prise, qui est déployée sur Google Cloud et prête pour la production.

Gagnants Anthropic

GraphDev a remporté le premier prix Anthropic. L'outil cartographie les liens entre les éléments du code et montre comment les systèmes évoluent au fil du temps. Aboobacker MK (GitLab), membre du jury, a noté que le projet était « en phase avec notre travail sur le graphe de connaissances GitLab ». Ayush Billore (GitLab) a écrit : « J'ai adoré la démo et l'expérience utilisateur, un outil très utile pour comprendre comment le système a évolué et ce qui est impacté par les changements. » Vous pouvez visualiser l'impact complet d'une modification avant de l'autoriser.

DocSync a remporté le deuxième prix Anthropic. L'outil utilise trois agents : Detector, Writer et Reviewer. Si DocSync a confiance dans le correctif, il ouvre une revue de code. Dans le cas contraire, il crée un ticket pour qu'un humain le vérifie.

Gagnants par catégorie

Projet le plus impressionnant sur le plan technique

Les migrations de bases de données sont source de problèmes. Time-Traveler crée une copie sécurisée de votre environnement de production, exécute la migration sur cette copie et génère un rapport. L'outil exécute cinq agents connectés par un pont, avec un déploiement réel sur Google Cloud, de véritables migrations PostgreSQL et des données réelles.

Projet avec le plus grand impact

RedAgent vérifie les rapports de sécurité générés par l'IA et comble le fossé de confiance entre les résultats de l'IA et l'action des équipes de développement. Si votre équipe utilise l'IA pour les scans de sécurité, vous connaissez ce problème. Certaines équipes ignorent les résultats de l'IA parce qu'elles ne peuvent pas les vérifier. RedAgent offre aux équipes un moyen de valider les résultats de l'IA avant qu'ils ne parviennent aux équipes de développement.

Projet le plus facile à utiliser

Launch Control offre une expérience utilisateur soignée et une infrastructure solide, avec également de bons résultats en matière de durabilité.

Le signal de durabilité

Cinq projets ont remporté des prix ou des bonus pour leur impact environnemental. La livraison logicielle a un coût carbone lié aux pipelines CI/CD, et désormais les grands modèles de langage (LLM) consomment également des ressources de calcul à grande échelle. Nous avons créé la catégorie Green Agent pour inciter les équipes de développement à mesurer et réduire cette empreinte. Stacy Cline et Kim Buncle, de l'équipe durabilité de GitLab, ont participé au jury de la catégorie Green Agent.

Prix Green Agent

GreenPipe analyse les pipelines CI/CD pour évaluer leur impact environnemental et produit des rapports d'empreinte carbone. Kim Buncle et Rajesh Agadi (Google), membres du jury, ont tous deux soutenu le projet.

Prix bonus consacrés au design durable

Les prix bonus consacrés au design durable ont été attribués aux projets ayant adopté des pratiques de durabilité exceptionnelles dans leur conception, des techniques d'optimisation des modèles aux choix d'architecture écoénergétique.

BugFlow a transformé un rapport de bogue en 10 correctifs en 20 minutes.

DELTA Cyber Reasoning propose des tests à données aléatoires automatisés pour la sécurité.

CarbonLint applique l'analyse de code à la consommation énergétique.

TFGuardian intègre un analyseur d'empreinte carbone, entre autres agents.

Félicitations à tous les lauréats des prix bonus consacrés au design durable !

Jens-Joris Decorte (TechWolf), membre du jury, a mentionné que les coûts étaient passés de 556 $ à 18 $ par mois, soit une réduction de 96 % de l'empreinte carbone (une économie mensuelle de 538 $ assortie d'un label de durabilité).

Mentions honorables et projets remarquables

Six projets ont reçu des mentions honorables :

SecurityMonkey injecte des vulnérabilités connues dans une branche de test et évalue la capacité de vos scanners de sécurité à les détecter.

stregent surveille les pipelines CI/CD et permet aux équipes de développement d'analyser et de fusionner des correctifs depuis WhatsApp, sans ouvrir un ordinateur portable.

Compliance Sentinel attribue un score de risque de conformité à chaque merge request et bloque le merge si des violations critiques sont détectées.

Carbon Tracker calcule l'empreinte carbone de chaque job de pipeline CI/CD et publie des conseils d'optimisation sur la merge request.

RepoWarden est le premier Living Specification Engine, un système d'IA qui capture les raisons pour lesquelles le code a été écrit, et pas seulement ce qu'il fait.

MR Compliance Auditor collecte des preuves à travers les merge requests, les associe aux contrôles SOC 2 et diffuse les scores de conformité sur un tableau de bord en temps réel.

Ma citation préférée du jury vient de Luca Chun Lun Lit (Anthropic), à propos de l'approche axée sur mobile de stregent : « Pouvoir coder depuis son téléphone représente un nouveau cap dans l'expérience d'ingénierie. »

Explorez les plus de 600 projets dans la galerie de projets.

Et ensuite ?

Chaque agent de ce hackathon fonctionnait au sein d'un seul projet. Les résultats obtenus étaient néanmoins impressionnants. Certains participants ont exécuté un graphe de connaissances local en parallèle de leurs agents pour faire émerger les relations et les dépendances au sein du dépôt. LORE capture l'historique du projet. Gitdefender détecte les vulnérabilités. Associer des agents à un contexte local plus riche aide déjà les contributeurs à créer des outils plus performants. Le prochain hackathon s'appuiera sur ce que les contributeurs font déjà avec un contexte enrichi. Inscrivez-vous sur contributors.gitlab.com pour être informé dès que les détails seront disponibles.

Un grand merci à Lee Tickett (GitLab) et Mattias Michaux (GitLab) pour avoir guidé les innovateurs de ce hackathon !

Merci à chaque développeur qui a soumis un projet. Près de 7 000 d'entre vous ont démontré ce que GitLab Duo Agent Platform peut accomplir lorsqu'une communauté décide de créer. Nous sommes fiers de ce que vous avez produit ici et avons hâte de voir ce que vous créerez ensuite.

Créez votre propre agent sur GitLab Duo Agent Platform. Parcourez les agents créés par la communauté dans le catalogue d'IA. Vous orchestrez les agents. L'IA accélère le développement.