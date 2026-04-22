Si votre équipe utilise GitLab et dispose d'une solide pratique AWS, la combinaison de GitLab Duo Agent Platform et d'Amazon Bedrock a été conçue pour vous. Le principe est simple : GitLab joue le rôle de couche d'orchestration pour accélérer l'ensemble de votre cycle de vie logiciel grâce à l' IA agentique, tandis qu'Amazon Bedrock fournit une couche de modèles de fondation sécurisée et conforme, avec l'inférence IA en arrière-plan.

GitLab Duo Agent Platform vous permet de gérer la planification, les merge de pipelines, les scans de sécurité, la remédiation des vulnérabilités et bien plus encore dans le cadre de vos workflows GitLab, tandis que la passerelle d'IA de GitLab achemine les appels de modèles vers Amazon Bedrock (ou vers des points de terminaison gérés par GitLab et adossés à Bedrock, selon votre configuration). Vous pouvez ainsi vous appuyer sur les politiques de gestion des identités et des accès (IAM), les périmètres de cloud privé virtuel (VPC), les contrôles régionaux et les engagements de dépenses cloud que vous avez déjà définis dans AWS.

Si vous utilisez déjà Amazon Bedrock et souhaitez que l'IA intervienne directement dans vos activités GitLab, et non dans un autre outil de chat autonome, cette combinaison est faite pour vous.

Dans cet article, nous abordons le problème concret auquel de nombreuses équipes sont confrontées aujourd'hui : l'IA est fragmentée, les flux de données sont flous et l'investissement dans Amazon Bedrock est sous-exploité lorsque l'IA se trouve en dehors du cycle de développement logiciel.

Nous détaillerons ensuite vos options de déploiement pour GitLab Duo Agent Platform :

Intégration avec des modèles auto-hébergés sur Amazon Bedrock pour les déploiements GitLab Self-Managed et la passerelle d'IA auto-hébergée

Intégration avec des modèles opérés par GitLab sur Amazon Bedrock (avec des clés appartenant à GitLab) pour les déploiements GitLab Self-Managed et la passerelle d'IA hébergée par GitLab

Intégration avec des modèles opérés par GitLab sur Amazon Bedrock (avec des clés appartenant à GitLab) pour les instances GitLab.com et la passerelle d'IA hébergée par GitLab

Enfin, nous conclurons par un résumé expliquant comment cette approche permet d'éviter le shadow AI et la prolifération d'outils spécialisés, sans créer de pile technologique parallèle dédiée à l'IA.

IA omniprésente, contrôle inexistant

En ce moment même, des équipes de développement au sein de votre entreprise utilisent peut-être un outil d'IA que votre équipe de sécurité n'a pas approuvé. Des données de prompt quittent peut-être votre environnement par un chemin que personne n'a entièrement cartographié. Et l'investissement de votre organisation dans Amazon Bedrock est peut-être sous-exploité, tandis que d'autres équipes financent séparément des outils d'IA, détournant ainsi les charges de travail et les dépenses cloud des plateformes auxquelles vous vous êtes déjà engagés.

Plutôt qu'un problème humain, il s'agit peut-être d'un problème d'architecture. Et il fait ressortir les trois mêmes contraintes dans presque toutes les entreprises :

Fragmentation opérationnelle. Chaque équipe, voire chaque développeur, choisit ses propres outils de développement, y compris les outils d'IA et la sélection des modèles. Cette fragmentation rend la gouvernance de bout en bout au sein du cycle de vie du développement logiciel quasiment impossible.

Sécurité et souveraineté. Où circulent réellement les données de prompt et de code ? Qui est propriétaire des logs ?

Optimisation des dépenses cloud. Les engagements envers des fournisseurs cloud majeurs comme AWS se diluent à mesure que les charges de travail et l'utilisation de l'IA migrent vers des outils ponctuels en dehors des accords existants des clients.

GitLab Duo Agent Platform et Amazon Bedrock contribuent ensemble à résoudre ces problèmes. La répartition des responsabilités est claire : GitLab Duo Agent Platform prend en charge l'orchestration des workflows avec l'IA agentique pour le développement logiciel, Amazon Bedrock gère la couche d'inférence et héberge les modèles de fondation approuvés, et votre organisation conserve un contrôle total sur les périmètres de données et de politiques déjà définis dans AWS. Trois missions, trois responsables, aucune fragmentation.

GitLab Duo Agent Platform : le plan de contrôle agentique

GitLab Duo Agent Platform est la couche d'IA agentique de GitLab : un framework d'agents et de flow spécialisés qui opèrent simultanément et en parallèle, dépassant les transferts traditionnels par étapes et contribuant à automatiser les tâches sur l'ensemble du cycle de vie logiciel. Plutôt qu'un assistant unique répondant à des prompts, GitLab Duo Agent Platform permet aux équipes d'orchestrer de nombreux agents d'IA de manière asynchrone, en s'appuyant sur des données unifiées et le contexte du projet, tickets, merge requests, pipelines et résultats de sécurité inclus. Les workflows linéaires se transforment en une collaboration coordonnée et continue entre les équipes de développement et leurs agents d'IA, à grande échelle.

Une fois ce plan de contrôle mis en place, la question qui se pose naturellement est de savoir quelle infrastructure d'IA devrait alimenter ces agents. Pour les clients qui exécutent GitLab Self-Managed sur AWS et ont besoin que le trafic d'inférence, les données de prompt et les logs restent également dans leur environnement AWS avec leurs données de cycle de vie logiciel, Amazon Bedrock en tant que couche d'inférence IA est la solution idéale.

Amazon Bedrock : une base fiable pour l'IA

Amazon Bedrock est une couche de modèles de fondation entièrement gérée et sans serveur, qui s'exécute intégralement dans votre environnement AWS. Les données clients restent dans leur compte AWS : les entrées et sorties sont chiffrées en transit et au repos, ne sont jamais partagées avec les fournisseurs de modèles et ne sont jamais utilisées pour entraîner des modèles de base. Amazon Bedrock est certifié pour la conformité RGPD, HIPAA et FedRAMP High, couvrant de nombreuses exigences des secteurs réglementés sans configuration supplémentaire. Les équipes peuvent également importer des modèles affinés depuis d'autres sources via Custom Model Import et les déployer aux côtés des modèles Amazon Bedrock natifs via la même infrastructure, sans gérer de pipelines de déploiement séparés. Bedrock Guardrails ajoute des protections configurables sur tous les modèles pour le filtrage de contenu, la détection des hallucinations et la protection des données sensibles.

Ensemble, GitLab Duo Agent Platform et Amazon Bedrock consolident l'orchestration DevSecOps et la gouvernance des modèles d'IA, contribuant à éliminer la fragmentation qui survient lorsque les équipes déploient des outils d'IA de manière indépendante.

Choisir votre modèle de déploiement

L'intégration offre les mêmes fonctionnalités principales de GitLab Duo Agent Platform, quel que soit le mode de déploiement. Ce qui varie, c'est qui gère GitLab, qui opère la passerelle d'IA et dans quel compte Amazon Bedrock l'inférence s'exécute. Le bon modèle dépend de l'environnement dans lequel votre organisation opère déjà.

À un niveau général, l'intégration comporte trois composants principaux :

GitLab Duo Agent Platform : workflows agentiques intégrés tout au long du cycle de vie du développement logiciel

workflows agentiques intégrés tout au long du cycle de vie du développement logiciel Passerelle d'IA (gérée par GitLab ou auto-hébergée) : la couche d'abstraction entre GitLab Duo Agent Platform et le backend de modèles de fondation

la couche d'abstraction entre GitLab Duo Agent Platform et le backend de modèles de fondation Amazon Bedrock : le substrat de modèles d'IA et d'inférence

Le choix d'un modèle de déploiement est guidé par l'endroit où une organisation souhaite placer les leviers de contrôle. Les modèles présentés ci-dessous sont conçus pour s'adapter à la situation actuelle des équipes, qu'elles privilégient une approche SaaS, optent pour une gestion autonome à des fins de conformité ou misent entièrement sur AWS en tirant parti de leurs investissements existants dans Amazon Bedrock.

Modèle de déploiement Instance GitLab.com avec passerelle d'IA hébergée par GitLab et modèles Amazon Bedrock opérés par GitLab GitLab Self-Managed avec passerelle d'IA hébergée par GitLab et modèles Bedrock opérés par GitLab GitLab Self-Managed avec passerelle d'IA auto-hébergée et modèles Bedrock opérés par le client Idéal si vous : Utilisez principalement GitLab.com et ne souhaitez pas auto-héberger la passerelle d'IA et les modèles Bedrock Avez besoin de GitLab Self-Managed pour des raisons de conformité et opérationnelles, mais ne souhaitez pas gérer la couche d'IA Êtes centré sur AWS avec une utilisation Bedrock existante et des besoins stricts en matière de données et de contrôle Principaux avantages La solution la plus rapide et clé en main pour accéder aux workflows de GitLab Duo Agent Platform : GitLab gère GitLab.com, la passerelle d'IA, intégrée aux modèles d'IA Bedrock. Conservez GitLab déployé dans votre propre environnement tout en consommant les modèles Bedrock via une passerelle d'IA gérée par GitLab, alliant contrôle du déploiement et simplification des opérations d'IA. Exécutez GitLab et la passerelle d'IA dans votre compte AWS, réutilisez vos configurations IAM/VPC/régions existantes, conservez les logs et les données dans votre environnement, et imputez l'utilisation de Bedrock à vos engagements de dépenses AWS existants.

Les équipes plateforme peuvent utiliser GitLab Duo Agent Platform avec Amazon Bedrock pour standardiser les modèles chargés des suggestions de code, de l'analyse de sécurité et de la remédiation des pipelines. Cela permet d'appliquer des garde-fous et une journalisation de manière centralisée, plutôt que de laisser chaque équipe adopter des outils séparés de façon indépendante.

Les workflows de sécurité bénéficient d'avantages particuliers. Les agents de GitLab Duo Agent Platform peuvent proposer et valider des correctifs pour les résultats de sécurité au sein de GitLab, contribuant à réduire le travail de triage manuel que les développeurs devraient autrement effectuer en dehors de la plateforme.

Pour les entreprises déjà engagées envers AWS, le routage des charges de travail d'IA via Bedrock depuis GitLab vous permet de maintenir l'utilisation de l'IA par les développeurs en cohérence avec les accords cloud existants, plutôt que de générer des dépenses séparées et non planifiées.

En résumé

Les contraintes qui freinent l'adoption de l'IA en entreprise ne sont souvent pas d'ordre technique, elles sont organisationnelles : fragmentation des outils, flux de données non gouvernés et dépenses cloud qui ne se consolident jamais. Ce sont ces problèmes qui peuvent bloquer les programmes d'IA même après la réussite des projets pilotes.

GitLab Duo Agent Platform et Amazon Bedrock permettent de s'attaquer directement à chacun de ces problèmes. Les équipes plateforme bénéficient d'une gouvernance cohérente, d'une auditabilité et de chemins standardisés pour l'utilisation de l'IA tout au long du cycle de vie du développement logiciel. Les équipes de développement disposent de workflows agentiques rationalisés qui s'intègrent naturellement à GitLab. Et les organisations centrées sur AWS peuvent étendre leur investissement Bedrock existant plutôt que de construire une infrastructure d'IA parallèle.

Le résultat est un programme d'IA qui évolue sans se fragmenter. Gouvernance et vélocité sur la même pile, au service des mêmes équipes, sous des politiques que l'organisation maîtrise déjà.