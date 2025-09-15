Date de la publication : 15 septembre 2025
Ce nouvel accord permet à Accenture de proposer la plateforme DevSecOps complète de GitLab à l’ensemble de ses clients.
Nous sommes ravis d'annoncer que GitLab et Accenture ont signé un accord de distribution mondial, faisant d'Accenture un distributeur agréé GitLab et un fournisseur de services professionnels. Cet accord permet à Accenture de proposer la plateforme DevSecOps complète de GitLab directement à ses clients via plusieurs canaux de distribution, y compris AWS Marketplace.
Cette collaboration associe la plateforme DevSecOps complète et intelligente de GitLab à l'expertise approfondie d'Accenture en matière de transformation numérique et de services de mise en œuvre, permettant aux organisations de créer et de livrer des logiciels sécurisés à grande échelle. Cet accord mondial fournit un cadre global qui peut être facilement adapté localement.
Cette collaboration se concentrera dans un premier temps sur plusieurs domaines clés :
Nous sommes impatients d'aider nos clients communs à accélérer l'innovation, à rationaliser leurs processus de développement et à renforcer leur posture de sécurité afin d’atteindre plus efficacement leurs objectifs commerciaux.
Pour plus d'informations sur la façon dont GitLab et Accenture peuvent aider votre organisation, consultez notre site partenaire ou contactez votre représentant Accenture ou GitLab.
