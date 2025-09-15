Nous sommes ravis d'annoncer que GitLab et Accenture ont signé un accord de distribution mondial, faisant d'Accenture un distributeur agréé GitLab et un fournisseur de services professionnels. Cet accord permet à Accenture de proposer la plateforme DevSecOps complète de GitLab directement à ses clients via plusieurs canaux de distribution, y compris AWS Marketplace.

Une étape importante dans notre collaboration

Cette collaboration associe la plateforme DevSecOps complète et intelligente de GitLab à l'expertise approfondie d'Accenture en matière de transformation numérique et de services de mise en œuvre, permettant aux organisations de créer et de livrer des logiciels sécurisés à grande échelle. Cet accord mondial fournit un cadre global qui peut être facilement adapté localement.

Cette collaboration se concentrera dans un premier temps sur plusieurs domaines clés :

La transformation DevSecOps à l'échelle de l'entreprise : aider les organisations à moderniser leurs pratiques de développement et à rationaliser leur cycle de livraison de logiciels

aider les organisations à moderniser leurs pratiques de développement et à rationaliser leur cycle de livraison de logiciels La modernisation des mainframes : accompagner les organisations à migrer depuis leurs systèmes hérités

accompagner les organisations à migrer depuis leurs systèmes hérités GitLab Duo combiné à Amazon Q : proposer le développement logiciel piloté par l'IA aux organisations qui cherchent à accélérer leur vitesse de développement tout en maintenant la sécurité et la conformité de bout en bout

Perspectives d'avenir

Nous sommes impatients d'aider nos clients communs à accélérer l'innovation, à rationaliser leurs processus de développement et à renforcer leur posture de sécurité afin d’atteindre plus efficacement leurs objectifs commerciaux.

Pour plus d'informations sur la façon dont GitLab et Accenture peuvent aider votre organisation, consultez notre site partenaire ou contactez votre représentant Accenture ou GitLab.