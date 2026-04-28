Les dirigeants d'entreprise et du secteur public connaissent bien ce dilemme : les équipes de développement doivent travailler plus vite avec l'IA, tandis que les exigences en matière de sécurité, de conformité et de réglementation ne cessent de se renforcer. GitLab renforce son intégration d'Anthropic Claude afin de donner aux organisations accès aux derniers modèles Claude au sein de la plateforme d'orchestration intelligente de GitLab, où la gouvernance, la conformité et la traçabilité sont déjà intégrées.

Claude alimente les fonctionnalités de GitLab Duo Agent Platform en tant que modèle par défaut prêt à l'emploi et couvre un large éventail de cas d'utilisation : génération et revue de code, chat agentique et résolution de vulnérabilités. Si vous avez déjà utilisé GitLab Duo, vous avez pu constater comment les agents GitLab Duo automatisent les workflows sur l'ensemble du cycle de développement logiciel (SDLC).

Cette évolution accélère l'intégration des capacités de Claude dans GitLab, élargit les modalités de déploiement pour les entreprises et renforce ce qui distingue fondamentalement GitLab en tant que plateforme de développement logiciel : la gouvernance, la conformité et la traçabilité intégrées à chaque interaction avec l'IA.

« GitLab Duo a accéléré la façon dont nos équipes planifient, développent et livrent des logiciels. La combinaison d'Anthropic Claude et de la plateforme GitLab nous permet de bénéficier d'une IA plus performante, sans modifier nos méthodes de travail ni notre framework de gouvernance. » – Mans Booijink, Operations Manager, Cube

Le véritable atout : l'IA gouvernée

Avec GitLab, les contrôles de gouvernance et les mécanismes d'audit sont intégrés au SDLC. Lorsque Claude propose une modification de code via GitLab Duo Agent Platform, cette suggestion suit le même processus de merge request, les mêmes règles d'approbation, les mêmes scans de sécurité et la même piste d'audit que toute autre modification. L'IA ne contourne pas vos contrôles : elle s'y conforme.

À mesure que GitLab s'engage davantage dans le développement logiciel agentique, où l'IA prend en charge de manière autonome des tâches bien définies, la couche de gouvernance devient encore plus déterminante. Un agent d'IA capable d'ouvrir une merge request, d'aider à résoudre une vulnérabilité ou de refactoriser un service doit être auditable, imputable et soumis aux mêmes règles que celles appliquées aux équipes de développement. Cette exigence est un choix architectural que GitLab a fait dès le départ, et dont l'importance ne fait que croître à mesure que les agents d'IA assument des responsabilités plus étendues.

Flexibilité de déploiement pour les entreprises

Cette collaboration élargit également les modalités d'accès aux derniers modèles Claude via GitLab. Claude est disponible dans GitLab via Vertex AI de Google Cloud et AWS Bedrock, ce qui permet aux entreprises d'acheminer leurs charges de travail d'IA à travers les engagements hyperscaler et les frameworks de gouvernance cloud déjà en place, sans contrat fournisseur supplémentaire ni remise en question de la résidence des données. Votre relation existante avec Google Cloud Platform ou AWS constitue le point d'entrée.

GitLab est désormais également disponible sur le Claude Marketplace, où les clients peuvent acheter des GitLab Credits et les imputer sur leurs engagements de dépenses Anthropic existants afin de consolider les dépenses en IA et de simplifier la façon dont les équipes découvrent et acquièrent GitLab parallèlement à leurs investissements Anthropic.

Vers un avenir agentique

La vision de GitLab pour le développement logiciel agentique, où l'IA prend en charge de manière autonome des tâches définies couvrant la planification, le codage, les tests, la sécurisation et le déploiement, exige des modèles dotés de solides capacités de raisonnement, de fiabilité et de sécurité. Elle requiert également une plateforme dans laquelle ces actions autonomes sont entièrement gouvernées.

Les workflows agentiques nécessitent des modèles alliant raisonnement, fiabilité et sécurité, des critères qui guident la sélection et l'intégration des partenaires en matière de modèles d'IA de GitLab. Le framework de gouvernance de GitLab contribue à garantir que, à mesure que les agents d'IA prennent en charge des tâches de développement plus avancées, les entreprises conservent une visibilité et un contrôle complets sur ce que font ces agents, le moment où ils agissent et la façon dont les modifications sont suivies.

Ce que cela signifie pour les clients GitLab

Si vous utilisez déjà GitLab Duo Agent Platform, vous bénéficierez d'un accès aux modèles Claude et d'une assistance IA approfondie sur l'ensemble de votre cycle de développement logiciel, le tout dans le framework de gouvernance sur lequel vous vous appuyez déjà.

Si vous évaluez des plateformes de développement logiciel basées sur l'IA, vous ne devriez pas avoir à choisir entre des capacités d'IA avancées et le contrôle en entreprise. Cette intégration stratégique est conçue pour offrir les deux.