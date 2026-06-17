GitLab et Capgemini accélèrent la transformation du DevSecOps

Nous sommes ravis d'annoncer que GitLab et Capgemini ont signé un accord de partenariat mondial. En tant que partenaire Select de GitLab, Capgemini s'appuiera sur le portefeuille GitLab pour ses clients à l'échelle mondiale, notamment GitLab Duo Agent Platform, qui orchestre l'IA tout au long du cycle de développement logiciel, ainsi que sur des services d'implémentation spécialisés.

Les clients profiteront ainsi plus rapidement de résultats concrets après l'achat de la plateforme grâce à un accompagnement d'experts sur les outils, les processus et les méthodologies qui favorisent la transformation.

Un partenariat conçu pour la réussite des clients

Cette collaboration réunit la plateforme d'orchestration intelligente de GitLab pour le DevSecOps et l'expertise de Capgemini en matière de transformation numérique et métier afin d'aider les organisations à moderniser leur livraison logicielle, à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement et à intégrer l'IA dans leurs workflows de développement.

La collaboration portera dans un premier temps sur les éléments suivants :

Développement cloud-native et modernisation des applications : aider les clients à migrer leurs charges de travail existantes vers des architectures modernes. Conception et déploiement de solutions souveraines : répondre aux exigences réglementaires, régionales et de résidence des données. Modernisation du flux de valeur : optimiser le cycle de livraison logicielle de l'idée à la mise en production. IA générative et agentique : intégrer GitLab Duo Agent Platform dans les workflows de développement pour que les équipes livrent des logiciels plus rapidement.

Pour en savoir plus sur la façon dont GitLab et Capgemini peuvent aider votre organisation, rendez-vous sur www.capgemini.com. Si vous êtes client GitLab ou Capgemini, contactez votre représentant pour vous lancer.