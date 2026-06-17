GitLab et Capgemini accélèrent la transformation du DevSecOps

Date de publication : 17 juin 2026
Temps de lecture : 2 min
Ce partenariat mondial aide les organisations à moderniser la livraison logicielle, sécuriser leur chaîne d'approvisionnement et intégrer l'IA dans leurs workflows de développement.
Nous sommes ravis d'annoncer que GitLab et Capgemini ont signé un accord de partenariat mondial. En tant que partenaire Select de GitLab, Capgemini s'appuiera sur le portefeuille GitLab pour ses clients à l'échelle mondiale, notamment GitLab Duo Agent Platform, qui orchestre l'IA tout au long du cycle de développement logiciel, ainsi que sur des services d'implémentation spécialisés.
Les clients profiteront ainsi plus rapidement de résultats concrets après l'achat de la plateforme grâce à un accompagnement d'experts sur les outils, les processus et les méthodologies qui favorisent la transformation.
Cette collaboration réunit la plateforme d'orchestration intelligente de GitLab pour le DevSecOps et l'expertise de Capgemini en matière de transformation numérique et métier afin d'aider les organisations à moderniser leur livraison logicielle, à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement et à intégrer l'IA dans leurs workflows de développement.
La collaboration portera dans un premier temps sur les éléments suivants :
Pour en savoir plus sur la façon dont GitLab et Capgemini peuvent aider votre organisation, rendez-vous sur www.capgemini.com. Si vous êtes client GitLab ou Capgemini, contactez votre représentant pour vous lancer.
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