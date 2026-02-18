GitLab garantit désormais son engagement en matière de disponibilité de 99,9 % avec des crédits de service destinés aux clients GitLab Ultimate sur GitLab.com et GitLab Dedicated. Lorsque la disponibilité mensuelle est inférieure à ce seuil, les clients éligibles reçoivent des crédits à appliquer sur leurs prochaines factures. Cet engagement assure à vos workflows DevSecOps la fiabilité dont ils ont besoin.

Votre confiance, notre priorité

La livraison logicielle moderne évolue à un rythme soutenu : les équipes effectuent des push de code, ouvrent des merge requests et suivent les tickets en continu tout au long de la journée. Les opérations Git (push, pull, clone) se produisent des milliers de fois par heure au sein d’équipes distribuées. Lorsque l'une de ces actions essentielles devient indisponible, l'ensemble de votre workflow de livraison de logiciels est impacté.

L'accord de niveau de service (SLA) garantissant une disponibilité de 99,9 % vous assure que votre rythme de développement accéléré ne se heurte pas à des obstacles liés à l’infrastructure. Les crédits de service témoignent de notre responsabilité. Ils lient notre réussite à la fiabilité de la plateforme et alignent nos intérêts sur les vôtres. Nous nous tenons responsables de vos résultats commerciaux, et pas seulement des objectifs de disponibilité.

L'engagement SLA de GitLab couvre les services de base de la plateforme essentiels à vos workflows DevSecOps.

Au lancement, les expériences couvertes sont les suivantes :

Tickets et merge requests

Opérations Git (push, pull, clone via HTTPS et SSH)

Opérations du registre de conteneurs

Opérations du registre de paquets

Requêtes API (limitées aux éléments ci-dessus)

La liste actualisée des expériences couvertes et exclues est disponible dans le manuel de GitLab.

La disponibilité du service est mesurée à l'aide d'une surveillance automatisée couvrant plusieurs zones géographiques, offrant une représentation précise de la disponibilité réelle du service telle qu’elle est expérimentée par les clients. Lorsque la disponibilité passe sous le seuil de 99,9 %, les clients sont éligibles à des crédits proportionnels à la durée et à la sévérité de l’indisponibilité.

Comprendre les minutes d'indisponibilité

Lorsque le service de GitLab enregistre une disponibilité dégradée affectant 5 % ou plus des requêtes clients valides pour les expériences couvertes au cours d'une minute donnée, entraînant des erreurs serveur, cette période est appelée une minute d'indisponibilité. Les erreurs serveur sont définies comme des codes de statut HTTP 5xx ou des délais d'expiration de connexion dépassant 30 secondes, tels que déterminés par les systèmes de surveillance internes et externes de GitLab.

Le SLA mesure les défaillances côté serveur, mais certains problèmes peuvent ne pas générer d'erreurs 5xx, comme les bogues applicatifs qui rendent des fonctionnalités inutilisables, les interruptions du traitement des jobs Sidekiq ou les problèmes d'infrastructure qui dégradent les performances sans provoquer des échecs de requêtes.

Voici comment réclamer des crédits de service lorsque les conditions requises sont remplies :

Soumettez une demande d'assistance sur support.gitlab.com dans les trente (30) jours suivant la fin du mois affecté. L'équipe de GitLab examine la demande, valide l'indisponibilité et traite le crédit le cas échéant. Les crédits de service seront appliqués sur votre prochaine facture émise.

Consultez notre manuel pour en savoir plus sur le calcul de la disponibilité mensuelle, les crédits de service offerts le cas échéant et les procédures de réclamation de crédits.

Bien que notre système de surveillance soit conçu pour détecter la grande majorité des interruptions de service, si votre expérience ne correspond pas à la disponibilité rapportée, nous vous encourageons à soumettre une demande de crédit de service. GitLab examinera la demande dans sa globalité, y compris les problèmes susceptibles de ne pas être reflétés dans la surveillance automatisée.

Une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter

Le SLA à 99,9 % assorti de crédits de service traduit notre engagement à être une base fiable pour vos workflows de livraison logicielle. Vos équipes comptent sur GitLab pour continuer à livrer des logiciels, et nous sommes là pour vous soutenir.

Des questions sur le SLA ? Contactez votre chargé de compte GitLab ou soumettez une demande via le support de GitLab.