Date de la publication : 15 janvier 2026

Lecture : 7 min

Démarrer avec GitLab Duo Agent Platform : le guide complet

Découvrez dans cette série d'articles tout ce que vous devez savoir sur GitLab Duo Agent Platform, des premières interactions à l'intégration MCP avancée, en passant par la personnalisation et les workflows de production.

GitLab Duo Agent Platform est une nouvelle solution alimentée par l'IA qui intègre plusieurs assistants intelligents (« agents ») tout au long du cycle de développement logiciel. Elle fonctionne comme une couche d'orchestration où les équipes de développement collaborent de manière asynchrone avec les agents d'IA dans l'ensemble du DevSecOps afin de transformer les workflows linéaires en processus dynamiques et parallèles.

Les tâches routinières, de la refactorisation de code aux scans de sécurité en passant par la recherche, peuvent être déléguées à des agents d'IA spécialisés. Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur la résolution de problèmes complexes et l'innovation.

La plateforme tire parti du rôle de GitLab en tant que plateforme DevSecOps centrale (englobant la gestion du code, les pipelines CI/CD, la gestion des tickets, les résultats des tests, les scans de sécurité, etc.) pour fournir à ces agents un contexte de projet complet et leur permettre de contribuer de manière significative tout en respectant les normes et pratiques de votre équipe.

Ce guide complet en huit parties vous guidera de votre première interaction jusqu'à la mise en place de workflows d'automatisation entièrement personnalisables et prêts pour la production.

Évolution de GitLab Duo Pro/Enterprise vers GitLab Duo Agent Platform

GitLab Duo Agent Platform est une évolution, et n'a pas pour objectif de remplacer GitLab Duo Pro et GitLab Duo Enterprise. Il s'agit d'un sur-ensemble qui s'éloigne des interactions entre un seul développeur et l'IA et privilégie une collaboration entre plusieurs équipes et agents.

  • GitLab Duo Pro a amélioré la productivité individuelle des développeurs dans l'IDE avec des suggestions de code alimentées par l'IA et un chat.
  • GitLab Duo Enterprise a permis d'offrir des capacités d'IA complètes tout au long du cycle de développement logiciel. Mais il s'agissait encore principalement d'une approche qui facilitait les interactions entre un seul utilisateur et un assistant d'IA, principalement lors d'une session de questions-réponses avec un seul cas d'usage à la fois.
  • GitLab Duo Agent Platform relègue les interactions individuelles au second plan et se concentre sur une collaboration entre équipes et agents, où des agents spécialisés gèrent de manière autonome les tâches routinières tout au long du cycle de vie logiciel.

La série complète

PartieTitreCe que vous apprendrez
1Découvrir GitLab Duo Agent PlatformArchitecture de la plateforme, quatre façons d'utiliser les agents, accès aux agents et flows, premières interactions, sessions et sélection de modèle
2Démarrer avec GitLab Duo Agentic ChatAccès au chat dans l'interface Web et les IDE, sélection et changement de modèle, sélection d'agent, cas d'usage courants et dépannage
3Comprendre les agents : agents de base, agents personnalisables et agents externesAgents de base (agent GitLab Duo, agent Planner, agent Security Analyst, agent Data Analyst), création d'agents personnalisés avec des prompts système, configuration d'agents externes, personnalisation d'AGENTS.md et choix du bon type d'agent
4Comprendre les flows : workflows multi-agentsIntroduction aux flows de base, création de workflows YAML personnalisés, exécution de flows, orchestration multi-agents et surveillance
5Découvrir le catalogue d'IA : découvrir, créer et partager des agents et des flowsNavigation et découverte d'agents et de flows, activation d'agents et de flows dans les projets, création et publication de vos propres agents et flows, gestion de la visibilité
6Surveiller, gérer et automatiser les workflows d'IAAperçu du menu Automatisation, surveillance des sessions avec des logs détaillés, configuration de déclencheurs basés sur les événements et gestion des workflows d'IA
7Intégrer le Model Context Protocol (MCP)Aperçu du MCP, GitLab en tant que client MCP avec connexion à des outils externes, GitLab en tant que serveur MCP pour les outils IA externes et exemples de configuration
8Personnaliser GitLab Duo Agent PlatformRègles de chat personnalisées, configuration d'AGENTS.md, invites système pour les agents, configuration des outils d'agent, configuration du MCP et configuration YAML de flows personnalisés

Référence des concepts clés

Composants principaux

ComposantDescriptionCaractéristiques clés
GitLab Duo Agentic ChatInterface principale pour l'interaction avec les agents• Disponible dans l'interface Web et les IDE
• Prend en charge la sélection de modèles
• Conserve l'historique des conversations
FlowsWorkflows multi-étapes combinant des agentsAgents de base : fournis par GitLab (flow « Developer », flow « Fix CI/CD Pipeline », etc.)
Agents personnalisés : workflows définis par l'utilisateur que vous créez
Catalogue d'IADépôt central pour découvrir, créer et partager des agents• Parcourez et découvrez des agents et des flows
• Ajoutez-les à vos projets
• Partagez-les dans l'organisation
Menu AutomatisationCentre de gestion des workflows d'IASessions : logs d'activité des flows
Flows : workflows multi-étapes
Agents : assistants d'IA spécialisés
Déclencheurs : automatisation basée sur les événements
Model Context Protocol (MCP)Framework d'intégration externeClient : GitLab Duo se connecte à des serveurs MCP externes (Jira, Slack, AWS, etc.)
Serveur : GitLab agit comme serveur MCP pour des outils d'IA externes (Claude Desktop, Cursor, etc.)

Terminologie essentielle

TermeDéfinition
AgentAssistant d'IA spécialisé pour gérer des tâches spécifiques et répondre à des questions complexes
Agent de baseAgents préconfigurés, créés et maintenus par GitLab (par exemple, agent GitLab Duo Planner, agent GitLab Duo Security Analyst) disponibles immédiatement sans configuration
Agent personnalisableAgents que vous créez avec des invites système personnalisées et des outils pour les workflows spécifiques à l'équipe, configurés via les paramètres du projet/groupe
Agent externeFournisseurs d'IA externes comme Claude, OpenAI, Google Gemini, etc. intégrés à la plateforme
FlowCombinaison d'un ou de plusieurs agents travaillant ensemble pour résoudre un problème complexe
Flow de baseWorkflows préconfigurés par GitLab (flow « Issue to MR », flow « Fix Pipeline », flow « Convert Jenkins », flow « Software Development »), déclenchés via des boutons dans l'interface utilisateur ou des IDE
Flow personnaliséWorkflows définis en YAML que vous créez pour des automatisations spécifiques liées à votre équipe, déclenchés par des événements ou des mentions
DéclencheurÉvénement qui démarre automatiquement un flow (par exemple, mention, assignation)
SessionEnregistrement de l'activité d'un agent ou d'un flow avec des logs complets et des détails d'exécution du pipeline
Invite systèmeInstructions définissant le comportement, l'expertise et le style de communication de l'agent
Compte de serviceCompte utilisé par les flows ou les agents externes pour effectuer des opérations GitLab avec des autorisations spécifiques
MCPModel Context Protocol pour les intégrations externes (connexion à Jira, Slack, AWS, etc.)
AGENTS.mdFichier standard du secteur pour personnaliser le comportement de l'agent au niveau de l'utilisateur ou de l'espace de travail
Règles personnaliséesRègles qui personnalisent le comportement de GitLab Duo dans votre IDE
OutilsCapacités que les agents peuvent utiliser pour interagir avec GitLab et les systèmes externes (par exemple, créer des tickets, des merge requests, exécuter des pipelines, analyser le code)

Prêt à commencer ?

Commencez par lire l'article Partie 1 : Introduction à GitLab Duo Agent Platform pour découvrir les principes fondamentaux de la plateforme.

