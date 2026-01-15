Démarrer avec GitLab Duo Agent Platform : le guide complet

GitLab Duo Agent Platform est une nouvelle solution alimentée par l'IA qui intègre plusieurs assistants intelligents (« agents ») tout au long du cycle de développement logiciel. Elle fonctionne comme une couche d'orchestration où les équipes de développement collaborent de manière asynchrone avec les agents d'IA dans l'ensemble du DevSecOps afin de transformer les workflows linéaires en processus dynamiques et parallèles.

Les tâches routinières, de la refactorisation de code aux scans de sécurité en passant par la recherche, peuvent être déléguées à des agents d'IA spécialisés. Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur la résolution de problèmes complexes et l'innovation.

La plateforme tire parti du rôle de GitLab en tant que plateforme DevSecOps centrale (englobant la gestion du code, les pipelines CI/CD, la gestion des tickets, les résultats des tests, les scans de sécurité, etc.) pour fournir à ces agents un contexte de projet complet et leur permettre de contribuer de manière significative tout en respectant les normes et pratiques de votre équipe.

Ce guide complet en huit parties vous guidera de votre première interaction jusqu'à la mise en place de workflows d'automatisation entièrement personnalisables et prêts pour la production.

Évolution de GitLab Duo Pro/Enterprise vers GitLab Duo Agent Platform

GitLab Duo Agent Platform est une évolution, et n'a pas pour objectif de remplacer GitLab Duo Pro et GitLab Duo Enterprise. Il s'agit d'un sur-ensemble qui s'éloigne des interactions entre un seul développeur et l'IA et privilégie une collaboration entre plusieurs équipes et agents.

GitLab Duo Pro a amélioré la productivité individuelle des développeurs dans l' IDE avec des suggestions de code alimentées par l'IA et un chat.

a permis d'offrir des capacités d'IA complètes tout au long du cycle de développement logiciel. Mais il s'agissait encore principalement d'une approche qui facilitait les interactions entre un seul utilisateur et un assistant d'IA, principalement lors d'une session de questions-réponses avec un seul cas d'usage à la fois. GitLab Duo Agent Platform relègue les interactions individuelles au second plan et se concentre sur une collaboration entre équipes et agents, où des agents spécialisés gèrent de manière autonome les tâches routinières tout au long du cycle de vie logiciel.

Partie Titre Ce que vous apprendrez 1 Découvrir GitLab Duo Agent Platform Architecture de la plateforme, quatre façons d'utiliser les agents, accès aux agents et flows, premières interactions, sessions et sélection de modèle 2 Démarrer avec GitLab Duo Agentic Chat Accès au chat dans l'interface Web et les IDE, sélection et changement de modèle, sélection d'agent, cas d'usage courants et dépannage 3 Comprendre les agents : agents de base, agents personnalisables et agents externes Agents de base (agent GitLab Duo, agent Planner, agent Security Analyst, agent Data Analyst), création d'agents personnalisés avec des prompts système, configuration d'agents externes, personnalisation d'AGENTS.md et choix du bon type d'agent 4 Comprendre les flows : workflows multi-agents Introduction aux flows de base, création de workflows YAML personnalisés, exécution de flows, orchestration multi-agents et surveillance 5 Découvrir le catalogue d'IA : découvrir, créer et partager des agents et des flows Navigation et découverte d'agents et de flows, activation d'agents et de flows dans les projets, création et publication de vos propres agents et flows, gestion de la visibilité 6 Surveiller, gérer et automatiser les workflows d'IA Aperçu du menu Automatisation, surveillance des sessions avec des logs détaillés, configuration de déclencheurs basés sur les événements et gestion des workflows d'IA 7 Intégrer le Model Context Protocol (MCP) Aperçu du MCP, GitLab en tant que client MCP avec connexion à des outils externes, GitLab en tant que serveur MCP pour les outils IA externes et exemples de configuration 8 Personnaliser GitLab Duo Agent Platform Règles de chat personnalisées, configuration d'AGENTS.md, invites système pour les agents, configuration des outils d'agent, configuration du MCP et configuration YAML de flows personnalisés

Référence des concepts clés

Composants principaux

Composant Description Caractéristiques clés GitLab Duo Agentic Chat Interface principale pour l'interaction avec les agents • Disponible dans l'interface Web et les IDE

• Prend en charge la sélection de modèles

• Conserve l'historique des conversations Flows Workflows multi-étapes combinant des agents • Agents de base : fournis par GitLab (flow « Developer », flow « Fix CI/CD Pipeline », etc.)

• Agents personnalisés : workflows définis par l'utilisateur que vous créez Catalogue d'IA Dépôt central pour découvrir, créer et partager des agents • Parcourez et découvrez des agents et des flows

• Ajoutez-les à vos projets

• Partagez-les dans l'organisation Menu Automatisation Centre de gestion des workflows d'IA • Sessions : logs d'activité des flows

• Flows : workflows multi-étapes

• Agents : assistants d'IA spécialisés

• Déclencheurs : automatisation basée sur les événements Model Context Protocol (MCP) Framework d'intégration externe • Client : GitLab Duo se connecte à des serveurs MCP externes (Jira, Slack, AWS, etc.)

• Serveur : GitLab agit comme serveur MCP pour des outils d'IA externes (Claude Desktop, Cursor, etc.)

Terminologie essentielle

Terme Définition Agent Assistant d'IA spécialisé pour gérer des tâches spécifiques et répondre à des questions complexes Agent de base Agents préconfigurés, créés et maintenus par GitLab (par exemple, agent GitLab Duo Planner, agent GitLab Duo Security Analyst) disponibles immédiatement sans configuration Agent personnalisable Agents que vous créez avec des invites système personnalisées et des outils pour les workflows spécifiques à l'équipe, configurés via les paramètres du projet/groupe Agent externe Fournisseurs d'IA externes comme Claude, OpenAI, Google Gemini, etc. intégrés à la plateforme Flow Combinaison d'un ou de plusieurs agents travaillant ensemble pour résoudre un problème complexe Flow de base Workflows préconfigurés par GitLab (flow « Issue to MR », flow « Fix Pipeline », flow « Convert Jenkins », flow « Software Development »), déclenchés via des boutons dans l'interface utilisateur ou des IDE Flow personnalisé Workflows définis en YAML que vous créez pour des automatisations spécifiques liées à votre équipe, déclenchés par des événements ou des mentions Déclencheur Événement qui démarre automatiquement un flow (par exemple, mention, assignation) Session Enregistrement de l'activité d'un agent ou d'un flow avec des logs complets et des détails d'exécution du pipeline Invite système Instructions définissant le comportement, l'expertise et le style de communication de l'agent Compte de service Compte utilisé par les flows ou les agents externes pour effectuer des opérations GitLab avec des autorisations spécifiques MCP Model Context Protocol pour les intégrations externes (connexion à Jira, Slack, AWS, etc.) AGENTS.md Fichier standard du secteur pour personnaliser le comportement de l'agent au niveau de l'utilisateur ou de l'espace de travail Règles personnalisées Règles qui personnalisent le comportement de GitLab Duo dans votre IDE Outils Capacités que les agents peuvent utiliser pour interagir avec GitLab et les systèmes externes (par exemple, créer des tickets, des merge requests, exécuter des pipelines, analyser le code)

