Une nouvelle étude Total Economic Impact™ réalisée par Forrester Consulting révèle que les organisations qui utilisent GitLab Duo Agent Platform obtiennent un retour sur investissement (ROI) de 400 % et une valeur actuelle nette de 7,5 millions de dollars sur trois ans, avec un délai de récupération inférieur à six mois.

Le développement agentique permet aux équipes de développement de gagner en rapidité. Le véritable défi pour les entreprises est de transformer cette rapidité en retour sur investissement concret. Des commits plus rapides ne constituent qu'une partie de l'équation lorsqu'il s'agit de livrer des logiciels prêts pour la mise en production. Un ingénieur système senior dans le secteur des assurances et des services financiers l'a exprimé clairement : la revue de code qui prenait auparavant des heures ne prend désormais qu'une fraction de ce temps, avec 80 à 90 % de la génération de code prise en charge par la plateforme.

Pour aider les dirigeants à comprendre les retours sur investissement réalisables avec GitLab, Forrester a interrogé quatre décideurs dans les secteurs des services financiers, du développement logiciel, du divertissement et des assurances, qui utilisent GitLab Duo Agent Platform en production. Leurs expériences ont ensuite été regroupées au sein d'une seule et même organisation composite : une entreprise mondiale générant 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et comptant 3 000 employés, dont le nombre d'utilisateurs de GitLab Duo Agent Platform est passé de 150 à 250 en trois ans.

Évaluer les coûts au regard du ROI

L'étude fait preuve de transparence quant à l'investissement requis : sur trois ans, les coûts ajustés au risque s'élèvent à 1,3 million de dollars en crédits de consommation et à 589 000 dollars en frais de mise en œuvre et de gestion courante, y compris la main-d'œuvre interne pour le programme pilote, la formation et l'assistance. Face à 9,4 millions de dollars de bénéfices, ces chiffres constituent la base du ROI de 400 % et de la valeur actuelle nette de 7,5 millions de dollars.

Avant : tâches manuelles, interruptions et goulots d'étranglement dans la revue de code

Avant d'adopter GitLab Duo Agent Platform, les personnes interrogées décrivaient des goulots d'étranglement bien connus : les équipes étaient dépendantes de processus manuels, de l'expertise des ingénieurs seniors et d'un partage de connaissances informel pour développer, réviser et sécuriser les logiciels. Les nouvelles recrues ne pouvaient pas débloquer leur travail sans solliciter un ingénieur senior. Les correctifs de sécurité s'accumulaient jusqu'à ce que l'une des rares personnes disposant du contexte adéquat ait le temps de les examiner. La revue de code, plutôt que l'écriture du code elle-même, constituait souvent un frein à la mise en production. Ce sont ces dépendances que l'organisation composite de Forrester a identifiées, résolues et évaluées.

Après : intégration accélérée, migration, correction des vulnérabilités et gain de temps

Forrester a quantifié quatre domaines où l'organisation composite a réalisé des bénéfices, qui ont totalisé 9,4 millions de dollars de bénéfices ajustés au risque pour 1,9 million de dollars de coûts :

L'intégration des nouveaux développeurs a connu une accélération de 80 %. Au lieu de mobiliser un collaborateur, les nouveaux membres de l'équipe ont utilisé le chat agentique intégré à leurs IDE et à leurs dépôts pour obtenir le contexte nécessaire et se familiariser par eux-mêmes avec des codes sources et des conventions qui leur étaient inconnues, soit une économie de 582 000 dollars.

Une migration prévue sur huit mois s'est achevée en deux mois, soit une réduction de 75 % du calendrier. L'organisation composite a utilisé GitLab Duo Agent Platform pour diagnostiquer les échecs de pipeline et résoudre les problèmes en temps réel lors d'une migration à grande échelle d'un environnement GitLab sur site vers GitLab SaaS, ce qui a permis d'économiser 157 000 dollars en coûts de main-d'œuvre.

Les ingénieurs en sécurité et en assurance qualité ont récupéré 40 % de leur temps. Les ingénieurs en assurance qualité et en sécurité ont réduit leur temps de correction grâce aux explications contextuelles et aux correctifs suggérés par GitLab Duo Agent Platform. Ainsi, leur dépendance vis-à-vis des ingénieurs seniors a diminué, ce qui a permis une économie de main-d'œuvre de 1,3 million de dollars sur trois ans.

Chaque développeur a pu récupérer 20 % de son temps hebdomadaire pour développer des fonctionnalités. Le chat agentique et les agents d'IA ont pris en charge la revue de code, les tests et le débogage qui empiétaient auparavant sur le temps de développement. Ce gain cumulé a atteint 7,4 millions de dollars pour l'ensemble des équipes de développement à mesure que l'adoption s'est généralisée au cours de ces trois années.

Forrester a également identifié des bénéfices qu'il n'a pas quantifiés dans cette étude, notamment les économies réalisées grâce à la consolidation des outils de développement alimentés par l'IA redondants, l'amélioration de la satisfaction des équipes de développement et un meilleur partage des connaissances entre les équipes.

« Les releases de fonctionnalités qui prenaient auparavant quelques semaines sont désormais réalisées en quelques jours. Nous observons donc une forte augmentation de la productivité des équipes. » — Responsable de l'automatisation dans une société de services financiers

Des retours cumulés pour livrer des logiciels sécurisés plus rapidement

Les personnes interrogées n'ont pas seulement codé plus vite : elles ont livré des fonctionnalités en quelques jours au lieu de plusieurs semaines, corrigé des vulnérabilités en quelques minutes, intégré de nouvelles recrues en un temps record et réduit une migration de huit à deux mois. Cette étude met en évidence que si le développement agentique accélère la production individuelle, le retour sur investissement ne se démultiplie que lorsque cette rapidité s'appuie sur une infrastructure conçue pour l'ensemble du cycle de vie logiciel.

Si vous élaborez actuellement une analyse de rentabilité en faveur d'une infrastructure agentique dédiée à l'ingénierie logicielle au sein de votre organisation, cette étude vous offre un framework qui s'appuie sur les actions concrètes menées par quatre entreprises, afin que vous puissiez transformer vos prévisions en réalité.

Consultez l'étude Total Economic Impact™ de Forrester consacrée à GitLab Duo Agent Platform pour découvrir la méthodologie complète, le modèle financier et les résultats des entretiens.

Cette étude a été commanditée par GitLab et réalisée par Forrester Consulting. Elle n'est pas destinée à être utilisée comme analyse concurrentielle. Forrester ne formule aucune hypothèse quant au ROI potentiel que d'autres organisations pourraient obtenir ; les résultats sont représentatifs des expériences des organisations interrogées et de l'organisation composite qu'elles ont permis de constituer. GitLab a fourni les noms des clients pour les entretiens, mais n'y a pas participé, et Forrester conserve le contrôle éditorial sur les conclusions de l'étude.