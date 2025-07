Nous construisons l'avenir du développement logiciel.

Chez GitLab, nous réinventons l'avenir de l'ingénierie logicielle comme une collaboration entre humains et intelligence artificielle. Les équipes de développement se concentrent sur la résolution de problèmes techniques complexes et l'innovation, tandis que les agents d'IA gèrent les tâches routinières et répétitives qui ralentissent l’avancée des projets. Les développeurs sont libres d'explorer de nouvelles idées à moindre coût, les bogues de backlogs appartiennent au passé, et les utilisateurs des logiciels que vous créez profitent d'une expérience plus fluide, fiable et sécurisée. Ceci n'est pas un rêve lointain, et nous construisons cette réalité aujourd'hui avec GitLab Duo Agent Platform.

Qu'est-ce que GitLab Duo Agent Platform ?

GitLab Duo Agent Platform est notre plateforme d'orchestration DevSecOps nouvelle génération conçue pour permettre une collaboration asynchrone entre les équipes de développement et les agents d'IA. Cette plateforme transformera votre workflow de développement, passant de processus linéaires isolés à une collaboration dynamique où des agents d'IA spécialisés travaillent à vos côtés et avec votre équipe à chaque étape du cycle de vie du développement logiciel.

Imaginez déléguer une tâche de refactorisation complexe à un Software Developer Agent tout en ayant simultanément un Security Analyst Agent qui recherche des vulnérabilités et un Deep Research Agent qui analyse les progrès à travers l'historique de votre dépôt. Tout cela se déroule en parallèle, orchestré de manière transparente dans GitLab.

Aujourd'hui, nous annonçons le lancement de la première version bêta publique de GitLab Duo Agent Platform pour les clients GitLab.com et GitLab Self-Managed (GitLab Premium et Ultimate). Il s'agit seulement de la première d'une série de mises à jour qui amélioreront la façon dont les logiciels sont planifiés, compilés, vérifiés et déployés, tandis que nous amplifions l'ingéniosité humaine grâce à l'automatisation intelligente.

Cette première version bêta se concentre sur l’amélioration de l'expérience IDE via l'extension GitLab VS Code et le plug-in JetBrains IDEs. Le mois prochain, nous prévoyons d'apporter l'expérience Duo Agent Platform à l'application GitLab et d'étendre la prise en charge de l'IDE. Permettez-moi de partager un peu plus notre vision de la roadmap d'ici à la disponibilité générale, prévue pour la fin de l’année. Vous trouverez les détails sur la première version bêta ci-dessous.

Regardez cette vidéo ou lisez la suite de cet article pour découvrir ce qui est désormais disponible et ce qui est à venir. Ensuite, si vous êtes prêt à démarrer avec Duo Agent Platform, découvrez comment faire vos premiers pas sur la version bêta publique.

La position de GitLab en tant que plateforme d'orchestration

GitLab se trouve au cœur du cycle de vie du développement en tant que système d'enregistrement pour les équipes d'ingénierie, orchestrant l'ensemble du parcours, du concept à la production, pour plus de 50 millions d'utilisateurs enregistrés, dont la moitié des entreprises du classement Fortune 500. Cela comprend plus de 10 000 clients payants dans tous les segments et secteurs d’activité, y compris les institutions publiques.

Ce qui donne à GitLab un avantage qu'aucun concurrent ne peut égaler : une compréhension complète de tout ce qu'il faut pour livrer des logiciels. Nous rassemblons vos projets, votre code, vos tests, vos scans de sécurité, vos contrôles de conformité et vos configurations CI/CD au sein d'un seul et même endroit. De cette manière, vous améliorez la productivité de votre équipe et orchestrez la collaboration avec les agents d'IA que vous contrôlez.

En tant que plateforme DevSecOps intelligente et unifiée, GitLab stocke tout le contexte de votre pratique d'ingénierie logicielle en un seul endroit. Nous exposerons ces données unifiées aux agents d'IA via notre graphe de connaissances. Chaque agent que nous construisons a automatiquement accès à cet ensemble de données connecté au SDLC, fournissant un contexte riche pour que les agents puissent faire des recommandations éclairées et prendre des actions qui respectent vos normes organisationnelles.

Voici un exemple de cet avantage en action. Avez-vous déjà essayé de comprendre exactement comment un projet progresse à travers des dizaines, voire des centaines de commentaires et de tickets traités par tous les développeurs impliqués ? Notre Deep Research Agent exploite le graphe de connaissances de GitLab et les capacités de recherche sémantique pour parcourir votre epic et tous les tickets connexes, explorer le code source associé et le contexte environnant. Il corrèle rapidement les informations à travers vos dépôts, merge requests et historique de déploiement. Cela fournit des informations essentielles que les outils autonomes ne peuvent égaler et que les développeurs humains mettraient des heures à découvrir.

Notre évolution stratégique des fonctionnalités d'IA vers l'orchestration d'agents

GitLab Duo a été lancé comme un module d’extension, apportant l'IA générative aux équipes de développement via GitLab Duo Pro et GitLab Duo Enterprise. Avec GitLab 18.0, GitLab Duo est désormais intégré à la plateforme. Nous avons débloqué GitLab Duo Agentic Chat et les suggestions de code pour tous les utilisateurs de GitLab Premium et Ultimate, et nous fournissons un accès immédiat à GitLab Duo Agent Platform.

Nous avons augmenté l'investissement en ingénierie et accélérons la livraison, avec de nouvelles fonctionnalités d’IA déployées chaque mois. Mais nous ne construisons pas juste un autre assistant de codage. GitLab Duo devient une plateforme d'orchestration d'agents, où vous pouvez créer, personnaliser et déployer des agents d’IA qui travaillent à vos côtés et interagissent facilement avec d'autres systèmes, augmentant ainsi votre productivité.

« GitLab Duo Agent Platform améliore notre workflow de développement avec une IA qui comprend vraiment notre code source et notre organisation. Avoir des agents d’IA intégrés dans notre système d'enregistrement pour le code, les tests, le CI/CD et l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel booste la productivité, la vélocité et l'efficacité. Les agents sont devenus de vrais collaborateurs pour nos équipes, et leur capacité à comprendre l'intention, à décomposer les problèmes et à agir permet à nos équipes de se concentrer sur des tâches innovantes et stimulantes. » - Bal Kang, Engineering Platform Lead chez NatWest

Des agents qui fonctionnent immédiatement

Nous introduisons des agents qui reflètent des rôles d'équipe familiers. Ces agents peuvent rechercher, lire, créer et modifier des artefacts existants dans GitLab. Considérez-les comme des agents avec lesquels vous pouvez interagir individuellement, et qui agissent également comme des blocs de construction que vous pouvez personnaliser pour créer vos propres agents. Comme les membres de votre équipe, les agents ont des spécialisations définies, telles que le développement logiciel, les tests ou la rédaction technique. En tant que spécialistes, ils exploitent les bons contextes et outils pour accomplir de manière cohérente les mêmes types de tâches, où qu'ils soient déployés.

Voici quelques-uns des agents que nous construisons aujourd'hui :

Chat Agent (maintenant en version bêta) : il prend des requêtes en langage naturel pour fournir des informations et du contexte à l'utilisateur. Il peut effectuer des tâches de développement générales, comme la lecture de tickets ou de différences de code. Par exemple, vous pouvez demander à Chat de déboguer un job qui a échoué en fournissant son URL.

Software Developer Agent (maintenant en version bêta) : il travaille sur des éléments assignés en créant des modifications de code dans des environnements de développement virtuels et en ouvrant des merge requests pour révision.

Product Planning Agent : il priorise les backlogs produit, assigne des éléments de travail aux membres humains et agentiques et l'équipe, et fournit des mises à jour de projet en fonction du calendrier.

Software Test Engineer Agent : il teste les nouvelles contributions de code pour les bogues et valide si les problèmes signalés ont été résolus.

Code Reviewer Agent : il effectue des revues de code suivant les normes de l'équipe, identifie les problèmes de qualité et de sécurité, et peut fusionner le code quand il est prêt.

Platform Engineer Agent : il surveille les déploiements GitLab, y compris les GitLab Runners, suit la santé du pipeline CI/CD, et rapporte les problèmes de performance aux équipes d'ingénierie de plateforme humaines.

Security Analyst Agent : il trouve des vulnérabilités dans le code source et les applications déployées, et implémente des modifications de code et de configuration pour aider à résoudre les faiblesses de sécurité.

Deployment Engineer Agent : il déploie des mises à jour en production, surveille les comportements inhabituels, et annule les modifications qui impactent les performances ou la sécurité de l'application.

Deep Research Agent : il mène une analyse complète et multi-sources à travers tout votre écosystème de développement.

Ce qui rend ces agents puissants, c'est leur accès natif à la boîte à outils complète de GitLab. Aujourd'hui, nous avons plus de 25 outils, des tickets et epics aux merge requests et à la documentation, et bien plus à venir. Contrairement aux outils d’IA externes qui fonctionnent avec un contexte limité, nos agents travaillent comme de véritables membres de l'équipe avec des privilèges complets de plateforme sous votre supervision.

Dans les mois à venir, vous pourrez également modifier ces agents pour répondre aux besoins de votre organisation. Par exemple, vous pourrez spécifier qu'un Software Test Engineer Agent suit les meilleures pratiques pour un framework ou une méthodologie particulière, approfondissant sa spécialisation et le transformant en un membre d'équipe encore plus précieux.

Les Flows orchestrent des tâches d'agents complexes

Au-dessus des agents individuels, nous introduisons les Flows d'agents. Considérez-les comme des workflows plus complexes qui peuvent inclure plusieurs agents avec des instructions, étapes et actions pré-construites pour une tâche donnée qui peut s'exécuter de manière autonome.

Bien que vous puissiez créer des Flows pour des tâches de base communes aux individus, ils excellent vraiment lorsqu'ils sont appliqués à des tâches complexes et spécialisées qui prendraient normalement des heures de coordination et d'effort pour être complétées. Les Flows vous aideront à terminer des tâches complexes plus rapidement et, dans de nombreux cas, de manière asynchrone sans intervention humaine.

Les Flows ont des déclencheurs spécifiques pour l'exécution. Chaque Flow contient une série d'étapes, et chaque étape a des instructions détaillées qui indiquent à un agent spécialisé quoi faire. Cette approche granulaire vous permet de donner des instructions précises aux agents dans le Flow. En définissant des instructions avec plus de détails et en établissant des points de décision structurés, les Flows peuvent aider à résoudre la variabilité inhérente aux réponses d'IA tout en éliminant le besoin de spécifier les mêmes exigences, débloquant des résultats plus cohérents et prévisibles sans configuration de la part de l'utilisateur.

Voici quelques exemples de Flows prêts à l'emploi :

Flow de développement logiciel (maintenant en version bêta) : il orchestre plusieurs agents pour planifier, implémenter et tester des modifications de code de bout en bout, aidant à transformer la façon dont les équipes livrent des fonctionnalités, du concept à la production.

Flow Issue-to-MR : il convertit automatiquement les tickets en merge requests exploitables en coordonnant les agents pour analyser les exigences, préparer des plans de mise en œuvre complets et générer du code.

Flow de conversion de fichier CI : il rationalise les workflows de migration en demandant aux agents d'analyser les configurations CI/CD existantes et de les convertir intelligemment au format GitLab CI avec une compatibilité complète du pipeline.

Flow de recherche et remplacement : il découvre et transforme des modèles de code à travers le code source en analysant systématiquement les structures de projet, identifiant les opportunités d'optimisation et exécutant des remplacements précis.

Flow de réponse aux incidents et analyse des causes profondes : il orchestre la réponse aux incidents en corrélant les données système, coordonnant des agents spécialisés pour l'analyse des causes profondes et exécutant les étapes de remédiation approuvées tout en gardant les parties prenantes humaines informées tout au long du processus de résolution.

C'est là que GitLab Duo Agent Platform adopte une approche vraiment unique par rapport aux autres solutions d’IA. Nous ne vous donnerons pas seulement des agents pré-construits. Nous vous donnerons également le pouvoir de créer, personnaliser et partager des Flows d'agents qui correspondent parfaitement aux besoins de vos équipes et de votre organisation. Avec les Flows, vous pourrez ensuite donner aux agents un plan d'exécution spécifique pour des tâches communes et complexes.

Nous croyons que cette approche est plus puissante que de construire des agents spécialisés comme le font nos concurrents, car chaque organisation a des workflows différents, des normes de codage, des exigences de sécurité et une logique métier. Les outils d’IA génériques ne peuvent pas comprendre votre contexte spécifique, mais GitLab Duo Agent Platform s’adaptera au fonctionnement de votre équipe.

Pourquoi construire des agents et des Flows d'agents dans GitLab Duo Agent Platform ?

Construire rapidement. Vous pouvez construire des agents et des Flows d'agents complexes dans Duo Agent Platform rapidement et facilement en utilisant un modèle d'extensibilité déclaratif rapide et une assistance UI.

Calcul intégré. Avec Duo Agent Platform, vous n'avez plus à vous soucier des tracas de mise en œuvre de votre propre infrastructure pour les agents : le calcul, le réseau et le stockage sont intégrés.

Événements SDLC. Vos agents peuvent être invoqués automatiquement sur des événements communs : pipeline en échec, déploiement interrompu, problème créé, etc.

Accès instantané. Vous pouvez interagir avec vos agents dans GitLab ou au sein de notre plug-in IDE : assignez-leur des tickets, @mentionnez-les dans les commentaires et discutez avec eux partout où GitLab Duo Chat est disponible.

Modèles intégrés et personnalisés pris en charge. Vos agents auront un accès automatique à tous les modèles que nous prenons en charge, et les utilisateurs pourront choisir des modèles spécifiques pour des tâches spécifiques. Si vous souhaitez connecter Duo Agent Platform à votre propre modèle auto-hébergé, vous pourrez également le faire.

Points de terminaison MCP. Chaque agent et Flow peut être accessible ou déclenché via des points de terminaison MCP natifs, vous permettant de vous connecter et de collaborer avec vos agents et vos Flows de n'importe où, y compris des outils populaires comme Claude Code, Cursor, Copilot et Windsurf.

Observabilité et sécurité. Enfin, nous fournissons une observabilité intégrée et des tableaux de bord d'utilisation, afin que vous puissiez voir exactement qui, où, quoi et quand les agents ont effectué des actions en votre nom.

Un avenir piloté par la communauté

Les contributions de la communauté ont longtemps alimenté l'innovation et le développement logiciel de GitLab. Nous sommes ravis de nous associer à notre communauté avec l'introduction du Catalogue IA. Le Catalogue IA vous permettra de créer et de partager des agents et des Flows au sein de votre organisation et à travers l'écosystème GitLab dans notre prochaine version bêta.

Nous croyons que les applications d’IA les plus précieuses sont susceptibles d'émerger de notre communauté, grâce à votre usage quotidien de GitLab Duo Agent Platform pour résoudre de nombreux cas d'utilisation du monde réel. En permettant le partage transparent d'agents et de Flows, nous créons un effet de réseau où chaque contribution améliore l'intelligence et la valeur collectives de la plateforme.

Disponible aujourd'hui dans GitLab Duo Agent Platform en bêta publique

La version bêta publique de GitLab Duo Agent Platform est disponible dès maintenant pour les clients Premium et Ultimate avec les fonctionnalités suivantes :

Flow de Développement Logiciel : notre premier Flow orchestre des agents pour rassembler un contexte complet, clarifier les ambiguïtés avec les équipes de développement humaines et exécuter des plans stratégiques pour apporter des modifications précises à votre code source et votre dépôt. Il exploite l'ensemble de votre projet, y compris sa structure, son code source et son historique, ainsi que des contextes supplémentaires comme les tickets GitLab ou les merge requests pour amplifier la productivité des équipes de développement.

Nouveaux outils d'agent disponibles : les agents ont maintenant accès à plusieurs outils pour faire leur travail, notamment :

Système de fichiers (lire, créer, éditer, trouver des fichiers, lister, Grep)

Exécuter la ligne de commande*

Tickets (lister, obtenir, obtenir les commentaires, éditer*, créer*, ajouter/mettre à jour les commentaires*)

Epics (obtenir, obtenir les commentaires)

Merge requests (obtenir, obtenir les commentaires, obtenir le diff, créer, mettre à jour)

Pipeline (job logs, erreurs de pipeline)

Projet (obtenir, obtenir le fichier)

Commits (obtenir, lister, obtenir les commentaires, obtenir le diff)

Recherche (recherche de problèmes)

Sécurisé (lister les vulnérabilités)

Recherche de documentation *=Nécessite l'approbation de l'utilisateur

GitLab Duo Agentic Chat dans l'IDE : Duo Agentic Chat transforme l'expérience de chat d'un outil de questions-réponses passif en un partenaire de développement actif directement dans votre IDE.

Retour itératif et historique de chat : Duo Agentic Chat prend désormais en charge l'historique de chat et le retour itératif, transformant l'agent en un partenaire conversationnel. Cela favorise la confiance, permettant aux équipes de développement de déléguer des tâches plus complexes et d'offrir des conseils correctifs.

Délégation rationalisée avec des commandes slash : des commandes slash étendues et plus puissantes, telles que /explain, /tests et /include, créent un « langage de délégation » pour une intention rapide et précise. La commande /include permet l'injection explicite de contexte à partir de fichiers spécifiques, de tickets ouverts, de merge requests ou de dépendances directement dans la mémoire de travail de l'agent, rendant l'agent plus puissant et enseignant aux utilisateurs comment fournir un contexte optimal pour des réponses de qualité.

Personnalisation via des règles personnalisées : les nouvelles règles personnalisées permettent aux équipes de développement d'adapter le comportement de l'agent en fonction de leurs préférences en utilisant le langage naturel, par exemple, des guides de style de développement. Ce mécanisme façonne la personnalité de l'agent en un assistant personnalisé, évoluant vers des agents spécialisés basés sur les préférences définies par l'utilisateur et les politiques organisationnelles.

Support pour GitLab Duo Agentic Chat dans JetBrains IDE : Pour aider à rencontrer les développeurs là où ils travaillent, nous avons étendu la prise en charge de Duo Agentic Chat à la famille d'IDE JetBrains, y compris IntelliJ, PyCharm, GoLand et Webstorm. Cela s'ajoute à notre support existant pour VS Code. Les utilisateurs existants obtiennent automatiquement les fonctionnalités agentiques, tandis que les nouveaux utilisateurs peuvent installer le plugin depuis le JetBrains Marketplace.

Support client MCP : Duo Agentic Chat peut maintenant agir comme client MCP, se connectant aux serveurs MCP distants et locaux.

Cette fonctionnalité débloque la capacité de l'agent à se connecter à des systèmes au-delà de GitLab comme Jira, ServiceNow et ZenDesk pour rassembler du contexte ou prendre des mesures. Tout service qui s'expose via MCP peut maintenant faire partie de l'ensemble de compétences de l'agent. Le serveur MCP officiel GitLab arrive bientôt !

GitLab Duo Agentic Chat dans l'interface Web de GitLab. Duo Agentic Chat est maintenant disponible directement dans l'interface Web de GitLab. Cette étape fait évoluer l'agent d'un assistant de codage à un véritable agent DevSecOps, car il accède à un contexte riche non lié au code, comme les tickets et les discussions intégrées aux merge requests, lui permettant de comprendre le « pourquoi » derrière une tâche. Au-delà de la compréhension du contexte, l'agent peut apporter des modifications directement depuis l'interface Web, comme mettre à jour automatiquement les statuts des tickets ou éditer les descriptions des merge requests.

Bientôt disponible dans GitLab Duo Agent Platform

Au cours des prochaines semaines, nous publierons de nouvelles capacités pour Duo Agent Platform, y compris plus d'agents et de Flows prêts à l'emploi. Celles-ci permettront une personnalisation et une extensibilité encore plus grandes, amplifiant la productivité de nos clients :

Expérience GitLab intégrée : s'appuyant sur les extensions IDE disponibles dans 18.2, nous étendons les agents et les Flows au sein de la plateforme GitLab. Cette intégration élargira la manière dont vous pouvez collaborer de manière synchrone et asynchrone avec les agents. Vous pourrez assigner des tickets directement aux agents, les @mentionner dans GitLab Duo Chat, et les invoquer de manière transparente depuis n'importe où dans l'application tout en maintenant la connectivité MCP depuis votre outil de développement préféré. Cette intégration native transforme les agents en véritables membres de l'équipe de développement, accessibles dans GitLab.

Observabilité des agents : alors que les agents deviennent plus autonomes, nous construisons une visibilité complète de leur activité pendant qu'ils progressent dans les Flows, vous permettant de surveiller leurs processus de prise de décision, de suivre les étapes d'exécution et de comprendre comment ils interprètent et agissent sur vos défis liés au développement. Cette transparence dans le comportement des agents renforce la confiance tout en vous permettant d'optimiser les workflows, d'identifier les goulots d'étranglement et aide à garantir que les agents fonctionnent comme prévu.

Catalogue IA : reconnaissant que les grandes solutions viennent de l'innovation communautaire, nous introduirons bientôt la bêta publique de notre Catalogue IA — une marketplace qui vous permettra d'étendre Duo Agent Platform avec des agents et des Flows spécialisés provenant de GitLab, et au fil du temps, de la communauté. Vous pourrez déployer rapidement ces solutions dans GitLab, en exploitant le contexte à travers vos projets et votre code source.

Graphe de connaissances : exploitant l'avantage unique de GitLab en tant que système d'enregistrement pour le code source et son contexte environnant, nous construisons un graphe de connaissances complet qui non seulement cartographie les fichiers et les dépendances à travers le code source, mais rend également cette carte navigable pour les utilisateurs tout en accélérant les temps de requête IA et en aidant à augmenter la précision. Cela permet aux agents GitLab Duo de comprendre rapidement les relations à travers tout votre environnement de développement, des dépendances de code aux modèles de déploiement, débloquant des réponses plus rapides et plus précises aux questions complexes.

Créer et éditer des agents et des Flows : comprenant que chaque organisation a des workflows et des exigences uniques, nous développons de puissantes capacités de création et d'édition d'agents et de Flows qui seront introduites à mesure que le Catalogue IA mûrit. Vous pourrez créer et modifier des agents et des Flows pour qu'ils fonctionnent précisément comme votre organisation, offrant une personnalisation à travers Duo Agent Platform qui permet des résultats de meilleure qualité et une productivité accrue.

Serveur MCP officiel GitLab : reconnaissant que les développeurs travaillent à travers plusieurs outils et environnements, nous construisons un serveur MCP officiel GitLab qui vous permettra d'accéder à tous vos agents et Flows via MCP. Vous pourrez vous connecter et collaborer avec vos agents et vos Flows quel que soit l'endroit oú le MCP est pris en charge, y compris depuis des outils populaires comme Claude Code, Cursor, Copilot et Windsurf, débloquant une collaboration IA transparente quel que soit votre environnement de développement préféré.

GitLab Duo Agent Platform CLI : notre interface de ligne de commande à venir vous permettra d'invoquer des agents et de déclencher des Flows en ligne de commande, en exploitant le contexte riche de GitLab à travers l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel : des dépôts de code et des merge requests aux pipelines CI/CD et au suivi des tickets.

Testez notre bêta publique dès aujourd'hui !

Nouveau sur GitLab ? Tout le monde peut rejoindre notre prochaine démo Technique pour découvrir GitLab Duo Agent Platform en action. Pour avoir une expérience pratique avec GitLab Duo Agent Platform, inscrivez-vous pour un essai gratuit aujourd'hui.

Cet article de blog contient des « déclarations prospectives » au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934. Bien que nous croyions que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives contenues dans cet article de blog sont raisonnables, elles sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent faire que les résultats ou les issues réels soient matériellement différents de tout résultat ou issue futur exprimé ou impliqué par les déclarations prospectives.

Des informations supplémentaires sur les risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire que les résultats et les issues réels diffèrent matériellement de ceux inclus ou envisagés par les déclarations prospectives contenues dans cet article de blog sont incluses sous la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans les dépôts et rapports que nous faisons auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prospective ou à signaler tout événement ou circonstance après la date de cet article de blog ou à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.