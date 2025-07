GitLab Duo Agent Platform : le DevSecOps intelligent

Découvrez GitLab Duo Agent Platform, la prochaine évolution de GitLab Duo Workflow : cette plateforme innovante étend les fonctionnalités d'IA agentique à l'ensemble du cycle de développement logiciel et permet aux équipes DevSecOps de travailler en parallèle avec plusieurs agents d'IA spécialisés.

Voici à quoi pourrait ressembler une de vos journées de travail :

Vous demandez à un agent d'IA d'étudier en détail un epic en cours, de résumer les contributions de la semaine précédente et de suggérer une publication pour annoncer les dernières fonctionnalités.

En parallèle, vous déléguez à plusieurs autres agents d'IA l'analyse de bogues d'accessibilité en leur demandant d'appliquer directement les corrections nécessaires dans le code.

Pendant ce temps, un autre agent d'IA relit vos modifications complexes et vous fournit des commentaires et suggestions avant une revue de code en bonne et due forme par un membre de votre équipe.

Enfin, lorsque l'équipe de sécurité vous signale une nouvelle vulnérabilité qui doit faire l'objet d'une investigation dans l'ensemble de votre projet, vous confiez cette tâche à votre agent d'IA dédié à la sécurité.

Toutes ces opérations sont exécutées simultanément pour vous aider à vous concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée : décisions d'architecture, résolution créative de problèmes et travail technique stratégique. Avec GitLab Duo Agent Platform, vous pouvez déléguer des tâches à cinq, dix, voire cent agents spécialisés, qui disposent tous du contexte complet de votre projet : votre code, les job logs CI, les tâches de planification, et bien plus encore. Vous automatisez ainsi vos tâches fastidieuses afin de pouvoir vous concentrer sur le travail qui vous passionne vraiment.

Il ne s'agit pas là de remplacer les équipes de développement, mais d'amplifier leur créativité et leur expertise en éliminant les points de friction liés aux tâches routinières. C'est l'avenir que nous façonnons avec GitLab Duo Agent Platform.

Qu'est-ce que GitLab Duo Agent Platform ?

GitLab Duo Agent Platform facilite la collaboration entre plusieurs équipes de développement et agents d'IA tout au long du cycle du développement logiciel, afin de les aider à améliorer considérablement leur productivité et à réduire la durée de leurs cycles de livraison.

Reposant sur la base sécurisée de GitLab, GitLab Duo Agent Platform est personnalisable et extensible. La plateforme permet aux équipes de développement de créer des agents capables de résoudre toutes sortes de problématiques d'ingénierie logicielle, en tirant parti du contexte global du projet à chaque étape du développement logiciel.

GitLab Duo Agent Platform ne se limite pas à la création de code. La plateforme propose des agents spécialisés et des workflows personnalisés qui peuvent vous aider à réaliser une liste presque illimitée de tâches, notamment :

L'implémentation de tickets

Les migrations à grande échelle/mises à niveau des dépendances

La rédaction automatique de documentations et de publications pour annoncer la sortie de nouvelles fonctionnalités

La réparation de pipelines en échec

La recherche assistée lors d'incidents

La recherche approfondie de statuts et d'informations sur différents sujets

La gestion du backlog

La résolution de vulnérabilités

Les revues de certains types de code spécifiques (p. ex., base de données)

La création rapide d'outils internes à partir des composants déjà disponibles

Et plus encore !

Vous pourrez utiliser nos agents prêts à l'emploi, mais aussi les personnaliser et enrichir leurs capacités. Nous testons actuellement la version bêta de GitLab Duo Agent Platform avec l'aide de dizaines de clients et nous ouvrirons bientôt l'accès à d'autres équipes.

Découvrez une démonstration de GitLab Duo Agent Platform :

Outils, modèles et agents : à vous de choisir

Conformément à notre engagement de proposer une plateforme ouverte, les agents GitLab interagissent de manière fluide avec les outils d'écriture de code de votre choix via les protocoles Model Context Protocol (MCP) et Agent2Agent (A2A), que vous utilisiez Cursor, Claude Code, Windsurf, OpenAI Codex ou d'autres.

La plateforme accepte les contributions de code de n'importe quel outil de développement de votre pile, que ce code ait été écrit par un développeur ou généré par un agent d'IA. Vos workflows existants et vos outils préférés continueront à fonctionner de manière homogène lorsque vous intégrerez les fonctionnalités agentiques.

GitLab Duo Agent Platform fonctionne avec les modèles de langage approuvés qui répondent à nos critères de sélection. Pour les entreprises qui ont des exigences strictes en matière de sécurité, la plateforme prend en charge les modèles de GitLab Duo Self-Hosted approuvés qui s'exécutent dans des environnements air-gapped. Vos exigences en matière d'infrastructure et vos règles de sécurité ne limiteront pas votre capacité à tirer parti du développement agentique.

Le contexte fait la différence, vos agents GitLab Duo aussi

La différence entre un outil d'IA utile et un agent véritablement intelligent se résume au contexte. Avec GitLab Duo Agent Platform, les agents ne travaillent pas de manière isolée : ils sont profondément intégrés à la plateforme de développement.

Chaque agent comprend automatiquement la vue d'ensemble de vos projets, y compris vos tickets ouverts et leur historique, les merge requests qui les ont résolus, la structure et la logique de votre code, la configuration de vos pipelines CI/CD, les risques de sécurité détectés, les exigences de conformité ainsi que les relations complexes entre tous ces éléments.

Tout comme les membres de votre équipe, les agents disposent de tout le contexte nécessaire pour vous aider à livrer des logiciels sécurisés plus rapidement. Ils ne se contentent pas de répondre à des questions sur le code, ils sont également en mesure de fournir des analyses sur l'impact potentiel d'un changement sur votre pipeline de déploiement ou de suggérer des améliorations de sécurité en fonction de vos règles de conformité. Plus votre équipe travaillera au sein de la plateforme DevSecOps de GitLab, plus vos agents deviendront intelligents.

Des équipes plus productives avec les agents d'IA

Il est presque aussi simple d'établir un climat de confiance avec les agents d'IA qu'avec les nouveaux membres d'une équipe. Vous devez tout d'abord vérifier leur travail, puis comprendre leur approche et enfin augmenter progressivement leurs responsabilités à mesure qu'ils prouvent leurs compétences.

C'est ainsi que nous avons pensé notre workflow d'approbation des agents. Avant qu'un agent apporte des modifications à votre code ou à votre environnement, il vous présentera un plan clair : sa compréhension du problème, l'approche qu'il prévoit d'adopter et les actions spécifiques qu'il souhaite effectuer. Vous aurez ensuite la possibilité d'examiner l'approche qu'il aura choisie, de l'approuver ou de donner de nouvelles instructions si nécessaire. Au fil du temps, les agents fourniront un travail de plus en plus qualitatif, vous pourrez leur accorder une plus grande autonomie pour la réalisation des tâches répétitives, tout en continuant à superviser les tâches complexes ou critiques.

Une plateforme conçue pour la communauté et adaptée à vos besoins

GitLab a toujours évolué grâce aux contributions de sa communauté. Cette année, nous avons franchi une étape importante, car les contributions de nos clients ont atteint un niveau record. Nous étendons désormais cette même énergie collaborative aux agents d'IA grâce à notre approche de framework ouvert.

GitLab Duo Agent Platform ne se limite pas aux agents que nous créons, mais vous donne, à vous ainsi qu'à la communauté au sens large, les moyens de créer des agents spécialisés capables de résoudre vos défis d'ingénierie uniques. Que vous ayez besoin d'un agent qui comprend vos normes de codage spécifiques, qui s'intègre à votre chaîne d'outils personnalisée ou qui gère des tâches propres à votre domaine, la plateforme vous fournira les éléments de base nécessaires pour y parvenir.

Ce modèle crée un cercle vertueux qui tire parti de la force de la communauté GitLab grâce au partage mondial, à l'instar de notre catalogue CI/CD. La diversité des expériences de nos clients est source d'innovation. Les retours que nous recevons des entreprises renforcent la fiabilité et la sécurité. Et les solutions partagées profitent à tous. C'est cette même approche collaborative qui a fait le succès de GitLab et qui s'applique désormais au développement agentique.

Premiers pas avec GitLab Duo Agent Platform

Si vous avez testé GitLab Duo Agentic Chat, désormais inclus dans chaque licence utilisateur GitLab.com GitLab 18 Premium et Ultimate, vous avez déjà eu un aperçu des possibilités offertes par l'utilisation d'agents d'IA dans votre workflow de développement.

Pour découvrir les capacités de GitLab Duo Agent Platform et les projets sur lesquels nous travaillons actuellement, visionnez les démonstrations incluses dans notre événement de lancement de GitLab 18.

Vous souhaitez être parmi les premiers à l'essayer ? Inscrivez-vous sur la liste d'attente de la version bêta de GitLab Duo Agent Platform. Cet été, nous ouvrirons l'accès à d'autres équipes. De nouvelles fonctionnalités d'agent sortiront tout au long de l'année dans les prochaines versions de GitLab 18. Nous prévoyons de proposer GitLab Duo Agent Platform en disponibilité générale cet hiver.

Avertissement : cet article de blog contient des informations relatives aux produits, fonctionnalités et caractéristiques à venir. Il est important de noter que celles-ci ne sont fournies qu'à titre informatif. Veuillez ne pas vous fier à ces informations à des fins d'achat ou de planification. Comme pour tout projet, les éléments mentionnés dans cet article sont susceptibles de changer ou d'être retardés. Le développement, la sortie et le calendrier de tout produit ou de toute fonctionnalité restent à la seule discrétion de GitLab Inc.

