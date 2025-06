GitLab Duo Enterprise est maintenant disponible

GitLab Duo Enterprise est un partenaire d'IA de bout en bout conçu pour soutenir l'ensemble du cycle du développement logiciel. Cette puissante suite d'outils d'IA a pour objectif d'augmenter la productivité des équipes de développement, d'améliorer la sécurité, d'optimiser la collaboration et d'accélérer vos processus DevSecOps.

Quelles sont les principales fonctionnalités de GitLab Duo Enterprise ?

Assistance intelligente au codage dans plus de 25 langages de programmation

Explication et résolution des failles de sécurité alimentées par l'IA

Génération automatisée de tests et analyse des causes profondes

Amélioration de la collaboration entre les équipes avec des résumés pilotés par l'IA

Calcul du retour sur investissement avec le tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA

Pourquoi avons-nous développé GitLab Duo Enterprise

Alors que les entreprises cherchent à livrer de meilleurs logiciels plus rapidement et à créer de la valeur pour leurs clients, elles font face à des défis de taille qui ralentissent leurs progrès. Notre rapport indique que 95 % des entreprises envisagent d'utiliser l'IA dans le cycle du développement logiciel, ou s'en servent déjà. Cependant, 55 % des répondants à l'enquête ont déclaré qu'ils estimaient que l'utilisation de l'IA pour le développement logiciel présentait des risques.

Parmi les points de friction courants en entreprise, nous retrouvons l'expérience et la productivité inadaptées des équipes de développement, les exigences croissantes en termes de sécurité et de conformité, la collaboration inefficace entre les équipes et la difficulté à évaluer le ROI des investissements dans les technologies d'IA. GitLab Duo Enterprise répond à tous ces défis en fournissant à vos équipes de développement un partenaire d'IA sécurisé, efficace et puissant.

Découvrez dans cet article comment GitLab Duo Enterprise transforme la façon dont votre entreprise crée et déploie des logiciels.

Augmentez la productivité des développeurs grâce à l'assistance intelligente au codage

L'un des principaux obstacles au développement de logiciels est le caractère chronophage des tâches routinières de codage. Passez plus rapidement aux tâches ayant le plus d'impact avec :

Les suggestions de code qui prennent en charge plus de 25 langages de programmation. Cet outil alimenté par l'IA accélère la création de code, en améliore la qualité et réduit le temps passé sur des tâches standard.

Toutefois, il ne s'agit pas seulement d'écrire du nouveau code.

La fonctionnalité d' explication du code de GitLab Duo Enterprise permet aux équipes de développement de comprendre rapidement du code complexe ou inconnu.

En parallèle, le réusinage du code permet aux développeurs d'améliorer et de moderniser le code existant.

La génération de tests automatise la création de tests unitaires complets. Le résultat ? Les équipes peuvent se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée qui stimulent l'innovation, ce qui accélère les cycles de développement et améliore la qualité des logiciels.

Découvrez comment l'entreprise technologique européenne Cube utilise les suggestions de code, la génération de tests et d'autres fonctionnalités de GitLab Duo pour améliorer la rapidité, la réactivité et le rendement.

Favorisez la collaboration et la communication entre les équipes

Une collaboration efficace est fondamentale pour un développement logiciel réussi, mais elle est souvent entravée par de longues discussions, des merge requests complexes et des revues de code chronophages. Pour relever ces défis, GitLab Duo Enterprise met à disposition des équipes une suite d'outils de résumé et de génération de modèles :

Résumé des discussions : cet outil permet aux membres de l'équipe de se tenir rapidement informés, sans avoir à lire les longues conversations dans les tickets.

cet outil permet aux membres de l'équipe de se tenir rapidement informés, sans avoir à lire les longues conversations dans les tickets. Résumé des merge requests : cet outil donne un aperçu clair et concis des modifications proposées.

cet outil donne un aperçu clair et concis des modifications proposées. Résumé des revues du code : optimisez le processus de revue de code pour permettre de meilleurs transferts entre les auteurs et les relecteurs.

En clarifiant la communication et en accélérant la prise de décision, GitLab Duo Enterprise aide les équipes à travailler plus efficacement et à obtenir des résultats plus rapidement.

Simplifiez le dépannage et le débogage

Lorsque les pipelines de développement échouent, l’impact sur le délai des projets peut être important. Dans de tels cas, la fonctionnalité d'analyse des causes profondes de GitLab Duo Enterprise change la donne. L'analyse des causes profondes parcourt automatiquement les journaux et fournit des explications détaillées des échecs ainsi que des correctifs potentiels à effectuer. Le temps consacré au troubleshooting (ou dépannage) s'en trouve considérablement réduit.

Il ne s'agit pas seulement de gagner du temps. La résolution plus rapide des problèmes de compilation CI/CD permet aux équipes de continuer sur leur lancée, de réduire les temps d'arrêt et, en fin de compte, de publier des mises à jour logicielles plus fréquentes et plus fiables.

Renforcez la sécurité tout au long du cycle de développement logiciel

L'omniprésence des menaces de cybersécurité oblige les équipes de développement à doter les applications d'une sécurité robuste. Pour y parvenir, GitLab Duo Enterprise propose des fonctionnalités d'explication et de résolution des vulnérabilités. Ces outils alimentés par l'IA aident les développeurs et développeuses à comprendre les failles de sécurité, puis génèrent automatiquement des merge requests contenant des suggestions de correctifs.

Mesurez l'impact de l'IA pour prendre des décisions stratégiques

Démontrer le ROI des investissements technologiques est crucial. GitLab Duo Enterprise répond à ce besoin avec un tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA. Cet outil d'analyse, construit sur l'analyse du flux de valeur et les métriques DORA4, fournit des indicateurs clairs sur les améliorations de la durée du cycle et l'augmentation des fréquences de déploiement. Les entreprises ont ainsi les moyens de quantifier les avantages tangibles de l'adoption de l'IA dans leurs processus de développement.

En offrant des informations sur la corrélation entre l'utilisation de l'IA et les principaux indicateurs de productivité, le tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA permet aux dirigeants de prendre des décisions fondées sur les données concernant l'allocation des ressources et les investissements technologiques stratégiques.

Adoptez une approche DevSecOps alimentée par l'IA

Alors que nous vous présentons GitLab Duo Enterprise, nous sommes également fiers d'annoncer que GitLab a été nommée leader dans le premier Magic Quadrant™ de Gartner® dédié aux assistants IA pour le code. Cette reconnaissance souligne notre engagement à fournir des solutions d'IA qui génèrent une réelle valeur commerciale pour les entreprises.

L'avenir du développement logiciel est là, et il est alimenté par l'IA. Nous sommes à vos côtés pour vous aider à intégrer une IA intelligente et évolutive tout au long du cycle de vie DevSecOps afin que vous puissiez fournir des résultats à vos clients plus rapidement.