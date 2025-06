GitLab Duo Self-Hosted : une IA respectueuse de la confidentialité des données

Nous sommes ravis d'annoncer la disponibilité générale de GitLab Duo Self-Hosted pour les fonctionnalités de suggestions de code et de chat. Proposé en option aux clients GitLab Self-Managed disposant d'un abonnement GitLab Duo Enterprise, GitLab Duo Self-Hosted prend en charge les déploiements sur plusieurs plateformes, y compris les infrastructures sur site, ou dans les clouds privés et les environnements cloud sécurisés via AWS Bedrock et Azure OpenAI. GitLab Duo Self-Hosted permet aux équipes de développer des logiciels innovants avec l'IA tout en gardant un contrôle total sur les données sensibles et la propriété intellectuelle.

Les préoccupations en matière de sécurité ont été un obstacle majeur à l'adoption de l'IA dans les secteurs réglementés. Notre rapport sur la maturité de l'IA dans l'approche DevSecOps révèle en effet que plus de la moitié des professionnels du DevSecOps que nous avons interrogés estiment que l'utilisation de l'IA dans le cycle du développement logiciel présente des risques. Avec GitLab Duo, les entreprises sont en mesure de livrer des logiciels plus sécurisés plus rapidement en intégrant l'IA tout au long du cycle du développement logiciel.

Avec GitLab Duo Self-Hosted, les chefs d'entreprise ayant des exigences strictes en matière de confidentialité des données peuvent bénéficier des fonctionnalités d'IA de GitLab Duo avec une flexibilité totale dans le choix du déploiement et des grands modèles de langage (LLM). De ce fait, parmi les pionniers à adopter GitLab Duo Self-Hosted se trouvent des organismes du secteur public ainsi que des entreprises évoluant dans des secteurs réglementés, comme les services financiers, l'industrie automobile et la santé. Ils tirent ainsi parti de l'avantage concurrentiel offert par l'IA en intégrant des outils de développement alimentés par l'IA dans leurs propres environnements et veillent également à ce que leurs équipes de sécurité conservent un contrôle total sur les données et les processus.

Le témoignage d'une agence gouvernementale américaine illustre parfaitement ce propos : « Après avoir adopté GitLab comme notre plateforme DevSecOps à l'échelle de l'agence, nous avons intégré GitLab Duo Self-Hosted afin d'enrichir les capacités de notre usine logicielle. La possibilité d'exécuter GitLab Duo dans des environnements air-gapped, tout en maintenant un contrôle granulaire sur nos données, a été un critère décisif. Nous avons ainsi capitalisé sur les fonctionnalités d'IA sécurisées pour rationaliser notre workflow et renforcer la sécurité de notre infrastructure. Nous pouvons ainsi tirer parti de l'IA et accroître notre productivité tout en respectant les exigences strictes de conformité. »

Des déploiements sécurisés alimentés par l'IA

GitLab Duo Self-Hosted inclut les fonctionnalités de GitLab Duo en s'appuyant sur une sélection judicieuse des meilleurs LLM d'IA, y compris ceux d'Anthropic, de Mistral et d'OpenAI. Voici les LLM pris en charge par GitLab à ce jour :

Sur site : modèles Mistral avec la plateforme vLLM

AWS : Mistral et Claude Anthropic 3.5 Sonnet via AWS Bedrock

Microsoft Azure : modèles OpenAI GPT via Azure AI

Nous évaluons actuellement d'autres modèles pour élargir cette prise en charge dans un avenir proche. En savoir plus sur les LLM pris en charge

GitLab Duo Self-Hosted offre plusieurs options de déploiement, notamment le déploiement sur site optimisé par le framework vLLM open source, ainsi que des déploiements de cloud privé via des services tels qu'AWS Bedrock et Microsoft Azure AI. Cette flexibilité aide les entreprises à concevoir des solutions d'IA qui correspondent à leurs exigences uniques en matière de sécurité, de conformité et de performance.

Une mise en œuvre des technologies IA/ML simplifiée

La couche d'abstraction IA de GitLab Duo permet de standardiser et de simplifier l'intégration du LLM choisi à une fonctionnalité spécifique. Cette structure atténue la complexité et la charge de travail liées à la mise en œuvre des technologies d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML), facilitant ainsi leur adoption par les entreprises. Elle permet également d'améliorer l'expérience développeur, sans avoir à gérer la complexité liée à l'intégration et à la maintenance de plusieurs outils.

Un contrôle renforcé des données sensibles

En isolant votre instance GitLab, votre passerelle d'IA et vos LLM dans votre propre environnement ou dans le pays de votre choix, GitLab Duo Self-Hosted vous permet de conserver les données sensibles et la propriété intellectuelle dans l'espace sécurisé que vous aurez défini. Le contrôle granulaire sur la localisation des données permet de respecter les réglementations strictes en matière de résidence des données, tout en adoptant les fonctionnalités d'IA dans des environnements sécurisés. Que vous utilisiez GitLab Duo Self-Hosted dans un environnement entièrement air-gapped avec vLLM ou que vous tiriez parti d'un cloud privé pris en charge, vous pouvez contrôler tous les aspects du déploiement, y compris l'emplacement géographique des composants. En éliminant la dépendance aux API externes et en offrant une visibilité complète sur tous les journaux de requêtes API et de réponses, GitLab Duo Self-Hosted aide même les entreprises les plus réglementées à adopter en toute confiance les fonctionnalités d'IA et à respecter les obligations de conformité les plus strictes.

**Cliquez sur l’image ci-dessous pour bénéficier d’une visite interactive de GitLab Self-Hosted : **

Essayez GitLab Duo Self-Hosted dès aujourd'hui

Adoptez l'intelligence artificielle en toute sécurité ! Intégrez des fonctionnalités d'IA tout en garantissant la protection de vos données et le respect des exigences de confidentialité. Contactez-nous pour que nous puissions vous aider à configurer GitLab Duo Self-Hosted dans votre environnement dès aujourd'hui.