Date de publication : 27 octobre 2026
Temps de lecture : 21 min
Découvrez comment connecter GitLab Duo Self-Hosted aux modèles GPT, Claude, Llama et Mistral hébergés sur Microsoft Foundry, et comment choisir celui qui correspond à vos besoins.
Pour de nombreuses organisations, la question autour des outils de codage alimentés par l'IA ne porte pas sur leur utilité, mais sur la destination du code. Les équipes soumises à des contraintes de souveraineté des données, de résidence ou de réglementation doivent savoir quel réseau traite leur code source avant de pouvoir adopter la moindre solution. GitLab Duo Self-Hosted répond à cette exigence en permettant aux administrateurs de connecter les fonctionnalités de GitLab Duo à des modèles s'exécutant sur l'infrastructure de leur choix, avec un contrôle sur l'hébergement, la région, le chemin réseau et les identifiants.
Dans ce tutoriel, nous connecterons GitLab Duo Self-Hosted à des modèles hébergés sur Microsoft Foundry. Il convient de considérer Foundry comme une plateforme de service polyvalente plutôt que comme un simple point de terminaison OpenAI : son catalogue couvre OpenAI GPT, Anthropic Claude, Meta Llama et Mistral, et les familles de modèles prises en charge par GitLab recoupent largement l'offre de Foundry.
Cette distinction est importante, car GitLab permet d'attribuer un modèle par fonctionnalité. Vous pouvez ainsi exécuter une famille de modèles pour les tâches agentiques, un modèle spécialisé dans le code pour GitLab Duo Code Suggestions, et un modèle plus léger lorsque le volume de requêtes est important, le tout déployé et facturé via un seul abonnement Azure.
Les étapes de configuration restent identiques, quelle que soit la famille de modèles choisie. Seuls changent le modèle que vous déployez, le nom du déploiement que vous référencez, et la famille de modèles que vous sélectionnez dans GitLab.
Le catalogue de Microsoft évolue rapidement et contiendra toujours des versions plus récentes que la matrice des modèles pris en charge par GitLab. La disponibilité d'un modèle dans le catalogue ne garantit pas à elle seule sa prise en charge par GitLab Duo : vérifiez toujours la documentation des deux fournisseurs avant de choisir un modèle.
GitLab Duo Self-Hosted vous permet de connecter GitLab Duo à des modèles déployés sur site ou via un fournisseur cloud pris en charge. Microsoft Foundry est particulièrement utile lorsque votre organisation utilise déjà Azure et souhaite y gérer le déploiement de modèles, les accès, la mise en réseau et la consommation.
Voici ses principaux avantages :
La solution GitLab Duo Self-Hosted repose sur trois composants principaux :
Une seule passerelle d'IA dessert tous les modèles que vous configurez, et GitLab détermine quel déploiement appeler en fonction de la fonctionnalité à l'origine de la requête :
flowchart LR
subgraph self["Votre infrastructure"]
GL["GitLab<br/>Self-Managed"]
GW["Passerelle d'IA<br/>(port 5052)"]
end
subgraph azure["Votre locataire Azure"]
subgraph foundry["Microsoft Foundry"]
M1["duo-chat<br/>Agentic Chat, GitLab Duo Agent Platform"]
M2["duo-code-gen<br/>Génération de code"]
M3["duo-code-completion<br/>Complétion de code"]
end
end
GL -- HTTPS --> GW
GW --> M1
GW --> M2
GW --> M3
Remarque : vous pouvez utiliser une autre plateforme de service si vous exploitez une solution sur site ou un autre fournisseur cloud.
C'est cette configuration qui permet l'utilisation de GitLab Duo pour les équipes soumises à des obligations de souveraineté des données ; il convient donc de préciser exactement où circulent les données.
Dans une configuration entièrement auto-hébergée, la documentation de GitLab indique que les données d'inférence (entrées de code, prompts envoyés au modèle et réponses du modèle) ne quittent pas votre réseau. Les requêtes transitent de votre instance GitLab vers votre passerelle d'IA, puis vers votre déploiement Foundry, le tout au sein d'une infrastructure que vous contrôlez. GitLab ne recense pas non plus le modèle ou le fournisseur de modèle que vous utilisez.
Ce qui quitte réellement votre réseau, dans le cas d'une licence en ligne, ce sont les métadonnées de facturation : un identifiant d'instance, un identifiant utilisateur anonymisé, un nombre d'appels et un horodatage. Avec une licence hors ligne, votre instance ne se connecte pas aux composants de facturation de GitLab.
Deux conditions s'appliquent dans ce cas :
Choisir un modèle revient à satisfaire deux contraintes indépendantes : GitLab doit le prendre en charge, et Foundry doit le proposer. L'une n'implique pas l'autre.
GitLab évalue chaque modèle pris en charge en fonction de quatre catégories de capacités : la complétion de code, la génération de code, GitLab Duo Agentic Chat et GitLab Duo Agent Platform. Les familles suivantes figurent à la fois dans le tableau des modèles pris en charge par GitLab et dans le catalogue Foundry :
|Famille
|Mode de mise à disposition par Foundry
|À savoir
|GPT
|Vendu par Azure
|Recoupement le plus large avec la matrice GitLab ; la voie la plus simple. Comprend des variantes généralistes, optimisées pour le code et plus légères à faible latence
|Claude
|Proposé par des partenaires, via Azure Marketplace
|Excellentes évaluations pour une utilisation agentique ; prérequis Marketplace supplémentaires et couverture régionale plus restreinte
|Llama
|Vendu par Azure et par des partenaires
|Fortes fluctuations des évaluations selon la taille du modèle et la fonctionnalité
|Mistral
|Proposé par des partenaires
|Comprend Codestral, spécialisé dans le code
Les numéros de version évoluent rapidement des deux côtés ; cet article évite donc volontairement de désigner un « meilleur » modèle. Choisissez plutôt un modèle en suivant ces règles :
Vérifiez toujours les évaluations actuelles sur la page des modèles pris en charge par GitLab avant de vous engager, et considérez tout modèle cité dans cet article comme un exemple plutôt que comme une recommandation.
Avant de commencer, vous aurez besoin des éléments suivants :
Remarque : si vous n'êtes pas encore client GitLab, vous pouvez démarrer un essai gratuit de GitLab Ultimate.
1. Déployer un ou plusieurs modèles dans Microsoft Foundry
Ouvrez le portail Foundry, sélectionnez votre projet, puis déployez les modèles choisis depuis le catalogue. La disponibilité des modèles varie selon la région, le cloud et le type de déploiement, et certains abonnements nécessitent une augmentation de quota approuvée.
Avant de procéder au déploiement, vérifiez que votre modèle est proposé dans la région et pour le type de déploiement que vous comptez utiliser. Microsoft publie ces informations sur la page Disponibilité des régions pour les modèles Foundry vendus par Azure, avec des onglets distincts pour les déploiements standard, provisionnés et par lot. La couverture est inégale : un modèle peut être disponible à grande échelle en standard global tout en n'étant proposé que dans une poignée de régions en gestion provisionnée régionale.
Les modèles des partenaires sont soumis à davantage de restrictions que les modèles Azure OpenAI. Claude, par exemple, est concentré dans un petit nombre de régions, et son déploiement nécessite l'acceptation des conditions générales de Marketplace. Vérifiez à la fois l'éligibilité de la région et de l'abonnement avant d'opter pour une famille de modèles.
Attribuez à chaque déploiement un nom qui vous permettra de le retrouver ultérieurement. GitLab référence le nom du déploiement plutôt que le nom du modèle du catalogue : un nom vague sera difficile à auditer.
Nommer les déploiements par rôle plutôt que par version de modèle, par exemple
duo-chat ou
duo-code-completion, présente un avantage pratique : lors d'une mise à niveau vers un modèle plus récent, vous pouvez pointer le déploiement vers celui-ci sans avoir à modifier l'identifiant du modèle dans GitLab. Nommer les déploiements par version, par exemple
duo-gpt-5-2, est plus explicite, mais implique de reconfigurer GitLab à chaque changement de modèle.
Si vous débutez, déployez un seul modèle et étendez-le une fois qu'il fonctionne de bout en bout.
Une fois le déploiement effectué, notez les informations suivantes pour chaque déploiement :
Utilisez un processus de gestion des secrets approuvé par votre organisation. N'effectuez jamais un commit de la clé API dans un dépôt.
2. Installer la passerelle d'IA
La passerelle d'IA achemine les requêtes entre GitLab et le point de terminaison du modèle sélectionné. Installez-la avec Docker ou le chart Helm en suivant le guide d'installation actuel de la passerelle d'IA.
Évitez de recopier un ancien tag d'image ou un exemple de version d'API issu d'un autre tutoriel. Les versions de la passerelle d'IA et de GitLab doivent rester compatibles, et le guide d'installation de GitLab fournit l'image actuelle ainsi que les paramètres requis. Le point de terminaison Foundry et la clé API sont saisis lors de l'ajout de chaque modèle à GitLab, à l'étape 4 ; il n'est pas nécessaire de les intégrer dans l'exemple de commande Docker.
Une seule passerelle dessert tous les modèles que vous configurez : inutile d'en prévoir une par déploiement ou par famille de modèles.
3. Configurer GitLab pour accéder à la passerelle d'IA
Une fois que la passerelle d'IA est opérationnelle, configurez votre instance GitLab pour l'utiliser :
https://ai-gateway.example.com:5052).
Pour les déploiements en production, utilisez le protocole TLS et restreignez l'accès réseau à la passerelle. Si celle-ci utilise une adresse IP privée ou un nom d'hôte interne, ajoutez-la à la liste d'autorisation des requêtes sortantes de GitLab.
4. Ajouter chaque déploiement à GitLab
Répétez cette procédure pour chaque déploiement Foundry que vous souhaitez utiliser dans GitLab.
Agentic Chat on Microsoft Foundry.
azure/YOUR-DEPLOYMENT-NAME, en utilisant le nom exact du déploiement depuis Foundry. Par exemple,
azure/duo-chat.
Le préfixe décrit la façon dont un modèle est servi, et non qui l'a construit. Foundry peut exposer des modèles non-OpenAI via le point de terminaison Azure OpenAI, auquel cas
azure/ s'applique toujours. Si vous déployez un modèle de partenaire accessible via un point de terminaison Foundry différent, vérifiez le préfixe correct dans la documentation de configuration de GitLab. Un préfixe incorrect génère l'erreur « Modèle introuvable » décrite plus loin.
5. Assigner des modèles aux fonctionnalités GitLab Duo
C'est ici que l'étendue du catalogue prend tout son sens, car les fonctionnalités n'ont pas à partager un même modèle, ni même une même famille. Voici une répartition raisonnable :
Considérez cette répartition comme une hypothèse de départ, et non comme une configuration optimisée. Commencez par un seul modèle sur l'ensemble des fonctionnalités que vous prévoyez d'activer afin d'obtenir une référence claire en matière de qualité, de latence et de coût, puis n'introduisez un second modèle que là où vos propres mesures le justifient.
Pour vous assurer que votre implémentation de GitLab Duo Self-Hosted avec Microsoft Foundry fonctionne correctement, effectuez les étapes de vérification suivantes :
1. Lancer la vérification de l'état des services
Après avoir vérifié que votre modèle est bien opérationnel, retournez à la section GitLab Duo depuis la page Admin et cliquez sur Lancer l'état des services. Cette opération vérifie les éléments suivants :
Si la vérification signale des problèmes, reportez-vous au guide de dépannage pour les erreurs courantes.
2. Générer la structure de code d'un service FastAPI avec la génération de code
La génération de code constitue un bon premier test, car elle sollicite l'ensemble du chemin de bout en bout et produit un résultat sans ambiguïté. Elle envoie aussi davantage de contexte que la complétion de code, si bien qu'un point de terminaison mal configuré ou un quota insuffisant devient visible immédiatement.
GitLab Duo Code Suggestions est composé de deux éléments distincts, et il est important de savoir lequel vous déclenchez pour bien interpréter le résultat :
Pour générer la structure de code d'un service FastAPI :
main.py. La génération de code est plus précise lorsque le fichier compte moins de cinq lignes ; un fichier vide constitue donc le point de départ idéal.
# Create a FastAPI service with a health check endpoint and CRUD endpoints for
# a "tasks" resource backed by an in-memory list. Use Pydantic models for
# request and response bodies, and return appropriate HTTP status codes.
Nommer explicitement le framework favorise l'efficacité de cette approche. En ce qui concerne la génération de code, GitLab recommande d'énoncer le résultat attendu, de se montrer précis tout en restant concis, et de nommer la bibliothèque ou le framework souhaité. Un commentaire plus vague, comme
# web service, donne beaucoup moins d'éléments exploitables au modèle.
Deux points à anticiper : la sortie de la génération de code est plafonnée à environ 2048 tokens. Vous obtiendrez donc une structure de code solide plutôt qu'une application finie. Et comme ces modèles sont non déterministes, un même commentaire ne produira jamais un code strictement identique d'une fois à l'autre, ce qui est normal et ne traduit pas un problème de configuration.
Si vous avez assigné des modèles différents à différentes fonctionnalités, testez-les séparément afin qu'un échec pointe vers un seul déploiement. Vérifier le bon fonctionnement de la génération de code confirme aussi que le modèle associé à la Génération de code à l'étape 5 est bien celui qui traite réellement la requête.
3. Vérifier les logs de la passerelle d'IA
Consultez les logs de la passerelle d'IA pour observer l'acheminement des requêtes vers vos déploiements Microsoft Foundry :
Dans votre terminal, exécutez :
docker logs gitlab-ai-gateway --tail 100 -f
Vous devriez voir des entrées de log indiquant des requêtes réussies vers le point de terminaison du modèle configuré. Évitez d'activer la journalisation des prompts, sauf si la politique de traitement des données de votre organisation l'autorise.
Voici les prochaines étapes à envisager.
L'équipe GitLab teste activement la performance de chaque modèle pour chaque fonctionnalité et propose un classement par niveaux de la performance et de l'adéquation des modèles :
Ne déduisez jamais la compatibilité du seul nom du modèle ou de sa présence dans le catalogue Foundry. Utilisez la page GitLab des exigences relatives aux modèles et au matériel comme référence pour connaître les évaluations actuelles de GitLab.
Stratégies d'optimisation des coûts :
Bien que ce guide se concentre sur l'intégration avec Microsoft Foundry, GitLab Duo Self-Hosted prend en charge plusieurs options de déploiement :
Microsoft Foundry offre des avantages uniques aux organisations utilisant déjà l'écosystème Azure :
Ces fonctionnalités peuvent contribuer à un programme de conformité, mais elles ne suffisent pas, à elles seules, à rendre un déploiement GitLab Duo conforme. Validez l'architecture complète : flux de données, journalisation, conservation, contrats et contrôles opérationnels en fonction de vos exigences.
GitLab Duo Self-Hosted associé à Microsoft Foundry permet aux organisations d'utiliser les fonctionnalités GitLab Duo à partir de modèles hébergés sur Azure. Étant donné que le catalogue Foundry couvre GPT, Claude, Llama et Mistral, et que GitLab prend en charge des modèles de chacune de ces familles, un seul abonnement Azure peut couvrir toutes les familles de modèles dont vous avez besoin. Commencez par un modèle unique aux performances solides, puis assignez des modèles différents à des fonctionnalités différentes à mesure que vos évaluations le justifient.
Les noms de modèles cités dans cet article sont des exemples, non des recommandations. Les deux catalogues évoluant fréquemment, considérez les matrices des deux fournisseurs comme la référence au moment de votre déploiement.
La leçon à retenir sur la durée : la sélection d'un modèle relève d'une décision de compatibilité, non d'un exercice de choix dans un catalogue. Vérifiez la matrice de prise en charge de GitLab, confirmez la disponibilité et le statut de cycle de vie dans Microsoft Foundry, déployez les modèles, puis validez-les avec vos propres charges de travail avant un déploiement à grande échelle.
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