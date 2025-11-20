La GitLab Epic Conference Paris a réuni le 13 novembre dernier les leaders de l’innovation technologique français. Lors de cette journée riche en rencontres, clients, partenaires et experts du secteur ont pu découvrir des approches innovantes et écouter des récits inspirants où l'intelligence artificielle était au cœur des échanges.

L'avènement des agents intelligents dans le cycle de développement logiciel

Sébastien Zins, Vice-President of Sales - South Europe de GitLab, a ouvert la conférence en donnant le ton de cette journée dédiée à l'innovation.

Bill Staples, CEO de GitLab, et Manav Khurana, Chief Product and Marketing Officer, ont ensuite dévoilé leur vision de l'évolution du développement logiciel : celle d'un écosystème où équipes de développement et agents d’IA collaborent harmonieusement pour accélérer la livraison de logiciels sans compromettre la qualité ni la sécurité.

Ils ont notamment présenté la roadmap de GitLab centrée sur l'orchestration intelligente et conçue pour permettre aux équipes d'ingénierie et à leurs agents d’IA de livrer des logiciels plus rapidement et à grande échelle.

Voici les annonces majeures qu’il ne fallait pas manquer :

GitLab Duo Agent Platform : une plateforme intelligente pour orchestrer directement vos agents d’IA dans vos workflows de développement logiciel avec des capacités d’IA native à grande échelle pour vos équipes d’ingénierie.

: une plateforme intelligente pour orchestrer directement vos agents d’IA dans vos workflows de développement logiciel avec des capacités d’IA native à grande échelle pour vos équipes d’ingénierie. GitLab CI/CD Visual Builder : réduction de la complexité avec une interface visuelle et intuitive rendant le CI/CD accessible à tous.

: réduction de la complexité avec une interface visuelle et intuitive rendant le CI/CD accessible à tous. Security by Design : l'ère de la sécurité « ajoutée après coup » est révolue. Place aux workflows DevSecOps unifiés avec des Secrets Manager et une sécurité de la chaîne d’approvisionnement pour des déploiements en toute confiance.

Des retours d'expérience inspirants

Cette journée était aussi l’occasion pour les participants d'écouter des récits inspirants avec l’intervention de Stéphane Baumier (CTO de Canal+), Philippe Guerreiro (VP Engineering - Digital Factory de Carrefour), Lucas Drago (Tech Lead chez Michelin), Jimmy Baxter (IT Risk Manager chez Gandi) et Ahmed Amamou (Chief Technology Officer de Gandi). Ces derniers ont partagé leur retour d'expérience, sans oublier leurs défis, leurs stratégies et les résultats tangibles obtenus avec la plateforme DevSecOps de GitLab. Pour découvrir d'autres retours d'expérience, consultez nos cas clients !

Des parcours stratégiques et pratiques

L'après-midi, des parcours pratiques et stratégiques étaient proposés aux participants en fonction de leurs profils.

Parcours « Executive » : stratégies et leadership pour les décideurs IT et sécurité

Le parcours destiné aux cadres dirigeants s'est ouvert avec Samuel Guillat (Head of Center of Excellence Software Engineering France de Capgemini), suivi d'une série d'interventions stratégiques :

Concepts fondamentaux de l'IA : tout ce qu'il faut savoir. Nicolas Bosc (Solutions Architect chez GitLab) a décrypté les mécanismes essentiels qui font le succès de l'intelligence artificielle au sein des entreprises.

Nicolas Bosc (Solutions Architect chez GitLab) a décrypté les mécanismes essentiels qui font le succès de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. Repenser la sécurité en commençant par les équipes de développement. Paul Dumaitre (Senior Solutions Architect chez GitLab) a livré un constat sans détour : les investissements massifs en cybersécurité n'empêchent pas la multiplication des failles de sécurité.

Paul Dumaitre (Senior Solutions Architect chez GitLab) a livré un constat sans détour : les investissements massifs en cybersécurité n'empêchent pas la multiplication des failles de sécurité. Faire évoluer les équipes, les plateformes et les applications. Madou Coulibaly (Staff Solutions Architect chez GitLab) a partagé un framework concret et actionnable pour accompagner la croissance des organisations tout en préservant leur efficacité.

Madou Coulibaly (Staff Solutions Architect chez GitLab) a partagé un framework concret et actionnable pour accompagner la croissance des organisations tout en préservant leur efficacité. Comment les secteurs réglementés maîtrisent l'IA en toute sécurité. Thibault Jurado-Leduc (Senior Solutions Architect chez GitLab) a clôturé ce parcours en s'attaquant à un défi majeur : comment les secteurs hautement régulés peuvent moderniser des systèmes legacy vieux de plusieurs décennies tout en respectant les standards les plus stricts de sécurité et conformité.

Parcours « Builder » : les équipes de développement expérimentent l'IA en conditions réelles

Le parcours dédié aux équipes de développement a offert une expérience immersive, alternant démonstrations et mise en pratique directe des outils d'IA de la plateforme DevSecOps de GitLab.

De la théorie à la pratique : construire des applications avec l’IA native. William Arias (Staff Developer Advocate chez GitLab) a proposé une démonstration de GitLab et montré comment les équipes de développement pouvaient utiliser GitLab Duo pour créer des applications avec l’IA native.

Création d'applications avec l'IA native. Un atelier pratique animé par William Arias (Staff Developer Advocate chez GitLab), Chloé Cartron (Senior Solutions Architect, EMEA chez GitLab) et Salahddine Aberkan (Solutions Architect chez GitLab) a été ensuite proposé aux participants pour apprendre concrètement comment intégrer l’IA dans leurs workflows de développement logiciel.

Les temps forts à retenir

L'IA n'est plus une option : elle transforme fondamentalement la façon dont les logiciels sont conçus, développés et sécurisés. La collaboration homme-machine : le futur appartient aux équipes qui sauront orchestrer efficacement le travail entre les équipes de développement et agents d’IA. La sécurité en amont : intégrer la sécurité dès les premières phases du développement est la clé pour des logiciels sécurisés. Des succès concrets : les retours d'expérience de Canal+, Michelin, Carrefour, Gandi et Capgemini prouvent qu'une stratégie réussie repose sur une démarche structurée. La conformité n'est pas un frein : même les secteurs les plus régulés peuvent utiliser l'IA dans leurs développements logiciels.

L'écosystème DevSecOps français au rendez-vous

La GitLab Epic Conference Paris a mis en lumière le dynamisme de la communauté DevSecOps française. Au-delà des conférences, les sessions de networking ont favorisé des conversations enrichissantes entre développeurs, cadres dirigeants et partenaires offrant l'opportunité de créer de nouvelles connexions professionnelles.

Nous tenons à remercier l'ensemble des participants pour leur présence lors de cette première édition et vous invitons à prendre contact avec nos équipes pour obtenir les supports de présentation partagés durant la conférence.

Crédit photo : Wlad Simitch