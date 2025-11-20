Date de la publication : 20 novembre 2025
Lecture : 5 min
Le 13 novembre dernier s’est tenue à Station F la GitLab Epic Conference Paris. Revenons ensemble sur les temps forts de cette première édition française qui a rassemblé de nombreux acteurs du secteur.
La GitLab Epic Conference Paris a réuni le 13 novembre dernier les leaders de l’innovation technologique français. Lors de cette journée riche en rencontres, clients, partenaires et experts du secteur ont pu découvrir des approches innovantes et écouter des récits inspirants où l'intelligence artificielle était au cœur des échanges.
Sébastien Zins, Vice-President of Sales - South Europe de GitLab, a ouvert la conférence en donnant le ton de cette journée dédiée à l'innovation.
Bill Staples, CEO de GitLab, et Manav Khurana, Chief Product and Marketing Officer, ont ensuite dévoilé leur vision de l'évolution du développement logiciel : celle d'un écosystème où équipes de développement et agents d’IA collaborent harmonieusement pour accélérer la livraison de logiciels sans compromettre la qualité ni la sécurité.
Ils ont notamment présenté la roadmap de GitLab centrée sur l'orchestration intelligente et conçue pour permettre aux équipes d'ingénierie et à leurs agents d’IA de livrer des logiciels plus rapidement et à grande échelle.
Voici les annonces majeures qu’il ne fallait pas manquer :
Cette journée était aussi l’occasion pour les participants d'écouter des récits inspirants avec l’intervention de Stéphane Baumier (CTO de Canal+), Philippe Guerreiro (VP Engineering - Digital Factory de Carrefour), Lucas Drago (Tech Lead chez Michelin), Jimmy Baxter (IT Risk Manager chez Gandi) et Ahmed Amamou (Chief Technology Officer de Gandi). Ces derniers ont partagé leur retour d'expérience, sans oublier leurs défis, leurs stratégies et les résultats tangibles obtenus avec la plateforme DevSecOps de GitLab. Pour découvrir d'autres retours d'expérience, consultez nos cas clients !
L'après-midi, des parcours pratiques et stratégiques étaient proposés aux participants en fonction de leurs profils.
Le parcours destiné aux cadres dirigeants s'est ouvert avec Samuel Guillat (Head of Center of Excellence Software Engineering France de Capgemini), suivi d'une série d'interventions stratégiques :
Le parcours dédié aux équipes de développement a offert une expérience immersive, alternant démonstrations et mise en pratique directe des outils d'IA de la plateforme DevSecOps de GitLab.
De la théorie à la pratique : construire des applications avec l’IA native. William Arias (Staff Developer Advocate chez GitLab) a proposé une démonstration de GitLab et montré comment les équipes de développement pouvaient utiliser GitLab Duo pour créer des applications avec l’IA native.
Création d'applications avec l'IA native. Un atelier pratique animé par William Arias (Staff Developer Advocate chez GitLab), Chloé Cartron (Senior Solutions Architect, EMEA chez GitLab) et Salahddine Aberkan (Solutions Architect chez GitLab) a été ensuite proposé aux participants pour apprendre concrètement comment intégrer l’IA dans leurs workflows de développement logiciel.
La GitLab Epic Conference Paris a mis en lumière le dynamisme de la communauté DevSecOps française. Au-delà des conférences, les sessions de networking ont favorisé des conversations enrichissantes entre développeurs, cadres dirigeants et partenaires offrant l'opportunité de créer de nouvelles connexions professionnelles.
Nous tenons à remercier l'ensemble des participants pour leur présence lors de cette première édition et vous invitons à prendre contact avec nos équipes pour obtenir les supports de présentation partagés durant la conférence.
Crédit photo : Wlad Simitch
Cet article de blog vous a plu ou vous avez des questions ou des commentaires ? Partagez vos réflexions en créant un sujet dans le forum de la communauté GitLab.Donnez votre avis
Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 100 font confiance à GitLab
Découvrez comment la plateforme DevSecOps intelligente
peut aider votre équipe.