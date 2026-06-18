GitLab nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour les plateformes DevSecOps

Pour la quatrième année consécutive, Gartner a nommé GitLab Leader dans le Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour les plateformes DevSecOps. Nous pensons que cette reconnaissance reflète ce que nos clients constatent déjà : le développement logiciel ne se limite plus à l’éditeur de code, et c’est la plateforme sous-jacente qui détermine si la rapidité est un atout ou un frein.

Jamais les équipes de développement n'ont écrit du code aussi rapidement. La plupart utilisent désormais plusieurs assistants d'IA pour le code, et nous observons des codes sources client multipliés par cinq en l'espace d'une seule année. Pourtant, coder plus vite n'a pas accéléré la livraison logicielle. L'IA a accéléré une étape essentielle, mais a répercuté le surcroît de travail sur toutes les étapes en aval : les pipelines à configurer, les alertes de sécurité à traiter, les déploiements à orchestrer, les dépenses à surveiller. Résoudre un goulot d'étranglement ne fait que le déplacer vers l'étape suivante.

Ce n'est pas vraiment de la vitesse. C'est un moyen plus rapide de générer des incidents, de passer à côté de vulnérabilités et de dépasser les budgets. Le véritable travail consiste désormais à transformer ce que produisent les agents en logiciels que vous seriez prêts à signer de votre nom. C’est ce que nous appelons la « vitesse maîtrisée ».

L'ère agentique a besoin d'une couche de contrôle, pas d'un outil de plus

Le défi auquel font face les entreprises aujourd'hui est de concilier vitesse de livraison et contrôle. À mesure que les agents se multiplient au sein des équipes et des projets, les organisations se rendent compte qu’elles ne disposent d’aucun endroit pour définir qui peut les exécuter, quelles données ils peuvent consulter, quelles actions ils peuvent entreprendre, ni même si tout cela peut faire l’objet d’un audit. Les agents se développent plus rapidement que les politiques censées les encadrer.

GitLab est déjà la plateforme sur laquelle les entreprises planifient, développent, sécurisent et livrent leurs logiciels, avec la gestion du code source, le CI/CD, la sécurité et le déploiement réunis en un seul endroit. Nous sommes au cœur du chemin critique de ces changements, qu'ils soient effectués par une personne ou par un agent. Lorsque votre équipe et ses agents de codage effectuent une modification, GitLab la soumet à des tests de résistance par rapport à votre code existant, à vos pipelines et à vos politiques, avant qu’elle n’atteigne le moindre environnement de production. C'est cette position qui fait de GitLab la couche de contrôle de l'ère agentique.

La plateforme en laquelle les entreprises ont déjà confiance pour livrer à grande échelle

L'IA agentique n'est aussi performante que la plateforme sur laquelle elle repose, et c’est précisément sur cette base que nos clients s’appuient déjà. Ericsson a réduit de moitié son temps de déploiement tout en continuant à servir les opérateurs qui assurent la connectivité de milliards d'abonnés. Southwest exploite des logiciels critiques pour des opérations aériennes en continu, où la fiabilité est non négociable. Barclays PLC et d'autres entreprises hautement réglementées répondent à des exigences de sécurité et de conformité où la rapidité et la supervision ne peuvent pas être sacrifiées l’une au profit de l’autre.

Il en va de même partout où les clients utilisent GitLab. Nous fournissons la même plateforme, la même gouvernance et les mêmes capacités agentiques pour les déploiements SaaS multi-locataires, SaaS mono-locataires et autogérés, y compris les agents fonctionnant avec des modèles auto-hébergés dans des environnements air-gapped, sans renoncer au contrôle du déploiement. Même les organisations les plus réglementées bénéficient de toutes les capacités de l'IA sans renoncer au contrôle de déploiement dont elles ont besoin. Gartner a reconnu cette parité entre nos options SaaS et sur site, IA comprise, comme un atout. Et être complet ne signifie pas être fermé : les équipes étendent la plateforme avec les outils et services d'IA qu'elles utilisent déjà, tout en conservant l'ensemble au sein d’un même périmètre de gouvernance.

Conçu pour garantir une disponibilité de niveau entreprise

Orchestrer le travail agentique tout au long du cycle de vie n'a de sens que si la plateforme reste disponible quand les équipes en ont besoin. Gartner a souligné que GitLab a renforcé ses SLA afin d’égaler, voire de dépasser, ceux de ses concurrents. Nous nous engageons à garantir une disponibilité mensuelle de 99,9 % pour les clients GitLab Ultimate sur GitLab.com et GitLab Dedicated, et nous soutenons cet engagement par des crédits de service : si la disponibilité mensuelle descend en dessous de ce seuil, les clients éligibles peuvent réclamer des crédits à valoir sur une prochaine facture. C’est en liant notre propre responsabilité à la fiabilité dont bénéficient réellement nos clients que cet engagement prend tout son sens.

La standardisation au service de la rapidité et du contrôle

Lors de l’événement GitLab Transcend qui s’est tenu la semaine dernière, nous avons enrichi la couche de contrôle avec cinq nouvelles innovations :

La gestion du code source de nouvelle génération, conçue pour l'échelle des machines. Lors de nos tests, elle s’est avérée jusqu'à 50 fois plus rapide et a transféré jusqu’à 1 000 fois moins de données sur le réseau. GitLab Orbit, un graphe de contexte couvrant votre code, vos éléments de travail, vos pipelines, vos déploiements et vos signaux de production. Pointez Claude Code sur Orbit et les mêmes tâches avec le même modèle s'exécutent jusqu'à 11 fois plus vite, avec jusqu'à 4,5 fois moins de tokens et jusqu'à 45 fois moins d'hallucinations. Des agents dédiés à la sécurité et Governance for agents, afin de combler les lacunes croissantes en matière de sécurité et de conformité. La coordination des tâches entre développeurs et agents grâce aux nouveaux déclencheurs agentiques, qui permettent à votre équipe d'automatiser les transferts de tâches sans qu’une personne ait à superviser chaque étape. GitLab Flex, pour adapter vos dépenses GitLab aux produits et fonctionnalités dont vous avez besoin, sans modifier vos contrats.

Cela offre aux DSI une position claire : une seule plateforme, un seul graphe de contexte et une seule frontière de gouvernance où les équipes et les agents développent des logiciels ensemble.

C’est cette position qui, selon nous, se reflète dans la reconnaissance de Gartner. Cela intervient alors que GitLab poursuit son rythme d'innovation soutenu, en proposant chaque mois de nouvelles fonctionnalités à ses clients depuis plus de 175 mois consécutifs. Pour en savoir plus, consultez notre page Nouveautés.

Lire le rapport Téléchargez le Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour les plateformes DevSecOps.

Source : Gartner, Magic Quadrant for DevSecOps Platforms, Keith Mann, Thomas Murphy, Bill Holz, 15 juin 2026

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Ce graphique a été publié par Gartner Inc. dans le cadre d'un rapport plus large et doit être évalué dans le contexte de l'ensemble du document. Le document Gartner est disponible sur demande auprès de GitLab.