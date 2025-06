GitLab nommée Leader dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner dédié aux assistants IA pour le code

Nous sommes ravis d'annoncer que GitLab a été reconnue comme Leader dans la première édition du Magic Quadrant™ de Gartner® dédié aux assistants IA pour le code. Cette reconnaissance importante à nos yeux souligne notre engagement à fournir à nos clients des capacités alimentées par l'IA qui accélèrent la livraison de logiciels, renforcent la sécurité et stimulent l'innovation.

Les assistants IA pour le code ne se limitent pas à la génération et à la complétion de code. Ce sont des partenaires qui améliorent l'efficacité des équipes de développement dans une démarche de collaboration, en améliorant la qualité du code et en favorisant l'apprentissage continu. Les assistants comme GitLab Duo, notre suite de fonctionnalités alimentées par l'IA, automatisent les tâches routinières et fournissent des suggestions intelligentes. Les développeurs et développeuses ont ainsi plus de temps pour se concentrer sur la résolution de problèmes de plus haut niveau.

Assistants IA pour le code : rapidité, sécurité et intégration fluide

Les assistants IA pour le code font partie intégrante des entreprises de toutes tailles, aidant les équipes DevSecOps à développer et à déployer des logiciels sécurisés plus rapidement. Cependant, l'IA révèle la pleine étendue de sa valeur lorsqu'elle est intégrée tout au long du cycle de développement logiciel. Contrairement aux solutions d'IA ponctuelles et limitées qui peuvent entraîner la fragmentation des chaînes d'outils et l'apparition de silos de données, la plateforme complète de GitLab intègre l'IA de la planification à la production. Elle comporte des métriques et des tableaux de bord qui offrent une visibilité et des informations globales.

La puissance de GitLab Duo

GitLab Duo est une boîte à outils complète de fonctionnalités d'IA, conçue pour améliorer l'expérience des développeurs et développeuses, contrôler la sécurité en amont dans le cycle de développement logiciel et renforcer la collaboration entre les équipes Dev, Sec et Ops.

Voici ses principales fonctionnalités :

Les suggestions de code permettent la génération et la complétion de code

Le chat apporte une assistance contextuelle intégrée au sein de l'application sur l'explication du code, le réusinage du code et la génération de tests

L'explication des vulnérabilités permet de mieux comprendre les vulnérabilités dans le code

La résolution des vulnérabilités aide à atténuer les vulnérabilités détectées

L'analyse des causes profondes résout les problèmes de pipeline

Le tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA permet d'obtenir des informations en temps réel et d'évaluer le ROI de l'IA dans une entreprise

Optimisez votre retour sur investissement avec l'IA

Les dirigeants d'entreprise et les ingénieurs ont besoin de visibilité pour savoir comment l'IA est utilisée tout au long du cycle de développement logiciel dans le but d'évaluer le retour de leurs investissements technologiques. Le tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA de GitLab leur fournit cette visibilité, grâce à des métriques permettant d'évaluer les taux d'adoption de l'IA, les améliorations des performances et plus encore.

La flexibilité, la confidentialité et la transparence au premier plan

Les clients de GitLab qui souhaitent explorer les capacités alimentées par l'IA peuvent utiliser GitLab Duo pour tirer parti de la puissance de l'intelligence artificielle en toute sécurité dans l'IDE de leur choix ou dans un espace de travail de développement à distance, tout en profitant d'une tarification flexible et d'un essai gratuit de 60 jours. En outre, le centre de transparence sur l'IA de GitLab vous donne une visibilité complète sur nos pratiques de gouvernance et de transparence.

Bientôt, les entreprises pourront adapter leur expérience d'IA à leurs exigences stratégiques et réglementaires grâce à la personnalisation des modèles et au déploiement de modèles auto-hébergés. La personnalisation des modèles permettra aux entreprises de personnaliser GitLab Duo et d'exploiter tout le potentiel de l'IA conformément à leurs objectifs commerciaux, à leurs besoins opérationnels et aux attentes de leurs clients. Le déploiement de modèles auto-hébergés garantit que les données ne quittent pas l'environnement sécurisé d'une entreprise, réduisant ainsi le risque d'atteinte à la sécurité et garantissant la conformité dans les secteurs hautement réglementés.

L'avenir de l'IA au sein des processus DevSecOps

GitLab est votre partenaire de développement de logiciels alimenté par l'IA. Nous donnons aux équipes les outils nécessaires pour créer, sécuriser et déployer des logiciels plus rapidement. Notre engagement en faveur de l'innovation vous permet d'être toujours à la pointe des avancées en matière d'IA. Nous continuons à révolutionner les processus DevSecOps. Retrouvez-nous bientôt pour découvrir de nouvelles mises à jour de notre roadmap.

Source : Gartner, Magic Quadrant dédié aux assistants IA pour le code, Arun Batchu, Haritha Khandabattu, Philip Walsh, Matt Brasier, août 2024

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'étranger, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées. Elles sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de la technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, à l'égard de cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Ce graphique a été publié par Gartner Inc. dans le cadre d'un rapport plus vaste et doit être évalué dans le contexte de l'ensemble du document. Le document produit par Gartner est disponible sur demande auprès de Gartner B.V.