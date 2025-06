GitLab nommée Leader dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner dédié aux plateformes DevOps

À l'origine, l'approche DevOps n'était qu'un concept, une méthodologie qui permettait de livrer des logiciels plus rapidement en réunissant des équipes traditionnellement disparates. Il s'agissait de répondre aux problèmes causés par la séparation entre les équipes de développement et celles de déploiement.

Chez GitLab, nous avons repris ce concept et l'avons développé : au lieu d'assembler des outils pour créer une chaîne d'outils DevOps complexe, nous avons créé une plateforme DevOps unique pour encourager une collaboration plus étroite, une automatisation plus poussée et des processus plus évolutifs et standardisés.

Nous sommes convaincus de la valeur de cette stratégie, qui est axée sur la réussite de nos clients. À l'occasion de la deuxième édition du Magic Quadrant de Gartner dédié aux plateformes DevOps, nous avons à nouveau été reconnus comme un des Leaders, cette fois-ci, dans les deux domaines suivants : Capacité d'exécution et Exhaustivité de la vision.

Les fournisseurs de logiciels doivent aujourd'hui faire face à des menaces de sécurité croissantes et à des exigences de conformité complexes, tout en adoptant avec discernement les nouvelles technologies comme l'IA générative. Et bien sûr, ils doivent fournir à leurs clients des services évolutifs et toujours plus innovants.

L'objectif de GitLab est d'aider ses clients à surmonter ces défis et à devenir des leaders dans leurs secteurs. Grâce à notre plateforme DevSecOps alimentée par l'IA, ils peuvent anticiper les problèmes de sécurité et améliorer la visibilité tout au long du cycle de développement, tout en rassemblant les acteurs nécessaires pour créer des logiciels indispensables.

Aller plus loin dans l'approche DevOps

Mais l'aventure ne fait que commencer ! Notre objectif ? Continuer à développer la vision DevOps et faire progresser notre plateforme DevSecOps de deux manières.

Pour commencer, nous voulons inviter encore plus d'équipes à collaborer sur la même plateforme, avec des fonctionnalités dédiées à celles impliquées dans la planification Agile, la science des données et l'observabilité et la surveillance des applications.

Deuxièmement, nous voulons rendre l’adoption de notre plateforme et les options de déploiement encore plus flexibles pour répondre aux divers besoins de nos clients. Pour ce faire, nous enrichissons GitLab Dedicated, notre option hébergée à locataire unique, afin que les entreprises évoluant dans des secteurs hautement réglementés puissent bénéficier de la simplicité du SaaS et des nouvelles fonctionnalités et capacités, tout en respectant les besoins de conformité des infrastructures isolées.

Aider les entreprises à créer des logiciels sûrs

Au-delà de la création d'une meilleure plateforme de collaboration pour le développement de logiciels, l'un de nos objectifs clés est d'aider les entreprises à produire des logiciels plus sûrs et plus conformes. C'est cet objectif qui nous démarque de nos concurrents, car GitLab intègre le scanning de sécurité au stade de la validation du code, et non lorsque les applications sont prêtes à être publiées. Les équipes peuvent ainsi détecter plus rapidement les vulnérabilités, ce qui accélère les cycles de sortie. GitLab facilite également le respect de la conformité grâce à la présence de garde-fous au niveau des stratégies et à la génération automatique d'une nomenclature logicielle.

Nous savons que la sécurité est un enjeu de plus en plus important pour nos clients, à mesure que la surface d'attaque de leur logiciel s'étend. C'est pourquoi, au cours des 12 prochains mois, nous prévoyons de continuer à améliorer nos scanners SAST, d'ajouter des contrôles supplémentaires au niveau des stratégies de sécurité et de compiler un nouveau gestionnaire de secrets natif.

Accompagner tout le cycle du développement logiciel grâce à l'IA

Notre vision est également d'être leader dans le domaine de l'IA, à la fois en aidant nos clients à créer des logiciels innovants avec l'IA, mais aussi en exploitant les technologies d'IA respectueuses de la confidentialité. L'IA représente en effet une véritable avancée et offre d'innombrables opportunités lorsqu'elle est intégrée tout au long du cycle de développement logiciel. Mais pour nous, l'innovation doit avant tout se faire de manière responsable. Les préoccupations de nos clients sont claires : ils veulent une IA avec des garde-fous, une IA transparente et une IA qui respecte leur code et leur propriété intellectuelle.

Nous nous engageons à enrichir GitLab Duo, une suite de fonctionnalités alimentées par l'IA pour notre plateforme DevSecOps qui sont à la fois complètes, respectueuses de la confidentialité et conçues pour prendre en charge l'ensemble du cycle de développement logiciel.

C'est cet engagement et nos fonctionnalités GitLab Duo qui ont encouragé Gartner® à nous nommer Leader dans son premier Magic Quadrant™ dédié aux assistants IA pour le code.

Nous sommes fiers de cette reconnaissance qui nous encourage à rester à l'écoute de nos clients afin de continuer à développer notre vision, notre roadmap produit et notre engagement à créer la meilleure plateforme DevSecOps.

Source : Gartner, Magic Quadrant dédié aux plateformes DevOps, Keith Mann, Thomas Murphy, Bill Holz, George Spafford, août 2024

