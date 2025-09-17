Date de la publication : 17 septembre 2025
Lecture : 5 min
GitLab obtient à nouveau le titre de Leader dans le rapport Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® dédié aux assistants IA pour le code pour sa vision et son exécution.
Pour la deuxième fois consécutive, GitLab se distingue comme Leader dans le rapport Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® dédié aux assistants IA pour le code. Cette distinction confirme un pilier essentiel de notre stratégie d'IA globale : l'évolution de l'assistance intelligente dédiée au code vers une IA complète qui transforme la façon dont les équipes planifient, développent, sécurisent et déploient leurs logiciels.
L'évaluation de Gartner s'est concentrée sur les capacités d'assistance pour le code par IA générative de GitLab Duo. Initialement conçu comme un module d'IA complémentaire à la plateforme DevSecOps de GitLab, GitLab Duo a posé les fondations de notre vision actuelle : une IA agentique intégrée nativement à la plateforme DevSecOps de GitLab.
GitLab Duo Agent Platform permet aux équipes de développement de collaborer avec plusieurs agents d'IA qui automatisent des tâches tout au long du cycle de développement logiciel. Ces agents interagissent entre eux et avec les équipes de développement à l'aide du graphe de connaissances de GitLab afin d'avoir une compréhension complète du contexte du projet. Les équipes gagnent ainsi en rapidité tout en conservant visibilité et contrôle sur leurs processus.
Étant donné que les agents gèrent les tâches routinières sous supervision humaine, les équipes peuvent accélérer leur cadence, se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée et maintenir la sécurité et la conformité de leurs projets.
GitLab Duo Agent Platform place la sécurité et la conformité au premier plan. Les agents s'exécutent dans l'environnement DevSecOps sécurisé de GitLab, et chaque action peut être suivie et vérifiée avant application des modifications. Les intégrations sécurisées garantissent une gestion sûre des identifiants et données sensibles, tandis que l'interopérabilité via des standards ouverts connecte les agents aux outils externes sans exposer l'entreprise à des risques.
La plateforme donne aux équipes l'assurance que l'IA améliore leur productivité sans nuire à la gouvernance.
Voici comment chaque partie prenante en bénéficie :
GitLab poursuit le développement de GitLab Duo et ajoutera de nouveaux agents, des workflows avancés et des capacités d'orchestration étendues à GitLab Duo Agent Platform. Cet engagement en faveur de l'innovation renforce la productivité de vos équipes sur la plateforme que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance. Suivez les mises à jour de notre roadmap et découvrez comment nous révolutionnons le DevSecOps avec l'IA native.
Téléchargez le rapport Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® dédié aux assistants IA pour le code et essayez GitLab Duo Agent Platform dès aujourd'hui.
Source : Gartner, Magic Quadrant for AI Code Assistants, Philip Walsh, Haritha Khandabattu, Matt Brasier, Keith Holloway, Arun Batchu, 15 septembre 2025
GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'étranger, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner Inc. et/ou de ses sociétés affiliées. Elles sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.
Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de la technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou une autre désignation. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, à l'égard de cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.
Ce graphique a été publié par Gartner Inc. dans le cadre d'un rapport plus vaste et doit être évalué dans le contexte de l'ensemble du document. Le document Gartner est disponible sur demande auprès de Gartner B.V.
Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 100 font confiance à GitLab
Découvrez comment la plateforme DevSecOps intelligente
peut aider votre équipe.