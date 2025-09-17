Pour la deuxième fois consécutive, GitLab se distingue comme Leader dans le rapport Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® dédié aux assistants IA pour le code. Cette distinction confirme un pilier essentiel de notre stratégie d'IA globale : l'évolution de l'assistance intelligente dédiée au code vers une IA complète qui transforme la façon dont les équipes planifient, développent, sécurisent et déploient leurs logiciels.

De l'IA à une collaboration intelligente

L'évaluation de Gartner s'est concentrée sur les capacités d'assistance pour le code par IA générative de GitLab Duo. Initialement conçu comme un module d'IA complémentaire à la plateforme DevSecOps de GitLab, GitLab Duo a posé les fondations de notre vision actuelle : une IA agentique intégrée nativement à la plateforme DevSecOps de GitLab.

GitLab Duo Agent Platform permet aux équipes de développement de collaborer avec plusieurs agents d'IA qui automatisent des tâches tout au long du cycle de développement logiciel. Ces agents interagissent entre eux et avec les équipes de développement à l'aide du graphe de connaissances de GitLab afin d'avoir une compréhension complète du contexte du projet. Les équipes gagnent ainsi en rapidité tout en conservant visibilité et contrôle sur leurs processus.

Des agents spécialisés prennent en charge simultanément diverses tâches : génération de code, analyse de sécurité et recherche.

prennent en charge simultanément diverses tâches : génération de code, analyse de sécurité et recherche. Le graphe de connaissances connecte les agents à un système de référence unifié qui couvre le code, les tickets, les pipelines et les données de conformité.

connecte les agents à un système de référence unifié qui couvre le code, les tickets, les pipelines et les données de conformité. La collaboration entre humains et agents s'effectue par le biais d'un chat en langage naturel et de flows personnalisables, avec validation et supervision intégrées.

s'effectue par le biais d'un chat en langage naturel et de flows personnalisables, avec validation et supervision intégrées. L'interopérabilité avec les outils et les systèmes externes est assurée grâce au Model Context Protocol (MCP) et aux frameworks Agent2Agent (A2A).

Étant donné que les agents gèrent les tâches routinières sous supervision humaine, les équipes peuvent accélérer leur cadence, se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée et maintenir la sécurité et la conformité de leurs projets.

Conception sécurisée et pratique flexible

GitLab Duo Agent Platform place la sécurité et la conformité au premier plan. Les agents s'exécutent dans l'environnement DevSecOps sécurisé de GitLab, et chaque action peut être suivie et vérifiée avant application des modifications. Les intégrations sécurisées garantissent une gestion sûre des identifiants et données sensibles, tandis que l'interopérabilité via des standards ouverts connecte les agents aux outils externes sans exposer l'entreprise à des risques.

La plateforme donne aux équipes l'assurance que l'IA améliore leur productivité sans nuire à la gouvernance.

Voici comment chaque partie prenante en bénéficie :

Les équipes de développement se concentrent sur les tâches complexes à fort impact et délèguent les tâches routinières aux agents pour des résultats plus rapides et un contexte plus précis directement dans leurs workflows existants.

se concentrent sur les tâches complexes à fort impact et délèguent les tâches routinières aux agents pour des résultats plus rapides et un contexte plus précis directement dans leurs workflows existants. Les responsables en ingénierie gagnent en visibilité sur l'évolution des tâches tout au long du cycle de développement logiciel, car les agents opèrent dans un cadre clairement défini. Ils s'assurent que leurs équipes se concentrent sur les priorités et simplifient l'intégration des nouveaux arrivants à l'aide des agents, qui ont accès au contexte et aux workflows.

gagnent en visibilité sur l'évolution des tâches tout au long du cycle de développement logiciel, car les agents opèrent dans un cadre clairement défini. Ils s'assurent que leurs équipes se concentrent sur les priorités et simplifient l'intégration des nouveaux arrivants à l'aide des agents, qui ont accès au contexte et aux workflows. Les entreprises informatiques conservent le contrôle sur l'activité des agents grâce aux fonctionnalités de gouvernance qui appliquent les politiques de codage et de sécurité, offrent une flexibilité dans le choix des modèles et assurent une interopérabilité sécurisée avec une supervision humaine de bout en bout.

À la pointe du développement avec l’IA native

GitLab poursuit le développement de GitLab Duo et ajoutera de nouveaux agents, des workflows avancés et des capacités d'orchestration étendues à GitLab Duo Agent Platform. Cet engagement en faveur de l'innovation renforce la productivité de vos équipes sur la plateforme que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance. Suivez les mises à jour de notre roadmap et découvrez comment nous révolutionnons le DevSecOps avec l'IA native.

Source : Gartner, Magic Quadrant for AI Code Assistants, Philip Walsh, Haritha Khandabattu, Matt Brasier, Keith Holloway, Arun Batchu, 15 septembre 2025

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'étranger, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner Inc. et/ou de ses sociétés affiliées. Elles sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de la technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou une autre désignation. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, à l'égard de cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Ce graphique a été publié par Gartner Inc. dans le cadre d'un rapport plus vaste et doit être évalué dans le contexte de l'ensemble du document. Le document Gartner est disponible sur demande auprès de Gartner B.V.