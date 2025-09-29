Pour la troisième année consécutive, GitLab a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® dédié aux plateformes DevOps, pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision. Plus important encore, GitLab se classe en première position dans 4 des 6 cas d'utilisation : la livraison agile de logiciels, la livraison d'applications cloud-native, l’ingénierie de plateforme et la livraison réglementée, d'après le rapport Critical Capabilities 2025 de Gartner® dédié aux plateformes DevOps qui l'accompagne.

Cette reconnaissance valide, selon nous, notre stratégie de plateforme complète à un moment crucial pour le développement logiciel. Les organisations s'empressent d'adopter les capacités alimentées par l'IA tout en maintenant la sécurité, la conformité et l'excellence opérationnelle. Le succès exige une approche de plateforme unifiée qui transforme la façon dont les équipes collaborent et créent de la valeur.

Que nos clients livrent des logiciels agiles, développent des applications cloud-native ou conçoivent des plateformes, GitLab leur permet de collaborer étroitement avec des agents d’IA pour livrer des logiciels sécurisés et fiables, plus rapidement.

Téléchargez les rapports pour en savoir plus.

Une durée de création de valeur accélérée

Notre mission est de permettre à chacun de contribuer et de co-créer des logiciels qui font fonctionner notre monde. Le rythme rapide de notre programme d'innovation démontre que nous sommes loin d'avoir terminé. Nous avons livré de nouvelles solutions à nos clients chaque mois pendant plus de 150 mois, et nous prévoyons de poursuivre cette tradition.

En tant que leader du secteur, nous restons déterminés à aider nos clients à transformer ces nouvelles capacités en valeur commerciale.

Nous sommes convaincus qu'à l'heure où l'innovation alimentée par l'IA s'accélère dans l'ensemble de l'écosystème technologique, il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui d'adopter une approche de plateforme unifiée pour relever les défis d'ingénierie les plus complexes de nos clients. Cette approche permet aux organisations de réduire les coûts d'intégration, de combler les failles de sécurité et d'adopter l'innovation sans perturber les workflows de livraison de logiciels existants.

Voici quelques exemples :

Accélérez les releases avec l'IA agentique : les chaînes d'outils fragmentées ralentissent les revues de code et les tests. Les agents et les flows de GitLab Duo automatisent un certain nombre de tâches comme les revues de code, la génération de tests et le tri des vulnérabilités dans le contexte de la plateforme complète, aidant les équipes à réduire les temps de cycle et à améliorer la qualité des logiciels.

les chaînes d'outils fragmentées ralentissent les revues de code et les tests. Les agents et les flows de GitLab Duo automatisent un certain nombre de tâches comme les revues de code, la génération de tests et le tri des vulnérabilités dans le contexte de la plateforme complète, aidant les équipes à réduire les temps de cycle et à améliorer la qualité des logiciels. Construisez de manière sécurisée dès le départ : de nombreuses organisations traitent la sécurité comme une réflexion après coup, ce qui entraîne des rectifications coûteuses et des lacunes en matière de conformité. GitLab intègre l'analyse, l'application des politiques et les contrôles de conformité dans les workflows quotidiens, détectant les risques le plus tôt possible sans ralentir les équipes de développement.

de nombreuses organisations traitent la sécurité comme une réflexion après coup, ce qui entraîne des rectifications coûteuses et des lacunes en matière de conformité. GitLab intègre l'analyse, l'application des politiques et les contrôles de conformité dans les workflows quotidiens, détectant les risques le plus tôt possible sans ralentir les équipes de développement. Déployez avec flexibilité : les équipes soumises à des contraintes réglementaires ou opérationnelles strictes ont besoin d'options de déploiement allant au-delà du SaaS multilocataire. GitLab prend en charge les environnements SaaS, self-managed et air-gapped, afin de garantir aux clients un contrôle que les concurrents ne peuvent offrir.

les équipes soumises à des contraintes réglementaires ou opérationnelles strictes ont besoin d'options de déploiement allant au-delà du SaaS multilocataire. GitLab prend en charge les environnements SaaS, self-managed et air-gapped, afin de garantir aux clients un contrôle que les concurrents ne peuvent offrir. Offrez une innovation constante : la fragmentation des outils rend l'adoption de nouvelles fonctionnalités risquée et perturbatrice. Les releases mensuelles de GitLab offrent de nouvelles fonctionnalités, telles que GitLab Duo Agent Platform, une gouvernance IA étendue et des intégrations cloud que les équipes peuvent adopter sans avoir à se rééquiper.

Les cas d'utilisation clients qui comptent le plus

Tout comme le Magic Quadrant, nous pensons que le rapport Critical Capabilities 2025 de Gartner dédié aux plateformes DevOps évalue la capacité des plateformes à répondre aux besoins réels des clients. GitLab s'est classée en première position dans 4 des 6 cas d'utilisation présentés dans ce rapport.

GitLab prend en charge les domaines d'innovation suivants :

Cette polyvalence se traduit par une réelle valeur ajoutée pour les clients, comme l'explique Bal Kang, Engineering Platform Lead chez NatWest :

« L'intégration des agents d’IA de GitLab Duo dans notre système d'enregistrement pour le code, les tests, le CI/CD et l'ensemble du cycle de développement logiciel stimule la productivité, la vélocité et l'efficacité. Les agents comprennent l'intention, décomposent les problèmes et agissent, devenant de véritables collaborateurs pour nos équipes. »

Le passage à des plateformes unifiées représente un changement fondamental dans la façon dont les organisations abordent le développement logiciel. C'est pourquoi, selon nous, Gartner® nous a également récemment nommé Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 dédié aux assistants IA pour le code.

Alors que les entreprises cherchent à maximiser la productivité des équipes de développement de manière sécurisée et à accélérer l'innovation, une approche de plateforme complète devient plus urgente que jamais.

Téléchargez les rapports pour en savoir plus.

Source : Gartner, Magic Quadrant for DevOps Platforms, Keith Mann, Thomas Murphy, Bill Holz, George Spafford, 22 septembre 2025

Source : Gartner, Critical Capabilities for DevOps Platforms, Thomas Murphy, Keith Mann, George Spafford, Bill Holz, 22 septembre 2025

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de la technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Ce graphique a été publié par Gartner Inc. dans le cadre d'un rapport plus large et doit être évalué dans le contexte de l’ensemble du document. Le document Gartner est disponible sur demande auprès de Gartner B.V.