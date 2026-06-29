Les équipes de développement qui travaillent dans Google Antigravity peuvent désormais installer notre graphe de contexte de cycle de vie, GitLab Orbit, directement depuis l' Antigravity MCP Store afin d'offrir à leurs agents un accès structuré aux projets, pipelines, merge requests, vulnérabilités et code source de leur instance GitLab.

L'intégration avec GitLab Orbit est un nouvel ajout à la famille d'intégrations GitLab dédiées déjà présentes dans l'écosystème Google Cloud. Elle intègre la couche de contexte de GitLab à la plateforme de développement orientée agents de Google.

Interrogez votre cycle de développement logiciel depuis Antigravity

Sans GitLab Orbit, les agents Antigravity peuvent consulter les fichiers et accéder au terminal. Cependant, ils ne disposent pas d’une vue d’ensemble du système : quels services dépendent du code en cours de modification, si des vulnérabilités similaires ont été signalées ailleurs, ou encore qui a revu des changements comparables par le passé. Ce contexte réside dans votre plateforme DevSecOps. Jusqu’à présent, pour le transmettre à un agent de codage, il fallait recourir à des scripts personnalisés ou à des copier-coller entre les outils.

GitLab Orbit indexe votre instance GitLab et construit un graphe de connaissances représentant les relations entre les groupes, les projets, les utilisateurs, les éléments de travail, les merge requests, les pipelines, les vulnérabilités et le code source. Il met ce graphe en évidence via deux outils MCP : query_graph , qui exécute des requêtes structurées, et get_graph_schema , qui renvoie les types de nœuds, les propriétés et les relations disponibles.

Grâce à cette intégration, un agent Antigravity gagne en précision et vous permet de répondre aux questions les plus complexes sur votre cycle de développement logiciel avec cette couche de contexte :

Quels projets dépendent de ce module, et ce changement risque-t-il de les compromettre ?

Des vulnérabilités non résolues ont-elles été détectées dans ce projet ?

En fonction des revues précédentes et de la propriété des fichiers, qui devrait examiner cette merge request ?

Quels projets génèrent le plus d'échecs de pipeline dans ce groupe ?

L'agent compose la requête dans le langage de programmation DSL JSON de GitLab Orbit et renvoie des résultats typés, ce qui vous évite d’avoir à basculer entre les onglets de votre navigateur et à coller le contexte dans la plateforme de codage.

Lors des premiers tests internes, les agents intégrés à GitLab Orbit ont répondu jusqu'à 11 fois plus vite, ont utilisé jusqu'à 4,5 fois moins de tokens et ont généré jusqu'à 45 fois moins d'hallucinations.

Principaux cas d'utilisation

Avec GitLab Orbit et Antigravity, plusieurs cas d'utilisation clés sont améliorés grâce à l'interopérabilité des deux services.

Analyse de l'impact

Avant de refactoriser une bibliothèque d'authentification partagée, un ingénieur interroge un agent Antigravity connecté à GitLab Orbit : quels éléments dépendent de ce module ? Quelles merge requests ouvertes touchent ces fichiers ? Et qui en est responsable ? L'agent interroge le graphe de connaissances et fournit les trois réponses en une seule fois : les importateurs, chaque merge request en cours sur ces fichiers, et leurs propriétaires. L'ingénieur voit ainsi les tâches en cours avec lesquelles la refactorisation entrera en conflit, ainsi que les personnes à impliquer, avant même de modifier la moindre ligne de code. Sans GitLab Orbit, le même agent ne verrait que les fichiers ouverts et le terminal, sans pouvoir interroger les importateurs, les merge requests et les propriétaires dans GitLab.

Intégration et exploration du code source

Un développeur qui reprend un service qu'il ne connaît pas bien demande à connaître ses dépendances, ses fichiers d'entrée et les merge requests ouvertes à ce sujet cette semaine. L'agent exécute les requêtes sur le graphe de connaissances et produit un « Walkthrough Artifact », soit une carte consultable que le développeur conserve, plutôt qu'une réponse dans un chat qui défile et disparaît. GitLab Orbit réindexe en quelques minutes après chaque modification, de sorte que la carte reflète l’état actuel du service, et non le wiki obsolète sur lequel repose habituellement l'intégration.

Cartographie des dépendances avec génération d'images

Un responsable technique interroge GitLab Orbit sur la structure des dépendances de services d'un groupe et demande à l'agent de la représenter sous forme de diagramme d'architecture avec Nano Banana Pro. Les nœuds et arêtes sont tracés à partir du graphe en temps réel, plutôt que de s’appuyer sur un diagramme déjà obsolète. Pour obtenir une vue plus ciblée, par exemple, uniquement les services présentant des failles de sécurité non corrigées, le responsable technique effectue une nouvelle requête et régénère le diagramme. Chaque requête est filtrée en fonction des autorisations d’accès du responsable technique, ce qui rend le diagramme partageable tel quel, en toute sécurité. Un agent purement textuel ne peut pas transformer une requête de graphe en diagramme, et encore moins le maintenir à jour. GitLab développe actuellement cette même fonctionnalité nativement sous le nom de carte d'architecture logicielle ; dans Antigravity, cette fonctionnalité est déjà disponible.

Installation depuis le MCP Store

L' Antigravity MCP Store est un hub d'intégration intégré aux paramètres. Il utilise le Model Context Protocol pour connecter les agents à des outils et des services externes de manière standardisée.

Ouvrez le panneau MCP Store depuis les paramètres. Dans l'onglet de personnalisation, repérez la section MCP. Cliquez sur « Add MCP » et ajoutez GitLab Orbit. Authentifiez-vous auprès de GitLab en suivant les instructions à l'écran. Une fois installés, les outils de GitLab Orbit sont automatiquement disponibles pour vos agents. Aucun fichier de configuration ni configuration de terminal n'est nécessaire.

Construisez sur le même contexte qui alimente GitLab Duo Agent Platform

GitLab Orbit est le même moteur qui fournit le contexte à GitLab Duo Agent Platform. Pour les équipes d'ingénierie de plateforme qui gèrent de grandes instances GitLab, les agents fonctionnant au sein d'Antigravity s'appuient sur le même graphe de connaissances gouverné que les agents fonctionnant au sein de GitLab, sans qu’il soit nécessaire de configurer et de maintenir un pipeline de contexte distinct.

GitLab Orbit indexe le code en Ruby, Java, Kotlin, Python, TypeScript, JavaScript, Rust et C# depuis la branche par défaut, et réindexe en quelques minutes après chaque changement. Les requêtes via MCP consomment des GitLab Credits ; les appels à get_graph_schema sont gratuits.

Premiers pas

GitLab Orbit est disponible pour les éditions GitLab Premium et GitLab Ultimate sur GitLab.com. Pour l'essayer, activez GitLab Orbit pour votre groupe principal, puis installez l'intégration GitLab Orbit depuis l'Antigravity MCP Store.