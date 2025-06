L'IA à la portée de tous les clients GitLab Premium et Ultimate

À l’occasion du lancement de GitLab 18.0, nous présentons nos dernières innovations en matière de workflows DevSecOps, de sécurité et de conformité, ainsi que d'IA. Cette nouvelle version marque une étape importante : GitLab Premium et GitLab Ultimate intègrent désormais, sans frais supplémentaires, les capacités d'IA essentielles de GitLab Duo. Tous les utilisateurs des éditions Premium et Ultimate bénéficient d'un accès immédiat aux fonctionnalités de chat et de suggestions de code de GitLab Duo, directement dans leurs éditeurs de code source et IDE préférés.

L'IA au service des équipes de développement

L'intelligence artificielle occupe désormais une place centrale dans le quotidien des équipes de développement. Elle optimise l'écriture de code en analysant le code base en temps réel, en proposant des suggestions au fil de la saisie, en générant des fonctions et méthodes adaptées au contexte du projet, en automatisant les tâches répétitives et en simplifiant les revues de code.

Depuis plusieurs années, nous développons GitLab Duo pour intégrer ces capacités d'IA générative et agentique à notre plateforme, car l'écriture du code ne représente qu'une partie du cycle de développement logiciel : notre Rapport Global DevSecOps révèle en effet que les développeurs consacrent 79 % de leur temps à des tâches autres que la création de code. Nous avons donc fait le choix d'intégrer l'IA à chaque étape du cycle de développement logiciel.

Nous franchissons aujourd'hui un nouveau cap en incluant les fonctionnalités clés de GitLab Duo dans nos éditions GitLab Premium et GitLab Ultimate, afin que chaque développeur et développeuse puisse bénéficier des avantages de l'IA, sans frais supplémentaires.

En effet, en intégrant les fonctionnalités de chat et de suggestions de code de GitLab Duo aux éditions GitLab Premium et Ultimate, les ingénieurs logiciels peuvent accélérer leur workflow au sein même de l'IDE, sans devoir installer d'autres outils, gérer des licences distinctes ou se soucier de la gouvernance. Il suffit aux clients Premium et Ultimate existants de passer à GitLab 18.0 pour bénéficier d'un accès instantané à ces fonctionnalités. Elles seront également disponibles pour tous les nouveaux clients.

« GitLab a déjà joué un rôle déterminant en nous aidant à nous affranchir d'une chaîne d'outils fragmentée, ce qui a permis de réduire les coûts liés à des solutions disparates et de rationaliser notre workflow. L'ajout de GitLab Duo à GitLab Premium nous permettra d'optimiser notre productivité et de réaliser encore plus d'économies, car nos développeurs consacreront moins de temps aux tâches de codage répétitives et plus de temps à la résolution de défis complexes qui génèrent une valeur métier réelle. » Andrei Nita, Chief Technology Officer chez McKenzie Intelligence Services



Les clients Premium et Ultimate bénéficient désormais des capacités d'IA natives suivantes :

Suggestions de code de GitLab Duo

Génération de fonctions complètes et de blocs de code à partir de commentaires

Complétion de code intelligente au fil de la saisie

Prise en charge de plus de 20 langages de programmation

Intégration aux IDE les plus populaires

Découvrez la fonctionnalité de suggestions de code de GitLab Duo dans cette présentation interactive (cliquez sur l'image pour démarrer la présentation).

Consultez notre documentation sur les suggestions de code de GitLab Duo pour en savoir plus.

GitLab Duo Chat

Explication de code pour faciliter la compréhension des fonctions complexes

Refactorisation du code existant pour améliorer sa qualité et sa maintenabilité

Génération de scénarios de test complets pour vous aider à détecter les bugs dès les premières étapes du développement

Correction des anomalies directement dans votre workflow

Pour en savoir plus, consultez notre documentation sur GitLab Duo Chat.

« Pour nous, en tant qu'utilisateurs de GitLab, les suggestions de code intelligentes de GitLab Duo sont devenues un atout quotidien pour nos développeurs. Combinées à la fonctionnalité de chat, elles permettent d'effectuer des itérations rapides, avec un retour immédiat, pour des cycles de développement plus fluides et un code plus sécurisé. Elles constituent une intégration à la fois fluide et puissante à nos workflows. » Felix Kortmann, Chief Technology Officer, Ignite by FORVIA HELLA

GitLab Duo Enterprise disponible pour les clients GitLab Premium

Face à une forte demande, nous avons le plaisir d'annoncer que les clients GitLab Premium peuvent désormais acheter une licence GitLab Duo Enterprise, notre suite complète de solutions d'IA, sans avoir à passer à GitLab Ultimate. Ils bénéficient ainsi d'une expérience d'IA exceptionnelle, avec des fonctionnalités avancées parfaitement intégrées à chaque étape du développement logiciel :

L'analyse des causes profondes pour diagnostiquer et résoudre rapidement les échecs de pipelines CI/CD et veiller à leur bon fonctionnement.

La revue de code qui utilise GitLab Duo comme relecteur pour accélérer la révision des modifications proposées dans une merge request.

Le chat avancé pour résumer les conversations. Il aide à comprendre les modifications apportées au code et fournit une assistance avancée pour la configuration.

GitLab Duo Self-Hosted pour déployer GitLab Duo dans des environnements air-gapped et hors ligne en hébergeant des modèles d'IA approuvés.

Au-delà de la disponibilité de GitLab Duo Enterprise, nous renforçons en continu notre engagement auprès des clients GitLab Premium. Depuis le lancement de GitLab 17, nous avons déployé plus d'une centaine de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations, dont voici quelques exemples notables :

permet aux équipes de développement de partager, découvrir et réutiliser des configurations et des composants CI/CD préexistants. Le registre des artefacts offre aux équipes de développement un accès sécurisé aux artefacts et une intégration homogène aux pipelines CI/CD.

offre aux équipes de développement un accès sécurisé aux artefacts et une intégration homogène aux pipelines CI/CD. Le développement à distance permet aux équipes de développement de travailler dans des environnements de développement à la demande, hébergés dans le cloud.

GitLab Duo : une IA qui s'adapte aux besoins des entreprises

GitLab propose une gamme complète de fonctionnalités GitLab Duo dans ses offres Pro et Enterprise, pour accompagner ses clients à chaque étape de leur cycle d'adoption de l'IA. Plus vos équipes progressent dans ce cycle, et plus vous pouvez utiliser de fonctionnalités pour créer, tester et déployer plus rapidement des logiciels sécurisés.

À partir de GitLab 18.0, pour les clients Ultimate et Premium existants, les fonctionnalités de suggestions de code et de chat de GitLab Duo sont désactivées par défaut, mais peuvent facilement être activées.

Vous trouverez la procédure à suivre ci-dessous :

Vérifiez avant tout que vous disposez de GitLab Premium ou Ultimate. Dans le cas contraire, vous pouvez démarrer un essai gratuit de 60 jours. Activez GitLab Duo dans vos paramètres. Si vous utilisez un IDE local, installez l'extension d'éditeur de code GitLab de votre choix. Commencez à utiliser les suggestions de code et le chat dans l'IDE local de votre choix, s'il est pris en charge, ou dans le Web IDE de GitLab.

Remarque : les fonctionnalités d'IA de GitLab seront activées automatiquement pour les nouveaux clients et les versions d'essai.

Le développement IA native avec une plateforme DevSecOps

L'IA redéfinit l'expérience de développement. Les entreprises ne vont pas seulement recruter davantage de talents pour créer leurs logiciels. Elles vont également disposer de davantage de code généré par l'IA et prêt à être déployé en production, ce qui rend GitLab plus essentiel que jamais.

Nous avons conçu GitLab Premium et Ultimate avec GitLab Duo spécifiquement dans cet état d'esprit, afin d'offrir aux équipes une base sécurisée pour l'ensemble de leur code. À mesure que l'IA génère du code à l'échelle de votre entreprise, GitLab devient votre plateforme de contrôle, éliminant ainsi le recours à des outils distincts pour le scanning de sécurité, les contrôles de conformité ou la gestion des pipelines. Vous pouvez entièrement vous appuyer sur notre plateforme unique et unifiée, qui évolue avec votre entreprise. Elle vous garantit la qualité, la sécurité et la conformité de votre code jusqu’à sa mise en production.