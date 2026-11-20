Chaque équipe d'ingénierie doit régulièrement s'occuper de certaines tâches, comme classer les nouveaux tickets par ordre de priorité ou analyser les incidents. Selon le rapport Global DevSecOps de GitLab, 43 % des professionnels DevSecOps qui utilisent des outils d'IA estiment que l'automatisation des tâches répétitives est ce qui leur a fait gagner le plus en efficacité. Pourtant, les agents ont encore besoin qu'une personne lance le workflow ou qu'un événement le déclenche. Et sans trace de ce qui a été exécuté et pour quelle raison, impossible de retracer la manière dont le travail a été accompli.

Avec les automatisations planifiées, disponibles en version bêta dans GitLab 19.6, les flows de GitLab Duo Agent Platform prennent en charge les tâches de routine selon le calendrier défini par votre équipe et conservent un historique de chaque exécution. Les automatisations planifiées constituent l'un des piliers de l' usine logicielle gouvernée, au sein de laquelle les agents et les flows travaillent de manière autonome dans le cadre des contrôles définis par votre équipe.

Des tâches récurrentes planifiées

Lorsque le lancement d'un travail automatisé dépend d'une personne ou d'un événement, les gains d'efficacité restent limités et le calendrier devient imprévisible. Si la personne responsable est absente, le travail attend ; et en l'absence d'événement, il ne démarre jamais. Les automatisations planifiées donnent aux tâches de routine un rythme fiable.

Vous pouvez déjà exécuter des automatisations basées sur des événements dans GitLab Duo Agent Platform, déclenchées par des activités comme une merge request ou une mention dans un commentaire. Les automatisations planifiées, elles, lancent le travail selon un calendrier récurrent, sans qu'aucun événement soit nécessaire. Décrivez la tâche en langage naturel, définissez la fréquence une seule fois, et l'automatisation s'exécute d'elle-même aux moments choisis. Votre équipe peut ensuite consulter le nombre d'exécutions et les taux de réussite.

Classez chaque jour les nouveaux tickets par ordre de priorité pour garder un backlog organisé, ou planifiez un flow qui vérifie toutes les heures les incidents liés à l'état de santé de la CI et publie un commentaire indiquant la cause racine probable. Ainsi, l'analyse est déjà en cours avant même que quiconque n'ouvre le ticket.

Vous pouvez définir une fréquence allant de toutes les 15 minutes à une fois par mois, à l'heure et dans le fuseau horaire qui conviennent à votre groupe. Comme les automatisations de GitLab pilotent un travail dont dépend toute votre équipe, chacune s'exécute au niveau du projet.

Découvrez comment planifier une automatisation, de la description de la tâche à l'examen de sa première exécution :

Contrôle et transparence pour chaque exécution

À mesure que les agents prennent en charge une part croissante du travail autour de votre code, les équipes doivent savoir quel agent a agi, de quelles autorisations il disposait et ce qu'il a fait. Sans identité vérifiable ni trace de chaque modification, personne ne peut dire quel agent est à l'origine d'un changement ni pourquoi il s'est exécuté, et chaque revue ou audit commence par un travail de reconstitution. Difficile de faire évoluer le travail agentique à grande échelle lorsque vous ne voyez pas ce que les agents ou les flows ont déjà fait.

Les automatisations planifiées offrent les contrôles dont une équipe a besoin pour faire confiance aux tâches qui s'exécutent de manière autonome. Chaque automatisation s'exécute sous un compte de service dédié doté d'autorisations limitées : votre équipe peut ainsi distinguer, dans les événements d'audit, le travail des agents de celui des humains. Les événements d'audit enregistrent également les modifications apportées à chaque automatisation, afin que votre équipe sache ce qui a été exécuté, ce qui s'est passé et qui a effectué les changements.

Repensée, la page « Automations » (auparavant appelée « Triggers ») réunit en un seul endroit les automatisations planifiées et celles basées sur des événements, avec pour chacune le volume d'exécutions, le taux de réussite et les détails des sessions. Votre équipe dispose ainsi d'une vue détaillée de ce qui a été exécuté et de ce qui s'est passé. En cas d'échec d'une exécution, la page en indique la raison, et vous pouvez ouvrir la session pour voir précisément ce que l'agent a fait.

Un pilier de l'usine logicielle gouvernée

L'usine logicielle gouvernée est un système connecté qui fait passer les logiciels de l'idée à la production selon les politiques et les normes propres à votre organisation, avec une chaîne de preuves qui retrace le parcours de chaque modification.

Les automatisations planifiées ajoutent une pièce essentielle à ces fondations en alimentant régulièrement l'usine logicielle en travail automatisé. Un scan hebdomadaire des vulnérabilités peut par exemple créer des éléments de travail que l'usine logicielle prendra en charge. Et comme chaque automatisation s'exécute sous son propre compte de service doté d'autorisations limitées, ses actions restent faciles à identifier.

Planifier le bon travail permet de faire tourner l'usine logicielle, de faire gagner du temps à votre équipe et de laisser une trace fiable. Pour commencer, créez l'une des automatisations suivantes :

Analyse de l'état de santé de la CI : une vérification horaire des incidents ouverts, qui publie un commentaire indiquant la cause racine probable, afin que l'analyse soit déjà en cours avant que quiconque n'ouvre le ticket.

Classement des tickets par ordre de priorité : un examen matinal des nouveaux tickets, qui détermine s'il s'agit d'un bogue ou d'une fonctionnalité et ajoute un label, afin que le backlog reste organisé.

Rapport sur le travail en suspens : un rapport hebdomadaire, publié dans un nouveau ticket, qui répertorie les tickets ouverts sans activité depuis 30 jours, afin que le travail bloqué soit réexaminé.

Détection des doublons : une vérification quotidienne des nouveaux tickets, qui signale en commentaire les tickets ouverts semblant correspondre à la même demande, afin que les doublons soient liés avant d'être classés deux fois.

Synthèse hebdomadaire : un récapitulatif du vendredi présentant ce qui a été fermé et fusionné dans la semaine, rédigé en langage clair pour les personnes extérieures à l'ingénierie et partagé sous forme de nouveau ticket, afin que les parties prenantes sachent ce qui a été livré sans avoir à lire les titres des merge requests.

Premiers pas avec les automatisations planifiées

Les automatisations planifiées sont dès maintenant disponibles en version bêta dans GitLab 19.6. Comme les autres flows de GitLab Duo Agent Platform, elles consomment des GitLab Credits. Pour les essayer, activez les fonctionnalités expérimentales et bêta, choisissez une tâche de routine que votre équipe répète régulièrement, par exemple l'une des recommandations ci-dessus, puis planifiez-la.

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