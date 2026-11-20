La plupart des logiciels naissent d'une conversation : un client formule une demande de fonctionnalité, l'équipe produit l'évalue au regard de la roadmap, l'équipe d'ingénierie vérifie sa faisabilité et le responsable de la sécurité s'interroge sur son périmètre.

Vient ensuite le moment de transformer cette conversation en travail concret. Quelqu'un doit relire le fil de discussion, retranscrire les décisions dans un ticket et espérer n'avoir manqué aucun détail important enfoui dans une réponse. La conversation avance vite, mais le transfert entre les équipes et entre les outils freine tout.

Les agents d'IA sont particulièrement bien armés pour ce transfert : lire une longue discussion à plusieurs voix et la transformer en travail structuré. Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur la collaboration pendant que les agents produisent les livrables.

GitLab for Slack intègre désormais des capacités agentiques et est en disponibilité générale pour les utilisateurs de GitLab.com avec GitLab 19.6. La prise en charge de GitLab Self-Managed et de GitLab Dedicated suivra. Mentionnez @GitLab dans un fil de discussion de l'un des canaux de votre équipe : l'agent lit la conversation, identifie ce qui existe déjà, transforme les décisions en travail suivi et lance les flows d'agents qui le mènent jusqu'en production. Le travail commence dans Slack et aboutit dans GitLab, où il est encadré par la gouvernance, suivi et livré.

Créer un élément de travail dans Slack

« Les équipes prennent des décisions dans Slack chaque jour, et les meilleurs agents sont ceux qui savent agir à partir de ce contexte. GitLab for Slack permet aux agents de lire la conversation, d'agir sur l'ensemble du cycle de vie logiciel dans GitLab et de publier les résultats dans le fil de discussion. Les équipes peuvent ainsi passer d'une brève discussion à un travail planifié, revu et livré, sans changer d'outil. » – Katie Steigman, vice-présidente de la gestion des produits, Slack

Slack comme point d'entrée, GitLab comme moteur d'exécution

GitLab for Slack relie l'interface où votre équipe discute du travail à la plateforme où vos logiciels sont livrés. La conversation de votre équipe dans Slack devient directement l'entrée de l'agent, afin qu'aucune décision ne se perde entre le fil de discussion et le premier commit.

L'agent va aussi au-delà du fil de discussion. Lorsque vous mentionnez @GitLab, il peut lire les messages du canal dans lequel vous l'avez mentionné : sa réponse tient ainsi compte de l'ensemble de la discussion, et pas seulement des réponses à un seul message. Vous pouvez également lui demander de vous mettre au courant au préalable, par exemple : « @GitLab, fais-moi un résumé de #canal. »

Le fonctionnement est bidirectionnel. Le contexte GitLab (ce qui a été développé, ce qui est suivi, l'état de préparation d'une merge request, etc.) apparaît lui aussi dans la conversation. Celle-ci se transforme en tickets, en merge requests et en flows d'agents en cours d'exécution, dont les résultats sont publiés dans le fil de discussion.

Passer de la conversation à la production dans GitLab

Si votre équipe utilise déjà l'application GitLab for Slack sur GitLab.com, réinstallez-la dès aujourd'hui pour bénéficier de ces nouvelles capacités agentiques. Rien de nouveau à apprendre : il vous suffit de mentionner @GitLab.

Disponible là où votre équipe travaille déjà

Débattez dans le canal. Préparez un brouillon dans vos messages directs. GitLab for Slack fonctionne dans les deux cas :

Canaux publics et privés : intégrez l'agent aux discussions d'équipe et transformez les décisions en travail suivi, visible par tous.

intégrez l'agent aux discussions d'équipe et transformez les décisions en travail suivi, visible par tous. Vos messages directs : disposez d'un espace privé pour poser des questions, vérifier l'état d'une merge request ou rédiger un ticket avant de partager quoi que ce soit avec l'équipe.

Un seul fil de discussion pour tous les rôles

GitLab for Slack s'adresse à toutes les personnes qui façonnent le travail, y compris celles qui n'écrivent jamais de code :

Les équipes produit transforment une décision en travail clairement délimité avant même la fin de la réunion.

Les équipes de conception transmettent leurs notes directement aux personnes et aux agents chargés du travail.

Les équipes commerciales et de relation client partagent une demande client dans un canal d'équipe et la suivent jusqu'en production.

Les équipes de sécurité et de plateforme s'assurent que le travail des agents passe la revue avant sa mise en production.

Les équipes d'ingénierie vérifient ce qui existe déjà avant de le redévelopper, sans quitter la conversation.

Découvrez GitLab for Slack en action :

Une gouvernance dès la première mention

Un agent qui agit depuis un fil de discussion n'est utile que si vous pouvez faire confiance à ses actions. La conversation a lieu dans Slack, mais le travail et l'ensemble des contrôles restent dans GitLab.

Les agents n'agissent que sur demande. Dans les canaux, GitLab n'intervient que lorsque quelqu'un mentionne @GitLab. Dans vos messages directs, il ne répond qu'à vous.

Dans les canaux, GitLab n'intervient que lorsque quelqu'un mentionne @GitLab. Dans vos messages directs, il ne répond qu'à vous. Seules les conversations internes sont concernées. GitLab for Slack ne fonctionne pas dans les canaux externes (Slack Connect) : le contexte de vos projets n'est donc pas exposé à des personnes extérieures à votre organisation.

GitLab for Slack ne fonctionne pas dans les canaux externes (Slack Connect) : le contexte de vos projets n'est donc pas exposé à des personnes extérieures à votre organisation. Les requêtes s'exécutent sous votre identité. Chaque requête utilise le compte GitLab associé de la personne qui la soumet, dans les limites de ses autorisations existantes. Si vous n'avez pas accès à un projet dans GitLab, l'agent ne peut pas y accéder à votre place dans Slack.

Chaque requête utilise le compte GitLab associé de la personne qui la soumet, dans les limites de ses autorisations existantes. Si vous n'avez pas accès à un projet dans GitLab, l'agent ne peut pas y accéder à votre place dans Slack. Le contexte reste circonscrit. L'agent lit le contexte environnant uniquement dans le canal où il a été mentionné. Toutes ses actions dans GitLab respectent vos autorisations.

L'agent lit le contexte environnant uniquement dans le canal où il a été mentionné. Toutes ses actions dans GitLab respectent vos autorisations. Toutes les actions sont tracées. Chaque requête crée une session d'agent dans GitLab. Les merge requests sont soumises aux mêmes revues, règles d'approbation et pistes d'audit que toute autre modification.

Chaque requête crée une session d'agent dans GitLab. Les merge requests sont soumises aux mêmes revues, règles d'approbation et pistes d'audit que toute autre modification. Les coûts restent visibles. L'utilisation est décomptée de vos GitLab Credits : les administrateurs peuvent ainsi la suivre et la plafonner comme pour tout autre travail effectué par des agents.

Ce modèle est au cœur de l'usine logicielle gouvernée de GitLab : les agents accélèrent le travail, tandis que la gestion du code source, la sécurité et la gouvernance en garantissent la fiabilité. Slack constitue une porte d'entrée supplémentaire vers cette usine, et non un moyen de la contourner.

Premiers pas

GitLab for Slack est désormais en disponibilité générale sur GitLab.com : il vous suffit de réinstaller l'application GitLab for Slack pour profiter des nouvelles capacités. La prise en charge de GitLab Self-Managed et de GitLab Dedicated suivra dans une prochaine version.

Construisons ensemble la suite

Nous avons encore de nombreux projets pour GitLab for Slack et souhaitons que vos retours orientent nos prochaines étapes. Chaque réponse de l'agent dans Slack comporte un bouton pouce levé/pouce baissé : vous pouvez ainsi nous indiquer ce qui a fonctionné ou non, sans quitter le fil de discussion.