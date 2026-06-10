GitLab : conçue pour l'ère de l'ingénierie agentique

GitLab Transcend, notre événement client présentant notre roadmap, nos réussites et nos études sectorielles, s'est tenu aujourd'hui en direct de Londres. Voici ce qu'il faut retenir :

La gestion du code source de nouvelle génération , un moteur Git repensé pour la concurrence à l'échelle des agents, désormais en version bêta privée

, un moteur Git repensé pour la concurrence à l'échelle des agents, désormais en version bêta privée GitLab Orbit , notre graphe de contexte pour l'ensemble du cycle de vie logiciel, désormais en version bêta publique

, notre graphe de contexte pour l'ensemble du cycle de vie logiciel, désormais en version bêta publique Des agents dédiés à la sécurité et à la gouvernance des agents , avec gestion des identités, des politiques, des audits et des approbations pour chaque action d'agent, désormais en version bêta privée

, avec gestion des identités, des politiques, des audits et des approbations pour chaque action d'agent, désormais en version bêta privée GitLab Duo Agent Platform , notre système d'orchestration où les agents prennent en charge des tickets, révisent du code et corrigent des pipelines sans interrompre le workflow des équipes de développement, disponible depuis janvier

, notre système d'orchestration où les agents prennent en charge des tickets, révisent du code et corrigent des pipelines sans interrompre le workflow des équipes de développement, disponible depuis janvier GitLab Flex, un modèle d'achat qui s'adapte à la réalité de l'adoption de l'IA, disponible sur demande

Il n'a jamais été aussi simple ni aussi rapide d'écrire du code avec des agents. Notre étude menée auprès de plus de 1 500 développeurs et responsables technologiques révèle que 91 % des organisations utilisent désormais deux outils de codage IA ou plus, et 54 % en utilisent trois ou plus. Les codes sources de certains de nos clients peuvent croître jusqu'à cinq fois en une seule année. Mais sans gouvernance, cette vitesse engendre le chaos.

Retrouvez tous les temps forts de GitLab Transcend en visionnant le replay de l'événenement.

Le codage agentique : la vitesse face au chaos

Pour la plupart des organisations, la réponse à l'accélération du rythme d'innovation a été le codage alimenté par l'IA. Mais des agents de codage conçus sur un cycle de vie logiciel fragmenté ne relèvent pas de l'ingénierie agentique, c'est un raccourci vers l'inefficacité et le risque.

Nous observons ce phénomène de manière récurrente chez nos clients. Les infrastructures conçues pour le rythme humain cèdent sous le poids de la concurrence à l'échelle des machines dans la gestion du code source. Les agents disposent du contexte autour du code, mais pas de celui du cycle de vie complet du développement logiciel (SDLC), ce qui les bloque dans les grands monorepos et les fait abandonner d'un dépôt à l'autre lorsque la fenêtre de contexte se remplit. Le code, les dépendances et les déploiements évoluent plus rapidement que les équipes ne peuvent les gérer. Et les contrats fixes obligent les équipes à anticiper le nombre de sièges et de crédits un an à l'avance, dans un contexte où les prévisions sont particulièrement difficiles.

La même étude met en évidence cette tension : 73 % des personnes interrogées s'inquiètent de la maintenance du code, et seulement 21 % constatent des gains de productivité sur l'ensemble du SDLC.

Rien de tout cela n'est une raison pour ralentir. C'est une raison de construire l'infrastructure agentique qui transforme la vitesse du codage agentique en un ROI solide.

Codage agentique + infrastructure agentique GitLab : vitesse et contrôle

GitLab est déjà la plateforme sur laquelle les entreprises construisent et livrent leurs logiciels. La gestion du code source (SCM), le CI/CD, la gouvernance, le déploiement et bien plus encore coexistent en un seul endroit. Notre plateforme sert actuellement plus de 50 millions d'utilisateurs et 100 000 organisations. Nous nous trouvons au cœur de chaque équipe logicielle et des agents qui touchent leur code, leurs pipelines ou leur production.

Considérez la plateforme comme un système vivant, composé de quatre parties qui fonctionnent ensemble de la même manière, qu'un humain ou un agent effectue le travail. Le système moteur gère l'exécution à l'échelle des agents : le contrôle des sources, les pipelines et les déploiements qui permettent de construire et de livrer les logiciels. Le système nerveux donne à chaque agent et à chaque humain le contexte nécessaire pour prendre de bonnes décisions. Le système immunitaire entoure chaque action d'une gouvernance proactive et d'une sécurité renforcée.

Et le système d'orchestration coordonne les trois autres, permettant aux équipes et à leurs agents de planifier et d'exécuter des travaux sur l'ensemble du cycle de vie. Que le cerveau qui effectue le travail soit humain ou agentique, il s'appuie sur les quatre systèmes.

Lors de Transcend, nous avons annoncé ces innovations ainsi qu'un nouveau programme d'achat, et démontré comment ils s'articulent grâce à l'orchestration intelligente de GitLab Duo Agent Platform.

Système moteur : SCM de nouvelle génération repensé pour la concurrence

La SCM est la partie de la plateforme sur laquelle il convient de se concentrer ici, car le backend Git cède sous la charge des agents.

Git a été conçu pour une main-d'œuvre distribuée. Nous clonons des dépôts entiers pour y travailler, avec une gestion des branches et des fusions suffisamment évolutive pour que des centaines de personnes à travers le monde puissent travailler en parallèle. Ce modèle s'effondre lorsque chaque membre de l'équipe exécute des centaines d'agents, ce qui entraîne :

La taxe de clonage. Cloner le dépôt pour lire un seul fichier, pour chaque agent et chaque nouvelle tentative.

Cloner le dépôt pour lire un seul fichier, pour chaque agent et chaque nouvelle tentative. L'effondrement de la concurrence. Des milliers de sessions frappent simultanément un backend conçu pour l'échelle humaine, provoquant des goulots d'étranglement et une disponibilité imprévisible.

Des milliers de sessions frappent simultanément un backend conçu pour l'échelle humaine, provoquant des goulots d'étranglement et une disponibilité imprévisible. L'absence d'isolation. Les agents partagent des comptes et un espace de branches unique, ce qui pollue le dépôt, ne laisse aucun moyen propre d'abandonner un travail, et ne conserve aucune trace de quel agent a fait quoi.

C'est pourquoi nous avons présenté la SCM de nouvelle génération, en bêta privée. Elle fonctionne sur le protocole Git pour assurer la rétrocompatibilité, avec un backend et des interfaces repensés pour les agents. Vous pouvez ainsi exécuter des agents sur n'importe quel dépôt, les déployer par milliers et les laisser expérimenter en toute sécurité.

Notre équipe a travaillé à valider la direction architecturale : même compatibilité Git et même auditabilité, avec un moteur différent en dessous, conçu dès le départ pour un accès agentique.

Les premiers résultats internes sont prometteurs : jusqu'à 2 fois moins de tokens, jusqu'à 50 fois plus rapide en temps réel, et jusqu'à 1 000 fois moins de trafic réseau.

Système nerveux : GitLab Orbit pour répondre aux questions les plus complexes des agents

Les agents excellent dans l'écriture de code, mais sont bien moins habiles pour naviguer dans le système qui l'entoure. Ils peuvent voir le code qu'ils manipulent, mais pas l'ensemble du cycle de vie — et cet écart se traduit par du travail gaspillé.

Dans un grand monodépôt, les agents peuvent brûler trop d'itérations et trop de tokens, et mettre trop de temps à obtenir une réponse. D'un dépôt à l'autre, ils peuvent échouer complètement lorsque la fenêtre de contexte se remplit et que l'agent abandonne. Le résultat : un travail qui semble correct mais qui est annulé, et des équipes qui passent plus de temps à corriger les sorties des agents que ce que l'agent leur a fait gagner.

GitLab Orbit, désormais en bêta publique, est le graphe de contexte pour l'ensemble du cycle de vie logiciel. Il cartographie en continu le code, les éléments de travail, les pipelines, les déploiements et les signaux de production dans un graphe unique et en temps réel, afin que les agents raisonnent à partir d'un contexte de première main plutôt que de signaux fragmentés. Les ingénieurs interrogent le même graphe via le Data Explorer pour retracer les modifications et analyser les incidents — ce qui signifie que chaque décision s'appuie sur une source de vérité unique.

Dans nos premiers tests internes, les agents enrichis par Orbit ont obtenu des réponses jusqu'à 11 fois plus rapides, ont été jusqu'à 4,5 fois plus rentables, et ont produit jusqu'à 45 fois moins d'hallucinations.

Notre client Compare the Market a comparé GitLab Orbit à une approche basée sur RAG et à une base de référence sans contexte, en utilisant des prompts et des modèles identiques. Résultat : les agents enrichis par le graphe ont placé des commentaires de revue en ligne au bon endroit dans 70 % des cas (précision de 0,696), contre 58 % (0,577) pour RAG. Compare the Market a validé cette approche sur 79 merge requests réelles, où le contexte basé sur le graphe a surpassé la récupération conventionnelle en termes de précision de placement des commentaires.

En savoir plus : Présentation de GitLab Orbit : contexte complet du code et du cycle de vie, en une seule requête

Construisez sur Orbit lors du hackathon Transcend Vous souhaitez mettre Orbit à l'épreuve vous-même ? Du 10 au 24 juin 2026, le hackathon Transcend invite la communauté à construire avec le graphe de contexte du cycle de vie. Contribuez directement à la base de code d'Orbit, ou créez des agents, des flows et des compétences par-dessus et publiez-les dans le catalogue d'IA. Tout le monde est le bienvenu, des contributeurs expérimentés aux débutants, et des prix en espèces sont à la clé. En savoir plus

Système immunitaire : agents pour la sécurité et gouvernance pour les agents

À l'ère agentique, l'exposition à la sécurité et à la conformité que chaque équipe gère ne cesse de se multiplier. Plus les agents livrent du code rapidement, plus ils livrent rapidement les vulnérabilités qui l'accompagnent. Le cycle s'amplifie : plus les agents génèrent de code, plus vous découvrez de lacunes de couverture ; plus vous analysez, plus vous avez de résultats à trier et à corriger ; et plus vous exécutez d'agents, plus vous devez prouver que chacun a agi correctement, sous la bonne politique, pour défendre votre posture de risque.

C'est pourquoi, en s'appuyant sur GitLab Ultimate, nous avons ajouté des agents pour la sécurité et introduit la gouvernance pour les agents.

Les agents pour la sécurité traitent le volet exposition : analyse, triage et résolution des vulnérabilités aussi vite que les agents les créent, afin que le volume généré par les agents n'écrase pas les équipes chargées de la sécurisation.

La gouvernance pour les agents, en bêta privée, traite le volet confiance. Lorsque les agents poussent du code, touchent des dépendances et déclenchent des déploiements à grande échelle, la question ne porte plus sur « avons-nous analysé ? » mais sur « quel agent a fait quoi, sous quelle politique, et pouvons-nous le prouver ? »

La gouvernance pour les agents place l'identité, la politique, l'audit et l'approbation autour de chaque action d'agent, avec une visibilité en temps réel sur les entrées, le raisonnement, les appels d'outils et les activités à haut risque ou anormales au sein de l'organisation. Lorsqu'un événement inattendu se produit, le contexte d'exécution complet et la piste d'audit sont déjà disponibles : ce qui a changé, quelle politique l'a autorisé, et qui a validé.

Système d'orchestration : GitLab Duo Agent Platform

Ces fonctionnalités constituent l'infrastructure. GitLab Duo Agent Platform est le système d'orchestration qui les réunit dans le travail quotidien des développeurs — et son adoption a décollé : les utilisateurs actifs hebdomadaires ont été multipliés par 10 depuis l'annonce de la disponibilité générale en janvier.

La friction dans la livraison logicielle n'a jamais été le travail lui-même — les développeurs savent écrire du code, le réviser et corriger un pipeline. C'est le changement de contexte, l'attente et les transferts entre chacune de ces étapes qui font fuir le temps et brisent la concentration.

Sur GitLab Duo Agent Platform, les agents travaillent sur l'ensemble de cette boucle : ils prennent en charge un ticket bien délimité et ouvrent une merge request, la révisent selon les règles propres à l'équipe plutôt que selon des bonnes pratiques génériques, et résolvent les retours de revue reçus.

La qualité résiste à un examen indépendant. GitLab Duo Code Review s'est classé dans le top cinq des outils de revue de code IA évalués sur le Martian Offline Benchmark. Et parce que ces flows peuvent s'exécuter automatiquement sur des déclencheurs d'événements, un pipeline défaillant peut être diagnostiqué et corrigé sans mobiliser plusieurs ingénieurs, la plateforme distinguant une rupture nécessitant une modification du code d'une rupture nécessitant simplement une nouvelle exécution.

GitLab Flex : un engagement unique, des sièges et des dépenses IA modulables

L'ère agentique a rendu vos besoins plus difficiles à prévoir, et la façon dont vous achetez des logiciels n'a pas suivi. Dans six mois, vous ne savez pas combien de sièges vous aurez besoin, quelle quantité d'IA vos équipes consommeront, ni quelles nouvelles fonctionnalités vous voudrez activer — pourtant, un contrat traditionnel fixe les trois à l'avance et ne bougera pas jusqu'au renouvellement. Estimez trop haut et vous payez des sièges inutilisés ; estimez trop bas et l'adoption de toute nouveauté implique de rouvrir le processus d'achat.

C'est ce que résout GitLab Flex, disponible dès maintenant. Il s'agit d'un engagement annuel unique que vous modulez mois après mois en termes de sièges, d'utilisation de l'IA et de nouvelles fonctionnalités — le tout dans le cadre du même accord, sans avenant ni nouveau cycle d'achat. Lorsqu'une équipe quitte un projet, vous réaffectez les réservations du mois suivant vers une autre équipe ou vers l'IA. Lorsqu'une fonctionnalité est livrée après la signature, vous l'activez à partir de l'engagement déjà en place. Les sièges et l'utilisation relèvent d'un seul engagement, ce qui vous permet de déplacer le budget entre eux à mesure que l'adoption évolue. (Pour en savoir plus sur la base d'utilisation sur laquelle Flex s'appuie, consultez cette introduction aux GitLab Credits.)

En savoir plus : GitLab Flex : un engagement unique, des sièges et des dépenses IA modulables

La différence entre coder et livrer

Le codage agentique ne vous mène qu'à mi-chemin. L'agent de codage génère le changement ; l'infrastructure agentique de GitLab le vérifie par rapport à votre contexte complet, à vos workflows et à vos garde-fous, et le rend sûr à livrer — à la vitesse des agents et à l'échelle des entreprises.

Commencez dès aujourd'hui

GitLab Orbit est disponible dès maintenant en bêta publique : rejoignez le programme bêta. Les fonctionnalités de SCM de nouvelle génération et de gouvernance pour les agents sont en bêta privée, et vous pouvez demander un accès anticipé ici. Les agents pour la sécurité sont disponibles dès maintenant dans GitLab Ultimate. Duo Agent Platform est disponible en général. Enfin, GitLab Flex accepte désormais les demandes de commandes : pour en savoir plus, contactez-nous.

Notre mission est de permettre à chaque équipe de livrer des logiciels de confiance à la vitesse de l'imagination — et nous avons hâte de voir ce que vous allez construire.